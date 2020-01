10. den v Melbourne: Na programu jsou zbylá čtvrtfinále. Světovou jedničku Nadala vyzve Thiem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále dvouhry žen • Kontaveitová (28-Est.) - Halepová (4-Rum.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ) Muguruzaová (Šp.) - Pavljučenkovová (30-Rus.) | Rod Laver Arena (2:30 SEČ) • Čtvrtfinále dvouhry mužů • Wawrinka (15-Švýc.) - A. Zverev (7-Něm.) | Rod Laver Arena (4:30 SEČ) Nadal (1-Šp.) - Thiem (5-Rak.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)



• Čtvrtfinále dvouhry žen •

Anett Kontaveitová (31.) - Simona Halepová (3.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

Anett Kontaveitová ve svém premiérovém čtvrtfinále na grandslamech vyzve dvojnásobnou grandslamovou vítězku a předloňskou finalistku Simonu Halepovou, která s Estonkou vyhrála oba předchozí souboje bez ztráty setu.

Halepová má na Australian Open velmi slušnou formu, na svou dnešní soupeřku, která bojuje s nevyrovnaností výkonů, umí a měla by postoupit.

Tip: Halepová ve dvou setech

Aktuální forma

Kontaveitová kvůli zranění ukončila loňskou sezonu už po US Open. Svůj návrat na kurty podnikla v Brisbane, kde ve druhém kole těsně nestačila na Kiki Bertensovou, v Adelaide se loučila už na úvod.

Cesta turnajem

Na Australian Open přehrála Astru Sharmaovou a Saru Sorribesovou, ve třetím kole povolila jediný game světové sedmičce Belindě Bencicové a v osmifinále po obratu zdolala talentovanou Igu Šwiatekovou.

Historie na Australian Open

Nejlepším předchozím výsledkem Kontaveitové na Australian Open bylo osmifinále (2018), stala se vůbec první estonskou čtvrtfinalistkou úvodního grandslamu sezony. V Melbourne hraje hlavní soutěž popáté.

Anett Kontaveitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 10-17)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Anett Kontaveitová - Australian Open

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (1. kolo)

Cesta turnajem: Sharmaová (6-0 6-2), Sorribesová (6-2 4-6 6-1), (6) Bencicová (6-0 6-1), Šwiateková (6-7 7-5 7-5)

Aktuální forma

Halepová se na úvodní grandslam sezony připravovala pouze na novém turnaji WTA v Adelaide, kde po vítězství nad Ajlou Tomljanovičovou ve čtvrtfinále prohrála s Arynou Sabalenkovou.

Cesta turnajem

Na Australian Open ještě neztratila set, postupně si poradila s Jennifer Bradyovou, kvalifikantkou Harriet Dartovou, Julií Putincevovou i Elise Mertensovou.

Historie na Australian Open

Halepová si v Melbourne odbývá svou jubilejní desátou účast v hlavní soutěži. Nejdále se dostala do finále, ve kterém předloni nestačila na Caroline Wozniackou. Loni jí v osmifinále vystavila stopku Serena Williamsová.

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-0 (kariérní 75-24)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 7-6)

Simona Halepová - Australian Open

Kariérní bilance: 23-9

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-2

Generálka: Adelaide (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Bradyová (7-6 6-1), Dartová (6-2 6-4), Putincevová (6-1 6-4), (16) Mertensová (6-4 6-4)



Garbiñe Muguruzaová (32.) - Anastasia Pavljučenkovová (30.) | Rod Laver Arena (2:30 SEČ)

Dvojnásobná grandslamová šampionka Garbiñe Muguruzaová bude o své první grandslamové semifinále od předloňského French Open bojovat proti Anastasii Pavljučenkovové, která si čtvrtfinále grandslamu zahraje pošesté v kariéře a pokusí se poprvé uspět. Ve vzájemné bilanci vede 4-1 Muguruzaová.

Muguruzaová se postupně rozehrává do své nejlepší formy a s Ruskou by si měla poradit. Do karet jí hraje momentální forma, vzájemná bilance a také neúspěšnost Pavljučenkovové ve čtvrtfinálových bojích na grandslamech.

Tip: Muguruzaová ve třech setech

Aktuální forma

Muguruzaová se vrátila k trenérce Conchitě Martínezové a letos má skvělou bilanci 9-1. V Shenzhenu v semifinále nestačila na pozdější vítězku Jekatěrinu Alexandrovovou, v Hobartu kvůli nemoci nenastoupila ke čtvrtfinále.

Cesta turnajem

Na Australian Open ve třech setech porazila Shelby Rogersovou a Ajlu Tomljanovičovou, ve třetím kole nečekaně smetla světovou pětku Elinu Svitolinovou a větší potíže neměla ani v osmifinále proti další člence Top 10 Kiki Bertensové.

Historie na Australian Open

Muguruzaová na Australian Open startuje poosmé a postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum z roku 2017. Loni skončila v osmifinále na raketě Karolíny Plíškové.

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Shenzhen (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Shenzhen (semifinále)

Bilance: 9-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-1

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 21-18)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-3)

Garbiñe Muguruzaová - Australian Open

Kariérní bilance: 21-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017, 2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Shenzhen (semifinále), Hobart (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Rogersová (0-6 6-1 6-0), Tomljanovičová (6-3 3-6 6-3), (5) Svitolinová (6-1 6-2), (9) Bertensová (6-3 6-3)

Aktuální forma

Pavljučenkovová má v úvodu roku velmi slušnou formu. Po vypadnutí v prvním kole v Brisbane měla ve druhém kole v Adelaide blízko ke skalpu světové jedničky Ashleigh Bartyové.

Cesta turnajem

Na Australian Open po cestě do osmifinále neztratila set, postupně vyřadila Ninu Stojanovičovou, Taylor Townsendovou a světovou dvojku Karolínu Plíškovou. V osmifinále už do rozhodující sady musela, zdolala v něm šampionku ročníku 2016 Angelique Kerberovou.

Historie na Australian Open

Pavljučenkovová se při své 12. účasti v hlavní soutěži teprve potřetí dostala do druhého týdne. Jejím maximem je právě čtvrtfinále, v něm neuspěla před třemi lety ani loni, kdy ji vyřadila Danielle Collinsová.

Anastasia Pavljučenkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-0 (kariérní 65-32)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-5)

Anastasia Pavljučenkovová - Australian Open

Kariérní bilance: 19-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017, 2019 - 2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-2

Generálka: Brisbane (1. kolo), Adelaide (2. kolo)

Cesta turnajem: Stojanovičová (6-1 7-5), Townsendová (7-5 7-6), (2) Kar. Plíšková (7-6 7-6), (17) Kerberová (6-7 7-6 6-2)



• Čtvrtfinále dvouhry mužů •

Stan Wawrinka (15.) - Alexander Zverev (7.) | Rod Laver Arena (4:30 SEČ)

Dvaadvacetiletý Alexander Zverev má další možnost prorazit na grandslamech a poprvé postoupit do semifinále. Do cesty se mu postaví vítěz ročníku 2014 a trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka, který si semifinále na podnicích velké čtyřky naposledy zahrál před třemi lety na French Open. Oba předchozí souboje ve třech setech vyhrál Zverev.

Oba hráči se v Melbourne prezentují skvělou formu, ale Zverev podává ještě vyrovnanější výkony než Wawrinka a stále mu nikdo nedokázal vzít set. To by se Wawrinkovi podařit mělo, otázkou je, zda dokáže o 12 let mladšího soupeře poprvé porazit.

Tip: Zverev v pěti setech

Aktuální forma

Wawrinka dal před premiérovým ATP Cupem přednost turnaji ATP v Dauhá, v katarské metropoli v semifinále prohrál s překvapením letošního ročníku Corentinem Moutetem.

Cesta turnajem

Na Australian Open ve čtyřech setech zdolal Damira Džumhura, po pětisetové bitvě Andrease Seppiho, ve třetím kole mu vzdal John Isner a v osmifinále si po pětisetové bitvě vyšlápl na světovou čtyřku a jednoho z největších favoritů Daniila Medveděva.

Historie na Australian Open

Wawrinka v roce 2014 na Australian Open vybojoval první ze svých tří grandslamových trofejí. Hlavní soutěž úvodního grandslamu sezony hraje popatnácté, ve druhém týdnu je posedmé. Loni ve druhém kole podlehl Milosovi Raonicovi.

Stan Wawrinka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (semifinále)

Bilance: 6-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 57-94)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 9-8)

Stan Wawrinka - Australian Open

Kariérní bilance: 42-13

Nejlepší výsledek: vítěz (2014)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 3-1

Generálka: Dauhá (semifinále)

Cesta turnajem: Džumhur (7-5 6-7 6-4 6-4), Seppi (4-6 7-5 6-3 3-6 6-4), (19) Isner (6-4 4-1 skreč), (4) Medveděv (6-2 2-6 4-6 7-6 6-2)

Aktuální forma

Zverev se zúčastnil premiérového ATP Cupu a své zemi vůbec nepomohl, jelikož prohrál všechna tři singlová utkání.

Cesta turnajem

V Melbourne Parku ovšem německý mladík ještě neztratil set, když si postupně poradil s Marcem Cecchinatem, Egorem Gerasimovem, Fernandem Verdascem i 15 zápasů neporaženým Andrejem Rubljovem.

Historie na Australian Open

Zverev se v Melbourne do druhého týdne poprvé podíval loni, kdy hlavní soutěž odehrál počtvrté. V osmifinále nestačil na Milose Raonice.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-3

Bilance proti hráčům Top 11-20: 1-2 (kariérní 24-20)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Alexander Zverev - Australian Open

Kariérní bilance: 11-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (skupina, bilance 0-3)

Cesta turnajem: Cecchinato (6-4 7-6 6-3), Gerasimov (7-6 6-4 7-5), Verdasco (6-2 6-2 6-4), (17) Rubljov (6-4 6-4 6-4)



Rafael Nadal (1.) - Dominic Thiem (5.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)

Šampion ročníku 2009 a světová jednička Rafael Nadal bude ve čtvrtfinále čelit Dominicovi Thiemovi, který si čtvrtfinále v Melbourne zahraje vůbec poprvé a zaútočí na první grandslamové semifinále mimo antukové French Open. Ve vzájemné bilanci vede 9-4 Nadal, jenž vyhrál i jediný dosavadní souboj na venkovních betonech na předloňském US Open, ten ovšem rozhodoval až tie-break posledního setu.

Nadal má v Melbourne skvělou formu a měl by si s Thiemem poradit. Rakušan ovšem umí proti Big 3 překvapit a na tvrdém povrchu má proti Nadalovi určitě šanci. Očekáváme, že si ale Španěl postup pohlídá.

Tip: Nadal ve čtyřech setech

Aktuální forma

Nadal se po triumfu na exhibici v Abú Dhabi představil v ATP Cupu (bilance 4-2). V premiérovém ročníku nové soutěže družstev ve finále mezi Španělskem a Srbskem prohrál s Novakem Djokovičem, Španělé nakonec nedokázali navázat na listopadový zisk "salátové mísy". Ve čtvrtfinále překvapivě nestačil na Davida Goffina.

Cesta turnajem

Na Australian Open si suverénně poradil s Hugem Dellienem, Federicem Delbonisem i krajanem Pablem Carreñem, v osmifinále ve čtyřech setech zastavil nebezpečného Nicka Kyrgiose.

Historie na Australian Open

Nadal si v minulosti v Melbourne Parku celkem pětkrát zahrál finále, naposledy loni, kdy prohrál s Novakem Djokovičem, a jen jednou uspěl (2009). Úvodního grandslamu sezony se účastní popatnácté a jen dvakrát se loučil dříve než v osmifinále.

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 8-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 171-91)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 33-7)

Rafael Nadal - Australian Open

Kariérní bilance: 65-13

Nejlepší výsledek: vítěz (2009)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 6-5

Generálka: ATP Cup (finále, bilance 4-2)

Cesta turnajem: Dellien (6-2 6-3 6-0), Delbonis (6-3 7-6 6-1), (27) Carreño (6-1 6-2 6-4), (23) Kyrgios (6-3 3-6 7-6 7-6)

Aktuální forma

Thiemovi se premiéra v novém ATP Cupu vůbec nepovedla, porazil sice Diega Schwartzmana, ale prohrál s Bornou Čoričem a Hubertem Hurkaczem.

Cesta turnajem

Na Australian Open začal hladkým vítězstvím nad Adrianem Mannarinem, proti domácímu outsiderovi Alexovi Boltovi naopak otáčel stav 1-2 na sety, ve třetím kole si poradil s Taylorem Fritzem a v osmifinále bez ztráty setu porazil svého oblíbeného soka Gaëla Monfilse.

Historie na Australian Open

Thiem až při své letošní, celkově sedmé, účasti prošel do čtvrtfinále. Předtím byl nejdále v osmifinále. Loni ve druhém kole vzdal Alexejovi Popyrinovi.

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 25-37)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-1)

Dominic Thiem - Australian Open

Kariérní bilance: 14-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (skupina, bilance 1-2)

Cesta turnajem: Mannarino (6-3 7-5 6-2), Bolt (6-2 5-7 6-7 6-1 6-2), (29) Fritz (6-2 6-4 6-7(5) 6-4), (10) Monfils (6-2 6-4 6-4)