100. zápas na US Open a nejhorší porážka. Konec? Nevím, proč se mě na to ptáte, reagovala Venus Williamsová

Venus Williamsová skončila na US Open potřetí v řadě hned v prvním kole, což se jí v letech 1997-2019 nestalo ani jednou. Letos 43letá americká veteránka podlehla 1:6, 1:6 belgické kvalifikantce Greetje Minnenové a zhořknul jí tak jubilejní 100. zápas na domácím grandslamu. O ukončení kariéry ale neuvažuje ani po své nejjednoznačnější porážce ve Flushing Meadows.

Venus Williamsová na US Open 2000 a 2001 získala dva ze sedmi grandlsmových titulů a z úvodních 21 startů měla v prvním kole bezchybnou bilanci 21:0. Ovšem poslední tři účasti pro ni skončily bez jediné výhry.

Letos třiačtyřicetiletá Američanka v jubilejním 100. zápase na newyorském grandslamu utrpěla svou nejhorší porážku, když podlehla 1:6, 1:6 Greetje Minnenové. O sedmnáct let mladší Belgičance, jež se narodila v srpnu 1997 měsíc předtím, než Williamsová při debutu ve Flushing Meadows došla do finále.

"Bylo pro mě neuvěřitelné zahrát si s takovou legendou. Mám k ní ohromný respekt. To, že v 43 letech pořád hraje, je opravdu úžasné," řekla na kurtu Minnenová. "Má skvělé údery, skvělý servis... Snažila jsem se ji rozběhat, co to jen šlo," dodala. Přiznala, že před koncem zápasu byla z blížící se výhry nad legendou rozrušená. "Srdce mi tlouklo opravdu hodně rychle."

Vystoupení nejstarší hráčky v pavouku si užili diváci na zaplněném stadionu a do šaten vyprovodili Williamsovou bouřlivým potleskem podobně jako vloni její mladší sestru Serenu. Ta před rokem v New Yorku odehrála pravděpodobně svůj poslední zápas kariéry a před týdnem přivedla na svět druhou dceru. Sedminásobná grandslamová šampionka Venus si zatím myšlenky na loučení nepřipouští.

"To vám nepovím," odpověděla na přímou otázku, kdy si myslí, že pověsí raketu na hřebík. "Nevím to. Nevím, proč se vůbec ptáte," dodala s úsměvem.

Na tiskové konferenci nejprve chválila soupeřku. "Nebyl úder, který by nedokázala zahrát. I když se mi podařilo dát skvělou ránu, ona zahrála vítězný míč nebo kraťas. Neřekla bych, že jsem hrála špatně. Prostě to byl den, kdy jsem neměla štěstí," konstatovala.