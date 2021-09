11. den US Open: O finále si to rozdají Fernandezová se Sabalenkovou a Raducanuová se Sakkariovou

V rámci 11. dne US Open poznáme finalistky letošního ročníku. Semifinálové souboje obstarají 19letá Leylah Fernandezová se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou a teprve 18letá kvalifikantka Emma Raducanuová se zkušenou Marií Sakkariovou. Všechny aktérky budou útočit na premiérové grandslamové finále.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále žen • Fernandezová (Kan.) - Sabalenková (2-Běl.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 1:00 SELČ) Raducanuová (Brit.) - Sakkariová (17-Řec.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 2:30 SELČ)



Leylah Fernandezová (73.) - Aryna Sabalenková (2.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 1:00 SELČ)

Leylah Fernandezová a Aryna Sabalenková budou v premiérovém vzájemném souboji usilovat o své první finále na grandslamových turnajích. Zatímco Fernandezová nikdy předtím na akcích velké čtyřky nepostoupila do druhého týdne, Sabalenková si své první čtvrtfinále a zároveň semifinále na největších podnicích zahrála nedávno ve Wimbledonu.

Čerstvě 19letá Fernandezová je teprve třetí kanadskou semifinalistkou US Open v otevřené éře tenisu, může se stát teprve druhou kanadskou finalistkou newyorského grandslamu a stále má šanci navázat na předloňský triumf Biancy Andreescuové. Rodačka z Montréalu má za sebou dvě finále, obě na mexických akcích WTA 250 (Acapulko 2020 a Monterrey 2021).

Sabalenková zase může Bělorusku zajistit účast ve finále US Open druhým rokem po sobě (Viktoria Azarenková). Čtyřiadvacetiletá rodačka z Minsku má na dosah 16. kariérní finále, čtvrté v letošní sezoně.

Fernandezová hraje ve skvostné formě, ale má za sebou teď už tři velmi náročné zápasy. Známky vyčerpání nicméně nejeví, zle zatápět nejspíše bude i další favoritce a rozhodně není bez šance na postup. Hodně důležité bude, jak Sabalenkové zafunguje její dělový servis a kolik nevynucených chyb v tomto utkání vyrobí. Mladičká Kanaďanka se ovšem nebude stahovat jen do obrany a určitě si bude chtít chodit pro vítězné míče stejně jako třeba proti další ranařce Naomi Ósakaové. Sabalenková je jasnou kurzovou favoritkou, ale nic jednoduchého ji s největší pravděpodobností nečeká.

Tip: Sabalenková ve třech setech

Aktuální forma

Fernandezová v březnu v Monterrey získala svůj premiérový titul na hlavní tour, jenže až nedávno v Cincinnati dokázala znovu porazit dvě soupeřky po sobě, a to v kvalifikaci. Další sérii výher přidala na US Open, kam přijela v mizerné formě a s letošní bilancí 15-15.

Cesta turnajem

Přesto ve dvou setech přehrála Anu Konjuhovou i Kaiu Kanepiovou a po obratech naprosto senzačně vyřadila obhájkyni titulu a světovou trojku Naomi Ósakaovou a i další z bývalých světových jedniček a šampionek newyorského grandslamu Angelique Kerberovou. Ve čtvrtfinále si vyšlápla na další favoritku a členku elitní desítky Elinu Svitolinovou, světovou pětku udolala v tie-breaku rozhodující sady.

Historie na US Open

V New Yorku debutovala loni a skončila ve druhém kole.

Leylah Fernandezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (triumf)

Bilance: 20-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 16-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-0 (kariérní 3-2)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Leylah Fernandezová - US Open

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Montréal (1. kolo), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Konjuhová (7-6 6-2), Kanepiová (7-5 7-5), (3) Ósakaová (5-7 7-6 6-4), (16) Kerberová (4-6 7-6 6-2), (5) Svitolinová (6-3 3-6 7-6)

Aktuální forma

Sabalenková si na přelomu sezon prošla sérií 15 výher. V Madridu získala svou první antukovou trofej a hrála semifinále Wimbledonu, kde se poprvé v kariéře dostala přes osmifinále grandslamových turnajů. Přišel propad formy, na olympijských hrách se loučila už ve druhém kole po prohře s Donnou Vekičovou, v semifinále v Montréalu jasně nestačila na Karolínu Plíškovou a v Cincinnati byla nad její síly hned Paula Badosaová.

Cesta turnajem

Na US Open musela už v prvním kole s Ninou Stojanovičovou do tří setů, s Tamarou Zidanšekovou, rozjetou Danielle Collinsovou, svou občasnou deblovou parťačkou Elise Mertensovou i vítězkou letošního French Open Barborou Krejčíkovou si naopak poradila vcelku suverénně.

Historie na US Open

Hlavní soutěž US Open absolvuje počtvrté. Nejlepšího výsledku z předchozích startů se dočkala hned při svém debutu v roce 2018, kdy došla do osmifinále. Poslední dva ročníky pro ni skončily ve druhém kole.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (triumf); Stuttgart (finále); Montréal, Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (triumf); Montréal (semifinále)

Bilance: 43-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 23-8

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 10-2 (kariérní 59-24)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (semifinále)

Aryna Sabalenková - US Open

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Montréal (semifinále), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Stojanovičová (6-4 6-7 6-0), Zidanšeková (6-3 6-1), (26) Collinsová (6-3 6-3), (15) Mertensová (6-4 6-1), (8) Krejčíková (6-1 6-4)



Emma Raducanuová (150.) - Maria Sakkariová (18.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 2:30 SELČ)

Zbrusu nová grandslamová finalistka vzejde i z premiérového vzájemného souboje mezi Emmou Raducanuovou a Marií Sakkariovou. Raducanuová teprve nedávno ve Wimbledonu slavila svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a uhrála osmifinále. Sakkariová už zkušenost s touto fází grandslamů má, v semifinále letošního French Open nevyužila mečbol proti pozdější šampionce Barboře Krejčíkové.

Osmnáctiletá Raducanuová je v open éře vůbec první kvalifikantkou v semifinále amerického grandslamu a v historii US Open třetí semifinalistkou figurující mimo elitní stovku žebříčku po Billie Jean Kingové (semifinále 1979) a Kim Clijstersové (triumf 2009). Rodačka z kanadského Toronta se může stát první britskou grandslamovou finalistkou od Wimbledonu 1977 (Virginia Wadeová) a na US Open po 53 letech (Wadeová, 1968). Na hlavní tour ještě finále nikdy nehrála.

Šestadvacetiletá Sakkariová už několikrát přepsala řeckou tenisovou historii a může se jí to podařit znovu. Už teď je prvním zástupcem své země v semifinále US Open a může stát vůbec první řeckou finalistkou podniků velké čtyřky. Na nejvyšším okruhu hrála jen dvě finále (San José 2018 a Rabat 2019).

Raducanuová hraje neskutečně a nebylo by snad už ani překvapením, kdyby vyřadila i řeckou jedničku. Sakkariová má ovšem skvělou formu a bude velmi těžkou soupeřkou. Raducanuové by k postupu mohla pomoct jedna zásadní statistika, Sakkariová je totiž v semifinálových bojích velmi neúspěšná (bilance 2-11). Přesto je favoritkou zkušenější Řekyně.

Tip: Sakkariová ve třech setech

Aktuální forma

Raducanuová si nedávno ve Wimbledonu připsala svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a senzačně došla až do osmifinále. To samé se jí povedlo na US Open, kam přijela po finálové účasti na akci WTA 125 v Chicagu, kde prohrála bitvu o titul s Clarou Tausonovou.

Cesta turnajem

V New Yorku zatím hraje naprosto fantasticky, včetně kvalifikace zvládla už osm zápasů a všechny bez ztráty setu. Osmnáctiletá Britka nedala v hlavní soutěži šanci Stefanii Vögeleové ani Shuai Zhang, zničila obranářku Saru Sorribesovou i domácí přemožitelku světové jedničky Shelby Rogersovou, a porazila také olympijskou vítězku Belindu Bencicovou. Postupem do semifinále si zajistila debut v elitní stovce žebříčku WTA (okolo 51. místa) a post britské jedničky. Z posledních 18 utkání má bilanci 16-2.

Historie na US Open

Raducanuová na závěrečném grandslamu sezony debutuje.

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (semifinále)

Bilance: 21-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 16-3

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 1-0)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála), Wimbledon (osmifinále)

Emma Raducanuová - US Open

Kariérní bilance: 5-0

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: San José (1. kolo), ITF W100 Landisville (čtvrtfinále), WTA 125k Chicago (finále)

Cesta turnajem: Vögeleová (6-2 6-3), Shuai Zhang (6-2 6-4), Sorribesová (6-0 6-1), Rogersová (6-2 6-1), (11) Bencicová (6-3 6-4)

Aktuální forma

Sakkariová si v úvodních měsících sezony na betonech vedla skvěle a uhrála tři semifinále. Od té doby ale byla v závěrečných kolech jen jednou, a to v semifinále French Open. Na olympiádě v Tokiu i v Montréalu skončila v osmifinále, na poslední přípravce v Cincinnati hned v prvním kole po jasné porážce s Angelique Kerberovou.

Cesta turnajem

Na US Open neztratila set proti Martě Kosťukové, Kateřině Siniakové ani Petře Kvitové. V osmifinále byla naopak velmi blízko vyřazení, předloňskou šampionku Biancu Andreescuovou zdolala až po obratu a tříapůlhodinové bitvě. Ve čtvrtfinále po dalším skvělém výkonu nedala šanci Karolíně Plíškové.

Historie na US Open

V New Yorku startuje posedmé. Do druhého týdne se probojovala až loni, v osmifinále podlehla Sereně Williamsové.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 31-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 21-9

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 5-0 (kariérní 202-129)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (2. kolo)

Maria Sakkariová - US Open

Kariérní bilance: 13-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Montréal (osmifinále), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Kosťuková (6-4 6-3), Siniaková (6-4 6-2), (10) Kvitová (6-4 6-3), (6) Andreescuová (6-7 7-6 6-3), (4) Kar. Plíšková (6-4 6-4)