11. den ve Wimbledonu: O finále se utkají Džabúrová s Mariaovou a Halepová s Rybakinovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále žen • Džabúrová (3-Tun.) - Mariaová (Něm.) | Centre Court (14:30 SELČ) Rybakinová (17-Kaz.) - Halepová (16-Rum.) | Centre Court (16:00 SELČ) • Finále mixu • Stosurová/Ebden (Austr.) - Krawczyková/N. Skupski (2-USA/Brit.) | Centre Court (17:30 SELČ)



• Semifinále žen •

Ons Džabúrová (2.) - Tatjana Mariaová (103.) | Centre Court (14:30 SELČ)

První semifinálový souboj obstarají po vyřazení světové jedničky Igy Šwiatekové největší favoritka Ons Džabúrová a Tatjana Mariaová, která nikdy předtím na grandslamech nebyla dál než ve třetím kole. Obě aktérky nastoupí ke svému premiérovému semifinále na grandslamových turnajích. Ve vzájemné bilanci má navrch 2-1 Džabúrová, do vedení se dostala po jasné výhře v posledním duelu v roce 2018 v Pekingu.

Sedmadvacetiletá Džabúrová má v semifinálových zápasech solidní bilanci 8-3 a zvládla sedm z posledních osmi. Letos se do finále dostala čtyřikrát, více účastí v závěrečném kole v tomto roce posbírala pouze Šwiateková (6). Tunisanka je bez ohledu na pohlaví prvním zástupcem arabského tenisu či severoafrických zemí v semifinále majorů. V otevřené éře tenisu je druhou semifinalistkou travnatého grandslamu z afrického kontinentu, Jihoafričanka Yvonne Vermaaková v této fázi v roce 1983 proti Martině Navrátilové neuspěla. V tomto období mají africké ženy v semifinále čtyř největších podniků bilanci 0-5.

Čtyřiatřicetiletá Mariaová je nejstarší debutantkou v semifinále majorů v open éře, ačkoli na 33 z předchozích 34 grandslamů skončila v prvním či druhém kole a jejím maximem před startem turnaje bylo třetí kolo z roku 2015 právě v tomto dějišti. Nyní se může stát druhou žebříčkově nejníže postavenou finalistkou Wimbledonu za posledních skoro 40 let (Serena Williamsová, 2018). Do finále nejslavnějšího turnaje se v otevřené éře probojovaly pouze tři německé zástupkyně (Steffi Grafová, Sabine Lisická a Angelique Kerberová). Dnes ji čeká páté semifinále (2-2), první na akcích vyšších než WTA 250.

Mariaová měla už v několika zápasech namále, ve čtyřech z pěti musela do rozhodující sady a ve třech případech ji urvala poměrem 7-5. Džabúrová je momentálně, obzvláště v těchto podmínkách, ještě kvalitnější hráčkou než její předchozí soupeřky, od začátku antukového jara má famózní formu, velké množstvé technických úderů z rakety Mariaové by jí nemuselo vadit a měla by potvrdit roli favoritky. Její soupeřka navíc s hráčkami Top 3 v předchozích čtyřech soubojích neuhrála set.

Tip na vítězku: Ons Džabúrová

Aktuální forma

Džabúrová se v úvodu sezony trápila zdravotně, dokonce musela vynechat Australian Open. Od startu antukového jara má ovšem vynikající bilanci 27-4, která zahrnuje triumfy v Madridu a finále v Charlestonu a Římě. Na French Open však nepotvrdila roli jedné z největších favoritek a skončila hned v prvním kole na Magdě Linetteové. Na trávě si ale vše vynahrazuje, v Berlíně získala svůj druhý titul na povrchu a za poslední roky na pažitu zvládla 20 z 22 duelů.

Cesta turnajem

Svou neporazitelnost v těchto podmínkách protahuje ve Wimbledonu, kde nedala šanci Mirjam Björklundové, Katarzyně Kawaové ani Diane Parryové, ve dvou těsných setech zdolala Elise Mertensovou a po suverénním obratu vyřadila poslední českou naději Marii Bouzkovou.

Historie ve Wimbledonu

Při úvodních třech startech v hlavním losu se v All England Clubu nedostala přes druhé kolo, loni ovšem skončila až ve čtvrtfinále na raketě Aryny Sabalenkové.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Madrid (T); Řím, Charleston (F)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (T)

Bilance: 35-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 10-0

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 6-1 (kariérní 228-103)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 4-0 (kariérní 8-3)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K)

Ons Džabúrová - Wimbledon

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Berlín (T)

Cesta turnajem: Björklundová (6-1 6-3), Kawaová (6-4 6-0), Parryová (6-2 6-3), (24) Mertensová (7-6 6-4), Bouzková (3-6 6-1 6-1)

Aktuální forma

Mariaová, která byla už v Top 50, se po druhé mateřské pauze vrátila loni v červenci. Letos vyhrála halový podnik W60 ve Spojených státech a hlavně na antuce v Bogotě získala svůj druhý titul na nejvyšším okruhu (Mallorca 2018, tráva). Přípravu na Wimbledon měla solidní, na ITF v Surbitonu a 125k v Gaibě prošla do čtvrtfinále a v Bad Homburgu porazila Anastasii Potapovovou a potrápila Alizé Cornetovou.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu překvapuje. Po skalpech Astry Sharmaové a Sorany Cirsteaové si vyšlápla na světovou pětku Marii Sakkariovou, v osmifinále otočila stav 5-7 1-4 a odvrátila dva mečboly Jeleny Ostapenkové a ve čtvrtfinále zvládla bitvu s krajankou Jule Niemeierovou, ačkoli prohrávala o set a brejk.

Historie ve Wimbledonu

V hlavní fázi Wimbledonu účinkuje podesáté, jejím předchozím maximem v tomto dějišti i na grandslamech bylo třetí kolo z roku 2015.

Tatjana Mariaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bogotá (T)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (SF)

Bilance: 36-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 10-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 5-12)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 1-0 (kariérní 2-2)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Tatjana Mariaová - Wimbledon

Kariérní bilance: 10-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: W100 Surbiton (ČF), Nottingham (1K), 125k Gaiba (ČF), Bad Homburg (2K)

Cesta turnajem: Sharmaová (4-6 6-3 6-4), (26) Cirsteaová (6-3 1-6 7-5), (5) Sakkariová (6-3 7-5), (12) Ostapenková (5-7 7-5 7-5), Niemeierová (4-6 6-2 7-5)



Jelena Rybakinová (23.) - Simona Halepová (18.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Jelena Rybakinová ve svém premiérovém grandslamovém semifinále vyzve Simonu Halepovou. Šampionka ročníku 2019, která v All England Clubu zvládla posledních 12 zápasů a ztratila dohromady jediný set (loni ve druhém kole s krajankou Mihaelou Buzarnescuovou) a má jako jediná z letošních semifinalistek předchozí zkušenost se semifinále majorů, je na grandslamech mezi nejlepším kvartetem poprvé od Australian Open 2020. Halepová v úvodním souboji vzdala, ale ve finále v Dubaji 2020 i loni ve třetím kole US Open uspěla a ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Třiadvacetiletá Rybakinová je bez ohledu na pohlaví prvním zástupcem kazašského tenisu v semifinále grandslamů, ze všech semifinalistek je nejmladší. Moskevská rodačka má za sebou 13 semifinálových duelů s bilancí 8-5, na trávě neuspěla v Hertogenboschi 2019 proti Kiki Bertensové ani loni v Eastbourne proti Jeleně Ostapenkové. Loni nezvládla ani jeden ze tří, ovšem sérii nezdarů přerušila hned v lednu v Adelaide, kde si zahrála své jediné letošní finále.

Třicetiletá Halepová nastoupí ke svému devátému semifinále na majorech (5-3), v tom posledním předloni na Australian Open prohrála s Garbiñe Muguruzaovou a na finálovou účast čeká od zmíněného wimbledonského triumfu. Ve Wimbledonu je v této fázi potřetí, před osmi lety nestačila na Eugenii Bouchardovou, ale v roce 2019 dominovala proti Elině Svitolinové. Letos byla v semifinále pětkrát (kariérní bilance 40-20), uspěla jen v tom prvním na generálce v Melbourne, v Dubaji, Indian Wells ani na trávě v Birminghamu a Bad Homburgu (odstoupení) dál neprošla. Rodačka z Constanty je jedinou rumunskou finalistkou nejslavnějšího turnaje.

Podstatně zkušenější Halepová je zaslouženě favoritkou na postup, nicméně Rybakinová v Londýně skvěle zvládá klíčové momenty a značně si pomáhá servisem. Letos má na kontě nejvyšší počet es, jako první se dostala přes hranici 200 nechytatelných podání. Na turnaji jich zatím nastřílela 44. Navíc se velkého jména jen tak nezalekne, letos má s hráčkami Top 20 poloviční úspěšnost 3-3 a kariérní 14-19, na trávě 1-3.

Tip na vítězku: Simona Halepová

Aktuální forma

Rybakinová se stále drží okolo Top 20, ačkoli má letos časté zdravotní potíže a slabší formu. Vstup do sezony měla vynikající, v Adelaide ji až ve finále zastavila Ashleigh Bartyová. Dalšího postupu do závěrečných kol se ale před startem Wimbledonu dočkala už jen v březnu v Indian Wells. Travnaté generálky se jí nepovedly vůbec, v Hertogenboschi skončila ve druhém kole na raketě Shelby Rogersové a v úvodním zápase v Eastbourne neudržela vedení proti Lesje Curenkové.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu ovšem po cestě do čtvrtfinále neztratila set, ačkoli musela do tie-breaku s Coco Vandewegheovou, Biancou Andreescuovou i Qinwen Zheng a jednu těsnější sadu sehrála také s Petrou Martičovou. Rozhodující sadu absolvovala až ve čtvrtfinále s loňskou čtvrtfinalistkou Ajlou Tomljanovicovou.

Historie ve Wimbledonu

V hlavní fázi debutovala loni, v osmifinále ji zastavila Aryna Sabalenková.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (SF)

Bilance: 26-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 3-3 (kariérní 14-19)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 1-0 (kariérní 8-5)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K)

Jelena Rybakinová - Wimbledon

Kariérní bilance: 8-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Hertogenbosch (2K), Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Vandewegheová (7-6 7-5), Andreescuová (6-4 7-6), Qinwen Zheng (7-6 7-5), Martičová (7-5 6-3), Tomljanovicová (4-6 6-2 6-3)

Aktuální forma

Halepová má letos solidní bilanci 31-8. Hned v lednu na generálce v Melbourne dosáhla na svůj první triumf od sezony 2020 a ještě čtyřikrát byla v semifinále. Po zklamání v podobě vyřazení ve druhém kole v Římě a na French Open prošla na obou travnatých generálkách do semifinále. V Birminghamu nedokázala zastavit rozjetou Beatriz Haddadovou Maiaovou a v Bad Homburgu kvůli zranění krku k souboji o finále nenastoupila.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu ještě nemusela do tří setů, Postupně si poradila s Karolínou Muchovou, Kirsten Flipkensovou, Magdalenou Frechovou, světovou čtyřkou Paulou Badosaovou, které povolila jen tři hry, a také Amandou Anisimovovou.

Historie ve Wimbledonu

Letos absolvuje svůj jubilejní desátý start v hlavní soutěži Wimbledonu, při posledním (2019) získala svůj druhý grandslamový titul. Ve druhém týdnu je popáté.

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (T); Bad Homburg, Birmingham, Indian Wells, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg, Birmingham (SF)

Bilance: 31-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 11-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 8-4 (kariérní 160-114)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 5-3)

Bilance v semifinále: 1-3 (kariérní 40-20)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K)

Simona Halepová - Wimbledon

Kariérní bilance: 29-8

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 1-1

Generálka: Birmingham (SF), Bad Homburg (SF)

Cesta turnajem: Muchová (6-3 6-2), Flipkensová (7-5 6-4), Frechová (6-4 6-1), (4) Badosaová (6-1 6-2), (20) Anisimovová (6-2 6-4)



• Finále mixu •

/ S. Stosurová / M. Ebden - / D. Krawczyková / N. Skupski | Centre Court (17:30 SELČ)

Desirae Krawczyková s domácím Nealem Skupským mohou jako první od roku 1997 (Cyril Suk a Helena Suková) obhájit triumf ve wimbledonském mixu. V cestě jim stojí bývalá šampionka Samantha Stosurová a Matthew Ebden. Bude se jednat o premiérový souboj párů.





Stosurová s Ebdenem neuspěli loni ve finále domácího Australian Open a teď budou mít další šanci na premiérový společný titul, bok po boku hrají popáté. Osmatřicetiletá Stosurová je velmi úspěšnou deblistkou, k trofejím z Australian Open, French Open a US Open (x2) má na kontě triumfy v mixu na Australian Open a ve Wimbledonu (x2). Čtyřiatřicetiletý Ebden se dosud na podnicích velké čtyřky radoval jen ve smíšené čtyřhře na Australian Open 2013.

Cesta turnajem

1K: Eikeriová/Vliegen (4-6 7-6 6-4)

2K: (1) Šibaharaová/Rojer (6-3 6-7 6-4)

ČF: Barnettová/O'Maraová (6-3 6-1)

SF: Gauffová/Sock (6-3 5-7 7-5)





Krawczyková se Skupským spolu mají vynikající bilanci 11-1, kromě loňského a letošního Wimbledonu se společně představili ještě na letošním French Open (čtvrtfinále). Osmadvacetiletá Krawczyková od začátku předchozí sezony v této disciplíně exceluje, po semifinále na loňském Australian Open ovládla následující tři majory, bude tak útočit na čtvrtý vavřín. Dvaatřicetiletý Skupski na grandslamech dosud triumfoval jen loni ve wimbledonském mixu.

Cesta turnajem

1K: Muhammadová/Kokkinakis (7-5 6-7 6-4)

2K: Perezová/Middelkoop (7-5 6-2)

ČF: (7) Ostapenková/Farah (7-6 6-1)

SF: (6) Mirzaová/Pavič (4-6 7-5 6-4)