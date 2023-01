12. den v Melbourne: Djokoviče se pokusí zastavit Paul, Tsitsipas se o finále utká s Chačanovem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále dvouhry mužů • Chačanov (18-) - Tsitsipas (3-Řec.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (4:30 SEČ) Djokovič (4-Srb.) - Paul (USA) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (9:30 SEČ) • Finále mixu • Mirzaová/Bopanna (Indie) - Stefaniová/Matos (Braz.) | Rod Laver Arena (2:00 SEČ)



• Semifinále dvouhry mužů •

Karen Chačanov (20.) - Stefanos Tsitsipas (4.) | Rod Laver Arena (4:30 SEČ)

Stefanos Tsitsipas zvládl i své šesté čtvrtfinále na grandslamech a nadále potvrzuje roli největšího favorita horní poloviny pavouka. Od další finálové účasti na majorech ho dělí už jen souboj s Karenem Chačanovem, který bude usilovat o své největší finále v kariéře. S ruským tenistou vyhrál všech pět duelů, na grandslamech se potkávají poprvé.

Šestadvacetiletý Chačanov se do semifinále grandslamů poprvé podíval na loňském US Open a nestačil na Caspera Ruuda. S postupem do finále Australian Open to bude mít velmi těžké, protože by musel přerušit hrozivou sérii 22 porážek se zástupci elitní desítky táhnoucí se od Masters v Montréalu 2019. Navíc s nimi vyhrál jen jeden ze 13 soubojů na majorech (Juan Martín del Potro, French Open 2019). Rodák z Moskvy může navázat na Daniila Medveděva, který hrál v tomto dějišti finále posledních dvou ročníků. V semifinálových duelech se mu moc nedaří obecně (6-10), na své sedmé finále čeká od loňského ledna.

Čtyřiadvacetiletý Tsitsipas je jediným řeckým grandslamovým finalistou v historii (French Open 2021). Zatímco ve čtvrtfinále podniků velké čtyřky je neporažen, v semifinále uspěl jen v jednom z pěti případů. Pokaždé však narazil na někoho z Top 10: na Australian Open prohrál s Rafaelem Nadalem (2019) a v posledních dvou letech s Rusem Daniilem Medveděvem a na French Open 2020 nestačil na Novaka Djokoviče a o rok později přehrál Alexandera Zvereva. Rodák z Atén bude bojovat o své 25. kariérní finále.

Chačanov patří k nebezpečným hráčům, nicméně závěrečná kola mu obecně moc nejdou a k tomu můžeme připočíst katastrofální bilanci s Top 10 a sérii 22 porážek se zástupci nejvyššího patra žebříčku. Tsitsipas má se semifinále grandslamů daleko více zkušeností, je celkově mnohem lepším a úspěšnějším tenistou a měl by potvrdit roli favorita, pokud psychicky neselže. Chačanov určitě není se svým kvalitním tenisem bez šance, ovšem Tsitsipas se v Melbourne prezentuje suverénními výkony a očekává se, že bude mít navrch.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Aktuální forma

Chačanov stále marně hledá formu ze sezony 2018, která mu vynesla prvenství na Masters v Paříži a také pozici v Top 10. Loni se probojoval jen do jednoho finále (Adelaide) a pořád na první triumf od listopadu 2018 čeká. Alespoň si vylepšil své grandslamové maximum, na US Open se podíval až do semifinále a vrátil se do Top 20. Do letošní sezony vstupoval na podnicích v Adelaide, na obou skončil ve čtvrtfinále (Daniil Medveděv a Jack Draper).

Cesta turnajem

Na Australian Open začal "povinnými" výhrami nad Bernabém Zapatou a domácím Jasonem Kublerem a ve třetím kole přemohl Francese Tiafoea. V osmifinále nadělil pořádný výprask chybujícímu Jošihitovi Nišiokovi. Ve čtvrtfinále mu za stavu 0-2 na sety vzdal zraněný Sebastian Korda.

Historie na Australian Open

Hlavní fázi hraje posedmé a poprvé je ve druhém týdnu, při posledních čtyřech startech vypadl ve třetím kole.

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (SF)

Bilance: 8-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 10-40)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 6-10)

Karen Chačanov - Australian Open

Kariérní bilance: 15-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (ČF), Adelaide 2 (ČF)

Cesta turnajem: Zapata (7-6 6-2 6-0), Kubler (6-4 5-7 6-4 6-2), (16) Tiafoe (6-3 6-4 3-6 7-6), (31) Nišioka (6-0 6-0 7-6), (29) Korda (7-6 6-3 3-0 skreč)

Aktuální forma

Tsitsipas se loni velmi rychle vrátil po operaci lokte a na mnoha turnajích nebyl v nejlepší formě, dokonce si připsal několik překvapivých porážek. Přesto dokázal posbírat nejvíce výher na tour, přidat další dva tituly a s přehledem sezonu zakončit v Top 10. V letošním tenisovém roce stále nenašel přemožitele, v týmovém United Cupu porazil Grigora Dimitrova, Davida Goffina, Bornu Čoriče i Mattea Berrettiniho.

Cesta turnajem

Na Australian Open si až do poloviny osmifinálového duelu počínal suverénně. Set nepovolil Quentinovi Halysovi, Rinkymu Hijikatovi ani Tallonovi Griekspoorovi. V osmifinále však zahodil náskok 2-0 na sety proti Jannikovi Sinnerovi a Itala v repríze loňského čtvrtfinále zdolal až v páté rozhodující sadě. Ve čtvrtfinále si poradil bez ztráty setu s Jiřím Lehečkou.

Historie na Australian Open

Australský grandslam je jeho nejúspěšnějším, i když tu nemá své grandslamové maximum. V hlavní soutěži startuje pošesté a počtvrté se probil do druhého týdne. Jeho nejlepším výsledkem je právě semifinále, v němž byl také v letech 2019 a 2021-22.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 9-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-0

Bilance proti hráčům Top 20: 2-0 (kariérní 61-54)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-4)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 24-18)

Stefanos Tsitsipas - Australian Open

Kariérní bilance: 20-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2019, 2021-23)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0-3

Generálka: United Cup (4-0)

Cesta turnajem: Halys (6-3 6-4 7-6), Hijikata (6-3 6-0 6-2), Griekspoor (6-2 7-6 6-3), (15) Sinner (6-4 6-4 3-6 4-6 6-3), Lehečka (6-3 7-6 6-4)



Novak Djokovič (5.) - Tommy Paul (35.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)

Novak Djokovič bude v útoku na 10. triumf na Australian Open, 22. grandslamovou trofej, kterou by vyrovnal rekordmana Rafaela Nadala, a post světové jedničky pokračovat proti Tommymu Paulovi, jenž si v Melbourne Parku ve středu zahrál své vůbec první čtvrtfinále na majorech. Hráči se potkávají poprvé.

Pětatřicetiletý Djokovič bude usilovat o své 33. grandslamové finále (už teď drží rekord) a celkově 132. finále, desáté v Melbourne, kde nikdy nenašel přemožitele v semifinále ani v souboji o titul. Nejúspěšnější hráč v historii turnaje neprohrál v tomto dějišti už 26 zápasů v řadě (společný rekord s Andrem Agassim) a ve středu se stal prvním tenistou s minimálně 10 semifinálovými účastmi na všech čtyřech majorech. V semifinále podniků velké čtyřky má rodák z Bělehradu úspěšnost 32-11, přičemž zvládl posledních osm a 18 z posledních 20. Celkově v semifinálových duelech disponuje bilancí 129-46 a vyhrál posledních sedm.

Pětadvacetiletý Paul si zahraje své první semifinále mimo nejmenší akce ATP 250 a teprve páté na této úrovni. Úspěšný byl pouze ve Stockholmu 2021, kde nakonec slavil svůj jediný dosavadní triumf na nejvyšším okruhu. Rodák z Voorhees Township je prvním americkým semifinalistou Australian Open od Andyho Roddicka v roce 2009. Na grandslamového finalistu čekají Spojené státy už od Wimbledonu 2009 (Roddick) a v Melbourne se do finále naposledy probojoval Andre Agassi před 20 lety.

Djokovič je jasným favoritem, a pokud bude pokračovat ve výkonech z posledních zápasů a nebude zdravotně limitován, pak by měl bez větších problémů projít do nedělního finále. U Paula se dá v takto velkém zápase proti největšímu favoritovi a ještě v prvním grandslamovém semifinále očekávat nervozita, minimálně na začátku utkání. Američan však umí s těmi nejlepšími hrát, z posledních šesti soubojů s hráči Top 5 vyhrál čtyři. Na French Open nebo US Open by měl asi větší šanci uspět, než v Srbově nejoblíbenějším dějišti.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Djokovič odehrál loni kvůli odmítavému postoji k očkování jen 11 turnajů, po deportaci přišel o kompletní australské léto a zúčastnit se nemohl ani sezony amerických betonů včetně US Open. Přesto posbíral pět titulů, posedmé vyhrál Wimbledon a sezonu zakončil prvenstvím na Turnaji mistrů a v Top 5. Od začátku travnaté části sezony prohrál jediný z 36 duelů na individuálních akcích. Do nového roku vstoupil triumfem v Adelaide a ziskem 92. titulu dorovnal Rafaela Nadala. Na australské půdě zvládl už 39 zápasů v řadě, poslední porážku zaznamenal na Australian Open 2018.

Cesta turnajem

V Melbourne si letos až na jeden ztracený set suverénně poradil s Robertem Carballésem, Enzem Couacaudem i Grigorem Dimitrovem. V osmifinále zničil Alexe de Minaura, domácí naději povolil po fenomenálním představení jen pět gamů. Pouze o dva více prohrál ve čtvrtfinále se svým žebříčkovým sousedem Andrejem Rubljovem. Spolu s Andrem Agassim drží rekordní vítěznou sérii v tomto dějišti (26 zápasů).

Historie na Australian Open

S devíti triumfy je nejúspěšnějším hráčem úvodního grandslamu sezony. V Melbourne startuje poosmnácté a pouze třikrát se nedostal do druhého týdne. Dvakrát slavil hattrick, naposledy v letech 2019-21. Loni se kvůli chybějícímu očkování zúčastnit nemohl.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (T)

Bilance: 10-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 10-0

Bilance proti hráčům Top 50: 6-0 (kariérní 686-180)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 32-11)

Bilance v semifinále: 1-0 (kariérní 129-46)

Novak Djokovič - Australian Open

Kariérní bilance: 87-8

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019-21)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 9-0

Generálka: Adelaide 1 (T)

Cesta turnajem: Carballés (6-3 6-4 6-0), Couacaud (6-1 6-7 6-2 6-0), (27) Dimitrov (7-6 6-3 6-4), (22) de Minaur (6-2 6-1 6-2), (5) Rubljov (6-1 6-2 6-4)

Aktuální forma

Paul se v předchozí sezoně celkem 10krát probojoval do čtvrtfinále turnajů ATP, včetně dvou Masters, ale pouze jednou prošel ještě dál. V semifinále v Delray Beach však neuspěl a na finálovou účast čeká od listopadu 2021, kdy ve stockholmské hale slavil svůj jediný dosavadní triumf na této úrovni. Nový tenisový rok odstartoval na druhém podniku v Adelaide, kde si poradil s Christopherem O'Connellem a vzápětí prohrál s Jackem Draperem.

Cesta turnajem

Na Australian Open si zatím vede výborně, Jana-Lennarda Struffa porazil bez ztráty setu, pak v pětisetové bitvě udolal nebezpečného Alejandra Davidoviche a ve třetím kole nepovolil set krajanovi Jensonovi Brooksbymu, přemožiteli nasazené dvojky Caspera Ruuda. V osmifinále si připsal ještě cennější skalp, když vyřadil světovou pětadvacítku Roberta Bautistu. Ve čtvrtfinále využil selhání favoritů a poradil si s nezkušeným krajanem Benem Sheltonem.

Historie na Australian Open

V hlavním losu startuje počtvrté, jeho předchozím nejlepším výsledkem byla účast ve třetím kole z roku 2020.

Tommy Paul - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (SF)

Bilance: 6-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 6-12)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 1-3)

Tommy Paul - Australian Open

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Adelaide 2 (2K)

Cesta turnajem: Struff (6-1 7-6 6-2), (30) Davidovich (6-2 2-6 6-7 6-3 6-4), Brooksby (6-1 6-4 6-3), (24) Bautista (6-2 4-6 6-2 7-5), Shelton (7-6 6-3 5-7 6-4)



• Finále mixu •

/ S. Mirzaová / R. Bopanna - / L. Stefaniová / R. Ramos | Rod Laver Arena (2:00 SEČ)

Sania Mirzaová se chystá v příštím měsíci v Dubaji ukončit profesionální kariéru a asi nečekala, že si s krajanem Rohanem Bopannou zahraje ještě o jeden grandslamový titul. Indické duo ve finále mixu na Australian Open vyzve brazilskou dvojici Luisa Stefaniová, Rafael Matos. Páry se potkávají poprvé.





Šestatřicetiletá Mirzaová má z deblových disciplín šest grandslamových trofejí, v mixu kralovala na Australian Open 2009, French Open 2012 a US Open 2014. Dvaačtyřicetiletý Bopanna dosáhl jen na jeden triumf, a to ve smíšené čtyřhře na French Open 2017. Mirzaová je ve finále mixu Australian Open už popáté, uspěla jen v roce 2009 s krajanem Mahešem Bhupáthím. Také Bopanna už si o tento titul zahrál, ale s Tímeou Babosovou před pěti lety neslavili.

Cesta turnajem

1K: Fourlisová/Saville (7-5 6-3)

2K: Ninomijaová/Behar (6-4 7-6)

ČF: Ostapenková/Vega (bez boje)

SF: (3) Krawczyková/N. Skupski (7-6 6-7 10-8)





Pětadvacetiletá Stefaniová dosáhla na největší dosavadní úspěch své kariéry na předloňských olympijských hrách v Tokiu, když získala bronz po boku Laury Pigossiové. Předchozím maximem 27letého Matose v deblových kláních bylo čtvrtfinále v klasické čtyřhře na loňském French Open. Pro oba se jedná o premiéru ve finále grandslamů, poprvé se spolu představili před pár týdny v týmovém United Cupu.

Cesta turnajem

1K: X. Han/Z. Zhang (6-2 6-0)

2K: Matteková-Sandsová/Pavič (6-4 6-4)

ČF: Cabreraová/Smith (6-3 6-4)

SF: Gadecká/Polmans (4-6 6-4 11-9)