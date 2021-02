12. den v Melbourne: O finále se utkají Medveděv s Tsitsipasem. Krejčíková se Siniakovou zaútočí na deblový triumf

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále dvouhry mužů • Medveděv (4-Rus.) - Tsitsipas (5-Řec.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ) • Finále čtyřhry žen • Krejčíková/Siniaková (3-ČR) - Mertensová/Sabalenková (2-Belg./Běl.) | Rod Laver Arena (6:00 SEČ)



• Semifinále dvouhry mužů •

Daniil Medveděv (4.) - Stefanos Tsitsipas (6.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)

Druhý finalista letošního Australian Open a soupeř pro světovou jedničku Novaka Djokoviče vzejde ze souboje hráčů Top 10 mezi 19 zápasů neporaženým Daniilem Medveděvem a Stefanosem Tsitsipasem. Zatímco úřadující vítěz Masters v Paříži a Turnaje mistrů Medveděv už má s finále na grandslamech zkušenost, Tsitsipas bude bojovat o své největší finále v kariéře. Ve vzájemné bilanci(https://www.tenisportal.cz/vzajemne/medvedev-82b3c/tsitsipas-7c3fd/) dominuje Medveděv (5-1), ovšem poslední souboj předloni na Turnaji mistrů vyhrál Tsitsipas.

Pětadvacetiletý Medveděv bude útočit na své 16. kariérní finále, druhé na grandslamech a může se stát prvním ruským finalistou Australian Open od triumfu Marata Safina v roce 2005. Právě rodák z Moskvy je posledním ruským grandslamovým finalistou (US Open 2019). Dvaadvacetiletý Tsitsipas může Řecku zajistit premiérovou účast v grandslamovém finále, na hlavním okruhu si finále dosud zahrál 12krát.

Tsitsipas rozhodně má zbraně na to, aby rozjetý ruský vlak zastavil, ale Medveděv má momentálně naprosto famózní formu a většinu svých soupeřů přehrává rozdílem třídy, a to i některé členy Top 10, s nimiž neprohrál už 11 duelů v řadě. Tsitsipas to bude mít hrozně těžké, Medveděv je zaslouženým favoritem.

Tip: Medveděv ve čtyřech setech

Aktuální forma

Medveděv zakončil loňskou sezonu triumfy na Masters v Paříži a Turnaji mistrů a neporazitelnost úspěšně protahuje i v letošní sezoně. Ruský tenista čtyřmi výhrami stejně jako Rubljov pomohl Rusku k triumfu v ATP Cupu.

Cesta turnajem

Na Australian Open sice po ztrátě koncentrace ve třetím kole přišel o vedení 2-0 na sety proti Filipovi Krajinovičovi, ovšem s Vaskem Pospisilem, Robertem Carballésem, Mackenziem McDonaldem i rozjetým krajanem Andrejem Rubljovem si poradil bez ztráty jediného setu. Momentálně se veze na vlně 19 výher.

Historie na Australian Open

Medveděv Australian Open hraje popáté, jeho předchozím maximem bylo osmifinále z posledních dvou ročníků. Loni v něm nestačil na Stana Wawrinku.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 9-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 9-0

Bilance proti hráčům Top 10: 4-0 (kariérní 20-19)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Daniil Medveděv - Australian Open

Kariérní bilance: 12-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (bilance 4-0)

Cesta turnajem: Pospisil (6-2 6-2 6-4), Carballés (6-2 7-5 6-1), (28) Krajinovič (6-3 6-3 4-6 3-6 6-0), McDonald (6-4 6-2 6-3), (7) Rubljov (7-5 6-3 6-2)

Aktuální forma

Tsitsipas loni v říjnu prohrál pětisetové semifinále s Novakem Djokovičem, v němž se zranil, a závěr sezony se mu právě i kvůli zdravotním potížím nepovedl. Do letošního tenisového roku však vstupuje velmi solidně. V ATP Cupu neztratil set s Alexem de Minaurem ani Robertem Bautistou.

Cesta turnajem

Na Australian Open si suverénně poradil s Gillesem Simonem i Mikaelem Ymerem, ve druhém kole naopak musel do rozhodující sady s domácím talentem Thanasim Kokkinakisem. V osmifinále měl po odstoupení Mattea Berrettiniho (břišní sval) volno a ve čtvrtfinále po senzačním obratu z 0-2 na sety vyřadil světovou dvojku, vítěze ročníku 2009 a jednoho z největších favoritů Rafaela Nadala.

Historie na Australian Open

Tsitsipas v hlavní soutěži úvodního grandslamu sezony účinkuje počtvrté a podruhé bojuje ve druhém týdnu. Postupem do semifinále vyrovnal své maximum z roku 2019. Loni ve třetím kole nestačil na Milose Raonice.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 19-24)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Stefanos Tsitsipas - Australian Open

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: ATP Cup (bilance 2-0)

Cesta turnajem: Simon (6-1 6-2 6-1), Kokkinakis (6-7 6-4 6-1 6-7 6-4), M. Ymer (6-4 6-1 6-1), (9) Berrettini (bez boje), (2) Nadal (3-6 2-6 7-6 6-4 7-5)



• Finále čtyřhry žen •

/ B. Krejčíková / K. Siniaková - / E. Mertensová / A. Sabalenková | Rod Laver Arena (6:00 SEČ)

Letošní finále ženské čtyřhry obstarají letos neporažené páry, které už na grandslamech minimálně jednou triumfovaly. České duo Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková se ve finále utká s Elise Mertensovou a Arynou Sabalenkovou. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1-1, Krejčíková se Siniakovou vyhrály předloni v osmifinále Australian Open, belgicko-běloruský tandem jim porážku oplatil o pár týdnů později ve finále v Indian Wells.

Krejčíková se Siniakovou do letošní sezony vstoupily na generálce v Melbourne a dočkaly se svého prvního triumfu po roce, celkově šestého. Na grandslamech jsou ve finále neporažené, před třemi lety dobyly French Open a Wimbledon. Pětadvacetiletá Krejčíková bude útočit na svou osmou trofej, o rok mladší Siniaková má ve sbírce o jeden kousek navíc. Ve finále má český pár úspěšnost 6-4.

Cesta turnajem

1K: A. Bogdanová/Petersonová (6-3 6-1)

2K: Džabúrová/McHaleová (6-3 6-4)

OF: Peraová/van der Hoeková (6-4 6-4)

ČF: Fichmanová/Olmosová (7-5 5-7 6-2)

SF: Juraková/Stojanovičová (3-6 6-2 6-4)

Mertensová se Sabalenkovou spolu začaly hrát v sezoně 2019 a byl to parádní rok. Belgičanka s Běloruskou ovládly Indian Wells i Miami a ještě grandslamové US Open. Jejich finálová bilance je 4-1, loni přidaly ještě triumf v ostravské hale. Pětadvacetiletá Mertensová se pokusí načít svou druhou desítku trofejí, o tři roky mladší Sabalenková bude útočit na jubilejní desátý vavřín.

Cesta turnajem

1K: Listerová/Van Uytvancková (3-6 7-5 6-4)

2K: Bartyová/Bradyová (bez boje)

OF: (16) Siegemundová/Zvonarevová (6-3 6-7 6-2)

ČF: (7) Aojamaová/Šibaharaová (6-2 6-0)

SF: (4) Melicharová/Schuursová (7-5 6-4)