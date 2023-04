12. den v Miami: Kvitová se může stát první českou šampionkou, o jubilejní 30. titul se utká s Rybakinovou

Petra Kvitová (12.) - Jelena Rybakinová (7.) | Stadium (21:00 SELČ)

Letošní ročník Miami Open uvidí finálový souboj wimbledonských šampionek mezi Petrou Kvitovou a Jelenou Rybakinovou. Vzájemná bilance je vyrovnaná, loni ve čtvrtfinále v ostravské hale měla navrch Rybakinová, Kvitová jí oplatila porážku letos v Adelaide. Pokaždé se hrály jen dva sety a jeden z nich měl těsnější průběh.

Třiatřicetiletá Kvitová finálové zápasy umí, má v nich skvělou úspěšnost 29-11 a vyhrála 11 z posledních 15. Na triumf čeká od loňského června (Eastbourne). Konkrétně na WTA 1000 absolvovala 12 finále (8-4), poslední tři prohrála. V počtu trofejí z největších akcí WTA může devátým kouskem vyrovnat Conchitu Martínezovou, Moniku Selešovou, Venus Williamsovou a Simonu Halepovou. Rodačka z Fulneku je teprve druhou českou finalistkou v historii Miami Open, do finále ročníku 2019 se dostala Karolína Plíšková a podlehla Ashleigh Bartyové.

Třiadvacetiletá Rybakinová je na tom ve finálových bojích podstatně hůře. Rodačka z ruské Moskvy zvládla jen třetinu (4-8, letos 1-1). Do závěrečného kola na turnajích WTA 1000 se poprvé podívala až před dvěma týdny v Indian Wells a porazila Arynu Sabalenkovou. Může se tak stát pátou hráčkou, která v rámci jedné sezony ovládne kalifornské Indian Wells i floridské Miami a dosáhne na tzv. Sunshine Double. V historii "tisícovek" je jedinou kazašskou finalistkou i vítězkou.

