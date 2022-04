12. den v Miami: Ósakaová se ve finále pokusí zastavit Šwiatekovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále žen • Ósakaová (Jap.) - Šwiateková (2-Pol.) | Stadium (19:00 SELČ) • Finále čtyřhry mužů • Koolhof/N. Skupski (6-Niz./Brit.) - Hurkacz/Isner (Pol./USA) | Stadium (21:30 SELČ)



• Finále žen •

Naomi Ósakaová (77.) - Iga Šwiateková (2.) | Stadium (19:00 SELČ)

Naomi Ósakaová ve svém prvním finále po 13 měsících a od loňského triumfu na Australian Open narazí na 16 zápasů neporaženou (nejdelší série v kariéře) Igu Šwiatekovou, která vyhrála obě letošní "tisícovky". Bude se jednat o druhé střetnutí a karta se tentokrát obrátila, v Torontu 2019 byla světovou dvojkou Ósakaová a Šwiateková tehdy musela začít v kvalifikaci a v žebříčku jí patřilo až 65. místo. Ósakaová po dvou odvrácených setbolech zvítězila 7-6 6-4.

Čtyřiadvacetiletá Ósakaová má ve finálových bojích bilanci 7-2 a absolvuje své 11. kariérní finále (k jednomu nenastoupila). Po porážce s Karolínou Plíškovou v Tokiu 2018 jich čtyřnásobná grandslamová vítězka odehrála pět a pokaždé uspěla, konkrétně na akcích WTA 1000 zvládla obě předchozí (Indian Wells 2018 a Peking 2019). V historii Miami Open je žebříčkově nejníže postavenou finalistkou a dnes se může stát první asijskou šampionkou prestižního floridského turnaje, v roce 1995 finále prohrála její krajanka Kimiko Dateová a v roce 2014 se s trofejí pro poraženou finalistku musela spokojit Číňanka Na Li.

Dvacetiletá Šwiateková své úvodní finále na hlavní tour rovněž prohrála. Od té doby však všech pět vyhrála naprosto suverénně, soupeřkám (všechny figurovaly v Top 20) v průměru povolila neuvěřitelných 1,6 gamu na set. Hlavně ve finále podniků WTA 1000 předvádí excelentní výkony, loni v Římě dvěma kanáry zničila Karolínu Plíškovou, letos v Dauhá smázla 6-2 6-0 Anett Kontaveitovou a v Indian Wells přehrála 6-4 6-1 Marii Sakkariovou. Pouze tři ženy dokázaly zkompletovat slavný Sunshine Double (triumf v Indian Wells a Miami v jednom roce), Steffi Grafová (1994 a 1996), Kim Clijstersová (2005) a Viktoria Azarenková (2016). Rodačka z Varšavy může být v tomto ohledu nejmladší a jako první od Sereny Williamsové v roce 2013 ovládnout tři "tisícovky" v jedné sezoně. Jedinou polskou finalistkou a zároveň šampionkou Miami Open je Agnieszka Radwaňská (2012).

Už po prvním vítězství na Floridě bylo jasné, že se Šwiateková stane historicky první polskou světovou jedničkou. V čele žebříčku nahradí Ashleigh Bartyovou, která nečekaně ukončila kariéru, a bude nejmladší tenistkou od kralování Caroline Wozniacké před dvanácti lety. Bývalá světová jednička Ósakaová má jistý skok o více než 41 míst, v pondělí ji najdeme nejhůře na 36. místě, v případě vítězství bude uzavírat nejlepší třicítku.

Šwiateková je v tuto chvíli jen těžko k zastavení. Pokud má někdo budoucí světovou jedničku srazit z vítězné vlny, pak by to mohla být právě Ósakaová, která docela nedávno na venkovních betonech předvedla ještě delší šňůru výher (23) a v Miami se prezentuje vynikajícím servisem, proti Bencicové nastřílela 18 es (rekord letošní sezony).

Šwiateková má však životní formu a finálové souboje na rozdíl od Ósakaové v posledních letech zvládá naprosto s přehledem. Ósakaová, jež hráčky Top 10 vyzve poprvé od ledna 2020, by potřebovala podobný výkon jako ve čtvrtfinále proti Danielle Collinsové, finalistku lednového Australian Open i díky jen třem nevynuceným chybám totálně zničila. Její forma je však na rozdíl od Šwiatekové kolísavá a právě to by mohlo být rozhodujícím faktorem.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Ósakaová absolvuje teprve sedmý turnaj po incidentu na French Open a čtvrtý v letošní sezoně. Na generálce v Melbourne nenastoupila k semifinálovému utkání a na Australian Open její obhajoba titulu skončila již ve třetím kole. V Indian Wells otočila utkání s rozjetou Sloane Stephensovou, jenže v dalším kole se nechala rozhodit divačkou a s Veronikou Kuděrmetovovou uhrála jen čtyři gamy.

Cesta turnajem

Na Floridě si až do semifinále vedla naprosto suverénně. V úvodním kole nenabídla brejkbol Astře Sharmaové, podání neztratila ani s Angelique Kerberovou, ve třetím kole měla po odstoupení Karolíny Muchové volno, jediné zaváhání na servisu předvedla v osmifinále s Alison Riskeovou a ve čtvrtfinále po fantastickém výkonu zničila finalistku letošního Australian Open Danielle Collinsovou. V semifinále už se do problémů dostala, s Belindou Bencicovou, se kterou na hlavní tour prohrála všechny tři předchozí duely, musela utkání otáčet.

Historie na Miami Open

Při úvodních čtyřech startech se nedokázala dostat přes úvodní kola, loni skončila ve čtvrtfinále po výprasku od Marie Sakkariové.

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (SF)

Bilance: 11-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 11-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 12-20)

Bilance ve finále WTA 1000: 0-0 (kariérní 2-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 7-2)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Naomi Ósakaová - Miami Open

Kariérní bilance: 12-5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: Sharmaová (6-3 6-4), (13) Kerberová (6-2 6-3), Muchová (bez boje), Riskeová (6-3 6-4), (9) Collinsová (6-2 6-1), (22) Bencicová (4-6 6-3 6-4)

Aktuální forma

Šwiateková si ve druhé půlce loňské sezony prošla menší krizí, ale pod vedením nového kouče se okamžitě rozjela a prožívá jedno z nejlepších období své kariéry. V Adelaide a na Australian Open uhrála semifinále, v Dubaji v tie-breaku rozhodující sady podlehla pozdější šampionce Jeleně Ostapenkové a suverénně ovládla úvodní letošní akce WTA 1000 v Dauhá a Indian Wells.

Cesta turnajem

V Miami v brutální formě pokračuje, v pěti zápasech dohromady ztratila jen 22 gamů. Po demolici Viktorije Golubicové si zajistila post světové jedničky a šanci nedala domácím Madison Brengleové a Cori Gauffové ani poslední české naději Petře Kvitové. Nejvíce jí vzdorovala v semifinále domácí Jessica Pegulaová, která ve druhé sadě vedla o brejk. Letos má fenomenální bilanci 25-3.

Historie na Miami Open

V hlavní soutěži debutovala loni, ve třetím kole prohrála s Anou Konjuhovou.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Bilance: 25-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 25-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-0 (kariérní 30-7)

Bilance ve finále WTA 1000: 2-0 (kariérní 3-0)

Bilance ve finále: 2-0 (kariérní 5-1)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Iga Šwiateková - Miami Open

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Indian Wells (T)

Cesta turnajem: volný los, Golubicová (6-2 6-0), Brengleová (6-0 6-3), (14) Gauffová (6-3 6-1), (28) Kvitová (6-3 6-3), (16) Pegulaová (6-2 7-5)



• Finále čtyřhry mužů •

/ W. Koolhof / N. Skupski - / H. Hurkacz / J. Isner | Stadium (21:30 SELČ)

O trofej v deblové soutěži mužů se utkají turnajové šestky Wesley Koolhof, Neil Skupski s úřadujícím vítězem singlového turnaje Hubertem Hurkaczem a Johnem Isnerem, šampionem dvouhry ročníku 2018. Bude se jednat o premiérový souboj.





Koolhof se Skupským se dali dohromady na začátku letošní sezony a už mají na kontě tři triumfy, všechny vybojovali na nejmenších akcích ATP 250. Oba si v Miami zahrají finále podruhé, Skupski loni neuspěl s Danielem Evansem a Koolhof před třemi lety po boku Stefanose Tsitsipase. Dvaatřicetiletý Koolhof má na kontě deset trofejí, jeho vrstevník Skupski o jeden vavřín méně. Oba stále čekají na premiérový titul z Masters.

Cesta turnajem

1K: Harris/Middelkoop (7-6 7-5)

2K: Martínez/Sonego (6-3 7-6)

ČF: Bopanna/Shapovalov (6-2 6-1)

SF: Bolelli/Fognini (6-1 3-6 10-5)





Hurkacz s Isnerem absolvují třetí společný turnaj, první v letošní sezoně, na dvou předchozích dohromady slavili jediný postup. Pětadvacetiletý Hurkacz bude útočit na svůj třetí triumf, loni s Félixem-Augerem Aliassimem ovládl Masters v Paříži. Šestatřicetiletý Isner má ve sbírce sedm kousků, čtyři z nich přebíral na největších podnicích ATP, ten poslední před dvěma týdny v Indian Wells.

Cesta turnajem

1K: Krawietz/Mies (6-3 7-6)

2K: Krajicek/Roger-Vasselin (4-6 6-3 10-6)

ČF: (2) Ram/Salisbury (7-6 6-3)

SF: Kokkinakis/Kyrgios (6-4 6-3)