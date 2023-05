13. den v Madridu: Alcaraz může poprvé obhájit triumf na Masters, proti lucky loserovi Struffovi je jasným favoritem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále mužů • Alcaraz (1-Šp.) - Struff (Něm.) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (18:30 SELČ)



Carlos Alcaraz (2.) - Jan-Lennard Struff (65.) | Manolo Santana Stadium (18:30 SELČ)

Carlos Alcaraz má jedinečnou šanci poprvé v kariéře obhájit triumf na největších podnicích ATP. V neděli se totiž utká s lucky loserem Janem-Lennardem Struffem, kterého čeká největší finále v kariéře. Vzájemná bilance je vyrovnaná, předloni na French Open zvítězil bez ztráty setu Struff a Alcaraz měl namále i loni ve Wimbledonu.

Dvacetiletý Alcaraz disponuje ve finálových duelech skvělou bilancí 9-3 (na antuce 6-3) a i v těch třech prohraných dokázal uhrát set. Na Masters je dokonce v této fázi neporažen a ještě neztratil set, loni v Miami porazil Caspera Ruuda a v Madridu deklasoval obhájce titulu Alexandera Zvereva a letos v Indian Wells suverénně přehrál Daniila Medveděva. Rodák z El Palmaru je jedním ze tří domácích šampionů Mutua Madrid Open, po svém kouči Juanovi Carlosovi Ferrerovi a Rafaelovi Nadalovi. Pouze Nadalovi se tady podařilo obhájit triumf (2013-14).

Třiatřicetiletý Struff je druhým německým finalistou v historii tohoto podniku, v tomto dějišti hrál třikrát finále Alexander Zverev a dvakrát tu triumfoval. Za sebou má jediné finále na nejvyšším okruhu, předloni na domácí antukové akci ATP 250 v Mnichově nestačil ve dvou setech na Nikoloze Basilašviliho. Rodák z Warsteinu je prvním lucky loserem ve finále turnajů série Masters. V letošní sezoně dokázal na okruhu ATP z pozice lucky losera triumfovat zatím jen Soonwoo Kwon v lednu v Adelaide.

Alcaraz by si triumfem v Madridu v podstatě zajistil návrat na tenisový trůn, jelikož by mu stačilo se pak jen zúčastnit následujícího Masters v Římě. Struff má v tuto chvíli jisté nové maximum, 28. místo, což je posun o 37 příček. Pokud by ve finále překvapil, pak by byl v pondělním vydání světového hodnocení jednadvacátý.

Vzájemná bilance může nasvědčovat tomu, že Struff na Alcaraze umí. Klidně s ním totiž mohl vyhrát oba předchozí souboje, navíc si může ve vysoké nadmořské výšce značně pomáhat dělovým servisem. Ještě nikdy však na okruhu ATP netriumfoval a absolvoval jen jedno finále.

Alcaraz má naopak s velkými finále mnohem více zkušeností a je letos takřka k nezastavení. Domácí supertalent je tak zaslouženě favoritem. Navíc ve všech třech předchozích finále na Masters čelil někomu z Top 10 a ani jednou neztratil set.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Alcaraz naskočil do sezony kvůli zranění až v půlce února, na čtyřech z pěti turnajů prošel do finále a triumfoval v Buenos Aires, na Masters v Indian Wells a také v Barceloně. Jedinou výjimkou je třísetová semifinálová porážka na Masters v Miami s Jannikem Sinnerem. Do antukového jara vstoupil kvůli dalším zdravotním potížím až před dvěma týdny v Barceloně, v ani jednom z pěti zápasů neztratil set a poprvé v kariéře obhájil triumf na nejvyšším okruhu.

Cesta turnajem

V Madridu měl na úvod nečekané potíže s Emilem Ruusuvuorim, dokonce mohl prohrávat o set a brejk. S Grigorem Dimitrovem si naopak poradil celkem snadno a v repríze loňského finále deklasoval mizerně hrajícího Alexandera Zvereva. Ve čtvrtfinále s Karenem Chačanovem neměl daleko k rozhodující sadě a v semifinále nedal šanci Bornovi Čoričovi.

Historie na Mutua Madrid Open

Předloňský debut zakončil ve druhém kole, ovšem loni tu porazil Rafaela Nadala i Novaka Djokoviče a získal titul.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F); Miami (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Bilance: 28-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 18-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 10-0 (kariérní 30-8)

Bilance ve finále Masters: 1-0 (kariérní 3-0)

Bilance ve finále: 3-1 (kariérní 9-3)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 11-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve finále: 1-0

Generálka: Barcelona (T)

Cesta turnajem: volný los, Ruusuvuori (2-6 6-4 6-2), (26) Dimitrov (6-2 7-5), (13) Zverev (6-1 6-2), (10) Chačanov (6-4 7-5), (17) Čorič (6-4 6-3)

Aktuální forma

Struff si v posledních letech procházel krizí, ovšem letos je zase zpět ve formě. V aktuálním roce posbíral už 34 výher, což je více než v posledních třech sezonách. Přes první kolo hlavní soutěže na nejvyšší tour se poprvé dostal na Masters v Indian Wells a to samé se mu povedlo i na podniku stejné kategorie v Miami. Zatímco v Mnichově i Marrákeši ztroskotal v prvním kole, na Masters v Monte Carlu to dotáhl z kvalifikace až do čtvrtfinále.

Cesta turnajem

Ve finále kvalifikace jasně prohrál s Aslanem Karacevem, ale dostal druhou šanci. V hlavní fázi dokonale využil příznivého losu a postupně vyřadil Lorenza Sonega, Bena Sheltona, Dušana Lajoviče a Pedra Cachína, poslední tři jmenované ve třech setech. Další třísetovou bitvu zvládl ve čtvrtfinále, v němž zaskočil bývalého finalistu a loňského semifinalistu Stefanose Tsitsipase. Pátý "tříseťák" v řadě vyhrál v semifinále se svým přemožitelem z kvalifikace Karacevem.

Historie na Mutua Madrid Open

V Madridu startuje počtvrté a nikdy předtím nepřešel přes druhé kolo.

Jan-Lennard Struff - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (F)

Bilance: 34-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 12-4

Bilance proti hráčům Top 10: 2-1 (kariérní 12-32)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Jan-Lennard Struff - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Marrákeš (1K), Monte Carlo (ČF), Mnichov (1K)

Cesta turnajem: Sonego (6-3 6-1), (32) Shelton (4-6 7-6 7-5), Lajovič (6-7 6-3 6-3), Cachín (7-6 6-7 6-3), (4) Tsitsipas (7-6 5-7 6-3), Karacev (4-6 6-3 6-4)