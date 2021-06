14. den na French Open: Krejčíková ve finále vyzve Pavljučenkovovou a může navázat na Mandlíkovou

V rámci 14. hracího dne French Open bude Barbora Krejčíková bojovat o splnění snu každého tenisty. Ve finále antukového grandslamu vyzve Anastasii Pavljučenkovovou, která se o největší titul v tenisovém světě rovněž popere poprvé. Krejčíková může navázat na triumf Hany Mandlíkové z roku 1981. Na programu je také finále mužské čtyřhry, to obstarají dvojice Alexander Bublik, Andrej Golubjov a Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále žen • Krejčíková (ČR) - Pavljučenkovová (31-Rus.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ) • Finále čtyřhry mužů • Bublik/Golubjov (Kaz.) - Herbert/Mahut (6-Fr.) | Court Philippe-Chatrier (16:30 SELČ)



• Finále žen •

Barbora Krejčíková (33.) - Anastasia Pavljučenkovová (32.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ)

Barbora Krejčíková hraje svou teprve pátou hlavní soutěž na grandslamech a už si zahraje o titul, o kterém každý tenista sní. Vítězce tří juniorských grandslamů Anastasii Pavljučenkovové naopak trvalo 52. účastí, než se dokázala do finále probojovat. To je nový rekord, ten předchozí (44 startů) držela Roberta Vinciová, která prohrála finále US Open 2015. Krejčíková s Pavljučenkovovou se ve dvouhře potkávají poprvé.

Pětadvacetiletá Krejčíková bude hrát své teprve čtvrté finále na hlavním okruhu, ovšem už třetí v letošní sezoně. Zatímco na akci WTA 1000 v Dubaji v něm podlehla Garbiñe Muguruzaové, na poslední generálce ve Štrasburku porazila Soranu Cirsteaovou a slavila svůj první titul. Česko naposledy na grandslamech triumfovalo díky Petře Kvitové ve Wimbledonu 2014, od té doby ve finále čtyřikrát neuspělo - Lucie Šafářová (French Open 2015), Karolína Plíšková (US Open 2016), Kvitová (Australian Open 2019) a Markéta Vondroušová (French Open 2019). Jedinou českou vítězkou French Open je Hana Mandlíková (1981).

Devětadvacetiletá Pavljučenkovová načne svou třetí desítku finálových účastí a bude hrát své první finále na akcích vyšších než WTA 500 (bilance 12-8). Do finále se naposledy probojovala ke konci sezony 2019 v Ósace, na titul čeká už přes tři roky (Štrasburk 2018). Rusko má na French Open úspěšnější historii, na triumf dosáhly Maria Šarapovová (2012, 2014), Světlana Kuzněcovová (2009) a Anastasia Myskinová (2004).

Krejčíková má v případě dnešní porážky jisté nové žebříčkové maximum, a to debut v Top 30, konkrétně 21. místo. Pokud zvítězí, bude světovou patnáctkou. Pavljučenkovová má nejhůře jistou 18. příčku, v případě získu titulu bude na 14. pozici, jedno místo za svým maximem.

Pokud jsme v průběhu turnaje měli problém tipovat vítězku, tak dnes je to snad ještě těžší. Pro obě hráčky se jedná o naprosto fantastický výsledek a hodně bude záležet na tom, jak se s premiérou v grandslamovém finále vyrovnají psychicky. Více zkušeností má sice Pavljučenkovová, ovšem Krejčíková je v laufu, neprohrála už 11 zápasů v řadě a o titul si zahraje i ve čtyřhře. Konečně bychom se mohli dočkat první vítězky antukového grandslamu reprezentující českou vlajku.

Tip: Krejčíková ve třech setech

Aktuální forma

Krejčíkové se zpočátku na antuce nedařilo. V Istanbulu vyhrála jediný zápas, v Madridu skončila hned v prvním kole, ale v Římě měla v osmifinále dva mečboly proti pozdější šampionce Ize Šwiatekové a ve Štrasburku si zahrála své druhé letošní finále (WTA 1000 Dubaj) a získala svůj premiérový titul.

Cesta turnajem

Na French Open se zpočátku nemohla dostat do rytmu, nicméně trápící se krajanku Kristýnu Plíškovou nakonec porazila. Ve druhém kole nedala šanci chybující Jekatěrině Alexandrovové, ve třetím suverénně vyřadila nasazenou pětku Elinu Svitolinovou a v osmifinále Sloane Stephensovou, přemožitelku Karolíny Plíškové a Karolíny Muchové. Ve čtvrtfinále protáhla svou sérii vítězných setů na deset, i když proti Cori Gauffové čelila pěti setbolům. V semifinále po odvráceném mečbolu Marie Sakkariové vyhrála nejdelší semifinále French Open v open éře. Krejčíková neprohrála už 11 utkání v řadě.

Historie na French Open

Krejčíková se loni hlavní soutěže French Open zúčastnila teprve podruhé a senzačně došla až do osmifinále, v němž neudržela vedení proti rozjeté kvalifikantce Nadie Podoroské.

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (vítězka); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (vítězka)

Bilance: 25-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 14-3

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 4-1 (kariérní 7-5)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 1-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Barbora Krejčíková - French Open

Kariérní bilance: 9-2

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (osmifinále), Štrasburk (vítězka)

Cesta turnajem: Kr. Plíšková (5-7 6-4 6-2), (32) Alexandrovová (6-2 6-3), (5) Svitolinová (6-3 6-2), Stephensová (6-2 6-0), (24) Gauffová (7-6 6-3), (17) Sakkariová (7-5 4-6 9-7)

Aktuální forma

Pavljučenkovová se ještě nedávno velmi trápila, ovšem na antuce se jí daří. Do antukového jara sice vstoupila porážkou v Istanbulu, nicméně v Madridu se dostala až do semifinále, v němž nestačila na Arynu Sabalenkovou, a znovu svou kariéru nastartovala.

Cesta turnajem

Na French Open si suverénně poradila s Christinou McHaleovou i Ajlou Tomljanovičovou a ve třetím kole oplatila porážku chybující Sabalenkové. Překvapivého vítězství dosáhla i v osmifinále, když po obratu vyřadila bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou. Ve čtvrtfinále předvedla další obrat, vyhrála bitvu se svou deblovou parťačkou Jelenou Rybakinovou a na sedmý pokus prošla do semifinále grandslamů. V semifinále zastavila senzační jízdu Tamary Zidanšekové.

Historie na French Open

Pavljučenkovová v Paříži účinkuje počtrnácté a teprve podruhé prošla do druhého týdne. Jejím předchozím maximem bylo čtvrtfinále z roku 2011. Loni skončila již ve druhém kole na raketě Kateřiny Siniakové.

Anastasia Pavljučenkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (semifinále)

Bilance: 15-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 10-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-2 (kariérní 68-36)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 12-8)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Anastasia Pavljučenkovová - French Open

Kariérní bilance: 24-13

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Madrid (semifinále)

Cesta turnajem: McHaleová (6-4 6-0), Tomljanovicová (6-2 6-3), (3) Sabalenková (6-4 2-6 6-0), (15) Azarenková (5-7 6-3 6-2), (21) Rybakinová (6-7(2) 6-2 9-7), Zidanšeková (7-5 6-3)



• Finále čtyřhry mužů •

/ A. Bublik / A. Golubjov - / P.-H. Herbert / N. Mahut | Court Philippe-Chatrier (16:30 SELČ)

Senzační finalisté Alexander Bublik a Andrej Golubjov si o grandslamový titul z pařížské antuky zahrají s domácím párem Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut, který v areálu Rolanda Garrose před třemi lety triumfoval. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.





Bublik s Golubjovem hrají teprve svůj pátý společný turnaj a předtím se nejdále dostali do čtvrtfinále. Třiadvacetiletý Bublik čtyřhru skoro vůbec nehraje a čeká ho první finále. Bývalý 33. hráč světa v singlovém žebříčku Golubjov se naopak teď soustředí na deblové soutěže a odehraje své čtvrté finále, to největší a první od sezony 2010. Třiatřicetiletý Kazach má v této disciplíně na kontě jediný titul.

Cesta turnajem

1K: Norrie/O'Mara (6-3 3-6 6-3)

2K: Erlich/Harris (6-3 3-6 7-5)

OF: Haase/Struff (0-6 6-3 7-6)

ČF: Brkič/Čačič (7-6 6-1)

SF: (2) Cabal/Farah (6-7 7-6 6-4)





Herbert s Mahutem jsou naopak velmi zkušeným a sehraným párem a společně posbírali 17 trofejí a ovládli všechny grandslamy. V letošní sezoně ovšem ještě netriumfovali, naposledy se radovali loni na podzim v hale v Kolíně nad Rýnem. Třicetiletý Herbert má doma 19 kousků, o devět let starší Mahut ještě o 12 více.

Cesta turnajem

1K: Doumbia/Reboul (7-6 6-1)

2K: (5) Dodig/Polášek (7-6 6-1)

OF: (11) Koolhof/Rojer (7-6 3-6 6-4)

ČF: Nys/Puetz (6-4 6-4)

SF: Andújar/Martínez (1-6 6-4 6-4)