14. den Wimbledonu: O titul se poperou Alcaraz s Djokovičem. Strýcovou čeká deblové finále

V rámci 14. hracího dne letošního ročníku Wimbledonu se rozdají poslední trofeje. O pozlacený stříbrný pohár a také post světové jedničky se utkají Carlos Alcaraz a Novak Djokovič, který může vyrovnat rekordy Margaret Courtové a Rogera Federera. Barbora Strýcová zakončí své poslední vystoupení v All England Clubu deblovým finále po boku Su-Wei Hsieh, o titul budou bojovat proti dvojici Storm Hunterová, Elise Mertensová.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále mužů • Alcaraz (1-Šp.) - Djokovič (2-Srb.) | Centre Court (15:00 SELČ) • Finále čtyřhry žen • S. Hsieh/Strýcová (Tchaj-wan/ČR) - Hunterová/Mertensová (3-Austr./Belg.) | Centre Court (17:30 SELČ)

Finále mužů

Carlos Alcaraz (1.) - Novak Djokovič (2.) | Centre Court (15:00 SELČ)

Semifinále nedávného French Open možná budilo větší očekávání a nadšení než blížící se finále Wimbledonu. A to zřejmě kvůli tomu, že v Paříži byl Novak Djokovič outsiderem a bylo jisté, že vítězství nebude mít snadné. V nedělním souboji o titul je naopak outsiderem Carlos Alcaraz a tentokrát to bude on, kdo nastoupí na svém zatím nejméně úspěšném povrchu a bude se chtít vzepřít papírovým předpokladům.

Pro poraženého je nejlepší, když dostane brzy šanci na odvetu. Nejlépe na stejné úrovni, v tomto případě na grandslamech. Přesně takovou možnost má v neděli Alcaraz. Nejspíše mu chvíli trvalo, než nezdar na French Open hodil za hlavu, protože herně se dokázal mužskému rekordmanovi v počtu grandslamových trofejí vyrovnat, ale psychicky tíhu okamžiku neunesl a po srovnání na 1:1 na sety už nedokázal kvůli křečím vzdorovat.

"Není snadné hrát s Novakem. Je samozřejmě legendou našeho sportu. Pokud někdo tvrdí, že není proti Novakovi nervózní, tak lže. V semifinále grandslamů nervy pracují vždy a ještě více proti Novakovi. Tak to prostě je. Doufám, že příště to bude jiné, ale nervózní určitě budu," svěřil se Alcaraz po nedávném střetnutí v Paříži.

Španělský supertalent se připravil na možný finálový souboj s Djokovičem ve Wimbledonu tím nejlepším možným způsobem, jelikož letos na trávě vyhrál všech 11 utkání. Navíc, možná strategicky, přenesl tíhu favorita na soupeře. "Djokovič společně s Federerem patří mezi nejlepší hráče na trávě v historii. Už jen kvůli tomu bude těžké ho porazit. Neříkám, že se mi to nemůže podařit, ale mám asi menší šanci než na ostatních površích," řekl před prvním letošním zápasem na trávě.

Djokovič, který je mnohými považován za psychicky nejsilnějšího hráče všech dob, neměl s rolí favorita žádný problém. Před semifinálovým duelem s Jannikem Sinnerem dokonce vyslal všem semifinalistům jasný vzkaz. "Nechci znít arogantně, ale samozřejmě se považuju za favorita. Když se podíváte na moje výsledky tady ve Wimbledonu, kde jsem vyhrál poslední čtyři ročníky a letos došel do semifinále, tak ano, řekl bych, že jsem favorit."

Carlos Alcaraz si před finále znovu zvedl sebevědomí, když v semifinále o 23 bodů předčil světovou trojku Daniila Medveděva a povolil mu v každém setu jen tři gamy (6:3, 6:3, 6:3). Také 20letý Španěl čelil na turnaji dvěma kolegům z TOP 10, a ještě k tomu bývalému finalistovi Matteovi Berrettinimu a v životní formě hrajícímu Nicolásovi Jarrymu.

Tráva je zatím jeho nejméně úspěšným povrchem, ale to jen kvůli tomu, že na těch dalších dvou nasadil laťku velmi vysoko. Na nejrychlejším povrchu vyhrál všech 11 letošních zápasů a celkově má na něm bilanci 15:4. Navíc došel do finále Wimbledonu při teprve třetím startu, Djokovič na to potřeboval sedm účastí.

Rodák z El Palmaru se stal na loňském US Open nejmladším grandslamovým šampionem od Rafaela Nadala na French Open 2005 a je se svým idolem neustále srovnáván. Shodou okolností hrál Nadal své první finále ve Wimbledonu také ve 20 letech a rovněž při třetím startu, v roce 2006 podlehl ve čtyřech setech obhájci titulu Rogerovi Federerovi.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F); French Open, Miami (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens (T)

Bilance: 46:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na trávě: 11:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 7:1 (kariérní 19:10)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)

Bilance ve finále: 5:1 (kariérní 11:3)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (SF)

Carlos Alcaraz - Wimbledon

Kariérní bilance: 10:2

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Queens (T)

Cesta turnajem: Chardy (6:0, 6:2, 7:5), Müller (6:4, 7:6, 6:3), (25) Jarry (6:3, 6:7, 6:3, 7:5), Berrettini (3:6, 6:3, 6:3, 6:3), (6) Rune (7:6, 6:4, 6:4), (3) Medveděv (6:3, 6:3, 6:3)

Novak Djokovič získal v semifinále s Jannikem Sinnerem jen o 10 bodů více, ovšem i jeho předčil v klíčových momentech a na postup mu stačily tři sety (6:3, 6:4, 7:6). Na grandslamech (vše letos) vyhrál 15 tie-breaků v řadě a už ten 13. byl rekordním.

I díky dominanci ve zkrácených hrách je letos na grandslamech stále neporažen. Šestatřicetiletý Srb měl obzvláště na French Open i ve Wimbledonu plné ruce práce, ale jakmile došlo na tie-break, tak kraloval. Po cestě do finále ztratil pouhé dvě sady a do manka setu se dostal jen ve čtvrtfinále s Andrejem Rubljovem.

Na rozdíl od semifinálového utkání na French Open bude tentokrát v souboji s Alcarazem pod velkým tlakem. Ačkoli obvykle ve vypjatých momentech a pod tlakem exceluje, ani rodák z Bělehradu není vůči nervozitě imunní. Příkladem mohou být jeho porážky s Daniilem Medveděvem ve finále US Open 2021 a Alexanderem Zverevem v semifinále poslední olympiády. V New Yorku byl jedinou výhru od kalendářního Grand Slamu a v Tokiu usiloval o Golden Slam.

Rekordman v počtu týdnů strávených na postu světové jedničky nastoupí s bilancí 7:1 ve finále Wimbledonu a osmým triumfem by vítěz posledních čtyř ročníků dorovnal rekordmana Rogera Federera. Navíc nadále útočí na kalendářní Grand Slam a také vyrovnání absolutního rekordu v počtu grandslamových trofejí, který drží Margaret Courtová s 24 tituly.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 33:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na trávě: 6:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 7:2 (kariérní 247:109)

Bilance ve finále grandslamů: 2:0 (kariérní 23:11)

Bilance ve finále: 3:0 (kariérní 93:39)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 92:10

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve finále: 7:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Cachín (6:3, 6:3, 7:6), Thompson (6:3, 7:6, 7:5), Wawrinka (6:3, 6:1, 7:6), (17) Hurkacz (7:6, 7:6, 5:7, 6:4), (7) Rubljov (4:6, 6:1, 6:4, 6:3), (8) Sinner (6:3, 6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: 1:1, poprvé se potkávají mimo antuku a svedou souboj o post světové jedničky. Alcaraz možná bude potřebovat vůbec nejlepší výkon dosavadního průběhu své kariéry, aby dokázal ukončit Djokovičovu už přes 10 let trvající neporazitelnost na wimbledonském centrálním dvorci. Vzhledem k pozici outsidera má asi větší šanci s favoritem držet krok. Pro mnohé by nemuselo být překvapením, kdyby se Alcarazovi jako teprve druhému (Roger Federer) povedlo dostat Djokoviče ve wimbledonském finále do pěti setů.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Finále čtyřhry žen

/ S. Hsieh / B. Strýcová - / S. Hunterová / E. Mertensová | Centre Court (17:30 SELČ)

Barbora Strýcová naposledy startuje ve svém oblíbeném Wimbledonu a může se s ním rozloučit tím nejlepší možným způsobem. Plzeňská rodačka bude se Su-Wei Hsieh bojovat o druhý wimbledonský triumf a udržení společné neporazitelnosti v tomto dějišti. Ve finále je čeká premiérový souboj s dvojicí Storm Hunterová, Elise Mertensová.





Strýcová se Hsieh se vrátily po podobně dlouhé pauze a bylo jasné, že Češka se bude chtít s kariérou rozloučit po boku své tchajwanské parťačky. Ve Wimbledonu startují podruhé, ročník 2019 ovládly bez ztráty jediného setu. Pro Strýcovou se jedná o jediný dosavadní triumf na grandslamech, Hsieh jich má pět a tři z londýnského pažitu. Sedmatřicetiletá Češka může získat 32. deblový titul, stejně stará Hsieh jich v tuto chvíli vlastní rovných třicet. Strýcová může navázat na loňské prvenství Kateřiny Siniakové a Barbory Krejčíkové.

Cesta turnajem

1K: Blinkovová/Gračovová (6:1, 6:2)

2K: Alexandrovová/Z. Yang (3:6, 6:2, 6:4)

OF: (13) Katóová/Sutjiadiová (7:5, 7:6)

ČF: Garciaová/Stefaniová (7:6, 6:4)

SF: Bouzková/Sorribesová (6:4, 6:1)





Hunterová s Mertensovou začaly spolupracovat letos a budou hrát druhé finále, v květnu slavily v Římě. Do závěrečného kola prošly naprosto suverénně, v ani jednom ze sedmi dohraných setů neztratily více než dva gamy. Osmadvacetiletá Australanka absolvuje své první grandslamové finále ve čtyřhře žen, loni se radovala v mixu na US Open. O rok mladší Belgičanka už triumfovala na Australian Open, ve Wimbledonu i na US Open a do sbírky jí chybí pouze French Open. Hunterová má na kontě pět deblových trofejí, Mertensová šestnáct.

Cesta turnajem

1K: N. Kičenoková/Rosolská (6:0, 6:2)

2K: Beguová/Kalininová (6:2, 2:0 skreč)

OF: Kolodziejová/Vondroušová (bez boje)

ČF: Bainsová/Lumsdenová (6:2, 6:1)

SF: (16) Dolehideová/S. Zhang (6:1, 6:1)