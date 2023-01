15letá Fruhvirtová a o tři roky starší Palicová vydřely vítěznou grandslamovou premiéru. Postoupila i Bejlek

Brenda Fruhvirtová si loni vyzkoušela svou první kompletní sezonu na dospělých turnajích a okamžitě zazářila. Patnáctiletá Češka ovládla osm antukových podniků kategorie W25, předvedla sérii 27 vítězství, vypracovala se až na 128. místo žebříčku a velmi rychle se stala jednou z nejsledovanějších teenagerek na profesionálním okruhu.

Díky obrovskému vzestupu v žebříčku a výsledkům v předchozím roce se letos pohybuje zatím jen na nejvyšší tour. Sezonu zahájila v Aucklandu, kam dostala od pořadatelů divokou kartu, ale v prvním kole uhrála jen dva gamy s grandslamovou finalistkou Leylah Fernandezovou. Vítězný vstup naopak zaznamenala při své premiéře na grandslamech, v kvalifikaci Australian Open začala výhrou 6-0 7-6(0) nad Natalijí Stevanovičovou a Srbce oplatila nedávnou porážku z Buenos Aires.

Fruhvirtová až do stavu 6-0 5-2 naprosto dominovala. Pak však znervózněla, začala dělat chyby, k tomu se přidalo štěstí soupeřky a ze čtyř mečbolů rozložených do dvou gamů nevyužila ani jeden. Tím komplikace zdaleka nekončily, zápas nedopodávala ani na druhý pokus a za stavu 5-6 likvidovala celkem šest setbolů, pět z nich odvrátila aktivní hrou. V tie-breaku se ale na kurt vrátila trpělivá a nechybující teenagerka z úvodních 13 her a Stevanovičové nepovolila ani jeden bod.

Ve svém debutu na grandslamech bude nasazená sedmadvacítka pokračovat duelem s Darjou Snigurovou.

This 15-year-old is something special



Brenda Fruhvirtova defeats Stevanovic 6-0 7-6(0) in her Grand Slam qualifying debut.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/nQ8SdLuglu — #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2023

Své premiérové utkání na dospělých grandslamech zvládla i Barbora Palicová. Osmnáctiletá Češka sice úvodní ani druhý set nedopodávala, ale Francouzku Chloé Paquetovou nakonec po bezmála dvouhodinovém boji udolala 6-4 7-6(3).

Do obou dějství vstoupila prohraným servisem, ovšem manko se jí pokaždé podařilo dohnat a vždy se dostala do vedení 5-3. Za tohoto stavu však ani jednou neuhájila podání. Zatímco v první sadě soupeřka brejk nepotvrdila, ve druhé se šlo do tie-breaku. V něm měla Palicová navrch, ačkoli o game dříve neproměnila dva mečboly na returnu. Její další soupeřkou bude nasazená Britka Jodie Burrageová.



Bejlek dorazila soupeřku kanárem, Rosol v kvalifikaci neuspěl

Sára Bejlek si na loňském US Open vybojovala debut v hlavních soutěžích grandslamových podniků a dnes úspěšně zahájila svou premiéru na Australian Open. Šestnáctiletá Češka vstoupila do kvalifikace vítězstvím 6-4 6-0 nad Ruskou Darjou Astachovovou. V dalším kole narazí na nasazenou jedničku Alyciu Parksovou ze Spojených států.

Lukáš Rosol vstoupil do nové sezony až dnešním duelem prvního kola kvalifikace na Australian Open. Sedmatřicetiletý veterán, který od začátku roku 2020 startoval v hlavních soutěžích majorů pouze loni ve Wimbledonu, v Melbourne Parku nestačil 3-6 6-3 3-6 na nasazenou třináctku Francesca Passara z Itálie.

Včera postoupil Dalibor Svrčina a skončil Vít Kopřiva.