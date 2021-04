15letá Fruhvirtová je ve čtvrtfinále! V Charlestonu si poradila i s Navarrovou

Linda Fruhvirtová letos odehrála tři menší turnaje ITF s bilancí 14-1. V Hamburku prohrála až ve finále, v Monastiru už získala první dva tituly mezi ženami a navíc v Tunisku triumfovala i ve čtyřhře.



A tak talentovaná Češka dostává v pouhých 15 letech šanci prosadit se na turnajích WTA. V březnu v Miami sbírala zkušenosti v kvalifikaci, ve které podlehla po třísetovém boji 91. hráčce světa Nině Stojanovičové ze Srbska, když neudržela nadějné vedení 6-4 a 4-3.



Tento týden Fruhvirtová startuje díky divoké kartě podruhé v hlavní soutěži turnaje WTA 250 a na netradiční zelené antuce v Charlestonu zaznamenala už dvě výhry. Po skalpu 59. hráčky světa a bývalé světové jedenáctky Alizé Cornetové, která v závěru třísetové bitvy vzdala, si poradila i s domácí 404. hráčkou světa Emmou Navarrovou.



Fruhvirtová porazila o čtyři roky starší Američanku, které v prvním kole vzdala Tereza Martincová, za necelou hodinu a půl. I když i kvůli slabšímu druhému servisu a celkem jedenácti dvojchybám přišla třikrát o podání, využila 6 z 9 brejkbolů.



V úvodu zápasu sice Fruhvirtová ztratila vedení 2-0 a prohrávala 2-4, pak však i ona získala čtyři gamy v řadě. Do druhé sady vstoupila ztraceným servisem, ale od té chvíle už měla zápas pod kontrolou a nad soupeřkou, která je v žebříčku o 95 míst výš a v turnaji startovala rovněž na divokou kartu, zvítězila 6-4 6-2. V důležitých chvílích včetně koncovek obou setů předvedla parádní vítězné údery.







"Chtěla jsem si pro tu výhru jít, obecně jsem spíš ofenzivní hráčka. Je to moje hra, a v těchto okamžicích jsem si řekla, že nenechám nic náhodě, a nebudu čekat, jestli to soupeřka zkazí nebo ne. Byl to těžký, ale dobrý zápas. Myslím, že mě to zase posune dál," řekla Fruhvirtová Radiožurnálu.





Česká teenagerka si již zajistila přísun 60 bodů do světového žebříčku, v němž se posune ze 499. na 361. místo. O dalších 50 bodů a postup do semifinále se utká 165. ženou žebříčku Astrou Sharmaovou.



Pětadvacetiletá Australanka, jejímž maximem ve světovém žebříčku je 85. místo, ve druhém kole zdolala po dvou a půl hodinách boje 6-4 4-6 7-5 domácí nasazenou osmičku Madison Brengleovou, přestože v rozhodujícím setu prohrávala 1-4.



Osoriová vyhrála posedmé v řadě

Maria Camila Osoriová, jež v neděli na domácí antuce v Bogotě slavila premiérový triumf na okruhu, ve druhém kole udolala 2-6 7-6 7-6 domácí Christinu McHaleovou. Americká sokyně přitom dvakrát podávala na vítězství a celkem čtyřikrát se ocitla dva míčky od vítězství.



19letá Kolumbijka Osoriová tak navzdory problémům se stehenním svalem vyhrála sedmý zápas v řadě a postoupila do čtvrtfinále, v němž na ni čeká o rok mladší Dánka Clara Tausonová.







Roli nejvýše nasazené hráčky zatím bez problémů potvrzuje Ons Džabúrová. Hladce ve dvou setech si poradila i se svou druhou soupeřkou, domácí Alyciu Parksovou porazila 6-4 6-0 a postoupila do čtvrtfinále.



"Dařilo se mi tady minulý týden a cítím, že si během výměn věřím. To je v mé hře důležité, protože dělám správná rozhodnutí v důležitých chvílích," řekla Džabúrová, jež před týdnem v Charlestonu vyhrála čtyři zápasy a prohrála až v semifinále s Dankou Koviničovou.



Tento týden si 26letá Tunisanka Džabúrová zahraje o postup mezi kvarteto nejlepších s Japonkou Nao Hibinovou (h2h 1-1).