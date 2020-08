15letá Havlíčková v Praze zničila favoritku z Indie dvěma kanáry

WTA 125k PRAHA - České tenistky se úspěšností v prvním kole turnaje WTA 125k v Praze chlubit nemohou, z deseti se do další fáze dostaly pouze dvě. V neděli z tria adeptek uspěla jen 15letá Lucie Havlíčková, která překvapila demolicí 345. hráčky světa. O sedm let starší soupeřku Riyu Bhatiovou z Indie totiž deklasovala dvěma kanáry.

Praha dostala po koronavirové pauze důvěru uspořádat turnaj kategorie WTA 125k se speciální dotací 3.125.000 dolarů, kterou hradí Americká tenisová asociace (USTA). Akce pro 128 hráček, jež se koná ve Stromovce a první dny také na Štvanici, je totiž náhradou za zrušenou kvalifikaci US Open.



A pro české pořadatele to tak byla ideální příležitost rozdělit divoké karty mezi domácí naděje, které se za pouhou účast v 1. kole dočkaly tučné finanční injekce ve výši 11.000 dolarů (240.000 korun).



Divokou kartu dostalo osm českých teenagerek, ale vyhrát zápas dokázala jen jedna z nich. Za to 15letá Lucie Havlíčková to v neděli dokázala ve velkém stylu, když ve svém prvním soutěžním zápase mezi ženami neztratila ani game. Aktuálně 346. hráčku světa Riuyu Bhatiovou deklasovala 6-0 6-0.



"Šla jsem do toho s tím, že jestli vyhraju, tak to bude dlouhý boj ve třech setech. Tohle mě rozhodně hrozně překvapilo," přiznala Havlíčková. "Hrála jsem rychleji, dělala jsem méně chyb. Hrála jsem agresivněji a ona nestíhala.



"Tohle mi určitě dodá hodně sebevědomí. Není to jenom tak vyhrát zápas na WTA v prvním kole a ještě s nulou," radovala se spokojená tenistka TK Sparta Praha.

Ve druhém kole Havlíčková narazí na devátou nasazenou Polku Magdalenu Frechovou, nebo Japonku Kyoku Okamurovou. Jejich duel byl v neděli kvůli dešti přerušen.



Další divoká karta Darja Viďmanová v neděli nepřekvapila proti dvanácté nasazené Nadie Podoroské z Argentiny. Sedmnáctiletá Češka prohrála se 165. hráčkou světa hladce 2-6 1-6.



V prvním kole skončila i 15letá Linda Fruhvirtová. Česká naděje v něm prohrála 3-6 2-6 s o dva roky starší Dánkou Clarou Tausonovou, jež byla loni nejlepší juniorkou světa a aktuálně je už na 212. místě v žebříčku žen.



Už v sobotu se do 2. kola dostala Miriam Kolodziejová, ostatní Češky se po svém prvním vystoupení se soutěží rozloučily.



V neděli se do akce dostaly také nejvýše nasazené hráčky či tenistky s úspěšnou minulostí. Roli nasazené jedničky na úvod zvládla Rumunka Monica Niculescuová, jež zdolala ve dvou tie-breacích nad Maďarkou Pannou Udvardyovou.



Po více než roce se na kurty vrátila bývalá světová dvanáctka a wimbledonská finalistka Sabine Lisická. V Praze 30letá Němka porazila 6-3 6-4 Britku Samanthu Murrayovou a postoupila do 2. kola, v němž se utká s krajankou Stephanií Wagnerovou.



To další wimbledonská finalistka a bývalá světová pětka Eugenie Bouchardová se na turnaji v Praze dlouho 'neohřála'. V prvním kole kanadská tenistka prohrála 0-6 6-7 s Mexičankou Renatou Zarazuaovou.



Z kanára se dokázala oklepat Sara Erraniová. Italská finalistka Roland Garros z roku 2012 udolala Argentinku Paolu Ormaecheovou po tříhodinové bitvě 0-6 7-5 7-6, přestože soupeřka ve třetím setu dvakrá podávala na vítězství a vtie-breaku měla mečbol.