17letá Havlíčková může po French Open ovládnout dvouhru a čtyřhru i na US Open. V obou disciplínách je ve finále

US OPEN - Lucie Havlíčková má po triumfech na French Open na dosah 'double' také na juniorském US Open. Sedmnáctiletá hráčka, která je v New Yorku nasazena jako číslo dvě, dnes v úvodním semifinále porazila turnajovou sedmičku Dianu Šnajderovou z Ruska 6-4 6-4.