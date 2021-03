17letý Leo Borg dostal divokou kartu do Marbelly a čeká ho debut na turnajích ATP

Leo, který na konci února ovládl juniorskou akci v Brazílii a aktuálně je 12. nejlepším juniorem světa, mezi profesionály debutoval už loni v únoru na challengeru v Bergamu. Na dospělých turnajích absolvoval celkem pět duelů, z toho dva na challengerech, a stále čeká na první vítězství.

Toho by se mohl dočkat v Marbelle, kde si na divokou kartu zahraje v hlavní soutěži challengeru (29. března - 4. dubna) a v následujícím týdnu odbyde svou premiéru na turnajích ATP (kvalifikace).

