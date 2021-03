18letá Kanaďanka Fernandezová slaví první titul na okruhu WTA. V Monterrey neztratila ani set

Leylah Fernandezová odkrývá svůj velký potenciál zatím jen na turnajích v Mexiku, kde si zahrála všechna tři čtvrtfinále na okruhu WTA.



A dvakrát to dotáhla až do finále. Zatímco loni v Acapulku v něm podlehla Britce Heather Watsonové, letos v Monterrey si už došla pro premiérový titul. Za celý týden neztratila v pěti zápasech ani set, přitom na čtyřech předchozích turnajích sezony vyhrála dohromady jen tři utkání.



18letá Kanaďanka postupně vyřadila bývalou hráčku Top 10 Američanku Coco Vandewegheovou, Slovenky Kristínu Kučovou a Viktórii Kužmovou, sedm zápasů neporaženou šampionku z Guadalajary Saru Sorribesovou a v nedělním finále si poradila 6-1 6-4 se Švýcarkou Viktorijí Golubicovou.



Fernandezová, jež byla v Monterrey nejmladší hráčkou v hlavní soutěži, setřásla po úvodním nervózním gamu ostych a rychle šla do vedení 5-0. Ve vyrovnanější druhé sadě sice rovněž jednou přišla o podání, sama ale při servisu soupeřky uspěla dvakrát a po hodině a půl proměnila první mečbol.



✨ First WTA title ✨@leylahfernandez secures the title with a 6-1, 6-4, win over Golubic!#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/Tnt7C2RhZ3 — wta (@WTA) March 22, 2021



"V posledním gamu, hlavně v posledních dvou výměnách, jsem byla strašně nervózní. Jen jsem se snažila uklidnit, myslet na daný okamžik a co nejlépe zrealizovat svůj plán. Jsem šťastná, že mi tam ty míčky padly," komentovala Fernandezová závěr utkání.



"Snažila jsem se ze sebe vydat maximum a využít emocí, které jsem prožila v loňském finále v Acapulku. Bylo to pro mě jako palivo na cestě k vítězství, rozhodně mi to dnes pomohlo," přiznala kanadská teenagerka.



"Věděla jsem, že si Viktorija nedávno zahrála finále a má neuvěřitelný začátek roku. Já se ale snažila soustředit jen sama na sebe, hrát svou hru a dělat ještě lépe to, co jsme dělala včera," řekla Fernandezová, která si pro body často chodila k síti.



"Vždy je to součást mé hry. Snažím se chodit k síti, hlavně v posledních zápasech to celkem fungovalo. Bavila jsem se hrou na kurtu a příliš jsem nepřemýšlela o důsledcích. Prostě jsem šla a snažila se hrát to, co trénuju," dodala rodačka z Montréalu, jež se ve světovém žebříčku posune na 72. místo a vylepší své maximum.



Fernandezová se nyní rychle přesouvá do Miami, neboť už v pondělí ji na Floridě čeká vstup do kvalifikace turnaje WTA 1000 proti Rumunce Mihaele Buzarnescuové.







Osmadvacetiletá Golubicová si finále zahrála na druhém turnaji po sobě a opět se do něj dostala z kvalifikace. A znovu v něm nestačila na 18letou soupeřku, před dvěma týdny v hale v Lyonu podlehla Dánce Claře Tausonové. Jediný titul ze čtyř finálových duelů vybojovala už v roce 2016 na domácí antuce ve Gstaadu.



Letos si švýcarská tenistka zahrála celkově už čtyři finále, neboť dvě přidala na akcích ITF. Triumf slavila jen před měsícem v Grenoblu. Zápasovou bilanci v roce 2021 má 25 výher a 5 porážek.



Ve světovém žebříčku se bývalá 51. hráčka světa Golubicová posune ze 102. na 81. místo.