19. května 2019. Den, kdy Plíšková nečekaně ovládla antuku v zakletém Římě

"Na Řím ráda vzpomínám. Někde se mi nedaří, třeba v Brisbane jenom sbírám úspěchy, ale tohle je místo, kde jsem zažila snad všechno možné," řekla někdejší světová jednička ČTK. "Kvůli problémům s klouby jsem neměla vůbec suprovou přípravu a nejela jsem tam vyhrát. Bylo to nečekané."

Nasazená čtyřka Plíšková vstoupila do turnaje hladkou výhrou nad Australankou Tomljanovicovou, potom si ve třech setech poradila s Američankou Keninovou i s Běloruskou Azarenkovou. V semifinále tehdy sedmadvacetiletá Češka zdolala řeckou kvalifikantku Sakkariovou a potřetí v sezoně postoupila do finále.

V něm proti stejně staré Britce Kontaové výborně podávala a v první sadě udělala jen pět nevynucených chyb. Také ve druhém setu si 'Esová královna' držela servis, za stavu 3-3 proměnila po nejdelší výměně další brejkbol a následně za hodinu a 25 minut zápas ukončila rána Kontaové do sítě.

"Řím pro mě by do té doby zakletý," řekla Plíšková. Připomněla na ni nezvykle emotivní reakci po prohře s Řekyní Marií Sakkariovou v roce 2018. V koncovce Češku poškodila rozhodčí a při odchodu z kurtu nepodala hlavní sudí ruku. Vzteky roztřískala raketu o umpire, v němž udělala díru. "Doteď mi to všichni připomínají a je to podle mě slavnější než tohle vítězství. V Římě jsem prostě zažila vše," směje se dnes.

Plíšková triumfem v Římě navázala na jedinou českou šampionku z italské metropole Reginu Maršíkovou i na svou tehdejší trenérku Conchitu Martínezovou, která v 90. letech uspěla na římské antuce čtyřikrát v řadě. Na klouzavém povrchu, jenž jinak nepatří k jejím nejoblíbenějším, Plíšková před Římem vyhrála turnaje v Praze 2015 a ve Stuttgartu 2018.

Díky prvnímu antukovému vítězství na akci kategorie WTA Premier 5 se Plíšková v žebříčku posunula na druhé místo a před French Open si upevnila pozici jedné z kandidátek na titul. V Paříži ale roli favoritky nezvládla a vypadla už ve třetím kole s Chorvatkou Petrou Martičovou.

Grandslamovým maximem vytáhlé tenistky zůstává finále US Open 2016, kde ve třech setech podlehla Němce Angelique Kerberové, i když v rozhodující sadě vedla 3-1. Na rozdíl od turnajů velké čtyřky to rodačka z Loun ve světovém žebříčku dotáhla až na vrchol. V čele žebříčku strávila předloni v létě osm týdnů.

Z prvního triumfu na okruhu WTA se Plíšková radovala v březnu 2013 v Kuala Lumpuru. Dosud jich má na kontě 16, ten poslední získala v lednu v Brisbane. Více jich z českých hráček vybojovaly jen Martina Navrátilová, Hana Mandlíková, Petra Kvitová a Jana Novotná.