2. den US Open: V akci budou Vondroušová, Plíšková či Krejčíková. Strýcová možná odehraje poslední zápas

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Nosková (ČR) - Brengleová (USA) | Court 12 (17:00 SELČ) Bouzková (31-ČR) - Kruegerová (USA) | Court 7 (17:00 SELČ) Vondroušová (9-ČR) - Na-Lae Han (Korea) | Court 17 (19:00 SELČ) Kar. Plíšková (25-ČR) - Ruseová (Rum.) | Court 14 (20:30 SELČ) Krejčíková (12-ČR) - Bronzettiová (It.) | Court 13 (22:30 SELČ) Strýcová (ČR) - Kanepiová (Est.) | Court 15 (22:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Alcaraz (1-Šp.) - Köpfer (Něm.) | Arthur Ashe Stadium (středa 2:30 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI

Češi v akci

Linda Nosková (41.) - Madison Brengleová (103.) | Court 12 (17:00 SELČ)

Linda Nosková má po návratu na tvrdé povrchy velmi náročný program a není překvapením, že v úvodním kole na poslední generálce v Clevelandu nebyla schopná vzdorovat a postrádala síly. Po čtvrtfinále ve Varšavě, finále na Livesport Prague Open a postupu z kvalifikace do osmifinále v Cincinnati vylepšila své žebříčkové maximum na 42. místo. Nyní je ještě o jednu příčku výše.

Osmnáctiletá Češka porazila v Cincinnati krajanku Petru Kvitovou a Ljudmilu Samsonovovou a zapsala svůj třetí a čtvrtý kariérní skalp TOP 20, úvodní dva slavila v lednu po cestě do finále v Adelaide. V solidní formě a po několika dnech odpočinku zaútočí na svou první výhru v hlavní fázi US Open, při loňském debutu v tomto dějišti vypadla v prvním kole s Marií Bouzkovou.

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha, Adelaide 1 (F)

Bilance: 30:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 19:8

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 10:5 (kariérní 84:33)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Linda Nosková - US Open

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Varšava (ČF), Praha (F), Cincinnati (OF), Cleveland (1K)

Madison Brengleová se před třemi lety dostala do třetího kola US Open, ale jinak šest z posledních sedmi vystoupení v hlavní soutěži tohoto majoru zakončila na první soupeřce. Někoho z TOP 50 naposledy na grandslamech vyřadila předloni ve Wimbledonu (Sofia Keninová) a osm ze svých devíti grandslamových výher nad hráčkami TOP 50 zaznamenala v Melbourne a Wimbledonu.

V průběhu letošní sezony posbírala 33letá Američanka zatím jen šest výher v hlavních soutěžích na nejvyšší tour, čtyři z nich na domácí půdě. Právě díky domácím turnajům stále figuruje v TOP 100 pořadí. Všech sedm alespoň čtvrtfinálových účastí v posledních 52 týdnech zaregistrovala na domácích akcích ITF (třikrát triumfovala).

Madison Brengleová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Charleston, Miami, Indian Wells, Austin, Linec (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Indian Wells, Austin (2K)

Bilance: 24:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 14:12

Bilance proti hráčkám TOP 50: 2:9 (kariérní 31:99)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Madison Brengleová - US Open

Kariérní bilance: 5:10

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015, 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: W60 Evansville (SF), W60 Lexington (2K), W100 Landisville (F), 125k Chicago (2K)

Vzájemná bilance: 0:0. Brengleová to má letos s hráčkami TOP 50 v dohraných zápasech 1:9, porazit zvládla pouze Bernardu Peraovou v Dauhá a v duelu s Noskovou by tuto úspěšnost vylepšit neměla. Favorizovaná česká teenagerka bude usilovat o svůj teprve druhý postup do druhého kola grandslamů, letos v Paříži do něj prošla po skreči Danky Koviničové.

Marie Bouzková (31.) - Ashlyn Kruegerová (120.) | Court 7 (17:00 SELČ)

Marie Bouzková posbírala na posledních čtyřech turnajích stejný počet výher v hlavních soutěžích jako v předchozím průběhu aktuální sezony. Pětadvacetiletá Češka znovu nastartovala svou kariéru postupem do osmifinále slavného Wimbledonu a pokračovala osmifinálovou účastí na "tisícovce" v Montrealu a svým prvním letošním čtvrtfinále na nejvyšší tour na podniku stejné kategorie v Cincinnati.

Ve Wimbledonu i v Montrealu si vyšlápla na členku TOP 10 Caroline Garciaovou a v Cincinnati zaskočila světovou trojku Jessicu Pegulaovou, než ve čtvrtfinále kvůli zranění pravého stehna vzdala. Díky příznivému losu pro první kolo a zlepšené formě by mohla vylepšit svou bilanci 1:5 v hlavní fázi US Open, porazit dokázala jen krajanku Lindu Noskovou loni.

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (ČF)

Bilance: 19:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 11:12

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 6:2 (kariérní 222:98)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (OF)

Marie Bouzková - US Open

Kariérní bilance: 1:5

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Praha (1K), Montreal (OF), Cincinnati (ČF)

Ashlyn Kruegerová měla ještě před pár měsíci na kontě bilanci 0:9 v utkáních prvního kola na nejvyšším okruhu. Devatenáctiletá Američanka se ale dostala do čtvrtfinále na trávě v Hertogenboschi a svou úspěšnost vylepšila. Na nizozemském pažitu rychle vyřídila tehdejší 19. hráčku pořadí Viktorii Azarenkovou, proti níž si připsala svůj druhý a nejcennější skalp TOP 50, a Rebeccu Petersonovou.

Juniorskou kariéru zakončila předloni právě na US Open, a to triumfem v dívčí čtyřhře. A nyní není daleko od debutu v TOP 100 ženského hodnocení, k momentálnímu rankingu jí pomohly červnový triumf na akci 125k v Gaibě, finálová účast na W60 v Charlottesville a další úspěchy na nejnižším okruhu ITF v posledních 12 měsících.

Ashlyn Kruegerová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 35:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 18:11

Bilance proti hráčkám TOP 50: 1:1 (kariérní 2:5)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (Q), Wimbledon (Q)

Ashlyn Kruegerová - US Open

Kariérní bilance: 0:2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: W100 Granby (SF), Washington (Q), Montreal (Q), 125k Stanford (1K)

Vzájemná bilance: 0:0. Kruegerová se dospělého US Open zúčastní potřetí, předloni a loni prohrála ve třech setech úvodní kolo s Annou Karolínou Schmiedlovou i Viktorií Azarenkovou. Bouzková má v utkáních prvního kola na podnicích velké čtyřky nelichotivou úspěšnost 6:12, ale měla by potvrdit roli favoritky a vyrovnat své maximum ve Flushing Meadows.

Markéta Vondroušová (9.) - Na-Lae Han (241.) | Court 17 (19:00 SELČ)

Markéta Vondroušová se nedávno stala první nenasazenou šampionkou Wimbledonu v open éře a po historickém triumfu se zúčastnila dvou podniků na betonech. Čtyřiadvacetiletá Češka není v žádném útlumu, jak to po prvním grandslamovém titulu občas bývá. Na akcích WTA 1000 v Montrealu a Cincinnati si vedla solidně a uhrála osmifinále a čtvrtfinále.

Loni si prošla půlroční pauzou zaviněnou operací zápěstí, zmeškala mimo jiné právě US Open a na nejvyšší okruh se vrátila až letos. Skvělé výkony předvádí hned od začátku: v Linci, Adelaide a Berlíně se podívala minimálně do čtvrtfinále a také si připsala osmifinálové účasti v Indian Wells, Miami a Římě.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 36:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 15:7

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 6:0 (kariérní 111:25)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (T)

Markéta Vondroušová - US Open

Kariérní bilance: 5:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Montreal (OF), Cincinnati (ČF)

Na-Lae Han figuruje o téměř 100 míst za svým žebříčkovým maximem, 149. pozicí. V tříkolové kvalifikaci US Open ovšem porazila tři žebříčkově výše postavené soupeřky Victorii Jiménezovou, Lucrezii Stefaniniovou a Elizabeth Mandlikovou a zajistila si svůj druhý kariérní start v hlavních soutěžích majorů.

Jedinou předchozí účast v hlavní fázi grandslamů absolvovala díky divoké kartě na Australian Open 2020 a v prvním kole nestačila na Tamaru Zidanšekovou. Jednatřicetiletá Korejka má celkově v hlavních losech na nejvyšší tour bilanci 4:11, tři výhry posbírala doma v Soulu a tu jedinou další zapsala letos v Hua Hinu proti Eleně-Gabriele Ruseové.

Na-Lae Han - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hua Hin (2K)

Bilance: 18:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 18:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (Q), Wimbledon (Q)

Na-Lae Han - US Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Montreal (Q), 125k Stanford (Q)

Vzájemná bilance: 0:0. Vondroušová by neměla mít v úvodním kole žádné výraznější potíže. Na US Open zvládla první kolo při posledních třech startech, a dokonce se tady v roce 2018 s pomocí skalpů Kiki Bertensové, Mony Barthelové a Eugenie Bouchardové probojovala až mezi nejlepší šestnáctku.

Karolína Plíšková (25.) - Elena-Gabriela Ruseová (167.) | Court 14 (20:30 SELČ)

Karolína Plíšková začala sezonu nadějně, když postoupila do čtvrtfinále na Australian Open i na WTA 1000 v Dubaji. Od té doby se však 31letá Češka trápí a propadá do čím dál tím větší krize. Na posledních osmi turnajích od Říma po Cincinnati slavila dohromady jen dvě výhry a mohla by po skončení US Open vypadnout z nejlepší třicítky pořadí.

Na nedávném French Open prohrála 0:6, 4:6 hned se Sloane Stephensovou a přišla o sérii 25 vítězství v utkáních prvního kola na grandslamech. Následoval ještě horší nezdar ve stejné fázi ve Wimbledonu, kde za pouhých 65 minut hry schytala výprask 2:6, 3:6 od kvalifikantky a 225. ženy světového hodnocení Natalije Stevanovičové.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Australian Open (ČF)

Bilance: 20:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 2:8

Bilance na venkovních betonech: 17:10

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 2:3 (kariérní 247:116)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Karolína Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 28:10

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Washington (1K), Montreal (2K), Cincinnati (1K)

Elena-Gabriela Ruseová nevyhrála před cestou do New Yorku skoro tři a půl měsíce dva zápasy po sobě. Bývalá 51. hráčka světa, která nyní nefiguruje ani v TOP 150 žebříčku, se ovšem v kvalifikačních bojích na US Open vzepřela papírovým předpokladům a porazila Kristinu Mladenovicovou, Dalmu Gálfiovou i Dajanu Jastremskou.

Pětadvacetiletá Rumunka odehraje svou osmou hlavní soutěž na grandslamech, první od loňského US Open. Do druhého kola se zatím podívala pouze dvakrát, v obou případech překvapivě na betonech, které nejsou jejím nejsilnějším povrchem. Loni na Australian Open přehrála Jasmine Paoliniovou a pak v tomto dějišti Darju Savilleovou.

Elena-Gabriela Ruseová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Monterrey, Auckland (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey, Auckland (2K)

Bilance: 23:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 15:8

Bilance proti hráčkám TOP 30: 1:2 (kariérní 2:17)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (Q), Wimbledon (Q)

Elena-Gabriela Ruseová - US Open

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: 125k Stanford (1K)

Vzájemná bilance: 0:0. Na Plíškovou je na US Open v posledních letech spoleh, pět ze sedmi posledních návštěv tady přetavila v minimálně čtvrtfinálovou účast (včetně ročníků 2021-22) a v roce 2016 si zahrála finále. Proti Ruseové je sice favoritkou, ale kvůli formě a výsledkům v posledních měsících by asi vyřazení nebylo takovým překvapením.

Barbora Krejčíková (12.) - Lucia Bronzettiová (76.) | Court 13 (22:30 SELČ)

Barbora Krejčíková nezaregistrovala zlepšení ani v přípravě na US Open a v Cincinnati i Clevelandu se loučila po dvousetových porážkách v prvním kole. Bývalá světová dvojka, která je úřadující šampionkou podniků v Ostravě, Tallinnu a Dubaji, poprvé od loňského srpna nezvládla tři duely v řadě.

Sedmadvacetiletá Češka není letos na grandslamech moc úspěšná. Zatímco na Australian Open se probojovala do osmifinále, na French Open (triumf 2021) vypadla hned v prvním kole a ve Wimbledonu skrečovala utkání druhého kola. Na US Open, kde bude obhajovat deblový titul, se hlavní soutěže dvouhry zúčastní teprve potřetí: čtvrtfinále 2021 a druhé kolo 2022.

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T); Birmingham (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (T)

Bilance: 25:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 15:8

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 6:2 (kariérní 44:21)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Barbora Krejčíková - US Open

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Cincinnati (1K), Cleveland (1K)

Lucia Bronzettiová se ještě před týdnem vezla na vlně šesti porážek. V posledních měsících získala v Rabatu svůj první titul z turnajů WTA a hrála finále v Bad Homburgu, ovšem na další výhru čekala až do poslední generálky 125k v Chicagu. Čtyřiadvacetiletá Italka těžila z odstoupení jedné ze soupeřek a v semifinále podlehla ve třech setech Viktoriji Tomovové.

V posledních 12 měsících jsou její výkony i výsledky jako na houpačce. Přesně před rokem si prošla sérií sedmi proher a na začátku letošní sezony předvedla šňůru osmi nezdarů. Mezitím i poté však našla cestu k solidním výsledkům a zajistila si debut v nejlepší padesátce světového hodnocení.

Lucia Bronzettiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rabat (T); Bad Homburg (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 22:24

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance na venkovních betonech: 5:11

Bilance proti hráčkám TOP 20: 0:3 (kariérní 0:7)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Lucia Bronzettiová - US Open

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Montreal (1K), Cincinnati (Q), 125k Chicago (SF)

Vzájemná bilance: 0:0. Bronzettiová má v hlavních soutěžích grandslamů mizernou úspěšnost 1:7, recept našla pouze na Varvaru Gračovovou loni na Australian Open. Debut v hlavní fázi US Open si odbyla loni a v prvním kole za stavu 6:4, 6:7, 4:5 vzdala Lauren Davisové. Krejčíková by měla dosáhnout na své první vítězství od Wimbledonu a postupně zase nastartovat svou kariéru.

Barbora Strýcová (430.) - Kaia Kanepiová (133.) | Court 15 (22:30 SELČ)

Barbora Strýcová odehraje poslední turnaj své velmi úspěšné kariéry. Sedmatřicetiletá Češka, která se před pár měsíci vrátila po mateřské pauze a více než dvouleté přestávce, prožila před pár dny jeden ze svých nejlepších okamžiků v kariéře. Znovu totiž spojila ve Wimbledonu síly se svou kamarádkou Su-Wei Hsieh a podruhé na nejslavnějším podniku společně ovládly deblovou soutěž.

Na začátku měsíce se rozloučila s domácími fanoušky na Livesport Prague Open, kde nestačila v prvním kole na lucky losera a 196. hráčku pořadí Ankitu Rainaovou. Nyní ji čeká poslední zastávka rozlučkového turné, na US Open si v minulosti dvakrát zahrála semifinále čtyřhry a jejím singlovým maximem je trojnásobná účast ve třetím kole.

Barbora Strýcová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Řím (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 3:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance na venkovních betonech: 0:1

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 1:2 (kariérní 322:122)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (2K)

Barbora Strýcová - US Open

Kariérní bilance: 8:13

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2014-15, 2018)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Praha (1K)

Kaia Kanepiová kralovala v půlce července na antukové akci W60 v Nizozemsku, ale její výsledky na nejvyšším okruhu stále nejsou dostačující. V probíhající sezoně má v hlavních soutěžích na nejvyšší tour bilanci 5:14, tři z pěti výher zaznamenala proti hráčkám figurujícím mimo TOP 100. Není tak překvapením, že sama vypadla z nejlepší stovky pořadí.

Osmatřicetiletá Estonka byla na grandslamech vždy postrachem favoritek. Letos nicméně na majorech nevyhrála jediné utkání, na Australian Open prohrála s Kimberly Birrellovou, na French Open s Madison Keysovou a ve Wimbledonu s Veronikou Kuděrmetovovou. Změnu k lepšímu možná zaznamená na US Open, kde v prvním kole naposledy neuspěla v roce 2009.

Kaia Kanepiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Hamburk, Štrasburk, Adelaide 2, Adelaide 1 (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha, Adelaide 2, Adelaide 1 (2K)

Bilance: 16:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 5:9

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 12:6 (kariérní 350:121)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Kaia Kanepiová - US Open

Kariérní bilance: 25:15

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2010, 2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Praha (2K), 125k Chicago (2K)

Vzájemná bilance: Strýcová vede 1:0, Kanepiovou zdolala ve třech setech před čtyřmi lety v kvalifikaci na betonech v americkém Cincinnati. Kanepiová, která si v předchozím průběhu aktuální sezony prošla sérií sedmi porážek, je favoritkou a nejspíše singlovou kariéru Strýcové definitivně ukončí.

Cesta za obhajobou titulu

Carlos Alcaraz (1.) - Dominik Köpfer (75.) | Arthur Ashe Stadium (středa 2:30 SELČ)

Carlos Alcaraz vstupoval v poslední době do velkých turnajů pod tlakem očekávání zisku titulu a uhájení tenisového trůnu. Na US Open se ovšem alespoň tahanice o post světové jedničky zbaví, protože setrvání v čele žebříčku nemá ve svých rukách. Dvacetiletý Španěl bude po skončení turnaje světovou dvojkou, tedy pokud Novak Djokovič nevypadne hned v prvním kole, což je vysoce nepravděpodobné.

Ve finále nedávného Wimbledonu porazil právě Djokoviče, a to po prohrané úvodní sadě, což se nikomu proti Srbovi ve finálovém souboji na nejslavnějším turnaji ještě nikdy nepovedlo. Ještě více psychicky navrch mohl mít ve vznikající rivalitě po finálové bitvě na nedávném Masters v Cincinnati.

V ní však nedotáhl náskok 7:5, 4:2 a nevyužil mečbol. Ačkoli s výsledkem určitě nebyl spokojený a porážku obrečel, výkon si pochvalovat mohl. Po cestě do finále totiž strávil na kurtech podstatně více času než nyní trojnásobný šampion turnaje Masters v Ohiu.

Na US Open se pokusí potřetí v letošním roce úspěšně obhájit titul, předtím se mu to povedlo v Barceloně a ještě na Masters v Madridu. Ve Flushing Meadows zatím nikdy neprohrál dohraný zápas, při předloňském debutu musel skrečovat čtvrtfinále a loni zde vybojoval svůj první grandslamový titul.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Queens, Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Cincinnati, Rio de Janeiro (F); French Open, Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Cincinnati (F); Miami (SF)

Bilance: 53:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 16:3

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 16:0 (kariérní 36:8)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (SF), Wimbledon (T)

Carlos Alcaraz - US Open

Kariérní bilance: 11:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Toronto (ČF), Cincinnati (F)

Dominik Köpfer prožívá v posledních týdnech na amerických betonech nejlepší období sezony. Zatímco v předchozím průběhu aktuálního roku nebyl schopný vyhrát ani jeden zápas v hlavních soutěžích na nejvyšší tour, po příletu na severoamerický kontinent začal zničehonic excelovat. Devětadvacetiletý Němec posbíral sedm takových vítězství, což mu zajistilo čtvrtfinále v Atlantě, semifinále v Los Cabos a osmifinále ve Winston-Salemu.

Hlavní soutěže US Open se v minulosti zúčastnil třikrát a ve dvou případech ztroskotal na pozdějším finalistovi Daniilovi Medveděvovi, a to v letech 2019 (osmifinále) a 2021 (druhé kolo). A v letošním ročníku potkává hned v prvním kole jasného adepta na postup do finále.

Dominik Köpfer - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos (SF)

Bilance: 34:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 7:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 1:12)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (Q), Wimbledon (1K)

Dominik Köpfer - US Open

Kariérní bilance: 4:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Atlanta (ČF), Los Cabos (SF), Winston-Salem (OF)

Vzájemná bilance: 0:0. Alcaraz se v průběhu sezony amerických betonů neprezentuje tak skvělou formou jako na březnových Masters v USA, nicméně i současná výkonnost by měla stačit na pohodlné vítězství v premiérovém souboji s Köpferem.

Program 2. hracího dne

• ARTHUR ASHE STADIUM • (od 18:00 SELČ)

1. Medveděv (3-) - Balázs (Maď.)

2. Giorgiová (It.) - Pegulaová (3-USA)

3. Minnenová (Belg.) - V. Williamsová (USA) / nejdříve ve středu v 1:00 SELČ

4. Alcaraz (1-Šp.) - Köpfer (Něm.)



• LOUIS ARMSTRONG STADIUM • (od 17:00 SELČ)

1. Jabeurová (5-Tun.) - Osoriová (Kol.)

2. Rusová (Niz.) - Keysová (17-USA)

3. Díaz Acosta (Arg.) - Isner (USA)

4. Hanfmann (Něm.) - Sinner (6-It.) / nejdříve ve středu v 1:00 SELČ

5. Zaněvská (Belg.) - Sabalenková (2-)



• GRANDSTAND • (od 17:00 SELČ)

1. Alexandrovová (22-) - Fernandezová (Kan.)

2. A. Murray (Brit.) - Moutet (Fr.)

3. Wawrinka (Švýc.) - Nišioka (Jap.)

4. Bogdanová (Rum.) - Keninová (USA) / nejdříve ve 23:00 SELČ



• COURT 17 • (od 17:00 SELČ)

1. Zverev (12-Něm.) - Vukic (Austr.)

2. Vondroušová (9-ČR) - Na-Lae Han (Korea)



• COURT 12 • (od 17:00 SELČ)

1. Nosková (ČR) - Brengleová (USA)



• COURT 13 • (od 17:00 SELČ)

1. Jarry (23-Chile) - Van Assche (Fr.)

2. Báez (Arg.) - Čorič (27-Chorv.)

3. Pavljučenkovová (-) - Crawleyová (USA)

4. Krejčíková (12-ČR) - Bronzettiová (It.)



• COURT 7 • (od 17:00 SELČ)

1. Bouzková (31-ČR) - Kruegerová (USA)



• COURT 14 • (od 17:00 SELČ)

1. Kubler (Austr.) - Arnaldi (It.)

2. Trevisanová (It.) - Putincevová (Kaz.)

3. Kar. Plíšková (25-ČR) - Ruseová (Rum.)



• COURT 15 • (od 17:00 SELČ)

1. Purcell (Austr.) - O'Connell (Austr.)

2. Wickmayerová (Belg.) - Zvonarevová (-)

3. Albot (Mol.) - Draper (Brit.)

4. Strýcová (ČR) - Kanepiová (Est.)



Kompletní program