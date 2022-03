2. den v Miami: Do hlavní soutěže vstoupí Muchová proti Martincové, Siniaková, Bouzková a Linda Fruhvirtová

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku Miami Open do hlavní soutěže vstoupí pět českých nadějí. Vracející se Karolína Muchová narazí na krajanku Terezu Martincovou, Kateřinu Siniakovou čeká kvalifikantka Rebecca Marinová, Linda Fruhvirtová se utká s Dankou Koviničovou a kvalifikantka Marie Bouzková změří síly s Laurou Siegemundovou.

Linda Fruhvirtová (279.) - Danka Koviničová (66.) | Court 3 (16:00 SEČ)

Linda Fruhvirtová stejně jako loni dostala od pořadatelů Miami Open divokou kartu, tentokrát přímo do hlavní soutěže. Šestnáctiletá Češka si tak zahraje svůj největší turnaj v kariéře a v prvním kole narazí na Danku Koviničovou. S aktuální #66 se utká poprvé.

Fruhvirtová loni ovládla dva podniky ITF W15 a před měsícem v mexickém Cancúnu si bez ztráty setu došla pro svůj největší titul (W25). Na dalších třech akcích však slavila jediné vítězství, na posledních dvou ztroskotala na úvodní soupeřce. Česká hvězdička si vyzkoušela už velký podnik v Indian Wells, v prvním kole kvalifikace nestačila na krajanku Marii Bouzkovou.

Koviničová si loni na antuce v Charlestonu zahrála finále a semifinále, ale od té doby je v krizi a zaznamenala jen dvě vítězné série (Australian Open a Indian Wells 2022). Do Indian Wells vstupovala s letošní bilancí 4-5, po překvapivém skalpu Jil Teichmannové si vyšlápla i na Karolínu Plíškovou, která odehrála první zápas po zlomenině ruky, a ve třetím kole nestačila na Ljudmilu Samsonovovou.

Koviničová sice dokázala v Indian Wells vyřadit Plíškovou, nicméně česká dvojka vedla už 6-2 5-2 a rodačka z Černé Hory šla dál jen díky kolapsu favoritky. Pokud Fruhvirtová předvede svůj nadprůměrný výkon, tak má určitě velkou příležitost postoupit. Koviničová, jak bylo řečeno, je stále v krizi. Zápas nemá favoritku.

Tip na vítězku: Danka Koviničová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu

Bilance: 6-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-1 (kariérní 1-4)

Grandslamy: Australian Open (-)

Linda Fruhvirtová - Miami Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Indian Wells (Q)

Danka Koviničová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Australian Open (3K)

Bilance: 6-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 6-4

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 3-1 (kariérní 262-163)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Danka Koviničová - Miami Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2016)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Indian Wells (3K)



Karolína Muchová (74.) - Tereza Martincová (46.) | Butch Buchholz (17:30 SEČ)

Karolína Muchová ve svém prvním soutěžním zápase od loňského US Open narazí na krajanku Terezu Martincovou. Pro obě české naděje je maximem v Miami druhé kolo, Muchová se do jednoho z největších tenisových areálů vrací po třech letech. Jediný dosavadní souboj, který ale nemá žádnou vypovídající hodnotu, se uskutečnil v roce 2016 na okruhu ITF a radovala se v něm Muchová.

Muchová měla loňskou sezonu slušně rozjetou. Po semifinále Australian Open hrála čtvrtfinále velké akce v Madridu, zajistila si debut v Top 20 a ve Wimbledonu znovu po roce postoupila až do čtvrtfinále. V průběhu roku se však trápila se zraněním břišního svalu, kvůli němuž od US Open nehrála.

Martincová má za sebou nejlepší rok kariéry. Letos měla celkem smůlu na soupeřky, i tak na posledních pěti turnajích zvládla úvodní zápas a v Petrohradu byla ve čtvrtfinále. Svou jedinou vítěznou sérii od září slavila v únoru v Dauhá, kde si vyšlápla na Elinu Svitolinovou a sebrala set člence Top 10 Ons Džabúrové. V Indian Wells zničila kvalifikantku Heather Watsonovou, ve druhém kole narazila na obhájkyni Paulu Badosaovou.

Muchová je samozřejmě větším talentem než Martincová a bude záležet hlavně na tom, v jaké formě se představí. Martincová je ovšem v posledních měsících stabilní hráčkou Top 50 a už dokáže hrát vyrovnanější souboje i se zástupkyněmi Top 10.

Tip na vítězku: Tereza Martincová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 0-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-0 (kariérní 25-23)

Grandslamy: Australian Open (-)

Karolína Muchová - Miami Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (OF)

Bilance: 6-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-3 (kariérní 25-36)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Tereza Martincová - Miami Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Indian Wells (2K)



Kateřina Siniaková (53.) - Rebecca Marinová (116.) | Butch Buchholz (19:00 SEČ)

Kateřina Siniaková si hlavní soutěž Miami Open zahraje již posedmé a jejím maximem je jediný postup do druhého kola. O jeho vyrovnání bude usilovat v premiérovém souboji s kvalifikantkou Rebeccou Marinovou. Bývalá 38. hráčka světa si v 31 letech vyzkouší hlavní fázi prestižní floridské akce vůbec poprvé.

Siniaková dál sbírá deblové úspěchy, ale ve dvouhře letos ani na jednom z pěti úvodních turnajů nepřešla přes první kolo hlavní soutěže. Ve čtyřech případech ovšem narazila na jasnou favoritku. Prvního postupu v hlavním losu se dočkala až před dvěma týdny v Indian Wells, kde porazila Irinu Beguovou a potrápila pozdější finalistku Marii Sakkariovou.

Marinová se v posledních týdnech zase přiblížila návratu do elitní stovky žebříčku. Do Miami přijela ve skvělé formě a s letošní bilancí 21-5, na posledních třech turnajích ITF byla ve finále a jednou triumfovala. V Miami výbornou fazónu potvrdila, v kvalifikaci povolila jen pět gamů Katarině Zavacké i Lin Zhu a suverénně prošla do hlavní soutěže.

Siniaková v Indian Wells předvedla další velmi solidní výkony a je favoritkou. Marinová je však rozjetá a nejspíše bude diktovat tempo hry, takže českou zástupkyni nečeká jednoduchý zápas.

Tip na vítězku: Kateřina Siniaková

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (2K)

Bilance: 4-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 4-6

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-0 (kariérní 149-49)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Kateřina Siniaková - Miami Open

Kariérní bilance: 1-6

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Indian Wells (2K)

Rebecca Marinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu

Bilance: 21-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 21-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-1 (kariérní 16-26)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Rebecca Marinová - Miami Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: ITF W60 Arcadia (T), ITF W60 Irapuato (F)



Marie Bouzková (86.) - Laura Siegemundová (203.) | Court 2 (20:30 SEČ)

Marie Bouzková i na druhé akci slavného Sunshine Doublu prošla kvalifikačním sítem a po Indian Wells se do hlavní soutěže pokusí vítězně vstoupit také v Miami. O první výhru v hlavní fázi prestižního floridského podniku se popere s Laurou Siegemundovou, která se vrací po zdravotní pauze. Bude se jednat o premiérové střetnutí.

Bouzková si loni prošla obrovskou krizí, která začala právě v Miami. Už ji však ukončila, po solidním australském létě (druhé kolo v Adelaide a na Australian Open) si v Guadalajaře zahrála své třetí finále na turnajích WTA, ve čtvrtfinále v Monterrey měla mečboly a v Indian Wells se z kvalifikace probojovala až do třetího kola (skreč). V Miami na úvod kvalifikace odvrátila mečbol Anastasie Gasanovové a ve finále přetlačila další Rusku Anastasii Potapovovou.

Siegemundová loňskou sezonu ukončila už po olympijských hrách v Tokiu a na kurty se po sedmiměsíční pauze zaviněné zraněním kolene vrátila v půlce února na okruhu ITF, kde v Portu uhrála čtvrtfinále. Od té doby se představila pouze na turnaji WTA v lyonské hale, ve finále kvalifikace nestačila na Katie Boulterovou. V Miami startuje díky chráněnému žebříčku.

Bouzková má jasně lepší formu, momentálně mnohem větší zápasovou praxi, a pokud jí vydrží zdraví, měla by si připsat své první vítězství v hlavní soutěži Miami Open.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (F)

Bilance: 16-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 16-5

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 10-1 (kariérní 203-96)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Marie Bouzková - Miami Open

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Indian Wells (3K)

Laura Siegemundová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 40-44)

Grandslamy: Australian Open (-)

Laura Siegemundová - Miami Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná