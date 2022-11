V rámci druhého hracího dne letošního ročníku Rolex Paris Masters do turnaje vstoupí první z největších favoritů Novak Djokovič. Se šesti triumfy nejúspěšnější hráč pařížského podniku začne proti Maximovi Cressymu. Šlágr úterního programu nabídne souboj generací mezi teenagerem Holgerem Runem a veteránem Stanem Wawrinkou.

Novak Djokovič (7.) - Maxime Cressy (34.) | Court Central (15:30 SEČ)

Se šesti triumfy nejúspěšnější hráč turnaje a největší favorit Novak Djokovič do letošního ročníku pařížského Masters vstoupí premiérovým soubojem s Maximem Cressym, který v hale Bercy debutuje.

Djokovič se letos kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 představil pouze na devíti akcích, přišel o dva grandslamy a také několik podniků série Masters. Přesto posbíral čtyři trofeje, zopakoval prvenství ve slavném Wimbledonu, v žebříčku se drží v elitní desítce, zahraje si pátým rokem po sobě Turnaj mistrů a do Paříže přijel se sérií 16 turnajových vítězství. Do sezony naskočil až na konci února, zpočátku se trápil, ale postupně se rozjel a z posledních 26 duelů prohrál jediný.

Cressy na hlavní okruh prorazil až letos, a to hned zkraje roku, kdy se dostal do finále generálky v Melbourne, čtvrtfinále v Sydney a osmifinále Australian Open. Znovu chytl formu až po pěti měsících na trávě, v Eastbourne hrál další finále a v Newportu se dočkal premiérového titulu na této úrovni. Od té doby však zaznamenal jedinou vítěznou sérii, a to v srpnu ve Winston-Salemu. V hale má letos nelichotivou bilanci 3-7, v Paříži začal skalpem trápícího se Diega Schwartzmana.

Djokovič naposledy v tomto dějišti prohrál ve finále ročníku 2018, od té doby tady zvládl všech devět zápasů a naposledy opouštěl některou z halových akcí bez jediné výhry před deseti lety právě v Paříži. Proti Cressymu, kterému se po ovládnutí Newportu přestalo dařit, je jasným favoritem.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Astana, Tel Aviv, Wimbledon, Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana, Tel Aviv (T)

Bilance: 33-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 10-1

Bilance proti hráčům Top 50: 22-5 (kariérní 671-179)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF), Wimbledon (T), US Open (-)

Novak Djokovič - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 41-8

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2013-15, 2019, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Tel Aviv (T), Astana (T)

Cesta turnajem: volný los

Maxime Cressy - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Newport (T); Eastbourne, Melbourne 1 (F)

Největší úspěchy v hale: Tel Aviv (ČF)

Bilance: 34-29

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance v hale: 3-7

Bilance proti hráčům Top 10: 1-4 (kariérní 1-6)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K), Wimbledon (2K), US Open (1K)

Maxime Cressy - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Tel Aviv (ČF), Astana (1K), Florencie (2K), Stockholm (2K), Basilej (1K)

Cesta turnajem: Schwartzman (6-3 6-3)



Holger Rune (18.) - Stan Wawrinka (153.) | Court 1 (17:00 SEČ)

Holger Rune prožívá životní sezonu a v současné formě má velkou šanci zazářit i v Paříži a případně se probojovat do svého prvního osmifinále na turnajích Masters. Jako první se mu do cesty v dnešním šlágru postaví Stan Wawrinka, s bývalou světovou trojkou a trojnásobným grandslamovým šampionem změří síly poprvé.

Rune loni exceloval na challengerech a letos se mu to daří na nejvyšší úrovni. První pořádný průlom zaznamenal v Mnichově a dotáhl jej až k titulu, následovalo semifinále v Lyonu a čtvrtfinále na French Open. V následujících měsících se však ohromně trápil a znovu se chytl až na halových betonech. V Métách se sice loučil už ve čtvrtfinále, nicméně v Sofii, Stockholmu i Basileji se probojoval do finále a ve Švédsku si v něm vyšlápl na Stefanose Tsitsipase. Do sezony vstupoval ze 103. místa a nyní je členem Top 20.

Wawrinka se v březnu vrátil po více než roční pauze, kvalitu stále má, ale horší fyzická kondice a nevyrovnané výkony mu asi nikdy nedovolí vrátit se do vrchních pater žebříčku. Poprvé se do závěrečných kol probojoval až v Métách, kde přerušil sérii šesti porážek, vyřadil Daniila Medveděva a vzdal v semifinále. Na dalších turnajích však prohrál hned s outsidery Adrianem Mannarinem a Richardem Gasquetem. Před týdnem v domácí hale v Basileji uhrál své jediné další letošní čtvrtfinále.

Rune je favoritem naprosto zaslouženě, na posledních třech turnajích se dostal až do finále a recept na nich našel třeba na Stefanose Tsitsipase, Roberta Bautistu, Camerona Norrieho či Jannika Sinnera. Wawrinka to stále v ruce má, ale jeho výkony jsou značně nestabilní a často mu v delších zápasech dochází síly. Proti talentovanému teenagerovi ovšem bude potřebovat co možná nejlepší fyzickou kondici, pokud má mít nějakou šanci na postup.

Tip na vítěze: Holger Rune

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stockholm, Mnichov (T); Basilej, Sofie (F); Lyon (SF)

Největší úspěchy v hale: Stockholm (T); Basilej, Sofie (F)

Bilance: 44-27

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 15-4

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 16-6 (kariérní 108-47)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (ČF), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Holger Rune - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Sofie (F), Stockholm (T), Basilej (F)

Stan Wawrinka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty (SF)

Největší úspěchy v hale: Méty (SF)

Bilance: 10-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 7-4

Bilance proti hráčům Top 20: 3-3 (kariérní 111-147)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Stan Wawrinka - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 17-14

Nejlepší výsledek: semifinále (2015)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Astana (1K), Antverpy (1K), Basilej (ČF)