2. den v Pekingu: První kolo odehraje sedm Češek v čele s Kvitovou a Vondroušovou

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku China Open vstoupí do turnaje sedm českých tenistek. Petra Kvitová se utká s domácí Xiyu Wang, Markéta Vondroušová s Anhelinou Kalininovou, Barbora Krejčíková s Mirrou Andrejevovou, Marie Bouzková s Julií Putincevovou, Kateřina Siniaková s Darjou Savilleovou, Linda Nosková s domácí Fangran Tian a Linda Fruhvirtová s Arantxou Rusovou. Šlágr obstarají grandslamové šampionky, světová jednička Aryna Sabalenková a Sofia Keninová.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češky v akci • Vondroušová (ČR) - Kalininová (Ukr.) | Diamond (6:30 SELČ) Siniaková (ČR) - Savilleová (Austr.) | Brad Drewett (6:30 SELČ) Bouzková (ČR) - Putincevová (Kaz.) | Brad Drewett (8:00 SELČ) L. Fruhvirtová (ČR) - Rusová (Niz.) | Brad Drewett (9:30 SELČ) Nosková (ČR) - Fangran Tian (Čína) | Lotus (9:30 SELČ) Krejčíková (ČR) - M. Andrejevová (-) | Lotus (11:00 SELČ) Kvitová (ČR) - Xiyu Wang (Čína) | Diamond (15:00 SELČ) • Šlágr dne • Sabalenková (1-) - Keninová (USA) | Diamond (8:00 SELČ)

Češky v akci

Markéta Vondroušová (8.) - Anhelina Kalininová (28.) | Diamond (6:30 SELČ)

Markéta Vondroušová zakončila své vystoupení na US Open se zraněním lokte. V New Yorku se díky skalpům Jekatěriny Alexandrovové a Peyton Stearnsové probojovala do svého třetího grandslamového čtvrtfinále, v němž podlehla Madison Keysové. V deblové soutěži kvůli zmíněným problémům nenastoupila k osmifinále.

Zhruba loni touto dobou figurovala 24letá Češka mimo TOP 100, ovšem letošní sezona je z jejího pohledu zatím nejpovedenější v kariéře. Do formy se rozjela už díky semifinále v Linci, čtvrtfinále v Adelaide a postupům do třetího či čtvrtého kola na Australian Open, v Indian Wells, Miami a Římě a ve Wimbledonu se stala grandslamovou šampionkou.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 40:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 19:8

Bilance proti hráčkám TOP 30: 12:9 (kariérní 42:37)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (T), US Open (ČF)

Markéta Vondroušová - China Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: žádná

Anhelina Kalininová stále marně hledá cestu ven z krize. Před pár dny v Tokiu prohrála ve druhém kole s Caroline Garciaovou a už na 13. turnaji v řadě neporazila více než jednu soupeřku. Šestadvacetiletá Ukrajinka dokonce jen na jedné z posledních 18 akcí vyhrála více než jeden zápas.

Ačkoli se v posledních měsících ohromně trápí, pořád se drží v TOP 30 pořadí. A to hlavně díky senzačnímu finále v Římě a účastem ve třetím kole na Australian Open a v Dubaji. Se zástupkyněmi elitní desítky hodnocení má mizernou bilanci 2:8 a nezvládla s nimi ani jeden ze šesti soubojů na tvrdých površích.

Anhelina Kalininová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (ČF)

Bilance: 23:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 14:14

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:4 (kariérní 2:8)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (2K), US Open (1K)

Anhelina Kalininová - China Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: San Diego (2K), Guadalajara 2 (2K), Tokio (2K)

Vzájemná bilance: 1:1. Dosud se potkaly jen na nejnižším okruhu ITF, Vondroušová měla navrch loni ve Shrewsbury a oplatila Kalininové porážku z Bratislavy 2015. Obě aktérky na "tisícovce" v Pekingu debutují a obě budou usilovat o svou první výhru v hlavních soutěžích čínských turnajů WTA.

Kateřina Siniaková (90.) - Darja Savilleová (248.) | Brad Drewett (6:30 SELČ)

Kateřina Siniaková dorazila do Číny se sérií sedmi singlových porážek, ačkoli se jí nadále daří v deblu, v němž triumfovala v září v San Diegu. Sedmadvacetiletá Češka účinkovala v tomto týdnu v Ningbu, vyřadila Elizabeth Mandlikovou a nasazenou trojku Soranu Cirsteaovou a ve čtvrtfinále nestačila na Nadiu Podoroskou.

Letos odehrála 16 hlavních soutěží a na 13 z nich neprošla dál než do druhého kola. Kromě zmíněného čtvrtfinále v Ningbu jsou jedinými výjimkami ještě triumf v Bad Homburgu a semifinále v Méridě. V Pekingu se bývalá šampionka čínské akce v Shenzhenu představí popáté, v prvním kole má bilanci 2:2 a jejím maximem je čtvrtfinále z roku 2018.

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (T); Mérida (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Mérida (SF)

Bilance: 16:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 2:8

Bilance na venkovních betonech: 10:14

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 3:2 (kariérní 164:56)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (2K), US Open (1K)

Kateřina Siniaková - China Open

Kariérní bilance: 5:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Generálka: San Diego (Q), Ningbo (ČF)

Darja Savilleová absolvuje už svůj třetí čínský turnaj za poslední týdny. Finalistka akce v Hongkongu z roku 2017 porazila v Guangzhou po obratu Annu-Lenu Friedsamovou a od té doby prohrála ve dvou setech s nasazenou jedničkou Magdou Linetteovou na stejném podniku i s Julií Putincevovou v Ningbu.

Devětadvacetiletá Australanka se před třemi a půl měsíci vrátila po vážném zranění kolene, které si přivodila loni touto dobou v Tokiu. Bývalá světová dvacítka se po zdravotních problémech vracela už loni, uhrála finále v Granby a semifinále ve Washingtonu a vrátila se do TOP 100 pořadí. I tentokrát musela začít od nuly.

Darja Savilleová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guangzhou, US Open (2K)

Bilance: 9:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na venkovních betonech: 3:5

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 1:5 (kariérní 59:49)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Darja Savilleová - China Open

Kariérní bilance: 6:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Guangzhou (2K), Ningbo (1K)

Vzájemná bilance: Siniaková prohrává 0:3. Rovněž ruská rodačka reprezentující Austrálii hrála v Pekingu čtyřikrát a má tady maximum ve čtvrtfinále (2016). Češka vyzve Savilleovou teprve podruhé za posledních šest let, loni v Miami, kde se soupeřka dostala až do čtvrtfinále, za stavu 0:6 a 0:1 vzdala.

Marie Bouzková (30.) - Julia Putincevová (73.) | Brad Drewett (8:00 SELČ)

Marie Bouzková je po čtyřech letech zpět v Pekingu a své letošní působení zahájila výhrou ve čtyřhře po boku Sary Sorribesové. Pětadvacetiletá Češka hraje svůj první turnaj po povedeném období, které nutně potřebovala. V rámci sezony amerických betonů uhrála čtvrtfinále v Cincinnati a třetí kolo v Montrealu a na US Open.

V úvodních šesti měsících sezony se jí naopak vůbec nedařilo. Na první vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšší tour dosáhla až v květnu v Římě a do čtvrtfinále na hlavním okruhu prošla poprvé až v srpnu v Cincinnati. Letos má nelichotivou bilanci 21:21, jež ovšem zahrnuje čtyři skalpy TOP 20.

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (ČF)

Bilance: 21:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 13:13

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 6:6 (kariérní 35:31)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (OF), US Open (3K)

Marie Bouzková - China Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Generálka: žádná

Julia Putincevová zřejmě hodlá během asijského turné znovu nastartovat svou kariéru, po čtvrtfinále v Ósace zapsala v Guangzhou své první letošní semifinále na nejvyšší úrovni. Na čínském podniku WTA 250 se 28leté Kazachstánce podařilo přetlačit v těsných duelech Claru Tausonovou a Tatjanu Mariaovou.

Před pár dny nenastoupila k utkání druhého kola v Ningbu proti Petře Kvitové, ale zřejmě se tak rozhodla, aby mohla o dva dny později vstoupit do kvalifikace tady v Pekingu. Do hlavního města se vrátila dvousetovými výhrami nad Jodie Burrageovou a Elinou Avanesjanovou a zajistila si místo v hlavní soutěži.

Julia Putincevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guangzhou (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guangzhou (SF)

Bilance: 31:25

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 18:15

Bilance proti hráčkám TOP 30: 3:11 (kariérní 37:92)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Julia Putincevová - China Open

Kariérní bilance: 2:5

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2016, 2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Ósaka (ČF), Guangzhou (SF), Ningbo (2K)

Vzájemná bilance: 0:0. Putincevová zakončila tři ze svých pěti vystoupení v hlavním losu tohoto podniku hned v prvním kole a zbylá dvě v tom následujícím. Bouzková naopak v hlavní fázi China Open debutuje, v roce 2019 vypadla v kvalifikačních bojích. Češka je favoritkou.

Linda Fruhvirtová (117.) - Arantxa Rusová (51.) | Brad Drewett (9:30 SELČ)

Linda Fruhvirtová měla ještě před týdnem na kontě sérii devíti porážek a čekala na své první vítězství od červnového Eastbourne. V čínském Ningbu se 18letá Češka zlepšila, a to výrazně. V úvodních kolech vyřadila Rebeku Masárovou a nasazenou čtyřku Annu Blinkovovou a ve čtvrtfinále deklasovala turnajovou osmičku Luciu Bronzettiovou.

Talentovaná teenagerka tak prošla do svého druhého kariérního semifinále na turnajích WTA a prvního od senzačního loňského triumfu v Čennaí. V aktuální sezoně se dočkala teprve druhé vítězné série čítající tři zápasy, společně s osmifinále na lednovém Australian Open. V semifinále ji zastavila skvěle hrající Diana Šnajderová.

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ningbo (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Ningbo (SF)

Bilance: 15:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance na venkovních betonech: 9:14

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 5:6 (kariérní 12:12)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Linda Fruhvirtová - China Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Ósaka (1K), Guangzhou (1K), Ningbo (SF)

Arantxa Rusová zaregistrovala v červenci v Hamburku svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu. Od té doby však 32letá Nizozemka nevyhrála na nejvyšší tour jediný zápas. Momentálně má na kontě šňůru pěti proher, tu poslední zapsala proti Kamille Rachimovové v Ningbu (6:3, 6:7, 3:6), ačkoli vedla 4:0 ve druhé sadě a měla dva mečboly.

Ve své kariéře exceluje hlavně na nejnižším okruhu ITF a za průlom na nejvyšší úrovni určitě zaslouží uznání. Ještě v únoru byla na 133. místě pořadí, ale díky pěti triumfům na antukových dvorcích, včetně dvou podniků 125k, si zajistila debut v nejlepší padesátce světového hodnocení.

Arantxa Rusová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 52:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 7:7

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 38:6 (kariérní 534:239)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (1K), Wimbledon (Q), US Open (1K)

Arantxa Rusová - China Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Guadalajara 2 (1K), Ningbo (1K)

Vzájemná bilance: 0:0. Rusová čeká na postup do druhého kola na betonech na hlavním okruhu přes rok a půl a v Číně na této úrovni naposledy okusila pocit vítězství před 15 lety po cestě do čtvrtfinále v Guangzhou. Šance jsou vyrovnané.

Linda Nosková (44.) - Fangran Tian (551.) | Lotus (9:30 SELČ)

Linda Nosková má za sebou svůj premiérový turnaj ve východní Asii. Osmnáctiletá Češka, jež zakončila svou jinak povedenou sezonu amerických betonů zklamáním v Clevelandu i na US Open, prohrála ve druhém kole silně obsazené "pětistovky" v japonském Tokiu ve třech setech s pozdější semifinalistkou Anastasií Pavljučenkovovou.

Ačkoli na posledních třech turnajích posbírala dohromady jen dvě výhry, prožívá svou nejlepší a hlavně průlomovou sezonu. V lednu v Adelaide a v srpnu na Livesport Prague Open zaznamenala svá první finále na nejvyšším okruhu a dále uhrála třetí kolo na prestižních "tisícovkách" v Indian Wells a Cincinnati.

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha, Adelaide 1 (F)

Bilance: 32:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 21:10

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 12:5 (kariérní 86:33)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Linda Nosková - China Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Tokio (2K)

Fangran Tian si odbyde svůj debut na nejvyšším okruhu a asi si nemohla přát lepší místo pro tuto příležitost než své rodné město. Dvacetiletá Číňanka, která začala s tenisem až ve 14 letech, na sebe pořádně upozornila letos v květnu, když bez ztráty setu ovládla dvouhru na americkém národním šampionátu.

Studentka prvního ročníku na Kalifornské univerzitě v Los Angeles už se začala prosazovat i na menších profesionálních turnajích ve Spojených státech. V červnu triumfovala na turnajích W15 v San Diegu a Los Angeles a v září ve Španělsku postoupila do svého prvního semifinále na akcích W25. Do Pekingu dostala divokou kartu.

Fangran Tian - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru na hlavní tour

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru na hlavní tour

Bilance: 34:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 27:8

Bilance proti hráčkám TOP 50: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-), US Open (-)

Fangran Tian - China Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: W25 Leiria (ČF), W60 Caldas da Rainha (1K)

Vzájemná bilance: 0:0. Nosková v letošním roce prohrála jen čtyři dohrané souboje s hráčkami figurujícími mimo TOP 100 světového pořadí a neměla by mít s Tian, jež ještě nikdy nebyla ani v nejlepší pětistovce, žádné potíže. Češka letos zapsala čtyři skalpy TOP 20 a s největší pravděpodobností žádné překvapení nepřipustí.

Barbora Krejčíková (11.) - Mirra Andrejevová (62.) | Lotus (11:00 SELČ)

Barbora Krejčíková si nedávno prošla krizí a na třech turnajích po sobě (v Cincinnati, Clevelandu a na US Open) ztroskotala hned v prvním kole po dvousetové prohře. Na poslední akci na WTA 500 v San Diegu však přišel obrat o 180 stupňů. V Kalifornii získala svůj sedmý titul.

Sedmadvacetiletá Češka, která loni v říjnu triumfovala v halách v Tallinnu a na domácí půdě Ostravě, nemá letos stabilní formu. V aktuální sezoně uhrála jen tři čtvrtfinále, ovšem všechny přetavila v postup do finále. Kromě San Diega nenašla přemožitelku ani na prestižní "tisícovce" v Dubaji.

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego, Dubaj (T); Birmingham (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San Diego, Dubaj (T)

Bilance: 29:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 19:9

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 7:3 (kariérní 45:22)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K), Wimbledon (2K), US Open (1K)

Barbora Krejčíková - China Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: San Diego (T)

Mirra Andrejevová hraje svůj první turnaj po měsíci, konkrétně od porážky s pozdější šampionkou Cori Gauffovou ve druhém kole US Open. Šestnáctiletá Ruska startuje ve východní Asii poprvé a v kvalifikaci v Pekingu vyřadila Kimberly Birrellovou (6:3, 6:4) a Annu Kalinskou (6:0, 3:1 skreč).

Talentovaná teenagerka je kometou sezony. Po dvou triumfech na podnicích W60 ve Švýcarsku okamžitě prorazila na hlavní tour, a to postupy do třetího či čtvrtého kola v Madridu, na French Open a ve Wimbledonu. Přestože už debutovala v TOP 60 světového pořadí, stále čeká na první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.

Mirra Andrejevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Madrid (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cleveland (2K)

Bilance: 33:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 4:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:4 (kariérní 3:4)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (3K), Wimbledon (OF), US Open (2K)

Mirra Andrejevová - China Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: žádná

Vzájemná bilance: Krejčíková prohrává 0:1. S Andrejevovou se potkala ve druhém kole letošního Wimbledonu a za stavu 3:6, 0:4 kvůli zranění levé nohy vzdala. Předloňská šampionka French Open v Pekingu debutuje a v utkání je mírnou favoritkou.

Petra Kvitová (14.) - Xiyu Wang (58.) | Diamond (15:00 SELČ)

Petra Kvitová se v předchozích dnech zúčastnila svého prvního podniku WTA 250 po více než roce a byla jednou z největších adeptek na triumf. Nasazená dvojka však nevyužila volna ve druhém kole a skončila v Ningbu už ve čtvrtfinále po nečekané porážce 1:6, 6:4, 3:6 s rozjetou teenagerkou Dianou Šnajderovou.

V aktuální sezoně triumfovala na WTA 1000 v Miami a na "pětistovce" v Berlíně, a přesto na osmi ze 14 turnajů včetně posledních čtyř neporazila více než jednu soupeřku. Mnohem vyšší očekávání bude mít v Pekingu, kde je finalistkou z roku 2014 a hrála ještě další dvě semifinále a celkem pětkrát čtvrtfinále.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Miami (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (T)

Bilance: 29:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 21:9

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 8:3 (kariérní 176:55)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (OF), US Open (2K)

Petra Kvitová - China Open

Kariérní bilance: 17:10

Nejlepší výsledek: finále (2014)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Generálka: Ningbo (ČF)

Xiyu Wang odehrála v rámci probíhající sezony asijských betonů už čtyři akce. Dvě z nich zakončila hned v prvním kole, a to po prohrách s Lin Zhu v Ósace a Nadiou Podoroskou v Ningbu. Dvaadvacetiletá Číňanka ovšem také došla do finále na W100 v Tokiu a v Guangzhou se stala novou šampionkou turnajů WTA.

Na domácí půdě v Guangzhou ztratila v pěti utkáních dohromady jen jeden set, překonala semifinálovou bilanci 0:3 na této úrovni a stala se pátou různou domácí vítězkou. V Pekingu se představí podruhé v kariéře, před čtyřmi lety ztroskotala hned v prvním kole na raketě české tenistky Kateřiny Siniakové.

Xiyu Wang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guangzhou (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guangzhou (T)

Bilance: 27:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 17:15

Bilance proti hráčkám TOP 20: 0:3 (kariérní 4:9)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Xiyu Wang - China Open

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2019, 2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: W100 Tokio (F), Ósaka (1K), Guangzhou (T), Ningbo (1K)

Vzájemná bilance: 0:0. Kvitová přišla před pár dny v Ningbu o sérii pěti vítězství v soubojích levaček. V prvním kole v Pekingu by ale žádné překvapení připustit nemusela, v tomto dějišti zvládla sedm z 10 úvodních zápasů a Wang vyhrála jen čtyři ze 13 měření sil se zástupkyněmi TOP 20 světového pořadí.

Šlágr dne

Aryna Sabalenková (1.) - Sofia Keninová (31.) | Diamond (8:00 SELČ)

Aryna Sabalenková uhrála na nedávném US Open lepší výsledek než Iga Šwiateková a stala se zbrusu novou světovou jedničkou. New York přesto opouštěla po velkém zklamání. Úřadující šampionka Australian Open prošla do svého druhého kariérního grandslamového finále a nedotáhla náskok setu proti domácí hvězdičce Cori Gauffové.

Pětadvacetiletá Běloruska je nejlepší hráčkou aktuální sezony. Na všech čtyřech grandslamech postoupila alespoň do semifinále a triumfovala ještě v Madridu a Adelaide a hrála finále v Indian Wells a Stuttgartu. V neděli se pokusí zapsat své první vítězství na China Open od čtvrtfinálové účasti před pěti lety.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); US Open, Stuttgart, Indian Wells (F); Cincinnati, Wimbledon, French Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T); US Open, Indian Wells (F); Cincinnati (SF)

Bilance: 50:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 30:6

Bilance proti hráčkám TOP 50: 32:9 (kariérní 140:81)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF), Wimbledon (SF), US Open (F)

Aryna Sabalenková - China Open

Kariérní bilance: 2:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: žádná

Sofia Keninová se v polovině loňského roku propadla až na 426. místo žebříčku a byla v pořádné krizi. Bývalá vítězka Australian Open je ale teď nejspíše zpět v nejlepší formě, na posledních čtyřech turnajích posbírala včetně kvalifikací 14 výher a má na dosah návrat do TOP 30 světového hodnocení.

Před pár týdny v San Diegu se dostala do svého prvního finále po třech letech, v němž podlehla Barboře Krejčíkové, a následně po skalpech Jeleny Ostapenkové a Leylah Fernandezové uhrála semifinále na WTA 1000 v Guadalajaře. Čtyřiadvacetiletá Američanka se hlavní fáze China Open účastní podruhé (třetí kolo, 2019).

Sofia Keninová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego (F); Guadalajara 2, Hobart (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San Diego (F); Guadalajara 2, Hobart (SF)

Bilance: 26:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 17:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:2 (kariérní 10:17)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (Q), Wimbledon (3K), US Open (2K)

Sofia Keninová - China Open

Kariérní bilance: 2:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Generálka: San Diego (F), Guadalajara 2 (SF)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 2:1. Čtyři ze svých úvodních pěti titulů na této úrovni ukořistila na čínské půdě a právě v této zemi v roce 2018 dvakrát porazila Keninovou (Wuhan a Tianjin). Američanka měla navrch 7:6, 6:2 letos na antuce v Římě a radovala se ze svého prvního skalpu TOP 10 po koronavirové pauze.

Program 2. hracího dne

• DIAMOND • (od 6:30 SELČ)

1. Vondroušová (ČR) - Kalininová (Ukr.)

2. Sabalenková (1-) - Keninová (USA)

3. Alcaraz (1-Šp.) - Musetti (It.)

4. Rune (3-Dán.) - Dimitrov (Bulh.) / nejdříve ve 13:30 SELČ

5. Kvitová (ČR) - Xiyu Wang (Čína) / nejdříve v 15:00 SELČ



• LOTUS • (od 5:00 SELČ)

1. Paoliniová (It.) - Haddadová Maiaová (15-Braz.)

2. Etcheverry (Arg.) - Ruud (7-Nor.) / nejdříve v 6:30 SELČ

3. Nišioka (Jap.) - Sinner (6-It.)

4. Nosková (ČR) - Fangran Tian (Čína)

5. Krejčíková (ČR) - M. Andrejevová (-) / nejdříve v 11:00 SELČ



• BRAD DREWETT • (od 6:30 SELČ)

1. Siniaková (ČR) - Savilleová (Austr.)

2. Bouzková (ČR) - Putincevová (Kaz.)

3. L. Fruhvirtová (ČR) - Rusová (Niz.)



Kompletní program