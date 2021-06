2. den ve Wimbledonu: Do turnaje vstoupí Kar. Plíšková, Krejčíková, Siniaková, Vondroušová a Martincová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Martincová (ČR) - Riskeová (28-USA) | Court 4 (12:00 SELČ) | PREVIEW Kar. Plíšková (8-ČR) - Zidanšeková (Slovin.) | Court 14 (12:00 SELČ) | PREVIEW Bouzková (ČR) - Zvonarevová (Rus.) 5-7 2-2 / dohrávka | Court 7 (13:30 SELČ) | PREVIEW Krejčíková (14-ČR) - Tausonová (Dán.) | No. 3 Court (13:30 SELČ) Vondroušová (ČR) - Kontaveitová (24-Est.) | Court 15 (17:30 SELČ) Siniaková (ČR) - Yafan Wang (Čína) | Court 7 (18:30 SELČ) • Šlágr dne • Struff (Něm.) - Medveděv (2-Rus.) | No. 1 Court (17:30 SELČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (17.) - Clara Tausonová (93.) | No. 3 Court (13:30 SELČ)

Barbora Krejčíková bude hrát svůj první zápas od senzačního triumfu na antukovém French Open a svou první hlavní soutěž na nejslavnějším turnaji světa. Její soupeřkou bude Clara Tausonová. Osmnáctiletou Dánku, se kterou se Krejčíková utká poprvé, čeká wimbledonská premiéra.

Krejčíkové se zpočátku na antuce vůbec nedařilo. Na nejpomalejším povrchu se však postupně zlepšovala, po římském osmifinále získala ve Štrasburku svůj premiérový titul, poté naprosto senzačně ovládla grandslamové French Open (vyhrála i čtyřhru) a protáhla svou neporazitelnost na 12 zápasů. Na trávě žádnou z generálek nehrála.

Tausonová měla nejlepší formu v únoru a březnu, kdy ovládla podnik ITF a v lyonské hale poprvé triumfovala na akcích WTA. Na antuce vyhrála jen čtyři z devíti zápasů a prohrávala i s hráčkami, které by měla porážet. Na trávě si generálku odbyla v Bad Homburgu a v prvním kole prohrála s Annou Blinkovovou.

Krejčíková na trávě odehrála jen pět duelů s bilancí 1-4, Tausonová v Bad Homburgu na trávě hrála vůbec poprvé. Krejčíková je teď na vlně, Tausonová nemá vůbec formu, takže nasazená Češka by měla do své první wimbledonské hlavní soutěže vstoupit úspěšně.

Tip: Krejčíková ve dvou setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Štrasburk (vítězka); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 26-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 11-1 (kariérní 22-12)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (vítězka)

Barbora Krejčíková - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: žádná

Clara Tausonová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (vítězka)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 25-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (2. kolo)

Clara Tausonová - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Bad Homburg (1. kolo)



Markéta Vondroušová (42.) - Anett Kontaveitová (25.) | Court 15 (17:30 SELČ)

Markéta Vondroušová bude hrát svůj čtvrtý Wimbledon a pokusí se poprvé přejít přes první kolo. Česká tenistka se nedávno výrazně propadla žebříčkem, není mezi nasazenými a v prvním kole vyzve rozjetou nasazenou Estonku a finalistku poslední generálky v Eastbourne Anett Kontaveitovou. Vondroušová s Kontaveitovou vyhrála jediné dosavadní střetnutí ve finále v Bielu 2017.

Vondroušová na antukových generálkách vyhrála jen jeden ze čtyř zápasů, na French Open skončila už v osmifinále, neobhájila předloňské finále a propadla se žebříčkem. Na obou travnatých akcích dohrála hned v prvním kole, v Berlíně po porážce s pozdější vítězkou Ljudmilou Samsonovovou a v Eastbourne nestačila na rozjetou Ons Džabúrovou.

Kontaveitová letos odehrála deset turnajů a pouze na tom úvodním nezvládla první zápas. Po celkem slušném antukovém jaru si na trávě v Eastbourne zahrála své druhé letošní finále (generálka v Melbourne, finále se neuskutečnilo) a prohrála v něm se skvěle hrající Jelenou Ostapenkovou.

Antukové jaro měly aktérky srovnatelné, ale na travnatých generálkách si podstatně lépe vedla Kontaveitová a je zaslouženě jasnou favoritkou na postup.

Tip: Kontaveitová ve dvou setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 13-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-2 (kariérní 5-6)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále)

Markéta Vondroušová - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-3

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2017-19, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Berlín (1. kolo), Eastbourne (1. kolo)

Anett Kontaveitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Melbourne 3 (finále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (finále)

Bilance: 19-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-2 (kariérní 32-23)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo)

Anett Kontaveitová - Wimbledon

Kariérní bilance: 6-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Generálka: Eastbourne (finále)



Kateřina Siniaková (64.) - Yafan Wang (123.) | Court 7 (18:30 SELČ)

Kateřina Siniaková měla původně čelit domácí semifinalistce z roku 2017 a jedné z nasazených hráček Johanně Kontaové, ale Britka musela kvůli pozitivnímu testu na koronavirus v jejím realizačním týmu odstoupit. Siniaková se tak utká s lucky loserem Yafan Wang, se kterou bez ztráty setu vyhrála oba předchozí souboje.

Kateřina Siniaková ještě nedávno procházela dlouhou krizí, ale s přechodem na antuku se herně i výsledkově zvedla. Zlepšenou formu si přivezla i na svou jedinou generálku. Tu absolvovala v Bad Homburgu a poprvé od ledna 2018 se dostala do finále turnajů WTA. V něm nestačila na domácí bývalou světovou jedničku Angelique Kerberovou.

Wang má za sebou 16 turnajů a jen jednou se dostala přes první kolo. V letošní sezoně má naprosto katastrofální bilanci 5-16, čtyři výhry si připsala v kvalifikacích na trávě. Ve Wimbledonu ve finále kvalifikace prohrála s Lesjou Curenkovou.

Siniaková má jasně lepší formu, na svou dnešní soupeřku umí a měla by bez větších potíží trápící se Číňanku přehrát.

Tip: Siniaková ve dvou setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále); Parma (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (finále)

Bilance: 13-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 4-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-4 (kariérní 142-49)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo)

Kateřina Siniaková - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016, 2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Bad Homburg (finále)

Yafan Wang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bogotá (2. kolo)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 5-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-4 (kariérní 27-35)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (kvalifikace)

Yafan Wang - Wimbledon

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Nottingham (1. kolo), Birmingham (1. kolo)



• Šlágr dne •

Jan-Lennard Struff (45.) - Daniil Medveděv (2.) | No. 1 Court (17:30 SELČ)

Šlágr úterního programu obstarají Jan-Lennard Struff a jeden z největších favoritů a světová dvojka Daniil Medveděv. Ve vzájemné bilanci vede 4-2 Medveděv, ovšem poslední souboj nedávno na trávě v Halle vyhrál Struff.

Struffovi se v úvodu letošní sezony vůbec nedařilo, ale na antuce si zahrál finále v Mnichově, další dvě čtvrtfinále a osmifinále French Open. Na trávě sice v Halle slavil skalp Medveděva, jenže pak prohrál s Marcosem Gironem a na Mallorce hned v prvním kole nestačil na Adriana Mannarina.

Finalistovi letošního Australian Open a čtvrtfinalistovi French Open Medveděvovi se vstup do travnaté části sezony vůbec nepovedl, v Halle v roli nasazené jedničky skončil hned v prvním kole po porážce se Struffem. Na Mallorce se ovšem coby nejvýše nasazený probojoval do svého prvního finále na trávě a suverénně v něm porazil Sama Querreyho.

Medveděv je navzdory nedávné prohře jasným favoritem na postup. Struff má hru na to, aby Medveděva znovu porazil, ale Rus se teď veze na vítězné vlně a měl by dnešní utkání na rozdíl od Halle zvládnout. Struff by však mohl světovou dvojku opět potrápit.

Tip: Medveděv ve čtyřech setech

Jan-Lennard Struff - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (finále)

Největší úspěchy na trávě: Halle (2. kolo)

Bilance: 17-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 1-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-3 (kariérní 10-26)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále)

Jan-Lennard Struff - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Generálka: Halle (2. kolo), Mallorca (1. kolo)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Marseille (vítěz); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca (vítěz)

Bilance: 26-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 4-1

Bilance proti hráčům Top 31-50: 6-1 (kariérní 31-18)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále)

Daniil Medveděv - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Generálka: Halle (1. kolo), Mallorca (vítěz)