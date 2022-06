2. den ve Wimbledonu: Plíšková se utká s Martincovou, do akce půjde i Kvitová a další čtyři Češi. Vrací se Serena

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku Wimbledonu do turnaje vstoupí dalších sedm českých zástupců. První kolo odehrají Karolína Plíšková proti Tereze Martincové, dvojnásobná šampionka Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Jiří Lehečka a lucky loser Zdeněk Kolář. Přesně po roce se na kurty vrací Serena Williamsová, sedminásobnou vítězku ve šlágru čeká souboj s Harmony Tanovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (13-ČR) - Zaněvská (Belg.) | Court 17 (13:30 SELČ) Kolář (ČR) - Bonzi (Fr.) | Court 6 (13:30 SELČ) Kvitová (25-ČR) - Paoliniová (It.) | No. 2 Court (15:30 SELČ) Lehečka (ČR) - Krajinovič (26-Srb.) | Court 5 (16:30 SELČ) Muchová (ČR) - Halepová (16-Rum.) | No. 1 Court (17:00 SELČ) Martincová (ČR) - Kar. Plíšková (6-ČR) | No. 3 Court (19:00 SELČ) • Šlágr dne • S. Williamsová (USA) - Tanová (Fr.) | Centre Court (18:00 SELČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (14.) - Maryna Zaněvská (68.) | Court 17 (13:30 SELČ)

Loňská osmifinalistka Barbora Krejčíková svou druhou účast v hlavní soutěži Wimbledonu odstartuje proti Maryně Zaněvské. S ukrajinskou rodačkou reprezentující Belgii, která při jediném předchozím startu v All England Clubu vypadla v úvodním kole, se utká poprvé.

Krejčíková na začátku letošního roku navazovala na loňskou životní sezonu, když postoupila do finále v Sydney a čtvrtfinále Australian Open. Po nepovedených vystoupeních v Dubaji a Dauhá však kvůli zranění lokte tři měsíce nehrála. Na kurty se vrátila na French Open a po porážce s Dianne Parryovou se stala teprve třetí tenistkou v open éře, která na French Open v roli obhájkyně ztroskotala v prvním kole. Úvodní zápas nezvládla ani na jediné generálce v Eastbourne.

Zaněvské se po debutu v Top 100 a zisku premiérového titulu loni v Gdyni vůbec nedaří. Letos za zmínku stojí pouze čtvrtfinále ve Štrasburku a semifinále na turnaji nižší úrovně 125k v Saint-Malu. Na posledních třech podnicích včetně travnatých generálek v Berlíně a Eastbourne se loučila hned v prvním kole, navíc neuhrála ani set.

Krejčíková stále není rozehraná a bude to chvíli trvat, než získá potřebné sebevědomí. Zaněvská je pro ni v tuto chvíli ideální soupeřkou, v aktuálním roce se totiž hodně trápí, na trávě má negativní kariérní bilanci 9-16 a takto vysoko postavenou soupeřku ještě nikdy neporazila.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (F)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 9-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-3 (kariérní 34-15)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K)

Barbora Krejčíková - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Eastbourne (2K)

Maryna Zaněvská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (ČF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 10-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-2 (kariérní 0-5)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Maryna Zaněvská - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2017, 2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Berlín (1K), Eastbourne (1K)



Zdeněk Kolář (119.) - Benjamin Bonzi (47.) | Court 6 (13:30 SELČ)

Zdeněk Kolář ani na čtvrtý pokus neprošel wimbledonskou kvalifikací, ale přece jen si poprvé hlavní soutěž nejslavnějšího turnaje zahraje. Český lucky loser v prvním kole vyzve Benjamina Bonziho, kterému může vrátit předloňskou porážku z kvalifikace French Open.

Kolář se po životní sezoně v úvodních měsících té letošní hodně trápil a první pořádný výsledek zaznamenal až v dubnu. Na French Open na 17. pokus prošel kvalifikací grandslamů, zvládl i zápas hlavní soutěže a ve druhém kole málem dostal do rozhodující páté sady loňského finalistu Stefanose Tsitsipase. Pak však prohrál všechny tři duely a znovu se chytl až v kvalifikaci Wimbledonu, ve finále nestačil na Andreu Vavassoriho.

Bonzi má letos vynikající bilanci 27-14, na kontě dva triumfy na challengerech a také svá úvodní dvě semifinále na hlavní tour. Do druhého v pořadí se dostal na poslední generálce na Mallorce, po cestě do něj neztratil set a až před branami finále ho zastavil pozdější šampion Stefanos Tsitsipas. S řeckou jedničkou prohrál také v prvním kole v Halle, předtím nenastoupil ke čtvrtfinále ve Stuttgartu.

Bonzi má letos daleko lepší formu a hlavně mnohem více zkušeností s nejvyšším okruhem i hlavní fází grandslamů. Kolář se může postarat o překvapení, ale s největší pravděpodobností porážku francouzskému tenistovi neoplatí.

Tip na vítěze: Benjamin Bonzi

Zdeněk Kolář - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (2K)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 18-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 2-1

Bilance proti hráčům Top 50: 0-1 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K)

Zdeněk Kolář - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: žádná

Benjamin Bonzi - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Marseille (SF)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca (SF)

Bilance: 27-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 5-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 16-1 (kariérní 285-163)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Benjamin Bonzi - Wimbledon

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Stuttgart (ČF), Halle (1K), Mallorca (SF)



Petra Kvitová (26.) - Jasmine Paoliniová (72.) | No. 2 Court (15:30 SELČ)

Petra Kvitová si triumfem na poslední generálce v Eastbourne pořádně zvedla sebevědomí a rázem se stala největší českou nadějí pro letošní ročník nejslavnějšího turnaje. Dvojnásobná šampionka začne duelem s Jasmine Paoliniovou, která na první výhru v hlavní soutěži Wimbledonu stále čeká. S Italkou vyhrála obě předchozí střetnutí ve dvou setech.

Kvitová prožívá navzdory poslednímu výsledku jednu z nejhorších sezon celé své kariéry. Na poslední generálku v Eastbourne dorazila s mizernou bilancí 10-13 a jejím maximem byla dvě čtvrtfinále. Navíc se s oběma grandslamy rozloučila nejpozději ve druhém kole. Těsně před Wimbledonem se však naladila na skvělou formu. V Eastbourne zastavila na trávě letos neporaženou Beatriz Haddadovou Maiaovou, ve finále zametla s Jelenou Ostapenkovou a získala 29. titul, první od loňského března.

Paoliniová má naopak v aktuálním roce stále negativní bilanci (9-12), na kontě jen dvě vítězné série a jejím maximem je čtvrtfinále z lyonské haly. Nedařilo se jí ani na jejím nejoblíbenějším povrchu, během antukového jara zvládla jediný z pěti zápasů. Od porážky v prvním kole French Open nehrála a do Wimbledonu vstoupí se čtyřmi turnajovými porážkami v řadě, na vítězství na individuálních akcích čeká už skoro tři měsíce.

Kvitové by měl na postup stačit i standardně dobrý výkon. Paoliniová totiž na trávě naposledy vyhrála v roce 2017, má na nejrychlejším povrchu bilanci 4-9, a navíc s hráčkami Top 30 prohrála 22 z 25 soubojů a na grandslamech všech pět.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (T)

Bilance: 15-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-2 (kariérní 166-51)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K)

Petra Kvitová - Wimbledon

Kariérní bilance: 33-11

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Birmingham (1K), Eastbourne (T)

Jasmine Paoliniová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (ČF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 9-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 30: 1-4 (kariérní 3-22)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Jasmine Paoliniová - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná



Jiří Lehečka (72.) - Filip Krajinovič (31.) | Court 5 (16:30 SELČ)

Jiří Lehečka si letos odbyl debut v hlavní fázi Australian Open i French Open a to samé ho dnes čeká ve Wimbledonu. Další útok na první výhru v hlavních soutěžích majorů podnikne proti nasazenému Filipovi Krajinovičovi, který v All England Clubu ještě nikdy nepostoupil do druhého kola. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Lehečka v únoru v Rotterdamu debutoval v hlavních soutěžích na turnajích ATP a senzačně prošel až do semifinále. Poprvé se tak dostal do elitní stovky, ve které má celkem pevnou pozici. Na další výraznější úspěch však čeká. Na začátku května si zahrál finále challengeru, jenže od té doby na vítězství nedosáhl a do All England Clubu přijel se sérií čtyř porážek. Generálky a své vůbec první profesionální zápasy na trávě absolvoval ve Stuttgartu a Halle, recept nenašel na Nicka Kyrgiose ani Dominica Strickera.

Krajinovič se paradoxně svého nejlepšího výsledku dočkal na svém nejhorším povrchu. Na trávě (kariérní bilance 12-14) se zúčastnil pouze generálky v londýnském Queen's Clubu a přes solidní travaře Jensona Brooksbyho, Sama Querreyho, Ryana Penistona a Marina Čiliče prošel až do svého prvního finále od loňského léta. V něm ve dvou těsných setech nestačil na Mattea Berrettiniho a ani na pátý pokus premiérový titul nezískal. V úvodních zápasech na turnajích má letos úspěšnost 7-4.

Krajinovičovi se na trávě nikdy nedařilo, ale po skvělé generálce má velkou šanci zlomit prokletí prvního kola v tomto dějišti. Lehečka určitě není bez šance, nicméně na pažitu se teprve rozkoukává a asi i Wimbledon bude opouštět s nepořízenou.

Tip na vítěze: Filip Krajinovič

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 23-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 0-2

Bilance proti hráčům Top 50: 1-5 (kariérní 1-6)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Jiří Lehečka - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Stuttgart (1K), Halle (Q)

Filip Krajinovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens (F); Montpellier (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens (F)

Bilance: 16-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 4-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 1-1 (kariérní 50-50)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (3K)

Filip Krajinovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-4

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2015, 2018-19, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Queens (F)



Karolína Muchová (81.) - Simona Halepová (18.) | No. 1 Court (17:00 SELČ)

Karolína Muchová si při obou předchozích startech v hlavní fázi Wimbledonu zahrála čtvrtfinále. Letos však do prvního kola dostala velmi těžkou soupeřku, a to jednu z největších favoritek Simonu Halepovou. S bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou šampionkou změří síly poprvé.

Muchová loňskou sezonu uzavřela už po US Open a kvůli přetrvávajícím problémům s břišním svalem do té letošní naskočila až v březnu. Dohromady absolvovala pouhých pět turnajů, nejdále byla ve třetím kole v Miami a na French Open. Souboj o osmifinále v Paříži musela vzdát, jelikož si v utkání s Amandou Anisimovovou zvrtla kotník. Na trávě v letošním roce odehrála jediný zápas, v Berlíně jasně nestačila na pozdější šampionku Ons Džabúrovou.

Halepová má letos solidní bilanci 26-8. Hned v lednu na generálce v Melbourne dosáhla na svůj první triumf od sezony 2020 a ještě čtyřikrát byla v semifinále. Po zklamání v podobě vyřazení ve druhém kole v Římě a na French Open prošla na obou travnatých generálkách do semifinále. V Birminghamu nedokázala zastavit rozjetou Beatriz Haddadovou Maiaovou a v Bad Homburgu kvůli zranění krku k souboji o finále nenastoupila.

Tady bude záležet na zdravotním stavu obou aktérek. Muchová se totiž se zraněními trápí velmi často a Halepová, možná preventivně, odstoupila před semifinále posledního turnaje. Obě aktérky na trávě umí. Halepová je v premiérovém souboji favoritkou, ale Muchové se v All England Clubu daří, takže by nebylo asi zase tak velkým překvapením, kdyby bývalou šampionku vyřadila.

Tip na vítězku: Simona Halepová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Miami (3K)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 5-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-2 (kariérní 14-15)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (3K)

Karolína Muchová - Wimbledon

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Berlín (1K)

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (T); Bad Homburg, Birmingham, Indian Wells, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg, Birmingham (SF)

Bilance: 26-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 9-3 (kariérní 137-48)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K)

Simona Halepová - Wimbledon

Kariérní bilance: 24-8

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Birmingham (SF), Bad Homburg (SF)



Karolína Plíšková (7.) - Tereza Martincová (61.) | No. 3 Court (19:00 SELČ)

Karolína Plíšková a Tereza Martincová se znovu po roce potkávají ve Wimbledonu. Vlastně i třetí vzájemný souboj svedou na grandslamech, oba předchozí bez ztráty setu vyhrála česká jednička. Zatímco Plíšková si v All England Clubu loni zahrála své druhé grandslamové finále, loňské třetí kolo je pro Martincovou jejím grandslamovým maximem.

Plíšková do sezony kvůli zlomenině ruky naskočila až v březnu a první výhru slavila až na třetím turnaji. O něco lepší to bylo v závěru antukového jara, kdy uhrála své letošní maximum, semifinále ve Štrasburku. Zlepšenou formu však nepotvrdila a ve druhém kole French Open zaznamenala svou nejhorší porážku na grandslamech. Na lepší časy se zase začalo blýskat na trávě v Berlíně, kde po cestě mezi nejlepší osmičku vyřadila Kaiu Kanepiovou a Biancu Andreescuovou. V Eastbourne však ztroskotala hned na Katie Boulterové.

Martincová loni dosáhla na první finále na nejvyšší tour, a dokonce debutovala v Top 40. Letos ale vypadává spíše v úvodních kolech a má na kontě jen dvě vítězné série v hlavních soutěžích a pouhá dvě čtvrtfinále. Po antukovém jaru, během něhož na všech čtyřech akcích ztroskotala v prvním kole, si v Nottinghamu vybojovala svůj nejlepší letošní výsledek a páté semifinále. V Birminghamu (Camila Giorgiová) i Eastbourne (Katie Boulterová) se loučila hned po úvodním zápase.

Martincová letos nepůsobí tak nebezpečně jako loni a znovu by měla mít navrch Plíšková. Ta sice po návratu ze zranění nemá optimální formu, nicméně na mnohem méně úspěšnou krajanku by to mělo stačit. Martincová navíc nikdy neporazila členku Top 10.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (ČF)

Bilance: 8-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-5 (kariérní 125-54)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K)

Karolína Plíšková - Wimbledon

Kariérní bilance: 17-9

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Berlín (ČF), Eastbourne (2K)

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham (SF)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham (SF)

Bilance: 11-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 3-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 0-6)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Tereza Martincová - Wimbledon

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Nottingham (SF), Birmingham (1K), Eastbourne (1K)



• Šlágr dne •

Serena Williamsová (1204.) - Harmony Tanová (115.) | Centre Court (18:00 SELČ)

Nejsledovanějším zápasem úterního programu bude premiérový souboj Sereny Williamsové s Harmony Tanovou. Čtyřicetiletá Američanka se totiž díky divoké kartě přesně po roce představí ve dvouhře a zase bude útočit na vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí.

Williamsová byla po mateřské pauze celkem čtyřikrát ve finále grandslamů, ale v ani jednom neuspěla. Poslední soutěžní zápas odehrála loni právě ve Wimbledonu, v něm uklouzla a kvůli zranění podkolenní šlachy rok nehrála. Na kurty se vrátila před týdnem ve čtyřhře v Eastbourne, s Ons Džabúrovou postoupily do semifinále, pro zranění Tunisanky však musely odstoupit.

Tanová už byla na 90. místě žebříčku, jenže letos má negativní bilanci 13-16 a v hlavních soutěžích na nejvyšší tour posbírala pouhé čtyři výhry. Nejlepšího výsledku se dočkala před dvěma týdny na travnaté akci 125k v Gaibě, kde až v semifinále prohrála s výbornou travařkou a pozdější šampionkou Alison Van Uytvanckovou. Na další generálce v Hertogenboschi se naopak loučila v prvním kole.

Nad formou Williamsové visí obrovský otazník, přesto je jasnou favoritkou na postup a v úvodním kole nejslavnějšího turnaje bez skreče ještě nikdy nezaváhala. Sedminásobná šampionka si rozhodně nemůže na los pro první kolo stěžovat, Tanová totiž v hlavní fázi Wimbledonu debutuje a v hlavních soutěžích grandslamů dosud posbírala jen dvě výhry.

Tip na vítězku: Serena Williamsová

Serena Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 0-0

Bilance z posledních 10 zápasů: rok nehrála

Bilance na trávě: 0-0

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 108-4)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-)

Serena Williamsová - Wimbledon

Kariérní bilance: 98-13

Nejlepší výsledek: vítězka (2002-03, 2009-10, 2012, 2015-16)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Harmony Tanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: WTA 125k Gaiba (SF)

Největší úspěchy na trávě: WTA 125k Gaiba (SF)

Bilance: 13-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 3-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 9-5 (kariérní 180-155)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Harmony Tanová - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Hertogenbosch (1K), WTA 125k Gaiba (SF)