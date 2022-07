24 setů neporažená Peraová zakončila životní dva týdny nejcennějším skalpem a druhým triumfem

Bernarda Peraová během šesti měsíců na letošních turnajích WTA vyhrála jen dvě utkání. Jediného úspěchu dosáhla postupem do finále podniku nižší kategorie WTA 125k v Karlsruhe.



Předminulý týden dorazila se sérií pěti porážek na antukový podnik WTA 250 v Budapešti a jako až 130. hráčka světa musela začínat v kvalifikaci.



A od té chvíle 27letá rodačka z chorvatského Zadaru reprezentující Spojené státy americké prožívá životní část kariéry. Během 15 dnů odehrála 12 zápasů, nenašla v nich přemožitelku a vyhrála všech 24 setů. Navíc ani jednou nemusela do tie-breaku.



V maďarské metropoli si vůbec poprvé v kariéře zahrála finále turnaje WTA a proměnila ho v titul. A jen o šest dní později ovládla i další antukový podnik WTA 250 v Hamburku.



Peraová v pěti zápasech na severu Německa ztratila jen 22 gamů a skvělou jízdu vyšperkovala životním skalpem. V sobotním finále přehrála 6-2 6-4 světovou dvojku Anett Kontaveitovou z Estonska, oplatila jí vyřazení z letošního Wimbledonu a teprve potřetí v kariéře porazila hráčku Top 20.







Peraová ve světovém žebříčku vyletí během dvou týdnů ze 130. na 54. místo a o pět příček vylepší své maximum. Nyní má před sebou dva týdny volna, pak je přihlášena na domácí podnik WTA 125 v Concordu. Dostat by však mohla divokou kartu na některý z prestižnějších turnajů.



26letá Kontaveitová v Hamburku nedosáhla na sedmý titul v kariéře a zaznamenala svou desátou finálovou porážku. Příští týden bude nejvýše nasazenou hráčkou turnaje WTA Tour v Praze.

• WTA 250 HAMBURK •

Německo, antuka, 203.024 eur

sobotní výsledky (23. 07. 2022) • Dvouhra - finále • Peraová (USA) - Kontaveitová (1-Est.) 6-2 6-4 • Čtyřhra - finále • Kuliková/Changová (USA) - Sutjiadiová/Katóová (3-Indon./Jap.) 6-3 4-6 10-6