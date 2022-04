3. den v Madridu: Muchová a Bouzková si zahrají o osmifinále, šlágrem je souboj Halepové s Badosaovou

V rámci třetího hracího dne letošního ročníku Mutua Madrid Open se o postup do osmifinále poperou dvě české naděje. Karolína Muchová vyzve letos na antuce neporaženou Belindu Bencicovou, Marii Bouzkovou čeká souboj kvalifikantek s Dajanou Jastremskou. Šlágr obstarají dvojnásobná šampionka a bývalá světová jednička Simona Halepová s aktuální světovou dvojkou a domácí hvězdou Paulou Badosaovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Bouzková (ČR) - Jastremská (Ukr.) | Arantxa Sanchez Stadium (12:30 SELČ) Muchová (ČR) - Bencicová (11-Švýc.) | Manolo Santana Stadium (14:00 SELČ) • Šlágr dne • Halepová (Rum.) - Badosaová (2-Šp.) | Manolo Santana Stadium (19:00 SELČ)



Marie Bouzková (77.) - Dajana Jastremská (92.) | Arantxa Sanchez Stadium (12:30 SELČ)

Marie Bouzková i Dajana Jastremská v Madridu účinkují podruhé a poprvé se dostaly přes úvodní kolo. Češka se v premiérovém souboji pokusí navázat na skalp krajanky a členky Top 10 Karolíny Plíškové a vylepšit své antukové maximum na nejvyšším okruhu.

Bouzková loni touto dobou spadla do krize a vyhrabala se z ní až letos. Na osmi z devíti akcí v momentální sezoně zvládla úvodní zápas, v Guadalajaře si zahrála své třetí kariérní finále a začíná se jí dařit i na antuce. Po vyřazení v prvním kole v Istanbulu bez ztráty setu prošla madridskou kvalifikací, v níž vyřadila Fionu Ferrovou a nebezpečnou Danku Koviničovou a proti Karolíně Plíškové si připsala první antukovou výhru v hlavní soutěži po více než roce.

Jastremské se po zrušeném dopingovém trestu dlouho nedařilo, ale už začíná být zase nebezpečnou soupeřkou a je zpět v elitní stovce žebříčku. Po čtvrtfinále v Dubaji měla v Lyonu na dosah svůj čtvrtý triumf. Na antuce se před Madridem představila pouze v Bogotě a ve čtvrtfinále v tie-breaku rozhodující sady podlehla Lauře Pigossiové. V Caja Mágica zvládla už tři duely, po úspěšné kvalifikaci jí vzdala Greet Minnenové.

Šance na postup jsou naprosto vyrovnané. Bouzková má stabilnější formu, ale antuka je pořád jejím nejhorším povrchem. Jastremská naopak s oranžovou drtí nemá vůbec potíže, což dokazuje i tři roky staré prvenství ve Štrasburku. Bouzková se musí fyzicky výborně připravit, protože proti ukrajinské ranařce se bude hlavně bránit.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 20-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-3 (kariérní 19-24)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Marie Bouzková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Istanbul (1K)

Cesta turnajem: (5) Kar. Plíšková (6-4 7-5)

Dajana Jastremská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (F)

Největší úspěchy na antuce: Bogotá (ČF)

Bilance: 17-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-3 (kariérní 34-24)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Dajana Jastremská - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Bogotá (ČF)

Cesta turnajem: Minnenová (6-3 0-2 skreč)



Karolína Muchová (67.) - Belinda Bencicová (13.) | Manolo Santana Stadium (14:00 SELČ)

Karolína Muchová ve druhém kole sehraje souboj loňských čtvrtfinalistek s Belindou Bencicovou, která na antuce zvládla všech sedm letošních zápasů. Jediný dosavadní duel se uskutečnil loni v Cincinnati a Češka v něm vzdala.

Muchová měla loňskou sezonu slušně rozjetou. Po semifinále Australian Open hrála čtvrtfinále právě v Madridu, zajistila si debut v Top 20 a ve Wimbledonu znovu po roce postoupila až do čtvrtfinále. V průběhu roku se však trápila se zraněním břišního svalu, kvůli němuž po US Open velmi dlouho nehrála. Svůj první zápas po téměř sedmi měsících odehrála až v Miami, kde nenastoupila k utkání třetího kola. Madrid je teprve jejím druhým letošním turnajem, do něj vstoupila obratem proti Qinwen Zheng.

Bencicová se pořádně chytla až na konci března v Miami, kam přijela s letošní bilancí 5-5. Od té doby má na kontě 11 výher a jedinou porážku, po semifinálové účasti na Floridě ovládla antuku v Charlestonu a získala svůj sedmý titul. V Madridu si na úvod bez větších komplikací poradila s kvalifikantkou Irinou Beguovou.

Bencicová je teď v laufu a pro nerozehranou Muchovou bude velmi těžké zlatou medailistku z loňských olympijských her z vítězné vlny sundat. Švýcarka se slovenskými kořeny je zaslouženě favoritkou, nicméně Muchová určitě není úplně bez šance.

Tip na vítězku: Belinda Bencicová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 3-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-0 (kariérní 13-13)

Grandslamy: Australian Open (-)

Karolína Muchová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Qinwen Zheng (1-6 6-3 6-4)

Belinda Bencicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (T); Miami (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (T)

Bilance: 16-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 7-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-3 (kariérní 79-40)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Belinda Bencicová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Charleston (T)

Cesta turnajem: Beguová (6-4 6-1)



Simona Halepová (21.) - Paula Badosaová (2.) | Manolo Santana Stadium (19:00 SELČ)

Už ve druhém kole se potkávají dvě z největších adeptek na titul. Šlágr dnešního programu obstarají čtyřnásobná finalistka, dvojnásobná šampionka a bývalá světová jednička Simona Halepová s domácí hvězdou a aktuální světovou dvojkou Paulou Badosaovou. Bude se jednat o premiérové vzájemné měření sil.

Halepová se po sezoně plné zdravotních problémů vrátila výborně, na generálce v Melbourne získala první titul od roku 2020, na Australian Open prošla do osmifinále a v Dubaji do semifinále. Po překvapivé porážce s Caroline Garciaovou v Dauhá se okamžitě zvedla a v Indian Wells byla mezi nejlepším kvartetem. Po více než měsíční pauze se představila až v tomto týdnu v Madridu a pod vedením nového kouče Patricka Mouratogloua přejela Shuai Zhang.

Badosaová rovněž ovládla jednu z australských generálek a na Australian Open postoupila mezi nejlepší šestnáctku. Na posledních čtyřech akcích byla v závěrečných kolech, po semifinále v Indian Wells a čtvrtfinále v Miami hrála čtvrtfinále na antuce v Charlestonu a semifinále ve Stuttgartu. V Madridu začala demolicí nebezpečné Veroniky Kuděrmetovové.

Tady si můžeme klidně hodit mincí, obě aktérky v úvodním zápase předvedly výborný výkon a mají skvělou formu. Halepová má na své straně zkušenosti, Badosaová zase domácí publikum. Doufejme, že nás čeká parádní bitva.

Tip na vítězku: Paula Badosaová

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (T); Indian Wells, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 16-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 42-53)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Simona Halepová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 28-8

Nejlepší výsledek: triumf (2016-17)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Shuai Zhang (6-2 6-3)

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (T); Stuttgart, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (SF)

Bilance: 21-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 9-6 (kariérní 22-20)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Paula Badosaová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Charleston (ČF), Stuttgart (SF)

Cesta turnajem: Kuděrmetovová (6-3 6-0)