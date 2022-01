3. den v Melbourne: Krejčíková a Martincová zabojují o účast mezi nejlepší dvaatřicítkou

V rámci třetího hracího dne letošního ročníku Australian Open se o postup do třetího kola poperou dvě české naděje. Barbora Krejčíková bude favoritkou proti divoké kartě Xiyu Wang z Číny a Tereza Martincová vyzve nasazenou Italku Camilu Giorgiovou. Naomi Ósakaová bude v obhajobě titulu pokračovat proti Madison Brengleové.

• Češi v akci •

Tereza Martincová (47.) - Camila Giorgiová (33.) | Margaret Court Arena (4:30 SEČ)

Tereza Martincová bude ve svém debutu v hlavní soutěži Australian Open pokračovat proti Camile Giorgiové a pokusí se vyrovnat své grandslamové maximum. S nasazenou Italkou, jež v případě postupu vyrovná svůj nejlepší výsledek na úvodním grandslamu sezony, se střetne poprvé.

Martincová má za sebou nejlepší sezonu kariéry. V dubnu konečně debutovala v Top 100, dostala se pětkrát do čtvrtfinále (více než za všechny předchozí roky dohromady) a v Praze hrála své první finále. Na přípravných turnajích měla smůlu na los. V Melbourne hned na úvod potkala bývalou světovou dvacítku Anu Konjuhovou a v Adelaide ve druhém kole narazila na skvěle hrající Madison Keysovou. Na Australian Open si v úvodním zápase zranila pravé koleno, přesto Lauren Davisovou porazila ve dvou setech.

Giorgiová své největší loňské úspěchy posbírala na rychlých površích. Po semifinále v Eastbourne se probojovala do čtvrtfinále olympijských her, pak senzačně ovládla tisícovku v Montréalu a získala svůj první titul po třech letech a mezi povedené turnaje si může zařadit Tenerife (semifinále). Do letošní sezony vstoupila až na Australian Open, v prvním kole nedala šanci Anastasii Potapovové.

Tempo hry bude bezesporu diktovat favorizovaná italská ranařka, výsledek tedy značně ovlivní její počet nevynucených chyb. U Martincové není jisté, jak moc je zranění vážné, pohyb bude potřebovat co možná nejlepší.

Tip na vítězku: Camila Giorgiová

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (2. kolo)

Bilance: 2-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-0 (kariérní 8-9)

Tereza Martincová - Australian Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Melbourne 1 (1. kolo), Adelaide 2 (2. kolo)

Cesta turnajem: Davisová (7-5 6-2)

Camila Giorgiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 1-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 1-0

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-0 (kariérní 26-28)

Camila Giorgiová - Australian Open

Kariérní bilance: 10-9

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015, 2019-20)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Potapovová (6-4 6-0)



Barbora Krejčíková (4.) - Xiyu Wang (139.) | Margaret Court Arena (4:30 SEČ)

Barbora Krejčíková může ve středu zkompletovat účast minimálně ve třetím kole na všech grandslamech. Světová čtyřka ale musí oplatit čtyři roky starou porážku divoké kartě Xiyu Wang, která si v pondělí připsala své premiérové vítězství v hlavních soutěžích grandslamových podniků.

Krejčíková byla ještě loni touto dobou považována hlavně za deblovou specialistku, ale teď má na kontě tři singlové tituly, jeden grandslamový a je členkou nejlepší desítky. Zimní přípravu neměla kvůli nemoci ideální a do sezony vstoupila s jednotýdenním zpožděním v Sydney. Při svém debutu na turnaji přerušila sérii šesti porážek a prošla až do svého šestého kariérního finále, ve kterém těsně nestačila na Paulu Badosaovou. Na Australian Open začala demolicí Andrey Petkovicové.

Wang se po koronavirové pauze hodně dlouho trápila. Bývalá juniorská světová jednička se zase rozjela až na konci loňského roku, kdy uhrála slušné výsledky na nižším okruhu ITF. Letos absolvuje svůj třetí turnaj, z obou předchozích odjížděla s bilancí jedné výhry a jedné porážky. V prvním kole Australian Open vyřadila Slovenku Viktórii Kužmovou.

Krejčíková má v podstatě papírově snazší soupeřku než v prvním kole a i tentokrát by měla suverénně potvrdit roli favoritky.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (finále)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 225-125)

Barbora Krejčíková - Australian Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020-22)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Sydney (finále)

Cesta turnajem: Petkovicová (6-2 6-0)

Xiyu Wang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (2. kolo)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-1)

Xiyu Wang - Australian Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: ITF W60 Traralgon (2. kolo), Adelaide 2 (kvalifikace)

Cesta turnajem: Kužmová (7-5 6-3)



• Cesta za obhajobou titulu •

Naomi Ósakaová (14.) - Madison Brengleová (54.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)

Dvojnásobná šampionka Naomi Ósakaová v pondělí úspěšně vykročila za obhajobou loňského triumfu a v dalším zápase narazí na Madison Brengleovou, osmifinalistku ročníku 2015. Bývalá světová jednička se Američance pokusí oplatit skoro devět let starou porážku z turnaje ITF.

Ósakaová na začátku sezony 2021 podruhé ovládla Australian Open a její vítězná série na venkovních betonech se zastavila až na čísle 23 ve čtvrtfinále v Miami. S příchodem antuky začalo tradiční trápení, a dokonce psychické potíže, kvůli nimž loni absolvovala jen devět turnajů. Nad její formou tak visel otazník, poslední soutěžní zápas totiž odehrála na US Open. Stejně jako loni se připravovala přímo v dějišti Australian Open a i tentokrát před semifinále odstoupila. Svou letošní neporazitelnost prodloužila proti Camile Osoriové.

Brengleová je takto vysoko na žebříčku hlavně díky úspěchům na nižším okruhu ITF. Před pár dny v Adelaide si na hlavní tour zahrála své první čtvrtfinále od května 2019 a vzdala v něm krajance Alison Riskeové. Své letošní působení na Australian Open zahájila divokým zápasem s Dajanou Jastremskou, která za stavu 1-6 6-0 0-5 ze svého pohledu skrečovala.

Brengleová má na své poměry na začátku sezony výbornou formu, ale na čtyřnásobnou grandslamovou šampionku a bývalou světovou jedničku by to rozhodně stačit nemělo.

Tip na vítězku: Naomi Ósakaová

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (semifinále)

Bilance: 4-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-0 (kariérní 58-21)

Naomi Ósakaová - Australian Open

Kariérní bilance: 23-4

Nejlepší výsledek: triumf (2019, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Melbourne 1 (semifinále)

Cesta turnajem: Osoriová (6-3 6-3)

Madison Brengleová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (čtvrtfinále)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 3-17)

Madison Brengleová - Australian Open

Kariérní bilance: 8-9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2015)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Melbourne 1 (2. kolo), Adelaide 2 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Jastremská (6-1 0-6 5-0 skreč)