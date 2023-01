3. den v Melbourne: Kvitová, Krejčíková, Muchová, Lehečka a Svrčina zabojují o účast ve třetím kole

• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (23.) - Clara Burelová (130.) | 1573 Arena (1:00 SEČ)

Barbora Krejčíková stále usiluje o svou první účast ve druhém týdnu grandslamů přesně po roce. Další soupeřkou loňské čtvrtfinalistky bude Clara Burelová, která v Melbourne poprvé přešla přes úvodní kolo a může vyrovnat své maximum na podnicích velké čtyřky. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil v kvalifikaci French Open 2018, Češka v něm ztratila jen dva gamy.

Krejčíková začala mít loni po skvělém lednu problémy s loktem, tři měsíce vůbec nehrála a velmi dlouho hledala formu z famózního předloňského roku. Pořádně se zvedla až v závěru sezony, když předvedla 10zápasovou vítěznou sérii a triumfovala v halách v Tallinnu a Ostravě. Do nové sezony naskočila na druhém podniku v Adelaide a její výkony nebyly moc přesvědčivé. Na Alison Riskeovou-Amritrajovou to ještě stačilo, ale Darja Kasatkinová už byla nad její síly. V úvodním kole Australian Open zvládla derby se Sárou Bejlek.

Burelová to mezi juniorkami dotáhla až do čela žebříčku a hrála finále dvou grandslamů. Logicky tak byla označena za jeden z největších mladých talentů. V pořadí WTA byla už na 74. místě, jenže v posledním roce si prošla krizí, zakončila ho s negativní bilancí 24-29, na nejvyšším okruhu neuhrála jediné čtvrtfinále a vypadla z Top 100. Na Australian Open musela do kvalifikace a potřebovala dva obraty. V prvním kole hlavní fáze měla příznivý los v podobě domácí divoké karty Talie Gibsonové.

Krejčíková je podobně jako v předchozím kole herně úplně jinde než soupeřka. Její forma na začátku roku možná není nejlepší, ale na trápící se Burelovou by měla bez větších problémů stačit. Podcenit ji ale nemůže, mladá Francouzka na US Open vyřadila úřadující wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (2K)

Bilance: 2-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-0 (kariérní 232-128)

Barbora Krejčíková - Australian Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Adelaide 2 (2K)

Cesta turnajem: Bejlek (6-3 6-1)

Clara Burelová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 4-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 4-0

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-0 (kariérní 1-6)

Clara Burelová - Australian Open

Kariérní bilance: 1-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Gibsonová (6-3 6-4)



Petra Kvitová (15.) - Anhelina Kalininová (39.) | John Cain Arena (3:00 SEČ)

Petra Kvitová může v případě postupu uhrát svůj nejlepší výsledek v tomto dějišti od finále 2019 a čtvrtfinále 2020. Česká jednička bude ve středu čelit Anhelině Kalininové, která je stabilní členkou Top 50, ale překvapivě ještě nikdy nebyla ve třetím kole grandslamových turnajů. Premiérově se měly střetnout ve druhém kole loňského US Open, Ukrajinka však nenastoupila.

Kvitová neprožila nijak oslnivou sezonu, ale zakončila ji s titulem a hrála finále na "tisícovce" v Cincinnati. Přestože byla na grandslamech nejdál v osmifinále US Open a na další semifinále nedosáhla, je nyní českou jedničkou. Letošní tenisový rok má mnohem lépe rozjetý než ten loňský. Do Melbourne dorazila s bilancí 4-1, v United Cupu porazila světovou trojku Jessicu Pegulaovou a v Adelaide v souboji wimbledonských šampionek Jelenu Rybakinovou. Až ve čtvrtfinále proti Darje Kasatkinové ztratila první letošní set i zápas. V Melbourne začala dvousetovou výhrou nad Alison Van Uytvanckovou.

Kalininová zaznamenala v posledních dvou sezonách značný progres a postupně se vyšplhala až na 34. místo. Jedinou kaňkou je úspěšnost právě na grandslamech, ve druhém kole byla už šestkrát a pokaždé v této fázi skončila. Na přípravných akcích si vedla velmi dobře, v Adelaide prošla kvalifikací a málem porazila Viktorii Azarenkovou, v Hobartu prohrála čtvrtfinále s bývalou šampionkou Sofií Keninovou. Do Australian Open vstoupila suverénně, bývalé semifinalistce Coco Vandewegheové povolila jen čtyři gamy. Od začátku listopadu uspěla v 16 z 20 zápasů.

Kvitová je zaslouženě favoritkou, nicméně hru Kalininové bude pořádně poznávat teprve dnes na kurtu a její soupeřka má za sebou velice solidní přípravu. Českou jedničku tak čeká asi těžší duel než v prvním kole, nicméně zvládnout by ho měla. Ukrajinka má na kontě čtyři skalpy Top 20, ani jeden neslavila na betonech.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 3-1 (kariérní 302-177)

Petra Kvitová - Australian Open

Kariérní bilance: 26-13

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: United Cup (2-0), Adelaide 2 (ČF)

Cesta turnajem: Van Uytvancková (7-6 6-2)

Anhelina Kalininová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (ČF)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-2

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-0 (kariérní 4-11)

Anhelina Kalininová - Australian Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Adelaide 1 (1K), Hobart (ČF)

Cesta turnajem: Vandewegheová (6-3 6-1)



Dalibor Svrčina (216.) - Jošihito Nišioka (33.) | Court 7 (5:00 SEČ)

Dalibor Svrčina hned při svém debutu v hlavních soutěžích grandslamů postoupil do druhého kola. Dvacetiletý Čech se o další senzační skalp pokusí v premiérovém souboji s nasazeným Jošihitem Nišiokou, který už si jednou třetí kolo na majorech zahrál (Australian Open 2020).

Svrčina sice loni svůj třetí kariérní titul nepřidal, ale nějaké úspěchy i tak posbíral. Po zdravotních problémech hrál dvě finále na ITF a pak exceloval na domácích challengerech, když se dostal do finále v Praze a Prostějově a semifinále v Ostravě. Závěr roku mu však moc nevyšel a momentálně zaostává o více než 50 míst za svým žebříčkovým maximem. Na začátku letošního tenisového roku se prezentuje velice slušnou formou. V United Cupu potrápil člena Top 100 Oscara Otteho a na Australian Open prošel tříkolovou kvalifikací a zajistil si debut v hlavní fázi grandslamů. Ten zahájil parádní a suverénní výhrou nad Jaumem Munarem.

Nišioka měl velmi silnou druhou půlku loňské sezony. Ve Washingtonu si vyšlápl na Andreje Rubljova či Karena Chačanova a až ve finále prohrál s Nickem Kyrgiosem. V Soulu porazil Caspera Ruuda a Denise Shapovalova a slavil svůj první triumf na turnajích ATP po čtyřech letech. Skvěle si vedl i na začátku probíhajícího roku, v Adelaide se i díky skalpu Holgera Runeho probil až do semifinále, v němž vzdal Sebastianovi Kordovi. Do Australian Open vstoupil snadnou výhrou nad Mikaelem Ymerem.

Další soupeř Svrčiny bude mnohem těžší, obzvláště na betonech, kde se mu daří nejvíce. Český mladík nicméně může hrát ve svém premiérovém utkání se zástupci Top 50 naprosto uvolněně, protože už má dávno splněno. Japonec by měl tvořit hru i potvrdit roli favorita.

Tip na vítěze: Jošihito Nišioka

Dalibor Svrčina - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (2K)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčům Top 50: 0-0 (kariérní 0-0)

Dalibor Svrčina - Australian Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: United Cup (0-1)

Cesta turnajem: Munar (6-3 6-2 6-2)

Jošihito Nišioka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (SF)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 1-0 (kariérní 250-102)

Jošihito Nišioka - Australian Open

Kariérní bilance: 6-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Adelaide 1 (SF)

Cesta turnajem: M. Ymer (6-4 6-2 7-5)



Jiří Lehečka (71.) - Christopher Eubanks (116.) | Court 6 (6:00 SEČ)

Jiří Lehečka si v pondělí připsal jeden ze svých nejcennějších skalpů a také premiérové vítězství v hlavní fázi grandslamů. A teď má obrovskou příležitost své maximum na majorech znovu vylepšit. Ve druhém kole totiž premiérově narazí na až 116. hráče pořadí a divokou kartu Christophera Eubankse.

Lehečka loni v únoru debutoval v hlavních soutěžích turnajů ATP a zazářil postupem z kvalifikace až do semifinále, čímž si zajistil premiérový posun do elitní stovky a naplno se usadil na hlavním okruhu. Na něm ale dosáhl už jen na jedno čtvrtfinále a na všech grandslamech vypadl v prvním kole. Rok zakončil finále na Turnaji mistrů pro mladíky. Vstup do nové sezony může hodnotit jedině pozitivně. V United Cupu vzdoroval Taylorovi Fritzovi a porazil Alexandera Zvereva a v Aucklandu vyhrál tři zápasy a nebyl proti Cameronovi Norriemu daleko od postupu do čtvrtfinále. Na Australian Open si vyšlápl na Bornu Čoriče a zaregistroval jedno ze svých nejcennějších vítězství a v první v hlavní fázi majorů.

Eubanks ještě nikdy nebyl v elitní stovce a pohybuje se hlavně na challengerech, kde ale poslední tituly slavil předloni. Generálku si dobyl v Aucklandu a z kvalifikace prošel do druhého kola, v němž byl nad jeho síly David Goffin. Na Australian Open měl původně začínat v kvalifikaci, ovšem jeho skvěle hrající krajan Ben Shelton uvolnil divokou kartu pro Spojené státy a dostal ji právě Eubanks. V prvním kole sehrál pětisetovou bitvu se Soonwoo Kwonem, který v sobotu triumfoval na podniku ATP v Adelaide a nemohl po náročném programu předvést svůj nejlepší výkon.

Lehečka prožívá fantastický vstup do sezony a už nějakou dobu hraje na vyšší úrovni než Eubanks. Pro talentovaného rodáka z Mladé Boleslavi by byla obrovská škoda, kdyby si pobyt v Melbourne neprodloužil. Hratelnějšího soupeře by si mohl do druhého kola přát jen těžko.

Tip na vítěze: Jiří Lehečka

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (2K)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 1-0 (kariérní 117-59)

Jiří Lehečka - Australian Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: United Cup (1-1), Auckland (2K)

Cesta turnajem: (21) Čorič (6-3 6-3 6-3)

Christopher Eubanks - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (2K)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 3-1 (kariérní 14-11)

Christopher Eubanks - Australian Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Auckland (2K)

Cesta turnajem: Soonwoo Kwon (6-3 6-7 6-3 4-6 6-4)



Karolína Muchová (133.) - Danielle Collinsová (11.) | Margaret Court Arena (11:00 SEČ)

Karolína Muchová na Australian Open startuje na chráněný žebříček, proto není překvapením, že už v úvodních dvou kolech vyzve některou z nasazených hráček. Rodačka z Olomouce, která v Melbourne startuje poprvé od předloňského semifinále, se o postup mezi nejlepší dvaatřicítku premiérově utká s loňskou finalistkou Danielle Collinsovou.

Muchová toho v poslední době moc neodehrála. Loni v březnu se vrátila po sedmiměsíční pauze a zúčastnila se jen 12 turnajů, přičemž na čtvrtině z nich vzdala či odstoupila. V předchozí sezoně dosáhla na jedinou čtvrtfinálovou účast a není divu, že se v žebříčku propadla do druhé stovky. Zatímco loni si první postup do čtvrtfinále připsala až v poslední zářijový den, letos to zvládla hned na první akci. V Aucklandu ale nakonec příznivého losu nevyužila a ve čtvrtfinále prohrála s kvalifikantkou a pozdější finalistkou Rebekou Masárovou. V Melbourne začala suverénní výhrou nad kvalifikantkou Lesjou Curenkovou.

Collinsová si loni připsala další parádní výsledek na australské půdě, na Australian Open našla přemožitelku až ve svém prvním finále na grandslamech. Na životní úspěch však kvůli častým zdravotním problémům příliš navázat nemohla a uhrála už jen jedno semifinále. Do nové sezony vstoupila porážkou s Jelenou Rybakinovou a na druhé generálce v Adelaide prohrála čtvrtfinálovou bitvu s Veronikou Kuděrmetovovou. Obhajobu finále v Melbourne Parku zahájila třísetovou bitvou s Annou Kalinskou.

V tomto souboji se potkávají dvě hráčky, které v posledních letech neustále bojují se zdravotními problémy. Zatímco Muchová vypadala v úvodním kole fit a na postup se nenadřela, Collinsová musela přežít potíže s nohou a tříhodinovou bitvu. Hodně tak bude záležet na fyzické kondici obou aktérek a pro Muchovou bude důležitý i počet nevynucených chyb americké ranařky, jež je favoritkou a v australských podmínkách velkou hrozbou.

Tip na vítězku: Danielle Collinsová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (ČF)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-0 (kariérní 15-16)

Karolína Muchová - Australian Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Auckland (ČF)

Cesta turnajem: Curenková (6-2 6-1)

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 112-42)

Danielle Collinsová - Australian Open

Kariérní bilance: 13-4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Adelaide 1 (1K), Adelaide 2 (ČF)

Cesta turnajem: Kalinská (7-5 5-7 6-4)



• Cesta za obhajobou titulu •

Rafael Nadal (2.) - Mackenzie McDonald (65.) | Rod Laver Arena (4:00 SEČ)

Rafael Nadal bude ve svém 18. startu na Australian Open a obhajobě loňského triumfu pokračovat proti Mackenziemu McDonaldovi, osmifinalistovi předloňského ročníku. Jediný předchozí duel před třemi lety na French Open suverénně vyhrál rekordman v počtu grandslamových trofejí.

Nadal se loni vrátil po zranění a měl fantastický vstup do sezony, když vyhrál úvodních 20 zápasů a podruhé v kariéře dobyl Australian Open. Přemožitele nenašel ani na French Open a momentálně v počtu grandslamových trofejí vede o jeden kousek před Novakem Djokovičem. Ve druhé půlce roku se však trápil herně i zdravotně a po odstoupení ve Wimbledonu zvládl jen čtyři z devíti duelů. Letos zaznamenal svůj nejhorší vstup do sezony, poprvé prohrál úvodní dvě utkání nového tenisového roku. V United Cupu nestačil ve třech setech na Camerona Norrieho ani Alexe de Minaura, přestože získal úvodní sadu. Na Australian Open potřeboval na úvod čtyři sety s Jackem Draperem.

McDonald v posledních letech bojuje s jedním dost zásadním problémem. Od začátku loňského roku má totiž v utkáních druhého kola na nejvyšším okruhu vysoce negativní bilanci 6-15, a pokud bychom počítali od startu sezony 2021, tak 8-25. V trendu vypadávání v této fázi pokračuje letos, v Adelaide v soubojích o čtvrtfinále nestačil na Jošihita Nišioku ani Mikaela Ymera. Do Australian Open vstoupil pětisetovou bitvou s krajanem Brandonem Nakashimou, vítězem listopadového Turnaje mistrů do 21 let.

Nadal měl v úvodním kole potíže s Draperem, ale i slabší výkon s větším počtem nevynucených chyb než vítězných úderů mu na postup celkem v pohodě stačil. Od Španěla se očekává, že se bude každým zápasem zlepšovat, svou premiérovou porážku ve druhém kole tohoto turnaje by si dnes rozhodně připsat neměl. McDonald sehrál 14 duelů s hráči Top 10 a porazil jen Juana Martína del Potra v Delray Beach 2019.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 1-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 1-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 0-0 (kariérní 297-20)

Rafael Nadal - Australian Open

Kariérní bilance: 77-15

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: United Cup (0-2)

Cesta turnajem: Draper (7-5 2-6 6-4 6-1)

Mackenzie McDonald - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (2K), Adelaide 1 (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (2K), Adelaide 1 (2K)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 1-13)

Mackenzie McDonald - Australian Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Adelaide 1 (2K), Adelaide 2 (2K)

Cesta turnajem: Nakashima (7-6 7-6 1-6 6-7 6-4)



• Šlágr dne •

Emma Raducanuová (77.) - Cori Gauffová (7.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)

Šlágr středečního programu bude patřit grandslamové šampionce Emmě Raducanuové, která může vylepšit své melbournské maximum, a letos neporažené světové sedmičce Cori Gauffové. Dvacetiletá Britka a 18letá Američanka se potkávají poprvé.

Raducanuová se postarala o přepis historie, když na US Open 2021 jako první v historii ovládla grandslamový turnaj z kvalifikace. Od té doby se však jenom trápí, a to herně i zdravotně. Po šokujícím triumfu byla pouze jednou v semifinále a zvládla jen 21 ze 44 utkání. Do letošní sezony vstoupila v Aucklandu a po skvělém obratu proti Lindě Fruhvirtové si ve druhém kole zranila kotník a musela vzdát. Australian Open ale nevynechala a začala suverénní výhrou nad Tamarou Korpatschovou.

Gauffová si asi představovala loňskou sezonu alespoň o trochu lepší. V žebříčku je nicméně na sedmém místě a na French Open ji až ve finále zastavila suverénní světová jednička Iga Šwiateková. Překvapením je, že za celý rok uhrála už jen dvě další semifinále a neuspěla v australském Adelaide ani v Berlíně. Do letošní sezony vstupuje tím nejlepším možným způsobem a je stále neporažena. V Aucklandu byla jasnou favoritkou, v pěti zápasech ztratila dohromady pouhých 22 gamů a získala svůj třetí titul. V Melbourne si na úvod snadno poradila s Kateřinou Siniakovou.

Raducanuová stále není ve formě, která by dala vzpomenout na její famózní předloňské tažení ve Flushing Meadows, navíc se neustále trápí se zraněními a střídá trenéry. Letos ale hraje přece jen o něco lépe, a pokud už definitivně doléčila kotník, mohla by Gauffové vzdorovat a připsat si svůj premiérový skalp Top 10. Američanka je favoritkou zaslouženě.

Tip na vítězku: Cori Gauffová

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (2K)

Bilance: 2-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-2)

Emma Raducanuová - Australian Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Auckland (2K)

Cesta turnajem: Korpatschová (6-3 6-2)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (T)

Bilance: 6-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-0 (kariérní 43-10)

Cori Gauffová - Australian Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Auckland (T)

Cesta turnajem: Siniaková (6-1 6-4)