3. den v Miláně: Semifinále má jisté jen Alcaraz, o dalších účastnících se rozhodne dnes

V rámci třetího hracího dne Next Gen ATP Finals se rozhodne o zbývajících třech semifinalistech. Jistý účastník další fáze Carlos Alcaraz se utká s Juanem Manuelem Cerúndolem, Brandon Nakashima se v přímém souboji o postup střetne s Holgerem Runem, Sebastiána Báeze čeká duel s Hugem Gastonem a Sebastiana Kordu vyzve domácí Lorenzo Musetti.

STŘEDEČNÍ PROGRAM • Skupina A • Alcaraz (1-Šp.) - J. M. Cerúndolo (5-Arg.) | Allianz Cloud Court (14:00 SEČ) Nakashima (4-USA) - Rune (7-Dán.) | Allianz Cloud Court (15:30 SEČ) • Skupina B • Báez (6-Arg.) - Gaston (8-Fr.) | Allianz Cloud Court (19:30 SEČ) Korda (2-USA) - Musetti (3-It.) | Allianz Cloud Court (21:00 SEČ)



• Skupina A •

Carlos Alcaraz (32.) - Juan Manuel Cerúndolo (91.) | Allianz Cloud Court (14:00 SEČ)

Carlos Alcaraz si jako jediný předčasně zajistil postup ze skupiny a svou neporazitelnost v Miláně se 18letý Španěl pokusí uhájit proti o rok staršímu Juanovi Manuelovi Cerúndolovi, který je naopak jako jediný ze hry o semifinále venku. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Alcaraz si v dubnu v Marbelle zahrál své první čtvrtfinále a semifinále na hlavní tour. Své maximum vylepšil na konci července triumfem v Umagu. V létě i na podzim jasně ukázal, že nebude nebezpečný jen na nejpomalejším povrchu. Ve Winston-Salemu se probojoval až do semifinále a na US Open byl i díky skalpu Stefanose Tsitsipase senzačně ve čtvrtfinále. V parádní formě pokračoval v hale, ve Vídni (semifinále) vyřadil Andyho Murrayho či Mattea Berrettiniho, v Paříži (osmifinále) přehrál rozjetého Jannika Sinnera. V Miláně si bez ztráty setu poradil s Holgerem Runem i Brandonem Nakashimou.

Cerúndolo je jasným antukovým specialistou. Zatímco na nejpomalejším povrchu má bilanci 130-69, na ostatních před startem turnaje odehrál dohromady jen sedm zápasů, přičemž v hale jediný a prohrál jej. Na konci února šokoval na domácí antuce v Córdobě, při své premiéře na hlavní tour včetně kvalifikace zvládl osm duelů. Všech 51 letošních výher posbíral na oranžové drti a kromě Córdoby ještě třikrát triumfoval na challengerech. Na Next Gen ATP Finals dle očekávání nestačil na Brandona Nakashimu ani Holgera Runeho.

Alcaraz zatím v italské metropoli hraje s přehledem a s antukovým specialistou Cerúndolem, který v těchto podmínkách odehraje teprve čtvrté utkání, by neměl mít potíže.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Umag (triumf); Vídeň, Winston-Salem, Marbella (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (semifinále)

Bilance: 45-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 7-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 10-6 (kariérní 11-6)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Carlos Alcaraz - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: Vídeň (semifinále), Paříž (čtvrtfinále)

Odehrané zápasy: Rune (4-3 4-2 4-0), Nakashima (4-3 4-1 4-3)

Juan Manuel Cerúndolo - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Córdoba (triumf)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 51-26

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 0-2

Bilance proti hráčům Top 31-50: 2-0 (kariérní 3-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (kvalifikace), Wimbledon (kvalifikace), US Open (nehrál)

Juan Manuel Cerúndolo - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: žádná (antukové challengery)

Odehrané zápasy: Nakashima (1-4 4-3 1-4 0-4), Rune (1-4 2-4 4-1 1-4)



Brandon Nakashima (63.) - Holger Rune (109.) | Allianz Cloud Court (15:30 SEČ)

Brandon Nakashima a Holger Rune se poperou o postup do semifinále a druhé místo ve Skupině A. Dvacetiletý Američan a o dva roky mladší Dán se potkávají poprvé.

Nakashima si kvalifikaci do Milána zajistil hlavně díky skvělým výsledkům ve druhé polovině sezony, když se probojoval do finále akcí ATP v Los Cabos a Atlantě. Dařilo se mu i v hale, už na začátku roku v Quimperu uhrál semifinále a následující akci ovládl. V posledních týdnech se dostal do čtvrtfinále v Antverpách a poté triumfoval na challengeru v Brestu. V italské metropoli si na úvod poradil s Juanem Manuelem Cerúndolem a pak nestačil na největšího favorita Carlose Alcaraze. Pod střechou má letos vynikající úspěšnost 19-4.

Rune má za sebou pořádnou nálož zápasů, letos jich absolvoval 96 a v 70 případech slavil. V sezoně 2021 posbíral celkem pět trofejí, z toho čtyři na challengerech. Poslední se dočkal o víkendu, když ovládl halovou akci v Bergamu. Letos na sebe upozornil i na nejvyšším okruhu, na US Open sebral set Novakovi Djokovičovi a v Santiagu a v hale v Métách skončil až ve čtvrtfinále. V Miláně v úvodním duelu narazil na největšího favorita a nasazenou jedničku Carlose Alcaraze a neuhrál set, pak si poradil s antukářem Juanem Manuelem Cerúndolem.

Nakashima je favoritem, Rune si ovšem letos v hale také vede skvěle (18-5) a rozhodně není bez šance. Fyzických sil by měl mít více Nakashima, což by mohlo rozhodnout.

Tip na vítěze: Brandon Nakashima

Brandon Nakashima - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Atlanta, Los Cabos (finále)

Největší úspěchy v hale: Antverpy (čtvrtfinále)

Bilance: 44-24

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 19-4

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 28-15 (kariérní 74-35)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (kvalifikace), Wimbledon (1. kolo), US Open (2. kolo)

Brandon Nakashima - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: Antverpy (čtvrtfinále), Brest challenger (triumf)

Odehrané zápasy: Cerúndolo (4-1 3-4 4-1 4-0), Alcaraz (3-4 1-4 3-4)

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty, Santiago (čtvrtfinále)

Největší úspěchy v hale: Méty (čtvrtfinále)

Bilance: 70-26

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 18-5

Bilance proti hráčům Top 50-100: 8-5 (kariérní 8-5)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (nehrál), Wimbledon (nehrál), US Open (1. kolo)

Holger Rune - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: Antverpy (kvalifikace), Brest challenger (2. kolo), Bergamo challenger (triumf)

Odehrané zápasy: Alcaraz (3-4 2-4 0-4), Cerúndolo (4-1 4-2 1-4 4-1)



• Skupina B •

Sebastián Báez (111.) - Hugo Gaston (67.) | Allianz Cloud Court (19:30 SEČ)

Ve Skupině B stále není rozhodnuto ani o jednom semifinalistovi a šanci mají Sebastián Báez i Hugo Gaston, přestože druhý jmenovaný prohrál oba dosavadní zápasy. Dvacetiletý argentinský antukář a o rok starší francouzský talent proti sobě nastoupí poprvé.

Báez zatím jasně preferuje antuku, na níž odehrál už skoro 200 zápasů. Na tvrdém povrchu má nyní kariérní bilanci 22-8, v hale v minulosti absolvoval jediný duel a neuspěl. Letos získal celkem pět trofejí, všechny na antukových challengerech. Do Milána dorazil ve skvělé formě, z posledních 21 zápasů zaznamenal jen tři prohry. V italské metropoli hned na úvod velmi překvapil, v úterý po výborném výkonu přehrál domácí naději Lorenza Musettiho. V dalším utkání neuhrál set se Sebastianem Kordou.

Gaston letos posbíral několik solidních výsledků na challengerech a na antuce ve Gstaadu absolvoval své jediné dosavadní finále na hlavní tour. Jednoho z nejlepších výsledků své kariéry se dočkal před týdnem v pařížské hale Bercy, kde coby kvalifikant v hlavní soutěži vyřadil Arthura Rinderknecha, Pabla Carreña a Carlose Alcaraze a ve čtvrtfinále potrápil Daniila Medveděva. Čtvrtfinálovou účastí si zajistil debut v Top 100. Ve skvělé formě se představil i v Miláně, ale nakonec vedení 2-0 na sety proti Sebastianovi Kordovi neuhájil. V páté rozhodující sadě padl i s domácím Lorenzem Musettim.

Gaston je celkem jasným kurzovým favoritem, jenže proti Kordovi ani Musettimu nedokázal ten nejvíce klíčový set překlopit na svou stranu. Báez navíc v Miláně předvádí velmi solidní výkony, takže šance jsou spíše vyrovnané.

Tip na vítěze: Hugo Gaston

Sebastián Báez - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk (2. kolo)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 50-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 1-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 3-1 (kariérní 3-1)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (kvalifikace), Wimbledon (kvalifikace), US Open (nehrál)

Sebastián Báez - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: žádná (antukové challengery)

Odehrané zápasy: Musetti (4-1 4-1 3-4 4-3), Korda (3-4 2-4 2-4)

Hugo Gaston - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Gstaad (finále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (čtvrtfinále)

Bilance: 44-29

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 10-9

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 34-19 (kariérní 90-63)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (1. kolo), Wimbledon (kvalifikace), US Open (kvalifikace)

Hugo Gaston - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: Brest challenger (2. kolo), Paříž (čtvrtfinále)

Odehrané zápasy: Korda (4-3 4-3 0-4 3-4 0-4), Musetti (3-4 3-4 4-2 4-3 2-4)



Sebastian Korda (39.) - Lorenzo Musetti (58.) | Allianz Cloud Court (21:00 SEČ)

Sebastian Korda má ve Skupině B k postupu do semifinále nejblíže. Dosud neporažený 21letý Američan v posledním utkání skupinové fáze narazí na 19letý domácí talent Lorenza Musettiho, kterému může oplatit letošní porážku z lyonské antuky.

Korda měl skvělý vstup do sezony, v Delray Beach se dostal až do svého prvního finále na okruhu ATP. Následoval triumf na halovém challengeru, první čtvrtfinále na Masters (Miami), zisk první trofeje na nejvyšším okruhu (Parma) a vyrovnání grandslamového maxima (osmifinále Wimbledonu). Pak přišla menší krize, tu syn bývalého českého tenisty nejspíše ukončil na Masters v Paříži skalpy Aslana Karaceva a Marina Čiliče. V Miláně začal vítězně, přestože s rozjetým Hugem Gastonem prohrával už 0-2 na sety, proti antukářovi Sebastiánovi Báezovi mu stačily sady tři.

Musetti v Miláně účinkuje hlavně díky výsledkům z úvodních měsíců sezony, kdy hrál dvě finále challengerů, semifinále v Acapulku a Lyonu a došel do osmifinále French Open, v němž vedl 2-0 na sety proti Novakovi Djokovičovi. Od té doby se extrémně trápí, na následujících 12 akcích se dočkal pouhých pěti výher, a dokonce si prošel sérií pěti porážek. Na domácím Turnaji mistrů pro mladíky začal překvapivou porážkou s antukovým specialistou Sebastiánem Báezem, chuť si spravil skalpem Huga Gastona. Obě utkání rozhodla až pátá sada.

Korda už má menší krizi za sebou, kdežto Musetti se dál a už velmi dlouho trápí. Američan s českými kořeny je tak zaslouženě favoritem.

Tip na vítěze: Sebastian Korda

Sebastian Korda - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (triumf); Delray Beach (finále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (osmifinále)

Bilance: 34-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 11-4

Bilance proti hráčům Top 50-100: 13-4 (kariérní 16-6)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (1. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (1. kolo)

Sebastian Korda - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: Petrohrad (2. kolo), Paříž (osmifinále)

Odehrané zápasy: Gaston (3-4 3-4 4-0 4-3 4-0), Báez (4-3 4-2 4-2)

Lorenzo Musetti - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Acapulko (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž, Antverpy, Nur-Sultan (2. kolo)

Bilance: 36-30

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance v hale: 10-9

Bilance proti hráčům Top 31-50: 2-5 (kariérní 3-5)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (2. kolo)

Lorenzo Musetti - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: Antverpy (2. kolo), Vídeň (1. kolo), Paříž (2. kolo)

Odehrané zápasy: Báez (1-4 1-4 4-3 3-4), Gaston (4-3 4-3 2-4 3-4 4-2)



Scénáře Skupiny B

- Pokud Korda porazí Musettiho a Gaston porazí Báeze => 1. Korda, 2. Gaston

- Pokud Korda porazí Musettiho a Báez porazí Gastona => 1. Korda, 2. Báez

- Pokud Musetti porazí Kordu a Gaston porazí Báeze => 1. Musetti, 2. Korda

- Pokud Musetti porazí Kordu ve 3 či 4 setech a Báez porazí Gastona ve 3 setech => 1. Báez, 2. Musetti

- Pokud Musetti porazí Kordu v 5 setech a Báez porazí Gastona => 1. Korda, 2. Báez

- Pokud Musetti porazí Kordu ve 3 setech a Báez porazí Gastona ve 4 či 5 setech => 1. Musetti, 2. Korda

- Pokud Musetti porazí Kordu ve 4 setech a Báez porazí Gastona ve 4 či 5 setech => 1. Korda, 2. Báez