3. den v Římě: Strýcová s Plíškovou se utkají o osmifinále, o něj bude bojovat ještě Bouzková. Obhajobu zahájí také Nadal

V rámci třetího hracího dne letošního ročníku Internazionali BNL d'Italia se o osmifinále v českém derby poperou Barbora Strýcová a obhájkyně titulu Karolína Plíšková. O postup mezi nejlepší šestnáctku zabojuje ještě Marie Bouzková proti nasazené Jeleně Rybakinové. Do turnaje dnes vstoupí vítěz posledních dvou ročníků Rafael Nadal. Dnešní šlágry obstarají Viktoria Azarenková s Venus Williamsovou a Jannik Sinner se Stefanosem Tsitsipasem.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Bouzková (ČR) - Rybakinová (10-Kaz.) | Court 1 (14:00 SELČ) Strýcová (ČR) - Kar. Plíšková (2-ČR) | Pietrangeli (19:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Carreño (Šp.) - Nadal (2-Šp.) | Centrale (19:00 SELČ) • Šlágr dne - ženy • Azarenková (Běl.) - V. Williamsová (USA) | Centrale (14:00 SELČ) • Šlágr dne - muži • Sinner (It.) - Tsitsipas (3-Řec.) | Pietrangeli (14:00 SELČ)



• Češi v akci •

Marie Bouzková (47.) - Jelena Rybakinová (18.) | Court 1 (14:00 SELČ)

Marie Bouzková se pokusí ve své premiéře na římském antukovém podniku ještě pokračovat, i když dnes bude mít velmi těžkou soupeřku. Poprvé totiž narazí na kometu letošní sezony Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.

Bouzková po restartu sezony úspěšně navázala na březnovou premiérovou účast ve finále turnajů WTA, když si zahrála čtvrtfinále v Lexingtonu, kde si připsala skalp Johanny Kontaové, a osmifinále na přípravném podniku v New Yorku, tam si vyšlápla na Petru Kvitovou. Na US Open skvělou formu potvrdila, ale v prvním kole v tie-breaku rozhodující sady podlehla ve formě hrající Jessice Pegulaové. Svou premiéru v Římě zahájila dvousetovým vítězstvím nad Ajlou Tomljanovičovou.

Rybakinová měla před pauzou životní formu, na šesti odehraných turnajích byla čtyřikrát ve finále a dvakrát nenašla přemožitelku. Po pauze zatím formu z úvodu roku hledá, na amerických betonech vyhrála jediný ze tří zápasů. Ve svém prvním letošním zápase na antuce si v Římě na úvod suverénně poradila s Jekatěrinou Alexandrovovou.

Rybakinová je jasně lepší hráčkou než česká naděje a hodně bude záležet na tom, kolik nevynucených chyb spáchá, jelikož Bouzková je spíše obranářkou. V úvodním kole se Kazaška představila ve velmi dobré formě a pokud v ní bude pokračovat, pak by jí neměl postup uniknout.

Tip: Rybakinová ve dvou setech

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (finále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 14-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 3-2 (kariérní 3-4)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Marie Bouzková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Cesta turnajem: Tomljanovičová (6-3 6-4)

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad, Hobart (vítězka); Dubaj, Shenzhen (finále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 23-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 10-1 (kariérní 18-7)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (2. kolo)

Jelena Rybakinová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Cesta turnajem: Alexandrovová (6-0 6-4)



Barbora Strýcová (37.) - Karolína Plíšková (4.) | Pietrangeli (19:00 SELČ)

Barbora Strýcová má další šanci poprvé od loňského životního Wimbledonu vyhrát dva zápasy v řadě. Ve druhém kole římského antukového podniku vyzve obhájkyni titulu, nasazenou dvojku a českou jedničku Karolínu Plíškovou. Pokud bychom počítali i dva letošní souboje na antukových českých exhibicích během koronavirové pauzy, pak Plíšková ve vzájemné bilanci dominuje 6-1 a vyhrála posledních pět soubojů.

Strýcová se od loňského životního Wimbledonu ve dvouhře stále trápí. Letos dokázala uspět jen ve čtyřech z deseti zápasů a na žádném z turnajů nevyhrála více než jeden duel. Po restartu sezony se představila pouze na domácím antukovém podniku v Praze, kde hned v prvním kole skončila na raketě Sary Sorribesové, americké betony se rozhodla vynechat. V Římě začala nečekanou výhrou nad Veronikou Kuděrmetovovou.

Plíšková do letošní sezony vstoupila třetím triumfem v Brisbane, ale od té doby se jí vůbec nedaří. Dva zápasy v řadě naposledy vyhrála na lednovém Australian Open. Po pauze startovala na generálce v New Yorku, kde hned na úvod nestačila na Kuděrmetovovou, na US Open byla nasazenou jedničkou a ve druhém kole prohrála s Caroline Garciaovou.

Jestli chce Strýcová s Plíškovou přerušit sérii porážek, tak možná dneska bude mít největší šanci. Plíšková na tom teď není vůbec dobře, ale na svou dnešní soupeřku umí a je jasnou favoritkou.

Tip: Plíšková ve třech setech

Barbora Strýcová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Dubaj, Brisbane (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2. kolo)

Bilance: 4-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 10-58)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (nehrála)

Barbora Strýcová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 5-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Loňský výsledek: 1. kolo

Cesta turnajem: Kuděrmetovová (6-3 6-3)

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 9-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-3 (kariérní 63-33)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (2. kolo)

Karolína Plíšková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Loňský výsledek: vítězka

Cesta turnajem: volný los



• Cesta za obhajobou titulu •

Pablo Carreño (18.) - Rafael Nadal (2.) | Centrale (19:00 SELČ)

Pablo Carreño překvapivě došel do semifinále US Open, díky čemuž měl v Římě v prvním kole volný los. Schytal však jeden z nejhorších možných losů. Hned na úvod totiž narazí na vítěze posledních dvou ročníků, devítinásobného šampiona a antukového krále Rafaela Nadala, který se po pauze představí poprvé. Se svým úspěšnějším krajanem prohrál všech předchozích pět soubojů.

Carreño letos střídal horší výsledky s lepšími, ale jeho semifinále na US Open nebylo prvním letošním. Mezi nejlepší kvarteto došel ještě před pauzou v hale v Rotterdamu. Na antuce se stejně jako Nadal letos představí poprvé.

Nadal letos startoval v ATP Cupu, na Australan Open a ještě v Acapulku. Za úspěch může považovat jen Acapulko, kde bez ztráty setu slavil triumf. Na Australian Open naopak prohrál už ve čtvrtfinále s pozdějším finalistou Dominicem Thiemem a v ATP Cupu (bilance 4-2) své zemi, která byla největším favoritem, k titulu nepomohl. Po restartu sezony bude hrát poprvé.

Antukový král se vrací na svůj nejoblíbenější povrch, na kterém neprohrál už 12 zápasů v řadě. O vítěznou sérii by dnes rozhodně neměl přijít.

Tip: Nadal ve dvou setech

Pablo Carreño - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Rotterdam (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 12-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčům Top 10: 1-3 (kariérní 5-31)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (semifinále)

Pablo Carreño - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 4-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Cesta turnajem: volný los

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 13-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 1-1 (kariérní 134-30)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál)

Rafael Nadal - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 61-6

Nejlepší výsledek: vítěz (2005 - 2007, 2009 - 2010, 2012 - 2013, 2018 - 2019)

Loňský výsledek: vítěz

Cesta turnajem: volný los



• Šlágr dne - ženy •

Viktoria Azarenková (14.) - Venus Williamsová (70.) | Centrale (14:00 SELČ)

Dnešním ženským šlágrem bude utkání prvního kola mezi grandslamovými šampionkami a bývalými světovými jedničkami Viktorií Azarenkovou, která ještě v sobotu bojovala o titul na US Open, a veteránkou Venus Williamsovou. Hráčky se potkaly nedávno v Lexingtonu, kde po výborném výkonu suverénně zvítězila Williamsová a zvýšila své vedení ve vzájemné bilanci na 6-2.

Azarenková od loňského US Open stihla odehrát jen čtyři turnaje a přes rok čekala na výhru. Po porážce právě s Williamsovou v Lexingtonu předvedla ve Flushing Meadows naprosto nečekanou jízdu, když ovládla generálku Western & Southern Open a na US Open až ve finále podlehla Naomi Ósakaové.

Williamsová stále umí zahrát skvěle, což potvrdila v Lexingtonu proti Azarenkové, ale to byla její jediná výhra ze šesti odehraných turnajů v letošním roce. Na Western & Southern Open (Dajana Jastremská) i US Open (Karolína Muchová) prohrála v prvním kole, i když vůbec nehrála špatně.

Azarenková musela absolvovat náročný přesun a za poslední tři týdny odehrála 12 zápasů, navíc je antuka jejím nejslabším povrchem. Proti Williamsové by však uspět měla, ale jednoduché to rozhodně nebude.

Tip: Azarenková ve třech setech

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (vítězka); US Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 11-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-2 (kariérní 144-23)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), US Open (finále)

Viktoria Azarenková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 19-10

Nejlepší výsledek: finále (2013)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Venus Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lexington (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 1-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 102-47)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Venus Williamsová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 34-14

Nejlepší výsledek: vítěz (1999)

Loňský výsledek: osmifinále



• Šlágr dne - muži •

Jannik Sinner (81.) - Stefanos Tsitsipas (6.) | Pietrangeli (14:00 SELČ)

Dnešní šlágr dvouhry mužů obstarají teprve 19letý domácí talent Jannik Sinner a o tři roky starší úřadující vítěz Turnaje mistrů a loňský semifinalista římského podniku Stefanos Tsitsipas. Hráči se potkávají podruhé v kariéře a shodou okolností zase ve druhém kole italského Masters. Loni jasně zvítězil Tsitsipas.

Sinner neprožívá vůbec povedenou sezonu. Letos dokázal vyhrát dva zápasy na jednom turnaji pouze v únoru v Rotterdamu a čtvrtfinále z nizozemské haly je jeho letošním maximem. Po pauze startoval na obou akcích v New Yorku a nevyhrál jediný duel, na generálce vypadl již v kvalifikaci, na US Open v prvním kole. Ani na antuce to zatím není ono, v Kitzbühelu ve druhém kole nestačil na Lasla Djereho. V Římě začal suverénním vítězstvím nad Benoitem Pairem.

Tsitsipas neměl moc dobrý vstup do sezony, ovšem pak se rozjel, ovládl halový podnik v Marseille a v Dubaji prohrál až ve finále s Novakem Djokovičem. Po restartu sezony si zahrál semifinále na Masters v New Yorku a na US Open byl největším favoritem. Skončil však již ve třetím kole po kolapsu proti Bornovi Čoričovi.

Zatímco Tsitsipas je v podstatě hotovým hráčem, u Sinnera bude zajímavé sledovat, kam se za uplynulých 16 měsíců posunul. Další zajímavá věc ke sledování bude, jak se Tsitsipas popasoval se svým kolapsem na nedávném US Open, kde ve třetím kole zahodil jasné vedení a šest mečbolů. Řek je jasným favoritem.

Tip: Tsitsipas ve dvou setech

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Kitzbühel (2. kolo)

Bilance: 6-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (1. kolo)

Jannik Sinner - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019 - 2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Cesta turnajem: Paire (6-2 6-1)

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille (vítěz); Dubaj (finále); New York (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 18-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 4-1 (kariérní 39-27)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (3. kolo)

Stefanos Tsitsipas - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: semifinále

Cesta turnajem: volný los