V rámci třetího hracího dne letošního Wimbledonu se v utkáních druhého kola představí Karolína Plíšková, Tereza Martincová a Jiří Veselý. Do turnaje teprve vstoupí Karolína Muchová, Kristýna Plíšková, Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková. Šlágr dne obstarají obhájce titulu Novak Djokovič s Kevinem Andersonem, bude se jednat o reprízu finálového souboje z roku 2018.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (19-ČR) - Shuai Zhang (Čína) | Court 16 (12:00 SELČ) Kr. Plíšková (ČR) - Koviničová (Č. Hora) | Court 5 (12:00 SELČ) Siniaková (ČR) - Yafan Wang (Čína) | Court 8 (15:30 SELČ) | PREVIEW Vondroušová (ČR) - Kontaveitová (24-Est.) | Court 15 (15:30 SELČ) | PREVIEW Veselý (ČR) - Fucsovics (Maď.) | Court 9 (17:00 SELČ) Kar. Plíšková (8-ČR) - Vekičová (Chorv.) | Court 18 (19:30 SELČ) Martincová (ČR) - Podoroská (Arg.) | Court 4 (19:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Djokovič (1-Srb.) - Anderson (JAR) | Centre Court (14:30 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Muchová (22.) - Shuai Zhang (37.) | Court 16 (12:00 SELČ)

Karolína Muchová za obhajobou předloňského čtvrtfinále vykročí proti Shuai Zhang, další z předloňských čtvrtfinalistek. Jediný dosavadní souboj se odehrál loni v ostravské hale a Muchová ztratila jen dva gamy.

Muchová se po doléčení natrženého břišního svalu na kurty vrátila na antuce ve Stuttgartu, kde měla pro změnu problém se zády a prohrála hned v prvním kole. Mnohem lepší to bylo v Madridu (čtvrtfinále) a na French Open (3. kolo). Na trávě si před Wimbledonem zahrála jediný zápas, v Berlíně v úvodním kole podlehla Veronice Kuděrmetovové.

Zhang před startem travnaté části sezony odehrála deset zápasů a připsala si jedinou výhru. Na trávě ovšem mizérii ukončila, když si zahrála finále v Nottinghamu, ve druhém kole v Birminghamu vzdala a v Eastbourne ve finále kvalifikace podlehla Martě Kosťukové.

Zhang sice došla do finále v Birminghamu, ale nečelila nijak výrazně kvalitním soupeřkám a ve finále schytala výprask od Johanny Kontaové. Muchové se letos na grandslamech daří a s postupem do druhého kola by neměla mít větší potíže, pokud je tedy zdravotně v pořádku.

Tip: Muchová ve dvou setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-3 (kariérní 7-5)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (3. kolo)

Karolína Muchová - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Generálka: Berlín (1. kolo)

Shuai Zhang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham (finále)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham (finále)

Bilance: 7-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 8-20)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Shuai Zhang - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Generálka: Nottingham (finále), Birmingham (2. kolo), Eastbourne (kvalifikace)



Kristýna Plíšková (106.) - Danka Koviničová (61.) | Court 5 (12:00 SELČ)

Kristýna Plíšková se v premiérovém souboji s Dankou Koviničovou pokusí přerušit sérii sedmi porážek a také vybojovat svou první letošní výhru v hlavních soutěžích. Koviničová při všech třech startech v hlavní soutěži Wimbledonu vypadla hned v prvním kole, Plíšková už byla skoro ve druhém týdnu.

Kristýna Plíšková prochází obrovskou krizí. Letos má mizernou bilanci 3-9 a ani na jednom z devíti podniků nedokázala přejít přes první kolo hlavní soutěže. Na trávě ještě nevyhrála, v Birminghamu prohrála s kvalifikantkou a pozdější semifinalistkou Coco Vandewegheovou. Na kontě má sedm porážek v řadě a po dvou letech musela opustit elitní stovku žebříčku WTA.

Koviničové se letos povedly dva turnaje. Na antuce v Charlestonu se na první akci dostala do finále a na další do semifinále. Na ostatních devíti podnicích uhrála maximálně druhé kolo. Na trávě se představila v Bad Homburgu a schytala výprask od Amandy Anisimovové.

Plíškové travnatý povrch rozhodně sedí, ve Wimbledonu vyhrála juniorku a na nejrychlejším povrchu má bilanci 63-33. Koviničová naopak trávu asi nemusí, protože na ní vyhrála jen tři ze 12 duelů. Plíšková je tak jasnou favoritkou na postup.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Kristýna Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 3-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na trávě: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-2 (kariérní 46-59)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Kristýna Plíšková - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-9

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Birmingham (1. kolo)

Danka Koviničová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston 1 (finále); Charleston 2 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 12-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 0-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 4-1 (kariérní 258-157)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo)

Danka Koviničová - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-3

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2015-17, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Generálka: Bad Homburg (1. kolo)



Jiří Veselý (72.) - Márton Fucsovics (48.) | Court 9 (17:00 SELČ)

Jediný český zástupce ve dvouhře mužů a dvojnásobný osmifinalista Jiří Veselý ve Wimbledonu i při svém sedmém startu v hlavní soutěži přešel přes první kolo a dnes vyzve juniorského šampiona z roku 2010 Mártona Fucsovicse, který se v tenisovém svatostánku dál ještě nedostal. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná.

Veselý letos odehrál 14 turnajů včetně několika challengerů a pouze na jedné akci dokázal porazit dva soupeře po sobě. Nedařilo se mu ani na antuce, na nejpomalejším povrchu vyhrál jen tři z deseti zápasů a nepovedl se mu ani oblíbený domácí podnik v Prostějově. Ani na trávě se české jedničce nedaří, na dvou turnajích dohromady vyhrál jen jeden duel. Do Wimbledonu dorazil s mizernou letošní bilancí 9-14, v prvním kole si bez ztráty setu poradil s Yannickem Hanfmannem.

Fucsovics si v úvodních měsících zahrál semifinále a další dvě čtvrtfinále. Od startu antukového jara však na žádném ze sedmi podniků nedokázal vyhrát více než jeden zápas. Přípravu absolvoval ve Stuttgartu a Eastbourne, stejně jako Veselý se dočkal jediné výhry. Ve Wimbledonu ve čtyřech setech porazil trápícího se nasazeného Itala Jannika Sinnera.

Fucsovics prožívá o něco lepší sezonu než česká jednička a je favoritem. Veselý je ovšem ve Wimbledonu mnohem úspěšnější a nebylo by překvapením, kdyby postup slavil on.

Tip: Fucsovics ve čtyřech setech

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca (2. kolo)

Bilance: 10-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 2-2

Bilance proti hráčům Top 31-50: 0-0 (kariérní 20-32)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo)

Jiří Veselý - Wimbledon

Kariérní bilance: 13-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Generálka: Stuttgart (kvalifikace), Mallorca (2. kolo)

Cesta turnajem: Hanfmann (6-1 7-5 7-6)

Márton Fucsovics - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (2. kolo)

Bilance: 20-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 2-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 9-2 (kariérní 54-42)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

Márton Fucsovics - Wimbledon

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Stuttgart (1. kolo), Eastbourne (2. kolo)

Cesta turnajem: (19) Sinner (5-7 6-3 7-5 6-3)



Karolína Plíšková (13.) - Donna Vekičová (49.) | Court 18 (19:30 SELČ)

Karolína Plíšková ve Wimbledonu poosmé v řadě zvládla první kolo, ale v minulosti se jen dvakrát dostala do další fáze nejslavnějšího turnaje světa. Ve druhém kole letošního ročníku ji čeká souboj osmifinalistek s Donnou Vekičovou. S Chorvatkou poslední čtyři střetnutí vyhrála a ve vzájemné bilanci vede 4-1.

Plíšková se po loňské koronavirové pauze stále trápí. Letos má sice na kontě finále v Římě, ve kterém neuhrála jediný game, ovšem jen na třech z 12 turnajů dokázala porazit více než jednu soupeřku či postoupit do čtvrtfinále. Na travnatých generálkách nevyhrála jediný zápas, když prohrála s Jessicou Pegulaovou i Camilou Giorgiovou. Ve Wimbledonu na úvod porazila senzační semifinalistku nedávného French Open Tamaru Zidanšekovou.

Vekičová po osmifinále na Australian Open podstoupila operaci kolene a skoro čtyři měsíce nehrála. Návrat proběhl na French Open, kde v prvním kole nestačila právě na Plíškovou. Na oblíbené trávě si vede o něco lépe, v Nottinghamu uhrála osmifinále a v Birminghamu čtvrtfinále. Ve Wimbledonu v úvodním kole jasně přehrála Anastasii Potapovovou.

Vekičová po zdravotní pauze stále nehraje v nejlepší formě, ovšem na trávě je velmi nebezpečnou hráčkou. Plíšková rovněž nemá nijak oslnivou formu a problémy měla s Vekičovou i na antuce, asi nejméně oblíbeném povrchu soupeřky, na níž Vekičová neabsolvovala žádnou přípravu. Plíšková je favoritkou, ale jednoduché to mít nejspíše nebude.

Tip: Plíšková ve třech setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (2. kolo)

Bilance: 16-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 1-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 7-5 (kariérní 71-40)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

Karolína Plíšková - Wimbledon

Kariérní bilance: 12-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Generálka: Berlín (2. kolo), Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: Zidanšeková (7-5 6-4)

Donna Vekičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (čtvrtfinále)

Bilance: 7-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 3-19)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo)

Donna Vekičová - Wimbledon

Kariérní bilance: 6-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Nottingham (osmifinále), Birmingham (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Potapovová (6-1 6-4)



Tereza Martincová (87.) - Nadia Podoroská (39.) | Court 4 (19:30 SELČ)

Tereza Martincová si připsala teprve své druhé vítězství v hlavních soutěžích grandslamů a první ve Wimbledonu. O premiérový postup do třetího kola bude bojovat proti senzační semifinalistce loňského French Open Nadie Podoroské, která v hlavní soutěži nejslavnějšího turnaje světa debutuje. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Martincová sice na antuce vyhrála jen dva z osmi zápasů, ale na trávě si na generálkách vedla velmi dobře. V Nottinghamu i Birminghamu se probojovala až do čtvrtfinále, v němž nestačila na Ninu Stojanovičovou (Nottingham) a v Birminghamu coby kvalifikantka potrápila pozdější finalistku Darju Kasatkinovou. Ve Wimbledonu si na úvod vyšlápla na nasazenou předloňskou čtvrtfinalistku Alison Riskeovou.

Podoroská si letos zahrála tři čtvrtfinále, ale na French Open přišlo zklamání, když hned v prvním kole schytala výprask od Belindy Bencicové a neobhájila senzační loňské semifinále, díky němuž prorazila na hlavní okruh. Na trávě se představila pouze v Bad Homburgu, kde ve čtvrtfinále potrápila Petru Kvitovou. Ve Wimbledonu začala těsným dvousetovým vítězstvím nad Ann Liovou.

Na antuce by byla Podoroská asi jasnou favoritkou, ale na trávě se na postup o něco více věří Martincové. Česká tenistka má skvělou formu a Podoroskou má rozhodně šanci porazit.

Tip: Martincová ve třech setech

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham, Nottingham (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham, Nottingham (čtvrtfinále)

Bilance: 24-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-4 (kariérní 4-8)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (2. kolo)

Tereza Martincová - Wimbledon

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Nottingham (čtvrtfinále), Birmingham (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (28) Riskeová (6-2 4-6 6-1)

Nadia Podoroská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Bělehrad, Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (čtvrtfinále)

Bilance: 13-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-2 (kariérní 11-13)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo)

Nadia Podoroská - Wimbledon

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Bad Homburg (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Liová (6-4 7-6)



• Cesta za obhajobou titulu •

Novak Djokovič (1.) - Kevin Anderson (102.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Největší favorit, pětinásobný šampion a vítěz posledních dvou ročníků Novak Djokovič bude pokračovat ve svém útoku na 20. grandslamový titul, kterým by vyrovnal rekordmany Rogera Federera a Rafaela Nadala, v repríze finále 2018 a dnešním šlágru s Kevinem Andersonem. Premiérový souboj před 13 lety v Miami sice vyhrál Anderson, ale Djokovič ovládl dalších devět střetnutí a ve vzájemné bilanci dominuje 9-1.

Vítězi obou letošních grandslamů Djokovičovi se zpočátku na antuce nedařilo, ale v Římě už prošel do finále, pak ovládl menší domácí akci v Bělehradu a na French Open vyhrál všech sedm zápasů, přestože dvakrát prohrával 0-2 na sety včetně finále proti Stefanosovi Tsitsipasovi a v semifinále čelil antukovému králi Rafaelovi Nadalovi. Na trávě se představil pouze ve čtyřhře na Mallorce. Do Wimbledonu vstoupil prohraným setem, pak však proti domácímu Jackovi Draperovi dominoval.

Andersonovi se po zdravotní pauze, která přišla po předloňském Wimbledonu, vůbec nedaří. Od té doby má bilanci 17-18 a byl jen jednou v semifinále (Vídeň 2020). Jeho letošním maximem je čtvrtfinále na antuce v Estorilu. Na trávě absolvoval oba challengery v Nottinghamu, na tom prvním došel do čtvrtfinále, na druhém skončil hned v prvním kole. V Eastbourne dohrál už v kvalifikaci. Ve Wimbledonu měl potíže hned s kvalifikantem a antukářem Marcelem Tomasem Barriosem Verou.

Djokovič na svého dnešního protivníka umí, bývalý pátý hráč světa a dvojnásobný grandslamový finalista Anderson navíc nehraje v tak dobré formě jako v předchozích letech. Djokovič by měl bez větších potíží postoupit, Anderson mu může cestu do třetího kola znepříjemnit jedině dělovým servisem.

Tip: Djokovič ve třech setech

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Bělehrad 2, Australian Open (vítěz); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 28-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 1-0

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 5-0 (kariérní 166-27)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), French Open (vítěz)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 73-10

Nejlepší výsledek: vítěz (2011, 2014 - 2015, 2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: vítěz

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Draper (4-6 6-1 6-2 6-2)

Kevin Anderson - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Estoril (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham 1 challenger (čtvrtfinále)

Bilance: 7-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 3-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 19-71)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Kevin Anderson - Wimbledon

Kariérní bilance: 21-11

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Generálka: Nottingham 1 challenger (čtvrtfinále), Nottingham 2 challenger (1. kolo), Eastbourne (kvalifikace)

Cesta turnajem: Barrios Vera (6-7 6-4 6-4 7-6)