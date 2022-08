30. titul se odkládá. Kvitová v Cincinnati prohrála finále s Garciaovou, Francouzka získala 10. trofej

Petra Kvitová má za sebou navzdory dnešní porážce jeden z nejúspěšnějších turnajů za dlouhou dobu. Letos sice triumfovala v Eastbourne, ale do Cincinnati dorazila s nelichotivou bilancí 17-15, pouhými třemi čtvrtfinálovými účastmi a sedmi nezdary proti úvodním soupeřkám.

Své letošní působení v Ohiu navíc mohla zakončit hned v prvním kole, v němž odvracela mečbol loňské finalistky Jil Teichmannové. Dvaatřicetiletá Češka se však rozjela ke skvělým výkonům a přes Teichmannovou, Soranu Cirsteaovou, světovou pětku Ons Džabúrovou, Ajlu Tomljanovicovou a bývalou šampionku Madison Keysovou se probila až do svého 40. kariérního finále.

V něm se však ani jednou nedostala do vedení, nevyužila jediný z osmi brejkbolů a prohrála sedm z osmi gamů, které šly přes shodu. V klíčových momentech byla jasně lepší Caroline Garciaová a zaslouženě zvítězila 6-2 6-4. Poslední šanci na obrat měla Kvitová za stavu 2-3 ve druhé sadě, Garciaová ale i díky třem esům skóre 0-40 zlikvidovala a vyrovnání nepřipustila.

Kvitová, jež do obou setů vstoupila prohraným servisem a za stavu 3-6 0-2 se nechala v útrobách stadionu kvůli potížím s kolenem ošetřovat, se v sobotu stala teprve druhou českou finalistkou v historii Western & Southern Open (od 1899). Jedinou českou šampionkou zůstává Karolína Plíšková (2016).

Rodačka z Fulneku dnes mohla vybojovat svůj jubilejní 30. titul, největší od Madridu 2018. Na turnajích WTA 1000 v minulosti slavila osmkrát a devátým triumfem by vyrovnala Simonu Halepovou, více jich mají už jen Serena Williamsová (13) a Viktoria Azarenková (10). V žebříčku se vrátí na post české jedničky, v pondělí bude na 21. místě.

Garciaová v Cincinnati zvládla všech osm zápasů, v polovině z nich potřebovala všechny tři sety. Přemožitelka Diane Parryové, Andrey Petkovicové, Petry Martičové, světové trojky Marie Sakkariové, Elise Mertensové a dalších členek Top 10 Jessicy Pegulaové a Aryny Sabalenkové se už v sobotu stala první kvalifikantkou, jež na největších akcích WTA (od roku 2009) dokázala projít až do finále. Nyní je první francouzskou vítězkou tohoto podniku, před ní ve finále neuspěly Gail Chanfreauová (1969) ani Nathalie Dechyová (2008).

Rodačka ze Saint-Germain-en-Laye, která má od začátku června na kontě nejvíce výher na hlavním okruhu (28), zvládla i své třetí finále na turnajích WTA 1000 (Wuhan a Peking 2017). Dnešní titul je jejím třetím v letošní sezoně, v červnu ovládla trávu v Bad Homburgu a v červenci antuku ve Varšavě, a jubilejním desátým kariérním (finálová bilance 10-3).

Od roku 1980 je teprve čtvrtou Francouzkou po Amélii Mauresmové (25), Mary Pierceové (18) a Julii Halardové (12) vlastníci 10 či více trofejí z nejvyššího okruhu. Bývalá světová čtyřka ještě nedávno figurovala až v osmé desítce žebříčku, nyní má jistý posun zpět do Top 20, konkrétně na 17. příčku.

Kvitovou v příštích dnech čeká přesun do New Yorku, kde 29. srpna startuje hlavní soutěž US Open. Garciaová ještě figuruje v hlavním losu poslední generálky v Clevelandu, ale nebylo by překvapením, kdyby se na poslední chvíli odhlásila a před závěrečným grandslamem si po pořádné porci zápasů naordinovala odpočinek.