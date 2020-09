4. den na French Open: Strýcová se utká s Krejčíkovou, Siniakovou čeká Pavljučenkovová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Strýcová (32-ČR) - Krejčíková (ČR) | Court 12 (11:00 SELČ) Siniaková (ČR) - Pavljučenkovová (Rus.) | Court 9 (13:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Nadal (2-Šp.) - McDonald (USA) | Court Philippe Chatrier (14:00 SELČ) • Šlágr dne - muži • Wawrinka (16-Švýc.) - Köpfer (Něm.) | Court Suzanne Lenglen (11:00 SELČ) • Šlágr dne - ženy • Pironkovová (Bulh.) - S. Williamsová (6-USA) | Court Philippe Chatrier (12:30 SELČ)



• Češi v akci •

Barbora Strýcová (37.) - Barbora Krejčíková (114.) | Court 12 (11:00 SELČ)

Český tenis má jisté minimálně jedno zastoupení ve třetím kole letošního ročníku French Open. Dnes totiž čeká premiérový souboj nasazenou Barboru Strýcovou a Barboru Krejčíkovou, která má šanci vylepšit své grandslamové maximum.

Zatímco ve čtyřhře Strýcová neskutečně válí, ve dvouhře na dvě výhry v řadě čeká od loňského životního Wimbledonu. Po pauze se představila na domácím antukovém turnaji v pražské Stromovce, kde vypadla hned v prvním kole. Americké betony se rozhodla vynechat a po měsíci se na kurty vrátila v Římě, v italské metropoli porazila Veroniku Kuděrmetovovou a ve druhém kole prohrála s pozdější finalistkou Karolínou Plíškovou. V prvním kole French Open si bez ztráty setu poradila s kvalifikantkou Varvarou Lepchenkovou.

Krejčíková letos kvůli obavám z pandemie koronaviru vynechala americké betony a po pauze hraje jen na antuce. Po pražském turnaji WTA, kde měla ve druhém kole blízko ke skalpu Simony Halepové, už jezdila jen po domácích akcích ITF. Na nich však roli největší favoritky nepotvrzovala a v Praze i Frýdku-Místku skončila již ve čtvrtfinále a z Přerova po výhře v prvním kole odstoupila. Na French Open se po skalpu trápící se Niny Stojanovičové dočkala prvního vítězství v hlavní soutěži pařížského grandslamu.

Strýcová ani Krejčíková teď nemají nijak dobrou formu. Favoritkou je hlavně kvůli zkušenostem Strýcová, ale postup Krejčíkové by žádným překvapením nebyl.

Tip: Strýcová ve třech setech

Barbora Strýcová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Dauhá, Dubaj, Brisbane (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2. kolo)

Bilance: 5-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 2-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-0 (kariérní 321-118)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (nehrála)

Barbora Strýcová - French Open

Kariérní bilance: 8-13

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Řím (2. kolo)

Cesta turnajem: Lepchenková (7-5 6-2)

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Australian Open (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: Praha (2. kolo)

Bilance: 14-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-3

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-0 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (nehrála)

Barbora Krejčíková - French Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: ITF W25 Praha (čtvrtfinále), ITF W25 Frýdek-Místek (čtvrtfinále), ITF W25 Přerov (2. kolo)

Cesta turnajem: Stojanovičová (6-3 7-5)



Kateřina Siniaková (61.) - Anastasia Pavljučenkovová (38.) | Court 9 (13:00 SELČ)

Kateřina Siniaková si loni na French Open zahrála své jediné dosavadní grandslamové osmifinále a ke svému maximu na akcích velké čtyřky se pokusí přiblížit v utkání proti Anastasii Pavljučenkovové. Se čtvrtfinalistkou ročníku 2011 prohrála všechny tři předchozí souboje, na antuce s ní změří síly poprvé.

Siniaková se na devíti letošních turnajích dočkala pouhých dvou výher v hlavních soutěžích. Dvě taková vítězství v řadě zaznamenala až na poslední generálce ve Štrasburku, kde vyřadila Bernardu Peraovou a nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou a bez týdne po jednom roce dokázala v hlavní soutěži porazit dvě soupeřky po sobě. Ve svém prvním čtvrtfinále od loňského srpna podlehla Aryně Sabalenkové. Na French Open na zlepšenou formu navázala a poradila si s trápící se Lauren Davisovou.

Pavljučenkovové se letos na turnajích WTA nedaří, ani na jednom nedokázala vyhrát dva zápasy. Na grandslamech ovšem hraje podstatně lépe, na lednovém Australian Open došla až do čtvrtfinále, americké betony vynechala. Na antukový grandslam se připravovala v Římě (porážka s Elinou Svitolinovou) a Štrasburku (s Jil Teichmannovou), na obou akcích skončila ve druhém kole. Na French Open v úvodním kole vyřadila nasazenou krajanku Světlanu Kuzněcovovou.

Obě hráčky jsou na tom, co se formy týče, dost podobně. Vzhledem ke vzájemné bilanci a obecně grandslamovým výsledkům je mírnou favoritkou ruská tenistka.

Tip: Pavljučenkovová ve třech setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (čtvrtfinále)

Bilance: 11-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 3-2 (kariérní 23-23)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Kateřina Siniaková - French Open

Kariérní bilance: 6-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Řím (2. kolo), Štrasburk (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Davisová (7-6 6-2)

Anastasia Pavljučenkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk, Řím (2. kolo)

Bilance: 9-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-2 (kariérní 120-61)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrála)

Anastasia Pavljučenkovová - French Open

Kariérní bilance: 18-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2011)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Řím (2. kolo), Štrasburk (2. kolo)

Cesta turnajem: (28) Kuzněcovová (6-1 2-6 6-1)



• Cesta za obhajobou titulu •

Rafael Nadal (2.) - Mackenzie McDonald (236.) | Court Philippe Chatrier (14:00 SELČ)

Dvanáctinásobný šampion, vítěz posledních tří ročníků a největší favorit Rafael Nadal bude pokračovat v útoku na vyrovnání rekordu Rogera Federera v počtu grandslamových trofejí proti Mackenziemu McDonaldovi. S 25letým Američanem, který v hlavní soutěži účinkuje díky chráněnému žebříčku, se utká poprvé.

Nadal se rozhodl vynechat americké betony včetně obhajoby na US Open a po restartu sezony se představil až na Masters v Římě, kde byl největším favoritem. Devítinásobný šampion a vítěz předchozích dvou ročníků sice začal suverénně, když nedal šanci Pablovi Carreñovi ani Dušanovi Lajovičovi, ovšem ve čtvrtfinále ho senzačně vyřadil pozdější finalista Diego Schwartzman. V úvodním kole French Open si bez ztráty setu poradil s Egorem Gerasimovem.

McDonald letos na hlavním okruhu vyhrál jediný zápas hlavní soutěže. Jelikož si nechce svůj chráněný žebříček ihned vypotřebovat, startoval i na několika challengerech. Ani na nich se mu však nedařilo, jeho maximem je jediné čtvrtfinále. Američan hraje svůj první turnaj od domácího US Open a v Paříži využil příznivého losu, když vyřadil kvalifikanta Stevena Dieze.

Nadal sice proti Gerasimovovi neukázal svou top formu, ale i kdyby zopakoval podobný výkon, na McDonalda by to mělo bez problémů stačit.

Tip: Nadal ve třech setech

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 16-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 0-0 (kariérní 208-36)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál)

Rafael Nadal - French Open

Kariérní bilance: 94-2

Nejlepší výsledek: vítěz (2005-08, 2010-14, 2017-19)

Loňský výsledek: vítěz

Generálka: Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Gerasimov (6-4 6-4 6-2)

Mackenzie McDonald - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 7-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 1-4)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Mackenzie McDonald - French Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Diez (4-6 6-3 6-3 6-4)



• Šlágr dne - muži •

Stan Wawrinka (17.) - Dominik Köpfer (61.) | Court Suzanne Lenglen (11:00 SELČ)

Dnešní mužský šlágr obstarají vítěz ročníku 2015 Stan Wawrinka s Dominikem Köpferem, který má v posledních týdnech na antuce velmi dobrou formu. Bude se jednat o premiérový souboj.

Wawrinka se rozhodl vynechat americké betony a na antukové French Open se připravoval i na pražských challengerech. Na nich se mu herně příliš nedařilo, i když první vyhrál, přestože ve čtyřech z pěti zápasů musel proti podstatně horším soupeřům do rozhodující sady, a ze druhého před čtvrtfinále odstoupil. Na římském Masters se loučil hned v prvním kole po překvapivé porážce s domácím teenagerem Lorenzem Musettim, od kterého dokonce schytal "kanára". Na French Open se ovšem představil v úplně jiné formě a v úvodním kole smetl Andyho Murrayho.

Köpfer se největšího letošního úspěchu dočkal nedávno v Římě, na antuce v italské metropoli došel z kvalifikace až do svého prvního čtvrtfinále na Masters, v němž sebral set pozdějšímu vítězi Novakovi Djokovičovi. Solidně si vedl i doma v Hamburku, kde ve druhém kole uhrál set s Robertem Bautistou. Svou premiéru v hlavní soutěži French Open zahájil hladkým vítězstvím nad domácím Antoinem Hoangem.

Wawrinka v úvodním kole potvrdil, že na grandslamech bude jedním z největších strašáků favoritů. Poradit by si měl i s dnešním soupeřem, i když to nejspíše bude o něco těžší než proti Murraymu.

Tip: Wawrinka ve čtyřech setech

Stan Wawrinka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Praha challenger (vítěz)

Bilance: 16-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 8-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 5-1 (kariérní 169-65)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál)

Stan Wawrinka - French Open

Kariérní bilance: 43-14

Nejlepší výsledek: vítěz (2015)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Řím (1. kolo)

Cesta turnajem: A. Murray (6-1 6-3 6-2)

Dominik Köpfer - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 17-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 8-3

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-1 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Dominik Köpfer - French Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Kitzbühel (kvalifikace), Řím (čtvrtfinále), Hamburk (2. kolo)

Cesta turnajem: Hoang (6-2 3-6 6-1 6-1)



• Šlágr dne - ženy •

Cvetana Pironkovová (157.) - Serena Williamsová (9.) | Court Philippe Chatrier (12:30 SELČ)

Cvetana Pironkovová a Serena Williamsová se střetly ve čtvrtfinále nedávného US Open a další parádní podívanou by mohl nabídnout jejich dnešní souboj na French Open, který je šlágrem středečního programu. Čerstvě 39letá Williamsová na US Open zvítězila ve třech setech a s o šest let mladší Bulharkou vyhrála i pátý vzájemný duel.

Pironkovová na US Open odehrála svůj první turnaj po mateřské pauze a od Wimbledonu 2017. Bývalé 31. hráčce světa se povedl snový návrat, když vyřadila Ljudmilu Samsonovovou, Garbiñe Muguruzaovou, Donnu Vekičovou a Alizé Cornetovou a až ve čtvrtfinále prohrála právě s Williamsovou. Na French Open, kde hraje po třech letech, si v úvodním kole snadno poradila s Andreou Petkovicovou, jež odehrála svůj první letošní soutěžní zápas.

Williamsová se sice v úvodu roku v Aucklandu dočkala premiérového titulu po mateřské pauze, ale stále se jí nepodařilo vyrovnat rekord Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí. Majitelka 23 grandslamových titulů skončila na Australian Open již ve třetím kole a na domácím US Open v semifinále na raketě rozjeté Viktorie Azarenkové. French Open je jejím prvním letošním antukovým turnajem, v prvním kole přehrála krajanku Kristie Ahnovou.

Williamsová se v úvodní sadě proti Ahnové hodně trápila, druhý set už byl mnohem lepší. Proti Pironkovové by opět měla mít navrch, i tentokrát by ale mohl rozhodovat třetí set.

Tip: Williamsová ve třech setech

Cvetana Pironkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: přes tři roky nehrála

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 12-38)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), US Open (čtvrtfinále)

Cvetana Pironkovová - French Open

Kariérní bilance: 13-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Petkovicová (6-3 6-3)

Serena Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (vítězka); US Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 17-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-1 (kariérní 103-4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (semifinále)

Serena Williamsová - French Open

Kariérní bilance: 66-13

Nejlepší výsledek: vítězka (2002, 2013, 2015)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Ahnová (7-6 6-0)