4. den v Indian Wells: Bouzková a Vondroušová si střihnou derby, v akci budou ještě Muchová a Siniaková

Karolína Muchová (76.) - Viktoria Azarenková (14.) | Stadium 1 (20:00 SEČ)

Karolína Muchová bude ve svém debutu v Indian Wells pokračovat proti dvojnásobné šampionce a předloňské finalistce Viktorii Azarenkové. Bývalé světové jedničce se pokusí oplatit těsnou porážku z osmifinále US Open 2020.

Muchová se loni v březnu vrátila po zranění a zdravotně se trápí i nadále. Letos má solidní bilanci 8-3 a všechny tři porážky byly velmi těsné. Ve čtvrtfinále v Aucklandu podlehla Rebece Masárové a na Australian Open loňské finalistce Danielle Collinsové, v Dauhá prohrála bitvu s Caroline Garciaovou a v Dubaji po skalpu Belindy Bencicové nenastoupila ke čtvrtfinále. Stále tak čeká na první semifinále od Australian Open 2021, do Top 100 už se vrátit dokázala. Svou premiéru v Indian Wells odstartovala vydřenou výhrou nad Julií Putincevovou.

Azarenková letos absolvovala už 15 utkání. Všech pět porážek zaznamenala proti kvalitním soupeřkám a set nedokázala uhrát jen v posledním duelu v osmifinále v Dubaji, v němž působila zraněně a Madison Keysové sebrala pouhé tři gamy. Po semifinále na Australian Open se představila ještě v Dauhá, kde mohla ve druhém kole vyřadit v aktuální sezoně výborně hrající Belindu Bencicovou. Vstup do turnaje nezvládla jen v lednu v Adelaide, když prohrála bitvu s Veronikou Kuděrmetovovou.

Muchová se vrací po dalším zdravotním problému a už s Julií Putincevovou měla velké potíže, v rozhodujícím dějství dokonce prohrávala 1-4. Azarenková bude daleko těžší soupeřkou a je zaslouženě mírnou favoritkou, jelikož si letos vede velmi stabilně a až na úplně poslední zápas předvedla ve všech ostatních velmi kvalitní výkon.

Tip na vítězku: Viktoria Azarenková

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Auckland (ČF)

Bilance: 8-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-3

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-2 (kariérní 16-18)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dauhá (2K), Dubaj (ČF)

Cesta turnajem: Putincevová (6-3 4-6 6-4)

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (SF)

Bilance: 10-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 10-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 168-25)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Viktoria Azarenková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 34-10

Nejlepší výsledek: triumf (2012, 2016)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Dauhá (2K), Dubaj (OF)

Cesta turnajem: volný los



Markéta Vondroušová (105.) - Marie Bouzková (32.) | Stadium 9 (20:00 SEČ)

Sobotní program nabídne české derby mezi Markétou Vondroušovou, jež pořád útočí na své už čtvrté osmifinále v kalifornské poušti, a Marií Bouzkovou, která může vyrovnat své maximum v tomto dějišti. Vzájemná bilance je před tímto soubojem vyrovnaná.

Vondroušová se na konci října vrátila po půlroční pauze a celkem hned se jí začalo dařit. Na nejvyšším okruhu se znovu objevila až na začátku letošní sezony, v Adelaide prošla do čtvrtfinále, na Australian Open do třetího kola a v hale v Linci až do semifinále. Na všech třech turnajích si připsala minimálně dvě výhry. Tato série skončila v Dubaji, kde dohrála v prvním kole po derby s Karolínou Plíškovou. Následovalo vypadnutí z Top 100. V Indian Wells začala hladkou výhrou nad Rebeccou Marinovou.

Bouzková má za sebou nejlepší sezonu kariéry, korunovanou prvním titulem na nejvyšší tour a také čtvrtfinálovou účastí ve Wimbledonu. Letos se však trápí výsledkově i herně, postrádá svou obvykle velmi kvalitní fyzickou kondici, a dokonce přijela s negativní bilancí 5-7. Jejím maximem v probíhající sezoně je druhé kolo v Hobartu a Dubaji. Nedařilo se jí ani v oblíbeném Mexiku, v Monterrey prohrála hned s Annou Karolínou Schmiedlovou, s trápící se Slovenkou uhrála pouhých šest gamů.

Bouzková se letos ohromně trápí, a pokud nezaznamená hned v prvním zápase v Indian Wells markantní zlepšení, pak se s největší pravděpodobností naplní papírové předpoklady. Vondroušová si totiž letos naopak vede stabilně dobře, a navíc se jí v Indian Wells náramně povedly tři ze čtyř startů. Obě aktérky sehrály s krajankami podobný počet soubojů, Bouzková to má 17-13 a Vondroušová 21-7.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 8-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 4-3 (kariérní 52-45)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Dubaj (1K)

Cesta turnajem: Marinová (6-2 6-2)

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Hobart (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Hobart (2K)

Bilance: 5-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 5-7

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 3-0 (kariérní 219-96)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Marie Bouzková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Dauhá (Q), Dubaj (2K), Monterrey (1K)

Cesta turnajem: volný los



Kateřina Siniaková (45.) - Beatriz Haddadová Maiaová (13.) | Stadium 9 (21:30 SEČ)

Kateřina Siniaková bude bojovat o vyrovnání svého maxima v kalifornské poušti proti předloňské osmifinalistce a aktuální světové třináctce Beatriz Haddadové Maiaové. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil loni v prvním kole na WTA 1000 v Guadalajaře a překvapivě se z postupu radovala Siniaková.

Siniaková se prezentovala slušnou formou už na generálkách před úvodním grandslamem sezony, kde si mohla vyšlápnout na Caroline Garciaovou. Na Australian Open měla smůlu na los, v prvním kole potkala Cori Gauffovou. Chuť si spravila postupem do semifinále v Méridě a skvělý výsledek si mohla připsat i o týden později v další mexické metropoli, v úvodním kole v Monterrey však nešťastně prohrála bitvu s Kamillou Rachimovovou. Do Indian Wells vstoupila těsným dvousetovým vítězstvím nad trápící se Jule Niemeierovou.

Haddadová Maiaová pokračuje letos ve sbírání velmi solidních výsledků. V probíhající sezoně byla už třikrát ve čtvrtfinále, nejdál se podívala do semifinále v Abú Zabí, a má na kontě skalpy Jeleny Rybakinové, Darjy Kasatkinové či Pauly Badosaové. Na druhou stranu se jí dva turnaje vůbec nepovedly, na Australian Open ztroskotala v prvním kole na Nurii Párrizasové a přes první soupeřku nepřešla ani při svém posledním vystoupení, když v Dubaji zahodila náskok proti Soraně Cirsteaové.

Obě aktérky zaznamenaly po jediném předchozím měření sil pokles formy. Přece jen o poznání lépe si letos vede Brazilka, která sice na poslední akci prohrála se Soranou Cirsteaovou, ale v posledních týdnech porazila Paulu Badosaovou, Darju Kasatkinovou či Jelenu Rybakinovou. Siniaková před několika dny v Monterrey neuspěla proti Kamille Rachimovové a v prvním kole v Indian Wells měla velké potíže s letos mizerně hrající Jule Niemeierovou.

Tip na vítězku: Beatriz Haddadová Maiaová

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mérida (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Mérida (SF)

Bilance: 8-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 8-5

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-2 (kariérní 19-53)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Kateřina Siniaková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Mérida (SF), Monterrey (1K)

Cesta turnajem: Niemeierová (7-5 6-4)

Beatriz Haddadová Maiaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (SF)

Bilance: 9-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 9-5

Bilance proti hráčkám Top 50: 8-3 (kariérní 30-36)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Beatriz Haddadová Maiaová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Dauhá (ČF), Dubaj (1K)

Cesta turnajem: volný los



Iga Šwiateková (1.) - Claire Liuová (56.) | Stadium 1 (21:30 SEČ)

Iga Šwiateková vykročí za obhajobou triumfu na BNP Paribas Open soubojem s domácí nadějí Claire Liuovou. Na o rok starší Američanku dosud narazila jen před čtyřmi lety v Aucklandu a musela utkání otáčet.

Šwiateková loni posbírala osm titulů, přidala další dva grandslamové vavříny a je suverénní světovou jedničkou. Na začátku letošního roku však nedominovala, v United Cupu schytala výprask od Jessicy Pegulaové a na Australian Open skončila již v osmifinále na pozdější finalistce Jeleně Rybakinové. Od té doby ovšem zase exceluje, při obhajobě v Dauhá ztratila ve třech zápasech jen pět gamů a snadno prošla do finále i v Dubaji. V něm ale po slabším výkonu jasně prohrála s Barborou Krejčíkovou.

Liuová do sezony vstoupila v Adelaide a probojovala se z kvalifikace do druhého kola. Na následujících pěti turnajích však dosáhla jen na tři vítězství, dvě z nich slavila v kvalifikacích. Do Indian Wells dorazila s bilancí 3-7 z posledních 10 zápasů. Na domácím podniku WTA 1000 začala dvousetovou výhrou nad trápící se Annou Karolínou Schmiedlovou, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser.

Šwiateková měla před čtyřmi roky s Liuovou velké potíže, ovšem tentokrát se očekává jednoznačná výhra. Světová jednička totiž učinila na rozdíl od soupeřky obrovský progres a bylo by velkým překvapením, kdyby se proti domácí zástupkyni i tentokrát dostala do problémů. Nic na tom nemění ani její méně stabilní forma v letošním roce.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (T); Dubaj (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (T); Dubaj (F)

Bilance: 12-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-0 (kariérní 45-7)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Dauhá (T), Dubaj (F)

Cesta turnajem: volný los

Claire Liuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (2K)

Bilance: 7-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 7-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Claire Liuová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Dauhá (Q), Dubaj (1K)

Cesta turnajem: Schmiedlová (7-6 6-3)



Taylor Fritz (5.) - Ben Shelton (41.) | Stadium 1 (23:59 SEČ)

Taylor Fritz zahájí obhajobu svého největšího kariérního triumfu prostřednictvím domácího derby s Benem Sheltonem, který startuje na podnicích Masters teprve podruhé v kariéře a v Indian Wells debutuje. Bude se jednat o první měření sil.

Fritz se v lednu výrazně podílel na prvenství své země v premiérovém ročníku týmového United Cupu, ale pak přišla šokující porážka ve druhém kole Australian Open s Alexejem Popyrinem. V nejlepší formě nehrál ani v posledních týdnech, ačkoli nenašel přemožitele v Delray Beach a na dalších dvou turnajích prošel do semifinále. V Dallasu prohrál souboj o finále s Yibing Wuem a v Acapulku semifinálovou bitvu s krajanem Tommym Paulem.

Shelton hraje v letošní sezoně své první turnaje mimo domácí půdu. Po nepovedených vystoupeních v Adelaide a Aucklandu dokonale využil příznivého losu a selhání favoritů na Australian Open a probojoval se až mezi nejlepší osmičku. V Delray Beach však zlepšenou formu nepotvrdil a ztroskotal hned na Marcosovi Gironovi. O něco lepší je to v posledních několika dnech, v Acapulku dostal do rozhodující sady Holgera Runeho a v Indian Wells snadno přehrál Fabia Fogniniho.

Fritz letos slavil zisk titulu a hrál další dvě semifinále, ovšem jeho výkony nejsou tak přesvědčivé jako ty loňské. Shelton zase zazářil na Australian Open, ale od té doby si nevede nijak skvěle ani stabilně. Starší z Američanů by tak měl využít svých mnohem větších zkušeností, nejen s velkými turnaji, a s krajanem si poradit.

Tip na vítěze: Taylor Fritz

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (T); Acapulko, Dallas (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (T); Acapulko (SF)

Bilance: 14-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-3

Bilance proti hráčům Top 50: 7-2 (kariérní 83-87)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Taylor Fritz - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 15-5

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Delray Beach (T), Acapulko (SF)

Cesta turnajem: volný los

Ben Shelton - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 6-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-5

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Ben Shelton - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Delray Beach (1K), Acapulko (1K)

Cesta turnajem: Fognini (6-4 6-1)