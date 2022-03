V rámci čtvrtého hracího dne letošního ročníku Miami Open absolvují druhé kolo čtyři české zástupkyně. Petra Kvitová do turnaje vstoupí proti Claře Burelové, Markéta Vondroušová v duelu s Julií Putincevovou. Linda Fruhvirtová vyzve Elise Mertensovou a Marie Bouzková světovou šestku Paulu Badosaovou. Šlágr pátečního programu bude patřit Andrejovi Rubljovovi a Nickovi Kyrgiosovi.

Linda Fruhvirtová (279.) - Elise Mertensová (24.) | Court 1 (17:30 SEČ)

Linda Fruhvirtová předevčírem v Miami úspěšně zahájila svůj debut v hlavních soutěžích podniků WTA 1000 a proti loňské osmifinalistce Elise Mertensové zaútočí na svůj nejcennější skalp. Hráčky se potkávají poprvé.

Fruhvirtová loni ovládla dva podniky ITF W15 a před měsícem v mexickém Cancúnu si bez ztráty setu došla pro svůj největší titul (W25). Na dalších třech akcích však slavila jediné vítězství, na posledních dvou ztroskotala na úvodní soupeřce. Česká hvězdička si vyzkoušela už velký podnik v Indian Wells, v prvním kole kvalifikace nestačila na krajanku Marii Bouzkovou. V Miami ovšem díky divoké kartě startuje přímo v hlavní soutěži a v úvodním kole si vyšlápla na Danku Koviničovou.

Mertensová ještě v první půlce předchozí sezony excelovala a potvrzovala vynikající formu po koronavirové pauze. Po French Open však přišel útlum a vyrovnaně nehraje ani letos. Zatímco na Australian Open a v Dauhá došla do osmifinále a v Petrohradu do čtvrtfinále, v Sydney, v Dubaji a Indian Wells se loučila v úvodních kolech. Na poslední akci v Indian Wells sice zničila Martu Kosťukovou, ale pak nestačila na aktuálně členku až třetí stovky žebříčku Darju Savilleovou.

Šestnáctiletá Fruhvirtová se postupně zlepšuje, ale na ostřílenou Mertensovou, která má vynikající obranu a umí i zaútočit, to asi bude pořád málo. Belgičanka nicméně nemá ideální formu, takže šance určitě je.

Tip na vítězku: Elise Mertensová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (2K)

Bilance: 7-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (-)

Linda Fruhvirtová - Miami Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Indian Wells (Q)

Cesta turnajem: Koviničová (6-0 6-4)

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Australian Open (OF)

Bilance: 9-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 7-5

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-1 (kariérní 196-86)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Elise Mertensová - Miami Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los



Petra Kvitová (32.) - Clara Burelová (82.) | Court 1 (19:00 SEČ)

Petra Kvitová v Miami už šestkrát po sobě zvládla úvodní zápas a o prodloužení této série bude dvojnásobná čtvrtfinalistka usilovat v premiérovém souboji s Clarou Burelovou. Bývalý juniorská světová jednička na prestižním podniku debutuje.

Kvitová měla katastrofální vstup do sezony, na čtyřech akcích posbírala pouhé dvě výhry. Na Blízkém východě se však zvedla, ve čtvrtfinále v Dubaji měla mečbol proti pozdější šampionce Jeleně Ostapenkové a v Dauhá oplatila porážku Irině Beguové a pak kvůli obnovenému zánětu zápěstí musela ve druhém kole vzdát. Zdravotně je nejspíše zase fit, ale formu ztratila, v Indian Wells se trápila s Aljaksandrou Sasnovičovou a pak schytala výprask od Marii Sakkariové.

Burelová rozhodně neprožívá povedené období, do Miami dorazila s letošní bilancí 2-4. Na předchozí akci v Indian Wells jasně nestačila na Anhelinu Kalininovou a připsala si už čtvrtou porážku v řadě. V Miami sérii nezdarů přerušila, když porazila kvalifikantku Magdalenu Frechovou.

Kvitové by měla k vítězství stačit i forma z opačné strany Spojených států. České lvici se sice letos nedaří, ale rozhodně je na tom lépe než o 11 let mladší Francouzka.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (ČF)

Bilance: 6-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-6

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-1 (kariérní 162-50)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Petra Kvitová - Miami Open

Kariérní bilance: 14-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014, 2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los

Clara Burelová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (2K)

Bilance: 2-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 2-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-2 (kariérní 1-10)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Clara Burelová - Miami Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Indian Wells (1K)

Cesta turnajem: Frechová (6-3 7-5)



Marie Bouzková (86.) - Paula Badosaová (6.) | Grandstand (20:30 SEČ)

Marie Bouzková si předevčírem připsala své první vítězství v hlavní soutěži Miami Open a o další se pokusí proti zástupkyni Top 10 Paule Badosaové. S jednou z největších favoritek letošního ročníku jediný dosavadní duel před čtyřmi a půl lety prohrála.

Bouzková si loni prošla obrovskou krizí, která začala právě v Miami. Už ji však ukončila, po solidním australském létě (druhé kolo v Adelaide a na Australian Open) si v Guadalajaře zahrála své třetí finále na turnajích WTA, ve čtvrtfinále v Monterrey měla mečboly a v Indian Wells se z kvalifikace probojovala až do třetího kola (skreč). V Miami na úvod kvalifikace odvrátila mečbol Anastasie Gasanovové a ve finále přetlačila další Rusku Anastasii Potapovovou, hlavní soutěž zahájila drtivou výhrou nad Laurou Siegemundovou.

Badosaová prožila nejlepší sezonu, kterou korunovala triumfem v Indian Wells a účastí na Turnaji mistryň. Letos ovládla Sydney a došla do osmifinále Australian Open. Na Blízkém východě se jí ale vůbec nedařilo, v Dubaji hned v úvodním kole prohrála s Elenou-Gabrielou Ruseovou a v osmifinále v Dauhá uhrála jen pět gamů s Cori Gauffovou. V Indian Wells se však znovu chytla, v roli obhájkyně titulu bez ztráty setu došla do semifinále, v němž ve třech setech podlehla Marii Sakkariové.

Bouzková má letos velmi solidní formu, ale na rozjetou Badosaovou to s největší pravděpodobností stačit nebude. Rodačka z New Yorku reprezentující Španělsko je výsledkově i výkonnostně právoplatnou členkou elitní desítky.

Tip na vítězku: Paula Badosaová

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (F)

Bilance: 17-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 17-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 4-7)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Marie Bouzková - Miami Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: Siegemundová (6-1 6-2)

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (T); Indian Wells (SF)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 13-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-2 (kariérní 26-19)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Paula Badosaová - Miami Open

Kariérní bilance: 3-4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Indian Wells (SF)

Cesta turnajem: volný los



Markéta Vondroušová (33.) - Julia Putincevová (47.) | Court 2 (20:30 SEČ)

Markéta Vondroušová zahájí útok na už třetí účast ve druhém týdnu Miami Open po sobě proti Julii Putincevové. S bývalou osmifinalistkou vyhrála všechny tři předchozí souboje, ten poslední před pár týdny v kvalifikaci v Dubaji.

Vondroušová se chytla až na posledních dvou akcích. Zatímco v Adelaide, na Australian Open i v Petrohradu skončila v úvodních kolech, v Dubaji se z kvalifikace probojovala až do semifinále. Jenže přišlo další zranění, o finále nakonec vůbec nebojovala a musela vynechat první "tisícovku" v Dauhá. V Indian Wells hrála bez potíží, po skalpu Anett Kontaveitové v osmifinále podlehla Veronice Kuděrmetovové.

Putincevová absolvuje svůj pátý letošní turnaj a bude usilovat o teprve druhou vítěznou sérii v sezoně, jedinou zaznamenala v kvalifikaci v Dubaji, kde ji zastavila právě Vondroušová. V Dauhá neudržela vedení proti Viktorii Azarenkové a nedávno v Indian Wells prohrála bitvu s Viktorijí Golubicovou. V Miami začala obratem proti divoké kartě a hráčce třetí stovky žebříčku Nastasje Schunkové.

Pokud Vondroušová nemá zdravotní potíže a udrží si formu z posledních dvou turnajů, pak by měla do letošního ročníku Miami Open úspěšně vstoupit. S Putincevovou ale možná bude muset už potřetí v řadě do rozhodující sady.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (SF)

Bilance: 11-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 11-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 5-3 (kariérní 45-41)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - Miami Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: volný los

Julia Putincevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (2K)

Bilance: 4-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-4

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-2 (kariérní 56-103)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Julia Putincevová - Miami Open

Kariérní bilance: 5-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: Schunková (4-6 6-3 6-1)



Andrej Rubljov (7.) - Nick Kyrgios (102.) | Stadium 1 (20:00 SEČ)

Andrej Rubljov do turnaje vstoupí proti jednomu z nejtěžších možných soupeřů pro úvodní kola, čeká ho totiž dnešní šlágr s Nickem Kyrgiosem. Vzájemná bilance je před tímto soubojem vyrovnaná 1-1, oba aktéři byli na Miami Open nejdále v semifinále.

Rubljov prožívá další povedený vstup do sezony, což potvrzuje bilance 18 vítězství a pouhých tří porážek. Na Australian Open sice vypadl už ve třetím kole a v Rotterdamu neobhájil loňský triumf, nicméně pak během dvou týdnů ovládl Marseille i Dubaj, kde slavil jubilejní desátý triumf na nejvyšším okruhu. Jeho sérii 13 vyhraných zápasů ukončil až v semifinále v Indian Wells pozdější šampion Taylor Fritz.

Kyrgios v pandemické době velmi málo cestuje a hraje značně omezený počet turnajů. Od startu sezony 2020 absolvoval pouhých 30 zápasů s bilancí 17-13. Před cestou na velké americké podniky se letos představil pouze na Australian Open, kde ve druhém kole sebral set pozdějšímu finalistovi Daniilovi Medveděvovi. V Indian Wells se blýskl skvělou formou, bez ztráty setu prošel do čtvrtfinále a v něm sehrál parádní bitvu s Rafaelem Nadalem. V Miami začal výhrou nad Adrianem Mannarinem.

Rubljov je favoritem, nicméně Kyrgios dokáže se svým nejlepším tenisem porazit kohokoli na tour. Bude tak hodně záležet hlavně na výkonu australského bouřliváka, protože Rubljov se v posledních týdnech prezentuje stabilně. Kyrgios je v této fázi Miami Open neporažen, ovšem hráče Top 10 na Floridě ještě nikdy neporazil.

Tip na vítěze: Andrej Rubljov

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Marseille (T); Indian Wells, Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (T); Indian Wells (SF)

Bilance: 18-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 11-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 2-0 (kariérní 148-72)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Andrej Rubljov - Miami Open

Kariérní bilance: 8-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Indian Wells (SF)

Cesta turnajem: volný los

Nick Kyrgios - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (ČF)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 22-39)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Nick Kyrgios - Miami Open

Kariérní bilance: 13-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2016-17)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: Mannarino (7-6 6-3)