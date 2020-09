4. den v Římě: Vondroušová a Siniaková budou útočit na osmifinále. Šlágrem je souboj Azarenkové s Keninovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Siniaková (ČR) - Kasatkinová (Rus.) | Court 1 (11:00 SELČ) Vondroušová (12-ČR) - Rusová (Niz.) | Court 1 (12:30 SELČ) • Šlágr dne • Keninová (3-USA) - Azarenková (Běl.) | Centrale (19:00 SELČ)



Kateřina Siniaková (61.) - Darja Kasatkinová (74.) | Court 1 (11:00 SELČ)

Kateřina Siniaková se v italské metropoli dočkala teprve druhého letošního vítězství v hlavních soutěžích na hlavním okruhu a přerušila sérii čtyř porážek, letos ještě nevyhrála dva zápasy v řadě v hlavní soutěži. Rovněž její dnešní soupeřka, bývalá světová desítka Darja Kasatkinová, v posledních dvou letech prochází krizí. Siniaková s Ruskou loni právě ve druhém kole římského turnaje prohrála a nestačila na ni ani v předchozích dvou soubojích.

Siniaková pokračuje v mizérii i letos, kdy se celkem osmkrát představila v hlavní soutěži na hlavním okruhu a připsala si jediné vítězství. Nedaří se jí ani po restartu sezony. Na antuce v Praze (Tamara Zidanšeková), přípravné akci v New Yorku (Kirsten Flipkensová) ani US Open (Kaia Kanepiová) se výhry nedočkala. V Římě po skalpu Angelique Kerberové slavila teprve druhé letošní vítězství v hlavních soutěžích na hlavním okruhu a přerušila sérii čtyř porážek.

Kasatkinová hraje už svůj 11. letošní turnaj a teprve potřetí se dokázala dostat přes první kolo. Poprvé se jí to povedlo zkraje roku v novozélandském Aucklandu, jejím letošním maximem je semifinále z lyonské haly. Ruska se ztrátou pouhých pěti gamů prošla dvoukolovou kvalifikací, v hlavní soutěži v úvodním kole smetla krajanku Věru Zvonarevovou.

Siniaková v prvním kole předvedla velmi dobrý výkon a mizerně hrající Kerberové nedala šanci. Kasatkinová zatím v Římě válí a vzhledem ke vzájemné bilanci je favoritkou.

Tip: Kasatkinová ve třech setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2. kolo)

Bilance: 8-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-3 (kariérní 64-52)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Kateřina Siniaková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2017, 2019 - 2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Cesta turnajem: (15) Kerberová (6-3 6-1)

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2. kolo)

Bilance: 13-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-2 (kariérní 48-23)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Darja Kasatkinová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2018 - 2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Cesta turnajem: Zvonarevová (6-2 6-2)



Markéta Vondroušová (19.) - Arantxa Rusová (71.) | Court 1 (12:30 SELČ)

Markéta Vondroušová může poprvé od ledna a teprve podruhé v sezoně vyhrát dva zápasy na jednom turnaji a přiblížit se zopakování loňského postupu do čtvrtfinále římského podniku. Proti bude kvalifikantka Arantxa Rusová, s níž se finalistka loňského French Open potkává premiérově.

Vondroušová na začátku roku suverénně došla do čtvrtfinále v Adelaide, kde prohrála se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Od té doby se jí absolutně nedaří. Na dalších čtyřech turnajích vyhrála jediný zápas a po pauze na antuce v Palermu a přípravném turnaji v New Yorku skončila hned na úvod na raketě kvalifikantek. Na US Open postupem do druhého kola alespoň přerušila sérii porážek, schytala ovšem výprask od Aljaksandry Sasnovičové. V Římě začala vydřeným vítězstvím nad kvalifikantkou Misaki Doiovou.

Rusová se letos na hlavním okruhu podívala nejdále do semifinále v Monterrey. Další úspěch zaznamenala, když se z kvalifikace dostala do druhého kola na generálce v New Yorku a až v tie-breaku rozhodující sady podlehla Sereně Williamsové. Na antuce hraje již třetí letošní turnaj a jasně nejlepší, po suverénně zvládnuté dvoukolové kvalifikaci ve dvou setech zdolala talentovanou teenagerku Igu Šwiatekovou.

Vondroušová hrála v první polovině zápasu s Doiovou velmi dobře a jasně vedla, pak ale soupeřku zbytečně pustila do zápasu. Pokud zopakuje výkon z úvodu proti Rusové a tentokrát nezaváhá, měla by slavit celkem hladký postup.

Tip: Vondroušová ve dvou setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2. kolo)

Bilance: 5-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-4 (kariérní 24-15)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo)

Markéta Vondroušová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Cesta turnajem: Doiová (6-1 4-6 6-4)

Arantxa Rusová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Praha (2. kolo)

Bilance: 19-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-2 (kariérní 0-8)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (1. kolo)

Arantxa Rusová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Cesta turnajem: Šwiateková (7-6 6-3)



• Šlágr dne •

Sofia Keninová (5.) - Viktoria Azarenková (14.) | Centrale (19:00 SELČ)

Šlágrem středečního programu je souboj grandslamových šampionek mezi Sofií Keninovou a bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou. Běloruska, která v sobotu hrála finále US Open, může vítězce letošního Australian Open oplatit loňskou těsnou porážku z Acapulka.

Keninová senzačně ovládla lednové Australian Open, ale od té doby svou nejlepší formu hledá. O měsíc později sice triumfovala na slabě obsazeném halovém podniku v Lyonu, nicméně na domácích betonech vyhrála jen tři z pěti zápasů. Na generálce v New Yorku skončila hned po úvodním zápase, na US Open v osmifinále.

Azarenková od loňského US Open stihla odehrát jen čtyři turnaje a přes rok čekala na výhru. Po porážce s Venus Williamsovou v Lexingtonu předvedla ve Flushing Meadows naprosto nečekanou jízdu, když ovládla generálku Western & Southern Open a na US Open až ve finále podlehla Naomi Ósakaové. Rychlý přesun do Říma zvládla skvěle a v úvodním zápase oplatila nedávnou porážku Venus Williamsové.

Azarenková má teď formu jako za starých časů, kdy vyhrála oba své grandslamové tituly a byla světovou jedničkou. Proti hledající se Keninové je favoritkou.

Tip: Azarenková ve třech setech

Sofia Keninová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Australian Open (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 18-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-2 (kariérní 7-10)

Grandslamy: Australian Open (vítězka), US Open (osmifinále)

Sofia Keninová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Cesta turnajem: volný los

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (vítězka); US Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 12-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 69-73)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), US Open (finále)

Viktoria Azarenková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 20-10

Nejlepší výsledek: finále (2013)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Cesta turnajem: V. Williamsová (7-6 6-2)