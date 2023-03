43letý Ind Bopanna se stal nejstarším vítězem Masters. V Indian Wells triumfoval s Ebdenem

Rohan Bopanna a Matthew Ebden spojili síly na začátku letošní sezony a třikrát skončili v 1. kole. Ovšem zbylé tři turnaje zakončili finálovým zápasem a podruhé v něm zvítězili. Necelý měsíc po triumfu v Dauhá nenašli přemožitele ani v Indian Wells při společné premiéře na akci Masters 1000.



Indicko-australský tandem ve čtvrtfinále vyřadil skvělé kanadské singlisty Félixe Augera-Aliassimea s Denisem Shapovalovem, v semifinále zastavil domácí dvojnásobné šampiony Johna Isnera s Jackem Sockem a ve finále zdolal 6-3 2-6 10-8 nejvýše nasazenou dvojici a vítěze tří loňských podniků Masters Nizozemce Wesleyho Koolhofa s Britem Nealem Skupskim.



Bopanna vyhrál podnik Masters 1000 popáté v kariéře (opět s jiným partnerem), poprvé po šesti letech a poprvé na outdoorovém hardu. Předtím zvítězil dvakrát v pařížské hale Bercy v letech 2011 (s Aisamem Kúreším) a 2012 (s Mahešem Bhupáthím) a na antukách v Madridu 2015 (s Florinem Mergeou) a Monte Carlu 2017 (s Pablem Cuevasem).



"Je to opravdu výjimečné. Z nějakého důvodu se tomu tady říká Tennis Paradise. V průběhu spousty let sem jezdím a sleduju vyhrávat ty nejlepší z nás. Jsem šťastný, že jsme to s Mattem dokázali také a získali tenhle titul. Odehráli jsme tu několik vyrovnaných zápasů a dnes jsme porazili jeden z nejlepších párů. Jsme opravdu moc šťastní," radoval se Bopanna.



Ve 43 letech se indický deblista stal vůbec nejstarším finalistou i vítězem podniků Masters a překonal svého bývalého partnerka Kanaďana Daniela Nestora.







"Už jsem s Dannym mluvil a omlouval se mu, že jsem jeho rekord překonal," vtipkoval Bopanna. "Tenhle titul mi už zůstane, takže jsem moc šťastný," dodal bývalý třetí nejlepší deblista světa po svém celkově 56. finále na okruhu ATP a zisku 24. titulu. Ve sbírce má jedinou grandslamovou trofej ze smíšené čtyřhry (French Open 2017).



35letý Australan Ebden ve svém 16. deblovém finále vybojoval 9. titul a vůbec první z podniku Masters. Na rozdíl od Bopanny už ale vyhrál i čtyřhru mužů na grandslamu, loni triumfoval ve Wimbledonu s krajanem Maxem Purcellem.



"Moc to pro nás znamená. Z nějakého důvodu se tomu turnaji říká pátý grandslam. Neustále pracujeme na naší hře a i v našem věku se neustále zlepšujeme. Ladíme společnou chemii jako pár," řekl Ebden.



"Na začátku roku jsme o tom s Bopsem (Bopannou mluvili). Řekli jsme si, že chceme vyhrávat grandslamy, turnaje Masters, pětistovky a pokusit se dostat na první místo žebříčku. O tom to je. A dnes jsme tímto směrem udělali velký krok," dodal zkušený Australan, bývalý 39. singlista světa.



Do finále dvouhry v sobotu postoupili Španěl Carlos Alcaraz a Daniil Medveděv.

• ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.800.000 dolarů

sobotní výsledky (18. 03. 2023) • Dvouhra - semifinále • Alcaraz (1-Šp.) - Sinner (11-It.) 7-6(4) 6-3 Medveděv (5) - Tiafoe (14-USA) 7-5 7-6(4) • Čtyřhra - finále • Bopanna/Ebden (Ind./Austr.) - Koolhof/Skupski (1-Niz./Brit.) 6-3 2-6 10-8