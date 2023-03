Alcaraz a Medveděv postoupili poprvé do finále Masters v Indian Wells

Carlos Alcaraz na loňském US Open slavil zisk prvního grandslamového titulu a stal nejmladší světovou jedničkou. O závěr sezony s vyvrcholením na Turnaji mistrů ale přišel kvůli zranění břišního svalu a začátek nové sezony pak nestihl kvůli zranění hamstringu na pravé noze. Mimo jiné nestartoval na Australian Open a z čela žebříčku byl sesazen.



Do turnajového kolotoče se vrátil až po více než čtvrt roce a po měsíci má skvělou zápasovou bilanci 13-1. V únoru na jihoamerických antukách vyhrál osm zápasů v řadě, než si ve finále v Riu de Janeiro obnovil zranění hamstringu a musel pár dní odpočívat.



První letošní podnik série Masters 1000 v Indian Wells ale stihl a na prvním hardovém turnaji ve venkovních podmínkách od US Open se mu daří. S pěti soupeři neztratil ještě ani set, po čtvrteční výhře nad Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem, kterého porazil až na čtvrtý pokus, v sobotu zvládl i další souboj hráčů nastupující generace s Jannikem Sinnerem.



19letý Španěl loni s o dva roky starším Italem prohrál finále v Umagu, ale zdolal ho v pěti setech ve čtvrtfinále newyorského grandslamu a teď v Kalifornii uspěl znovu. Přestože v prvním setu neudržel výhodu brejku a za stavu 5-6 čelil setbolu, zvítězil po bezmála dvouhodinovém boji 7-6 6-3 a vzájemnou bilanci upravil na 4-2.



"Hrát proti Jannikovi není nikdy snadné. Musel jsem překonat menší potíže, odvracet setbol. Věděl jsem, že musím zvýšit úroveň své hry, abych ho porazil. První set byl opravdu vyrovnaný. Ve druhém jsem nervy hodil za hlavu a hrál mnohem uvolněněji. To byl klíč všeho," komentoval Alcaraz.



"S dnešním výkonem jsem opravdu spokojený. Jsem šťastný, že jsem tímhle skvělým zápasem prošel. Jannik je skvělý tenista se skvělými údery. Myslím, že nás v příštích letech čeká velká rivalita. Hrajeme na největších turnajích a tady to pro nás nekončí. Odehrajeme ještě spoustu dalších skvělých zápasů. Já jsem teď šťastný ze svého prvního finále v Indian Wells," řekl Alcaraz.







Postupem do finále v Indian Wells překonal své loňské maximum a už jen jedna výhra ho dělí od návratu do čela světového žebříčku. Sesadit může Novaka Djokoviče, který má kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 zakázán vstup do USA. Pokud se španělský teenager na 1. místo vrátí a bude ho chtít udržet i pro začátek antukového jara, musel by následně obhájit triumf na dalším podniku Masters v Miami.



Do finále obou turnajů Sunshine Double v Indian Wells a Miami Alcaraz postoupil jako 18. tenista v historii a může se stát nejmladším majitelem obou trofejí z těchto podniků. Má šanci překonat Michaela Changa, Jima Couriera či Novaka Djokoviče, kterým se to povedlo 'až' po dovršení věku 20 let.



V celkově 11. finále bude rodák z Murcii usilovat o 8. titul a třetí z turnajů Masters 1000, který by navázal na loňské triumfy z Miami a Madridu. Vyhrát tři akce Masters ještě jako teenager může jako teprve druhý v historii po krajanu Rafaelu Nadalovi, který měl v 19 letech na kontě dokonce už šest triumfů.



V nedělním vyvrcholení BNP Paribas Open se Alcaraz utká teprve podruhé s předloňským vítězem US Open Daniilem Medveděvem, s nímž jediný vzájemný duel ve Wimbledonu 2021 prohrál hladce 0-3 na sety. Tehdy ale hrál svůj první turnaj na trávě a teprve pár měsíců se 'rozkoukával' na okruhu ATP, zatímco soupeř byl světovou dvojkou.



"Chci hrát proti těm nejlepším na světě. Vždycky říkám, že pokud chceš být nejlepší, tak ty nejlepší musíš porážet. A řekl bych, že Daniil je momentálně ten nejlepší... Má úžasnou vítěznou sérii, bude to pro mě velká výzva. Ale jsem na to připraven, zítra ve finále předvedu to nejlepší," věří Alcaraz.



27letý Medveděv letos na svém neoblíbeném pomalém povrchu v Indian Wells startuje pošesté v kariéře a vůbec poprvé překonal osmifinále. Navazuje tak na skvělou formu z února, kdy vyhrál tři turnaje během tří týdnů (Rotterdam, Dauhá, Dubaj).



V Kalifornii ho nezastavily ani bolesti kotníku, který si podvrtl právě v osmifinále během více než tříhodinové bitvy s Alexanderem Zverevem, ani následné limitující omezení v dalších zápasech. "Od chvíle, co jsem si ten kotník podvrtl, hraju líp a líp. Ale pořád to tady nejsou oblíbené podmínky pro mou hru," přiznal Medveděv po prvním sobotním semifinále.



V něm si bývalý první hráč světa poradil 7-5 7-6 s domácím Francesem Tiafoem, kterého porazil i v pátém vzájemném utkání na tvrdém povrchu. Vyhrál tak 19. zápas v řadě a jediné vítězství ho dělí od vyrovnání nejdelší vítězné šňůry z přelomu sezon 2020 a 2021.







Medveděv měl velké problémy s ukončením semifinálové bitvy. Ve druhém setu dvakrát podával na vítězství a měl přitom dohromady sedm mečbolů, ale proměnil až ten osmý v tie-breaku. Pomohl si 9. esem.



"Konec by šílený. Byl jsem šťastný, když jsem vedl 6-5 a 40-0. Ale když jsem se dostal na shodu, tak jsem si řekl 'Bože, to už je zahozených šancí, tohle by nemuselo dopadnout dobře. Takže byla úleva, když jsem na další mečbol trefil eso," řekl Medveděv.



"Na jakémkoliv jiném kurtu bych to asi ukončil rychleji, ale tady to pořád nejsou moje oblíbené podmínky," znovu si s hořkým úsměvem postěžoval. "Ale jsem ve finále, tak si nemůžu stěžovat. Těším se na zítřek a doufám, že předvedu svůj nejlepší tenis," dodal muž, jenž může vyhrát čtyři turnaje ATP po sobě jako první od roku 2016, kdy Andy Murray ovládl dokonce pět akcí v řadě během sedmi týdnů.



V celkově 31. finále bude vítěz Turnaje mistrů 2020 Medveděv bojovat o 19. titul, z toho osmnáctý na tvrdém povrchu. Podnik Masters může vyhrát popáté a poprvé od srpna 2021.







Čtyřhru v Indian Wells vyhráli Ind Rohan Bopanna, ve 43 letech nejstarší vítěz turnaje Masters, s Australanem Matthewem Ebdenem.

• ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.800.000 dolarů

sobotní výsledky (18. 03. 2023) • Dvouhra - semifinále • Alcaraz (1-Šp.) - Sinner (11-It.) 7-6(4) 6-3 Medveděv (5) - Tiafoe (14-USA) 7-5 7-6(4) • Čtyřhra - finále • Bopanna/Ebden (Ind./Austr.) - Koolhof/Skupski (1-Niz./Brit.) 6-3 2-6 10-8