5. července 1975. Den, kdy Arthur Ashe jako první černoch vyhrál dvouhru ve Wimbledonu

Afroameričan Arthur Ashe patřil v 60. a 70. letech minulého století k velkým postavám světového tenisu, do historie se zapsal mimo jiné jako první a dosud jediný černoch, který kdy vyhrál Wimbledon. Podařilo se mu to 5. července 1975, ve finále tehdy na londýnské trávě přehrál svého krajana Jimmyho Connorse 3-1 na sety. První ze svých tří grandslamových titulů získal Ashe na US Open 1968, druhý pak na Australian Open 1970.

Na tenistu, který v roce 1993 podlehl nemoci AIDS (virem HIV se nakazil během operace srdce), navázal už jen Yannick Noah, syn kamerunského otce a francouzské matky a vítěz French Open v roce 1983.



Mezi teniskami se přitom šampionek černé pleti našlo v historii mnohem více, už v 50. letech vyhrávala grandslamové turnaje Američanka Althea Gibsonová, od přelomu století pak řadu let dominovaly světovému ženskému tenisu sestry Venus a úspěšnější Serena Williamsovy.



Ashe se v roce 1963 stal také prvním tenistou tmavé pleti, který nastoupil za daviscupový tým Spojených států amerických. V roce 1968 po vítězství na US Open mu z důvodu barvy pleti nebyl umožněn vstup do Jihoafrické republiky na tam pořádaný mezinárodní turnaj.



To vedlo k jeho velice silné angažovanosti v boji proti apartheidu a vůbec všem formám útisku černochů. V souvislosti s touto angažovaností byl později dvakrát zatčen na demonstracích 1985 a 1992.



Ashe, který byl v roce 1985 uveden do Mezinárodní tenisové síně slávy, nezískal grandslamový titul pouze z French Open. Na pařížské antuce bylo jeho maximem čtvrtfinále. Za svou kariéru vyhrál celkem 33 turnajů ATP ve dvouhře.