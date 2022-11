5. den na Turnaji mistryň: Semifinále má jisté jen Sakkariová, bojovat o něj budou Džabúrová, Pegulaová i Sabalenková

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Skupina Nancy Richeyové • Pegulaová (3-USA) - Sabalenková (7-) | PREVIEW LS | Stadium Court (21:30 SEČ) Džabúrová (2-Tun.) - Sakkariová (2-Řec.) | PREVIEW LS | Stadium Court (sobota 1:00 SEČ)



Jessica Pegulaová (3.) - Aryna Sabalenková (7.) | Stadium Court (21:30 SEČ)

Jessice Pegulaové zatím debut na Turnaji mistryň vůbec nevychází, Američanka prohrála oba zápasy ve dvouhře i čtyřhře. Přesto má na rozdíl od deblové soutěže stále šanci na postup, bezpodmínečně však musí porazit Arynu Sabalenkovou. Běloruska ale není její oblíbenou soupeřkou, poslední tři souboje s ní jasně prohrála.

Sabalenková sice jednoznačně ovládla poslední tři měření sil, nicméně jediný předchozí duel na tvrdých površích patřil Pegulaové. O něco lepší formou se dosud v Texasu prezentovala Sabalenková, a navíc má více zkušeností s velkými zápasy a je kvalitnější hráčkou na halových betonech. Šance na postup jsou naprosto vyrovnané.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aktuální forma

Pegulaová letos patří k nejlepším hráčkám na největších akcích, celkem devětkrát postoupila do čtvrtfinále a v osmi případech na podnicích WTA 1000 či grandslamech. Na antuce v Madridu si zahrála své největší finále a o necelý půlrok později dosáhla na "tisícovce" v Guadalajaře na svůj druhý a nejcennější titul. Na posledních pěti turnajích slavila triumf, hrála dvě semifinále a další dvě čtvrtfinále. V hale účinkuje poprvé od února 2020.

Cesta turnajem

V úvodním zápase skupiny tahala proti Marie Sakkariové za kratší konec, utkání sice skončilo ve dvou tie-breacích, nicméně se nedostala k setbolu ani nevedla o brejk. Proti Ons Džabúrové začala výborně, ale po suverénním úvodním dějství už uhrála jen šest her.

Historie na Turnaji mistryň

Debut.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara 2 (T); Madrid (F); San Diego, Toronto, Miami (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 42-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-11 (kariérní 10-21)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (ČF), Wimbledon (3K), US Open (ČF)

Jessica Pegulaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: San Diego (SF), Guadalajara 2 (T)

Odehrané zápasy: Sakkariová (6-7 6-7), Džabúrová (6-1 3-6 3-6)

Aktuální forma

Sabalenková se v úvodu sezony extrémně trápila se servisem a jasně vede letošní statistiku dvojchyb, i když problém před nějakou dobou vyřešila. Na první solidnější výsledek dosáhla až na konci dubna ve Stuttgartu. Ve druhé půlce roku se neprezentuje stabilní formou. Po finále v Hertogenboschi neporazila na třech akcích po sobě více než jednu soupeřku, pak uhrála semifinále v Cincinnati i na US Open, ale v San Diegu a Guadalajaře dosáhla maximálně na jednu výhru.

Cesta turnajem

V úvodním zápase měla namále a byla dva míčky od porážky, s favorizovanou Ons Džabúrovou ztrácela 3-5 v tie-breaku druhé sady a v rozhodujícím dějství doháněla manko brejku. V utkání s Mariou Sakkariovou byla naopak celkem bez šance, příliš chybovala a Řekyni sebrala jen šest gamů.

Historie na Turnaji mistryň

Premiéru na Turnaji mistryň si odbyla loni a skončila ve skupině.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Stuttgart (F); US Open, Cincinnati, Řím (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 31-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-5 (kariérní 19-23)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (-), US Open (SF)

Aryna Sabalenková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: skupina (2021-22)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: San Diego (ČF), Guadalajara 2 (2K)

Odehrané zápasy: Džabúrová (3-6 7-6 7-5), Sakkariová (2-6 4-6)



Ons Džabúrová (2.) - Maria Sakkariová (5.) | Stadium Court (sobota 1:00 SEČ)

Maria Sakkariová už má na rozdíl od dalších tří soupeřek ve skupině jistý postup do semifinále. Pořád je ale o co bojovat, protože její dnešní protivnice Ons Džabúrová ji může sesadit z prvního místa. Jediný letošní souboj na antuce v Římě vyhrála po obratu debutantka Džabúrová a srovnala vzájemnou bilanci na 2-2.

Džabúrová je kurzovou favoritkou, nicméně Sakkariová byla před startem turnaje jejím jediným letošním skalpem Top 10, ten navíc vydřela po obratu z 1-6 2-5. Řekyně může hrát díky jistému postupu do semifinále mnohem uvolněněji, což by mohlo mít zásadní vliv na výsledek. Tunisanka totiž bude pod obrovským tlakem, který ji může svazovat.

Tip na vítězku: Maria Sakkariová

Aktuální forma

Džabúrová letos rozšířila svou sbírku trofejí na tři kousky, hrála další čtyři finále, dvakrát sahala po prvním triumfu na majorech a v žebříčku je nejvýše v kariéře. Zatímco na antuce i trávě pravidelně excelovala, po nezvládnutém finále ve Wimbledonu nemá stabilní formu. V rámci US Open Series se jí vůbec nepovedly generálky, nicméně na US Open padla až ve finále s Igou Šwiatekovou. Následoval šokující nezdar s Claire Liuovou ve čtvrtfinále doma v Monastiru.

Cesta turnajem

V úvodním zápase podlehla Aryně Sabalenkové, ačkoli v tie-breaku druhé sady vedla 5-3 a v rozhodujícím dějství disponovala náskokem brejku. V dalším utkání po obratu porazila domácí Jessicu Pegulaovou.

Historie na Turnaji mistryň

Debut.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Madrid (T); US Open, Wimbledon, Řím, Charleston (F)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 47-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-6 (kariérní 11-19)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (F), US Open (F)

Ons Džabúrová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Monastir (ČF)

Odehrané zápasy: Sabalenková (6-3 6-7 5-7), Pegulaová (1-6 6-3 6-3)

Aktuální forma

Sakkariová ještě na začátku sezony excelovala a uhrála dvě finále a jedno další semifinále. V posledních sedmi měsících si však procházela krizí a stále čeká na druhý kariérní titul. V průběhu travnaté části roku úplně ztratila stabilitu a na posledních deseti turnajích zaregistrovala pouhá dvě čtvrtfinále. Na antuce v Parmě i "tisícovce" v Guadalajaře se nakonec probojovala do finále, ale set neuhrála s Majar Šarífovou ani Jessicou Pegulaovou.

Cesta turnajem

V úvodním zápase narazila na svou poslední přemožitelku Jessicu Pegulaovou a porážku jí ve dvou tie-breacích vrátila, Američanku ani jednou nepustila do vedení brejku. Ani ve druhém utkání neztratila set, Aryně Sabalenkové povolila pouhých šest her.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaji mistryň poprvé účinkovala loni a skončila v semifinále.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara 2, Parma, Indian Wells, Petrohrad (F); Berlín, Dauhá (SF)

Největší úspěchy v hale: Petrohrad (F)

Bilance: 39-22

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-5 (kariérní 22-25)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (3K), US Open (2K)

Maria Sakkariová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Parma (F), Ostrava (2K), San Diego (1K), Guadalajara 2 (F)

Odehrané zápasy: Pegulaová (7-6 7-6), Sabalenková (6-2 6-4)



Scénáře skupiny:

* Pokud budou mít tři hráčky stejnou zápasovou bilanci i procentuální úspěšnost vyhraných setů, rozhodne procentuální úspěšnost vyhraných gamů. V případě rovnosti dvou rozhoduje vzájemná bilance.