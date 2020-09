5. den na US Open: Kvitovou čeká souboj o osmifinále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (6-ČR) - Pegulaová (USA) | Arthur Ashe Stadium (sobota 3:00 SELČ) • Šlágr dne - muži • Krajinovič (26-Srb.) - Goffin (7-Belg.) | Court 11 (18:30 SELČ) • Šlágr dne - ženy • Ósakaová (4-Jap.) - Kosťuková (Ukr.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (12.) - Jessica Pegulaová (63.) | Arthur Ashe Stadium (sobota 3:00 SELČ)

Petra Kvitová dnes zaútočí na své první osmifinále na US Open od roku 2017, kdy postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum na newyorském grandslamu. To její dnešní soupeřka, domácí Jessica Pegulaová, se kterou se potkává poprvé, bude hrát třetí kolo grandslamu premiérově.

Kvitová, která před koronavirovou pauzou na všech čtyřech turnajích postoupila do závěrečných kol, se během přestávky trápila s problémovým levým předloktím a spoustu zápasů musela kvůli zranění vynechat. Po restartu sezony se vrátila na přípravném turnaji v New Yorku, kde hned v prvním zápase překvapivě prohrála s krajankou Marií Bouzkovou. Na US Open si však vede mnohem lépe, s Irinou Beguovou ani Katerynou Kozlovovou neztratila set.

Pegulaová do letošní sezony vstoupila finálovou účastí v Aucklandu. Poté se sice v rozletu zastavila, ovšem po pauze má na kontě další velký úspěch. Po postupu do druhého kola v Lexingtonu se na přípravném turnaji ve Flushing Meadows dostala z kvalifikace až do svého největšího čtvrtfinále. Daří se jí i na US Open, kde ve třech setech zdolala Marii Bouzkovou a Kirsten Flipkensovou a poprvé si zahraje třetí kolo grandslamu.

Pegulaová po restartu sezony odehrála již deset zápasů, polovinu z nich rozhodoval až třetí set. Američanka má viditelné bolístky, ale stále bojuje a nic nevzdává. Únava domácí hráčky by nicméně měla Kvitové ještě více pomoci k postupu, nasazená Češka je favoritkou.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Bilance: 14-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-0 (kariérní 146-42)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Petra Kvitová - US Open

Kariérní bilance: 28-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Beguová (6-3 6-2), Kozlovová (7-6 6-2)

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (finále)

Bilance: 17-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 16-6

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 3-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Jessica Pegulaová - US Open

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: New York (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Bouzková (3-6 6-2 7-6), Flipkensová (7-6 6-7 6-3)



• Šlágr dne - muži •

Filip Krajinovič (26.) - David Goffin (10.) | Court 11 (18:30 SELČ)

Za dnešní mužský šlágr jsme zvolili utkání mezi Filipem Krajinovičem, který má momentálně skvělou formu a zaútočí na první grandslamové osmifinále, a desátým hráčem světa Davidem Goffinem, jenž může čtvrtým rokem po sobě na US Open projít mezi nejlepší šestnáctku. Poslední dva souboje (Montpellier a Indian Wells 2019) bez ztráty setu vyhrál Krajinovič a srovnal vzájemnou bilanci.

Krajinovičovi se po restartu sezony náramně daří. Na přípravném turnaji v New Yorku porazil Salvatora Carusa, poté smetl Dominica Thiema i Mártona Fucsovicse a ve čtvrtfinále mohl na podání ukončit zápas s pozdějším finalistou Milosem Raonicem. Nasazený Srb pokračuje ve skvělých výkonech i na US Open, s Mikaelem Ymerem ani Marcosem Gironem neztratil set.

Goffin měl solidní vstup do sezony, v ATP Cupu dokonce porazil Rafaela Nadala. Jenže těsně před pauzou se belgické jedničce přestalo dařit a svou nejlepší formu hledá i po restartu sezony. Před týdnem na podniku Masters vypadl již v osmifinále s Janem-Lennardem Struffem. Na US Open zatím potvrzuje roli favorita, ve čtyřech setech si poradil s Reillym Opelkou i Lloydem Harrisem.

Krajinovič má momentálně o tolik lepší formu než nasazená sedmička, že je dokonce kurzovým favoritem. A my s tím musíme i vzhledem k posledním vzájemným soubojům souhlasit. Nicméně Goffin bude bojovat o každý míč a udělá všechno pro to, aby byl v osmifinále on. Tohle by mohl být pořádně dramatický zápas.

Tip: Krajinovič v pěti setech

Filip Krajinovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam, Montpellier (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (čtvrtfinále)

Bilance: 14-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-4

Bilance proti hráčům Top 10: 1-3 (kariérní 2-16)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Filip Krajinovič - US Open

Kariérní bilance: 3-4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: New York (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: M. Ymer (6-2 7-6 6-3), Giron (6-4 6-1 6-3)

David Goffin - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (osmifinále)

Bilance: 11-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 8-3

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-0 (kariérní 26-15)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

David Goffin - US Open

Kariérní bilance: 15-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017 - 2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: New York (osmifinále)

Cesta turnajem: Opelka (7-6 3-6 6-1 6-4), Harris (7-6 4-6 6-1 6-4)



• Šlágr dne - ženy •

Naomi Ósakaová (9.) - Marta Kosťuková (137.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Předloňská vítězka US Open a bývalá světová jednička Naomi Ósakaová, která patří k největším favoritkám na letošní triumf, se o osmifinále utká s teprve 18letou Martou Kosťukovou. Talentovaná Ukrajinka bude bojovat o své první osmifinále na grandslamech. Dnešní ženský šlágr bude premiérovým soubojem obou aktérek.

Ósakaová se po restartu sezony prezentuje skvělou formou. Na přípravném podniku ve Flushing Meadows vyřadila Karolínu Muchovou, Dajanu Jastremskou, Anett Kontaveitovou a Elise Mertensovou. K finále však kvůli zranění zadního stehenního svalu nenastoupila. To ji nicméně na US Open nejspíše moc nelimituje, i když v prvním kole musela překvapivě do tří setů s krajankou Misaki Doiovou. Další kolo proti Camile Giorgiové ovšem zvládla suverénně.

Kosťuková na sebe upozornila na předloňském Australian Open, kde z kvalifikace senzačně došla až do třetího kola. Od té doby sice o Ukrajince nebylo tolik slyšet, ale teď si dělá zálusk na další životní úspěch. Na US Open nejprve smetla Darju Kasatkinovou a set nepovolila ani nasazené Anastasiji Sevastovové.

Kosťuková má výbornou formu, ovšem na rozjetou Ósakaovou to nejspíše stačit nebude. Japonka je jasnou favoritkou, i když dnes by to měla mít o něco těžší než proti chybující Giorgiové, se kterou ztratila jen tři hry.

Tip: Ósakaová ve dvou setech

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (finále); Brisbane (semifinále)

Bilance: 11-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 11-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 88-44)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Naomi Ósakaová - US Open

Kariérní bilance: 16-3

Nejlepší výsledek: vítězka (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: New York (finále)

Cesta turnajem: Doiová (6-2 5-7 6-2), Giorgiová (6-1 6-2)

Marta Kosťuková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (3. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (3. kolo)

Bilance: 15-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Marta Kosťuková - US Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Kasatkinová (6-1 6-2), (31) Sevastovová (6-3 7-6)