5. den National Bank Open: Na programu jsou čtvrtfinále, o postup se popere Karolína Plíšková

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (4-ČR) - Sorribesová (Šp.) | Centre Court (19:30 SELČ) • Další čtvrtfinále žen • Sabalenková (1-Běl.) - Azarenková (8-Běl.) | Centre Court (18:00 SELČ) Giorgiová (It.) - Gauffová (15-USA) | Centre Court (sobota 1:00 SELČ) Pegulaová (USA) - Džabúrová (13-Tun.) | Centre Court (sobota 2:30 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Ruud (6-Nor.) - Tsitsipas (3-Řec.) | Stadium (18:00 SELČ) Bautista (10-Šp.) - Opelka (USA) | Stadium (19:30 SELČ) Medveděv (1-Rus.) - Hurkacz (7-Pol.) | Stadium (sobota 1:00 SELČ) Isner (USA) - Monfils (11-Fr.) | Stadium (sobota 2:30 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (6.) - Sara Sorribesová (48.) | Centre Court (19:30 SELČ)

Poslední česká zástupkyně Karolína Plíšková si v Montréalu poprvé zahraje čtvrtfinále a bude útočit na vylepšení svého maxima na National Bank Open. Její čtvrtfinálovou soupeřkou bude Sara Sorribesová, přemožitelka Kateřiny Siniakové z předchozího kola, která bude bojovat o své největší semifinále v kariéře. Jediný dosavadní souboj suverénně ovládla Plíšková.

Plíšková sice jasně vyhrála předchozí duel v roce 2017 na Australian Open, ale Sorribesová je teď mnohem nebezpečnější hráčkou. Česká jednička se bude muset obrnit trpělivostí, jelikož Španělka se svým defenzivním stylem vrátí spoustu míčů. Plíšková dnes potřebuje kvalitní první servis, který jí může výrazně pomoct k naplnění role favoritky.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Aktuální forma

Plíšková už má snad dlouhou krizi definitivně za sebou. Ve Wimbledonu si zahrála své druhé finále na grandslamových turnajích a v solidní formě se představila i na olympijských hrách v Tokiu, přestože v osmifinále prohrála s Camilou Giorgiovou.

Cesta turnajem

V Montréalu měla na úvod volný los a v prvním zápase byla dva míčky od porážky proti Donně Vekičové. Mnohem lepší výkon předvedla proti kvalifikantce Amandě Anisimovové, ačkoli čelila setbolu.

Historie na National Bank Open

Plíšková postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum. Mezi nejlepší osmičkou byla v Torontu v letech 2017 a 2019, v Montréalu si o semifinále zahraje poprvé.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Řím (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (čtvrtfinále)

Bilance: 25-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 11-7

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 8-5 (kariérní 72-40)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 11-11)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (finále)

Karolína Plíšková - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 9-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Toronto 2017 a 2019, Montréal 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-2

Generálka: OH Tokio - osmifinále

Cesta turnajem: volný los, Vekičová (4-6 6-3 7-6), Anisimovová (6-1 7-6)

Aktuální forma

Sorribesová prožívá nejlepší sezonu své kariéry, v Guadalajaře získala první titul, na dalším mexickém podniku v Monterrey hrála semifinále a v Miami své největší čtvrtfinále. Na tvrdém povrchu pokračuje v solidní formě i v létě, na olympiádě, kde vyřadila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, se dostala do osmifinále.

Cesta turnajem

V Montréalu bez ztráty setu přehrála Carol Zhaovou a Ljudmilu Samsonovovou a pak po obratu vyhrála třísetovou bitvu s Kateřinou Siniakovou.

Historie na National Bank Open

Sorribesová na turnaji debutuje.

Sara Sorribesová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (triumf); Monterrey, Bad Homburg (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (triumf); Monterrey (semifinále)

Bilance: 25-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 20-6

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-3 (kariérní 2-9)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Sara Sorribesová - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Montréal 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: OH Tokio (osmifinále)

Cesta turnajem: Zhaová (6-2 6-3), Samsonovová (6-4 6-3), Siniaková (6-7 6-0 6-3)



• Další osmifinále žen •

Aryna Sabalenková (3.) - Viktoria Azarenková (15.) | Centre Court (18:00 SELČ)

Další čtvrtfinále letošního ročníku nabídne derby mezi dvěma nejlepšími Běloruskami v žebříčku WTA, světovou trojkou a nasazenou jedničkou Arynou Sabalenkovou a dvojnásobnou grandslamovou šampionkou a bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou. Zatímco druhá jmenovaná bude bojovat o vyrovnání svého maxima na National Bank Open, Sabalenková je na kanadské akci takto daleko poprvé. Ve vzájemné bilanci vede 2-1 Sabalenková.

Sabalenková má letos lepší výsledky a je zaslouženou favoritkou. Azarenkovou, která ale v Montréalu také hraje skvěle, celou sezonu trápí zdravotní potíže. Sabalenková by měla mít navrch, ovšem postup Azarenkové by nebyl velkým překvapením, na amerických betonech loni ožila.

Tip: Sabalenková ve třech setech

Aktuální forma

Sabalenková letos ovládla podnik WTA 500 v Abú Zabí a "tisícovku" v Madridu, kde získala svou první antukovou trofej. Na další úspěch čekala až do Wimbledonu, v All England Clubu si zahrála své první semifinále na grandslamových turnajích a konečně na akcích velké čtyřky prorazila. Na olympiádě v Tokiu prožila zklamání, už ve druhém kole nestačila na Donnu Vekičovou.

Cesta turnajem

Sabalenková měla v úvodním kole volno a hned v prvním zápase se dostala do obrovských potíží, když se Sloane Stephensovou prohrávala 1-4 v rozhodující sadě. Bitvu s Američankou ale nakonec vyhrála a v osmifinále nedala šanci domácí senzaci Rebecce Marinové.

Historie na National Bank Open

Předchozím maximem Sabalenkové, která na turnaji startuje potřetí v kariéře, bylo tři roky staré osmifinále právě z Montréalu.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (triumf); Stuttgart (finále); Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (triumf)

Bilance: 37-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 17-6

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 4-4 (kariérní 17-9)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-2 (kariérní 5-3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (semifinále)

Aryna Sabalenková - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Montréal 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: OH Tokio (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Stephensová (7-6 4-6 6-4), Marinová (6-1 6-3)

Aktuální forma

Azarenková kvůli častým zdravotním potížím hraje svůj teprve desátý letošní turnaj, přičemž na čtyřech z nich musela v průběhu odstoupit. Jejím letošním maximem je semifinále z Dauhá a Berlína.

Cesta turnajem

V Montréalu začala snadnou výhrou nad Soranou Cirsteaovou, Rumunce oplatila nedávnou porážku ze druhého kola Wimbledonu. Mnohem více práce měla v osmifinále s Marií Sakkariovou, řeckou jedničku zdolala až v tie-breaku rozhodující sady.

Historie na National Bank Open

Azarenková má za sebou devět účastí, pět v Montréalu. Nejdále byla v semifinále, a to celkem třikrát, z toho dvakrát v momentálním dějišti.

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (semifinále)

Bilance: 17-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 71-74)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 17-7)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo)

Viktoria Azarenková - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 20-9

Nejlepší výsledek: semifinále (Montréal 2008 a 2010, Toronto 2011)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 3-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Cirsteaová (6-2 6-2), (11) Sakkariová (6-4 3-6 7-6)



Camila Giorgiová (71.) - Cori Gauffová (24.) | Centre Court (sobota 1:00 SELČ)

Camila Giorgiová ve svém prvním čtvrtfinále na akcích WTA 1000 vyzve Cori Gauffovou a bude bojovat o své největší semifinále v kariéře. Sedmnáctiletá Američanka si naopak na turnajích této kategorie už jedno semifinále zahrála a s Italkou jediný dosavadní souboj snadno vyhrála.

Giorgiová má v posledních týdnech vynikající formu, ale Gauffová od začátku antukového jara hraje ve formě životní. O 12 let mladší hvězdička je favoritkou.

Tip: Gauffová ve dvou setech

Aktuální forma

Giorgiová se prvního pořádného výsledku v letošním roce dočkala na trávě v Eastbourne, kde se z kvalifikace probojovala až do semifinále, v němž musela vzdát. Další úspěch zaznamenala na olympiádě v Tokiu, dokonce neměla daleko k medaili, po skalpu Karolíny Plíškové ve čtvrtfinále podlehla Elině Svitolinové.

Cesta turnajem

V Montréalu ještě neztratila set, vyřadila nasazenou Elise Mertensovou, Nadiu Podoroskou a šampionku ročníku 2012 Petru Kvitovou.

Historie na National Bank Open

Hlavní soutěž kanadského podniku hraje počtvrté a poprvé se dostala přes druhé kolo.

Camila Giorgiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: OH Tokio (čtvrtfinále)

Bilance: 20-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-4

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 1-3 (kariérní 16-22)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Camila Giorgiová - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Montréal 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: OH Tokio (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (9) Mertensová (6-3 7-5), Podoroská (6-2 6-4), (7) Kvitová (6-4 6-4)

Aktuální forma

Gauffové se nepovedlo australské léto, ale pak se v Adelaide probojovala do svého prvního semifinále mimo nejmenší akce WTA 250, což trumfla semifinálovou účastí na "tisícovce" v Římě. Následně v Parmě získala svůj druhý titul a na French Open hrála své první grandslamové čtvrtfinále. Do druhého týdne se dostala také ve Wimbledonu.

Cesta turnajem

V Montréalu na kurtech strávila jen hodinu a půl. V prvním kole nedala šanci Anastasiji Sevastovové, pak jí po pěti gamech vzdala Anastasia Potapovová a v osmifinále měla po odstoupení Johanny Kontaové volno.

Historie na National Bank Open

V Montréalu ani ve druhém dějišti Torontu v minulosti nehrála.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (triumf); Řím, Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (semifinále)

Bilance: 33-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-6

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 11-3 (kariérní 22-7)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-1 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále)

Cori Gauffová - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Montréal 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Sevastovová (6-1 6-4), Potapovová (5-0 skreč), Kontaová (bez boje)



Jessica Pegulaová (30.) - Ons Džabúrová (22.) | Centre Court (sobota 2:30 SELČ)

Jessica Pegulaová a Ons Džabúrová budou při svém debutu v hlavní soutěži National Bank Open bojovat o své největší semifinále v kariéře. Sedmadvacetiletá Američanka a o rok mladší Tunisanka se potkávají podruhé, před třemi lety v hale v Québecu(https://www.tenisportal.cz/vzajemne/pegula/jabeur/) se radovala Pegulaová.

Obě aktérky se v uplynulém roce prezentují životní formou. O něco lepší výsledky měla na posledních turnajích Džabúrová a je favoritkou na postup.

Tip: Džabúrová ve třech setech

Aktuální forma

Pegulaová zářila hlavně v úvodních měsících sezony na tvrdých površích, když došla do čtvrtfinále Australian Open, semifinále v Dauhá, čtvrtfinále v Dubaji a osmifinále v Miami. Na antuce si nejlépe vedla v Římě (čtvrtfinále) a na trávě v Berlíně (další čtvrtfinále). Na olympijských hrách v Tokiu měla smůlu, hned v prvním kole narazila na pozdější šampionku Belindu Bencicovou.

Cesta turnajem

V Montréalu musela ve všech utkáních do rozhodující sady. Po obratech proti Anett Kontaveitové a Anastasii Pavljučenkovové ukončila neporazitelnost krajanky Danielle Collinsové.

Historie na National Bank Open

Hlavní soutěž hraje poprvé.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (semifinále)

Bilance: 30-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 20-7

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 1-3 (kariérní 3-5)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-2 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Jessica Pegulaová - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Montréal 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: OH Tokio (1. kolo)

Cesta turnajem: Kontaveitová (5-7 6-3 6-3), (10) Pavljučenkovová (1-6 6-3 6-2), Collinsová (6-4 3-6 7-5)

Aktuální forma

Džabúrová hraje celou sezonu vyrovnaně a velmi dobře. Už na antuce v Charlestonu byla ve finále, ale premiérovou trofej vybojovala až nedávno na trávě v Birminghamu. Na triumf navázala postupem do čtvrtfinále Wimbledonu. V Tokiu prožila zklamání, pod pěti kruhy hned v prvním kole prohrála s Carlou Suárezovou.

Cesta turnajem

V Montréalu začala jasným vítězstvím nad Clarou Burelovou a pak po obratu zdolala rozjetou Darju Kasatkinovou a obhájkyni titulu Biancu Andreescuovou.

Historie na National Bank Open

Hlavní soutěž hraje poprvé.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (triumf); Charleston 2 (finále); Charleston 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Dubaj, Abú Zabí (osmifinále)

Bilance: 36-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-7

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 2-2 (kariérní 8-14)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Ons Džabúrová - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Montréal 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: OH Tokio (1. kolo)

Cesta turnajem: Burelová (6-1 6-3), Kasatkinová (2-6 6-3 6-4), (2) Andreescuová (6-7 6-4 6-1)



• Osmifinále mužů •

Casper Ruud (12.) - Stefanos Tsitsipas (3.) | Stadium (18:00 SELČ)

Třináct zápasů neporažený Casper Ruud je ve čtvrtfinále Masters počtvrté v kariéře, ovšem poprvé mimo antukové dvorce, a pokusí se udržet si neporazitelnost v této fázi. Proti bude Stefanos Tsitsipas, který si při svém jediném předchozím startu v Torontu (2018) zahrál finále a bude útočit na první semifinále od prohraného finále na French Open. Ruud vyhrál letošní souboj na antuce v Madridu a srovnal vzájemnou bilanci.

Tsitsipas je na tvrdém povrchu jasně lepším hráčem a měl by slavit postup do dalšího kola. Ruud se však veze na vítězné vlně, hýří sebevědomím a Tsitsipase dokázal porazit v Madridu, kde nejlepší řecký tenista vypadl před čtvrtfinále, což se mu na žádném jiném antukovém podniku v letošní sezoně nestalo.

Tip: Tsitsipas ve dvou setech

Aktuální forma

Ruud letos na turnajích ATP válí. Na začátku roku sice na generálce v Melbourne vypadl ve druhém kole po porážce s Jiřím Veselým, ale na následujících 11 akcích byl minimálně ve čtvrtfinále. Po nepovedeném Wimbledonu, kde skončil hned v prvním kole, se vrátil na evropskou antuku a ovládl Bastad, Gstaad i Kitzbühel.

Cesta turnajem

Zatímco po cestě za třemi zmíněnými triumfy potkal jediného člena Top 50 (Benoit Paire), na Masters v Torontu vyřadil hned dva, Marina Čiliče a Dušana Lajoviče. Momentálně má na kontě už 13 vítězství v řadě.

Historie na National Bank Open

Ruud se turnaje účastní poprvé.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kitzbühel, Gstaad, Bastad, Ženeva (triumf); Madrid, Mnichov, Monte Carlo (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko (čtvrtfinále)

Bilance: 37-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 7-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-4 (kariérní 3-10)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2-0 (kariérní 3-0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Casper Ruud - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Toronto 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Montréal): nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Čilič (6-3 3-6 6-3), Lajovič (6-4 6-3)

Aktuální forma

Tsitsipas měl v úvodním půlroce famózní formu a patřil k nejlepším hráčům. Po finále French Open, v němž neudržel vedení 2-0 na sety proti Novakovi Djokovičovi, však přišlo trápení. Ve Wimbledonu se loučil hned v prvním kole, v Hamburku už ve čtvrtfinále a na olympijském turnaji vypadl v osmifinále.

Cesta turnajem

Potíže měl i v prvním zápase v Torontu, ale nakonec Ugovi Humbertovi nedávnou porážku z olympiády oplatil. V osmifinále si k 23. narozeninám nadělil jasné vítězství nad Karenem Chačanovem, stříbrným medailistou z Tokia.

Historie na National Bank Open

Tsitsipas na turnaji debutoval před třemi lety právě v Torontu a až ve finále prohrál s Rafaelem Nadalem. V Montréalu se představil předloni a vypadl ve druhém kole.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Monte Carlo (triumf); French Open, Barcelona, Acapulko (finále); Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko (finále); Australian Open (semifinále)

Bilance: 44-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 17-4

Bilance proti hráčům Top 11-20: 5-0 (kariérní 19-9)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-2 (kariérní 5-3)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále), Wimbledon (1. kolo)

Stefanos Tsitsipas - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: finále (Toronto 2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Montréal): 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: OH Tokio (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Humbert (6-3 6-7 6-1), Chačanov (6-3 6-2)



Roberto Bautista (18.) - Reilly Opelka (32.) | Stadium (19:30 SELČ)

Roberto Bautista při jediném předchozím startu v Torontu vypadl hned v prvním kole a nyní bude útočit na vylepšení svého maxima na National Bank Open. Jeho soupeřem bude Reilly Opelka, o deset let mladší Američan bude usilovat o vyrovnání svého nejlepšího výsledku na podnicích Masters (letošní semifinále v Římě). Letos v Dauhá po obratu zvítězil Bautista a ujal se ve vzájemné bilanci vedení 2-1.

Bautista ani Opelka do Toronta nedorazili v dobré formě a vítěz se tipuje velmi těžko. Ve výměnách by rozhodně měl mít navrch zkušenější Španěl, jenže Opelka si může hodne pomáhat servisem, a pokud sety dovede do tie-breaku, bude asi mírným favoritem.

Tip: Bautista ve třech setech

Aktuální forma

Bautista má letos na kontě dvě finále a jedno další semifinále, ale také několik překvapivých porážek a brzkých vyřazení. Po osmifinále Wimbledonu se vrátil na evropské antukové akce a ve Gstaadu i Kitzbühelu ztroskotal hned na prvním soupeři (Arthur Rinderknech a Pedro Martínez).

Cesta turnajem

Po volném losu v prvním kole začal hladkým vítězstvím nad Tommym Paulem a v osmifinále po třech odvrácených mečbolech přetlačil Diega Schwartzmana.

Historie na National Bank Open

V Torontu při jediném předchozím startu vypadl v prvním kole, v Montréalu hrál v letech 2017 a 2019 čtvrtfinále. Dál se zatím nedostal.

Roberto Bautista - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Montpellier (finále); Miami (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále); Miami (semifinále)

Bilance: 25-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 11-6

Bilance proti hráčům Top 31-50: 6-4 (kariérní 80-40)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 4-4)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (osmifinále)

Roberto Bautista - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Montréal 2017 a 2019, Toronto 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Montréal): čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Paul (6-3 6-4), (8) Schwartzman (6-3 3-6 7-5)

Aktuální forma

Opelka měl katastrofální úvodní měsíce letošní sezony, od února do začátku května odehrál devět zápasů a jen dva vyhrál. Pak se nečekaně dostal do semifinále v Římě, ale od té doby se znovu trápil. Nedařilo se mu ani na domácích betonech, z Atlanty i Washingtonu odjížděl s bilancí jednoho vítězství a jedné porážky.

Cesta turnajem

V Torontu se ale herně zvedl. V úvodních kolech vyřadil Nicka Kyrgiose a nasazeného Grigora Dimitrova a v osmifinále odvrátil mečbol nebezpečného Lloyda Harrise.

Historie na National Bank Open

Jediný předchozí start absolvoval před čtyřmi lety v Montréalu a skončil hned v prvním kole.

Reilly Opelka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta (čtvrtfinále)

Bilance: 13-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 7-7

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-1 (kariérní 6-9)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Reilly Opelka - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Toronto 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Montréal): nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Atlanta (čtvrtfinále), Washington (osmifinále)

Cesta turnajem: Kyrgios (4-6 7-6 6-4), (14) Dimitrov (6-3 6-4), Harris (4-6 7-6 7-6)



Daniil Medveděv (2.) - Hubert Hurkacz (13.) | Stadium (sobota 1:00 SELČ)

Finalista posledního ročníku a nejvýše nasazený Daniil Medveděv bude ve čtvrtfinále čelit vítězi letošního Masters v Miami Hubertovi Hurkaczovi, kterému se pokusí oplatit nedávnou porážku z osmifinále Wimbledonu.

Medveděv je na tvrdém povrchu rozhodně lepším a úspěšnějším hráčem a odveta by to měla být povedená. Hurkacz navíc po semifinále Wimbledonu herně trochu uvadl. Medveděv by měl potvrdit roli jasného favorita.

Tip: Medveděv ve dvou setech

Aktuální forma

Medveděv ve finále Australian Open přišel o 20zápasovou neporazitelnost a následoval pokles formy. Letos má sice na kontě dva tituly, ale oba získal na nejmenších akcích ATP 250 (Marseille a Mallorca). Po prvním triumfu na trávě patřil ve Wimbledonu mezi největší favority, už v osmifinále však nestačil na svého dnešního protivníka. Další zklamání přišlo v Tokiu, kde jako jediný ruský tenista nezískal medaili.

Cesta turnajem

V Torontu měl na úvod volný los, pak si i popáté poradil s Alexanderem Bublikem (poprvé s ním ztratil set) a v osmifinále nedal šanci kvalifikantovi Jamesovi Duckworthovi.

Historie na National Bank Open

Jeho maximem v kanadských metropolích je předloňské finále z Montréalu. V Torontu svůj nejlepší výsledek postupem do čtvrtfinále vylepšil.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Marseile (triumf); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 34-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 18-3

Bilance proti hráčům Top 11-20: 2-3 (kariérní 22-13)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-1 (kariérní 5-2)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále)

Daniil Medveděv - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: finále (Montréal 2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Montréal): finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: OH Tokio (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Bublik (4-6 6-3 6-4), Duckworth (6-2 6-4)

Aktuální forma

Hurkacz letos hraje hodně nevyrovnaně. Na začátku sezony ovládl Delray Beach, pak se mu dlouho nedařilo a jako blesk z čistého nebe přišel triumf v Miami, jeho první na Masters. Potom zase dlouho nic a ve Wimbledonu skalpy Daniila Medveděva a Rogera Federera a postup až do semifinále. Na olympiádě v Tokiu ve druhém kole utrpěl šokující porážku s Liamem Broadym.

Cesta turnajem

V Torontu až do osmifinále prošel bez odehrání jediné výměny. V prvním kole měl volno a pak z turnaje odstoupil jeho úvodní protivník Kei Nišikori. V souboji o čtvrtfinále po obratu přetlačil Nikoloze Basilašviliho.

Historie na National Bank Open

Hlavní soutěž hraje podruhé, předloni v Montréalu v osmifinále nestačil na Gaëla Monfilse.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Delray Beach (triumf); Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Delray Beach (triumf)

Bilance: 22-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 15-4

Bilance proti hráčům Top 10: 4-2 (kariérní 9-11)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále)

Hubert Hurkacz - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Toronto 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Montréal): osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: OH Tokio (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Nišikori (bez boje), Basilašvili (6-7 6-4 6-4)



John Isner (30.) - Gaël Monfils (24.) | Stadium (sobota 2:30 SELČ)

John Isner bude o své první semifinále na Masters od finále v Miami 2019 bojovat s Gaëlem Monfilsem, který možná konečně prolomil své rok a půl trvající trápení a může se na podnicích této kategorie mezi nejlepší kvarteto podívat přesně po dvou letech. Aktéři spolu všech 13 předchozích soubojů sehráli na tvrdém povrchu, ve vzájemné bilanci vede 7-5 Monfils.

U Monfilse vždy záleží na jeho motivaci a fyzické kondici. Pokud je fit a bude chtít uspět, pak může favorizovaný Isner přijít o svou momentální neporazitelnost čítající osm zápasů. Američan je nicméně na betonech na svém kontinentu obvykle velmi těžkým soupeřem.

Tip: Isner ve třech setech

Aktuální forma

Isner v pandemické době hraje jen velmi omezený počet turnaj a úvodní půlrok sezony se americkému obrovi příliš nepovedl. Na amerických betonech ovšem znovu chytá formu. Bývalý osmý hráč světa se po semifinále v Los Cabos před dvěma týdny v Atlantě dočkal své 16. trofeje a první po více než dvou letech.

Cesta turnajem

V neporazitelnosti pokračuje také v Torontu, kde postupně vyřadil Alejandra Davidoviche, Cristiana Garína a naposledy jednoho z největších favoritů Andreje Rubljova.

Historie na National Bank Open

Isner má za sebou na National Bank Open deset startů a nejdále byl v semifinále právě v Torontu před devíti lety.

John Isner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Atlanta (triumf); Los Cabos (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta (triumf); Los Cabos (semifinále)

Bilance: 19-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 14-4

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-0 (kariérní 34-31)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-1 (kariérní 12-5)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo)

John Isner - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 14-10

Nejlepší výsledek: semifinále (Toronto 2012)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Montréal): 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1-1

Generálka: Los Cabos (semifinále), Atlanta (triumf)

Cesta turnajem: Davidovich (6-4 6-1), (13) Garín (4-6 6-3 6-4), (4) Rubljov (7-5 7-6)

Aktuální forma

Monfils do Toronta dorazil v katastrofální formě. Od loňského únorového semifinále v Dubaji odehrál 17 zápasů a uspěl jen ve třech, ani jednou se nedostal do čtvrtfinále a ani na jedné akci neporazil dva soupeře po sobě.

Cesta turnajem

V Torontu ovšem tuto sérii ukončil. Nejprve po obratu zdolal trápícího se Johna Millmana a v osmifinále nedal šanci Francesovi Tiafoeovi.

Historie na National Bank Open

Monfilsovi se povedlo poslední vystoupení v Torontu (2016) i Montréalu (2019), v obou případech postoupil až do semifinále, které je jeho maximem.

Gaël Monfils - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (čtvrtfinále)

Bilance: 5-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 2-3

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-0 (kariérní 44-34)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 7-8)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Gaël Monfils - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 17-8

Nejlepší výsledek: semifinále (Toronto 2016, Montréal 2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Montréal): semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-1

Generálka: OH Tokio (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Millman (3-6 6-3 6-4), Tiafoe (6-1 7-6)