5. den v Dubaji: Krejčíková ve čtvrtfinále vyzve Sabalenkovou, Muchová se utká s Pegulaovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (ČR) - Sabalenková (2-) | PREVIEW LS | Centre Court (16:00 SEČ) Muchová (ČR) - Pegulaová (3-USA) | PREVIEW LS | Centre Court (17:30 SEČ) • Další čtvrtfinále • Keysová (USA) - Gauffová (5-USA) | PREVIEW LS | Centre Court (14:00 SEČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (30.) - Aryna Sabalenková (2.) | Centre Court (16:00 SEČ)

Barbora Krejčíková stále může dosáhnout na své druhé finále v tomto dějišti. Ve čtvrtfinále však narazí na letos neporaženou šampionku lednového Australian Open Arynu Sabalenkovou, se kterou prohrála obě předchozí měření sil. V Linci 2020 jí dokázala sebrat set, ale o rok později na US Open uhrála jen pět gamů.

O kvalitách Krejčíkové jistě nikdo nepochybuje, ovšem Sabalenková má v probíhající sezoně jasně lepší formu i vyšší sebevědomí a v žádném z letošních zápasů, možná až na pár výpadků, nepředvedla vyloženě špatný výkon. Běloruska je teď ve všech směrech kvalitnější hráčkou a zaslouženě jasnou favoritkou. Krejčíková nezvládla ani jeden z předchozích dvou soubojů a Sabalenková je momentálně ještě lepší než tehdy.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aktuální forma

Krejčíková si loni prošla tříměsíční pauzou zaviněnou zraněním lokte, která odstartovala právě po vystoupení na Blízkém východě, a velmi dlouho se hledala. Pořádně se rozjela až na konci sezony, když ovládla po sobě jdoucí halové podniky v Tallinnu a Ostravě. Letos si vede solidně, na třech ze čtyř předchozích turnajů přešla přes úvodní kolo, na Australian Open si zahrála osmifinále a všechny čtyři nezdary zaregistrovala proti členkám Top 20. V Abú Zabí se loučila ve druhém kole (Ljudmila Samsonovová) a v Dauhá hned v prvním (Veronika Kuděrmetovová).

Cesta turnajem

V Dubaji začala hladkou výhrou nad Irinou Beguovou, po čtyřech odvrácených mečbolech Darjy Kasatkinové přerušila sérii proher s Ruskami a po jasném vítězství nad krajankou Petrou Kvitovou prošla do svého prvního letošního čtvrtfinále.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Hlavní soutěž absolvuje potřetí. Předloni prohrála finále s Garbiňe Muguruzaovou a loni dohrála ve druhém kole.

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (ČF)

Bilance: 8-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-2 (kariérní 8-14)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 9-2

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Abú Zabí (2K), Dauhá (1K)

Cesta turnajem: Beguová (6-4 6-2), (7) Kasatkinová (6-4 4-6 7-5), (12) Kvitová (6-3 6-2)

Aktuální forma

Sabalenková se zvedla už na konci loňské sezony a k fenomenální letošní formě jí nejspíše pomohly semifinálové účasti v Cincinnati a na US Open a finále na Turnaji mistryň. V aktuálním roce totiž vyhrála všech 13 utkání a ztratila jen dva sety. Po triumfu na silně obsazené generálce v Adelaide porazila na Australian Open ve svém prvním grandslamovém finále po obratu Jelenu Rybakinovou.

Cesta turnajem

Na kurty se vrátila až po téměř měsíční pauze v úterý v Dubaji a do turnaje vstoupila drtivým vítězstvím 6-0 6-1 nad lucky loserem Lauren Davisovou. V osmifinále sice ztratila úvodní sadu s obhájkyní titulu Jelenou Ostapenkovou, nicméně pak už jí povolila jen dva gamy.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

V hlavní fázi účinkuje pošesté a jejím maximem je právě čtvrtfinále, které tady ani jednou nezvládla.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T)

Bilance: 13-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 13-0

Bilance proti hráčkám Top 30: 4-0 (kariérní 69-52)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 8-4)

Grandslamy: Australian Open (T)

Aryna Sabalenková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 8-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020-21, 2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Davisová (6-0 6-1), (13) Ostapenková (2-6 6-1 6-1)



Karolína Muchová (112.) - Jessica Pegulaová (3.) | Centre Court (17:30 SEČ)

Karolína Muchová nadále vylepšuje své maximum v tomto dějišti a teď má na dosah svou první semifinálovou účast od Australian Open 2021 a premiérové semifinále na podnicích WTA 1000. Do něj vede cesta přes aktuální světovou trojku Jessicu Pegulaovou, která pokračuje v excelentních výkonech i letos a přijela po finálové účasti v Dauhá. Aktérky se potkávají poprvé.

Pokud bude Muchová fit, pak určitě není bez šance. V posledních dvou zápasech ale už nějaké bolístky měla a proti stabilní a strojové hře Pegulaové potřebuje být stoprocentní. Američanka má v posledních letech podstatně lepší výsledky a je favoritkou zaslouženě. Česká zástupkyně tu však už jeden skalp Top 10 slavila a celkově se jí proti členkám elitní desítky daří (bilance 7-10, z posledních osmi soubojů 6-2).

Tip na vítězku: Jessica Pegulaová

Aktuální forma

Muchová odehrála od loňského března, kdy se vrátila po několikaměsíční zdravotní pauze, jen 15 turnajů, přičemž na třech z nich odstoupila či skrečovala a teprve až v Dubaji si zajistila posun zpět do Top 100. Jejím maximem po zranění je čtvrtfinále, neuspěla v něm loni v Tallinnu ani letos v Aucklandu. V aktuálním roce se představila ještě na Australian Open a v Dauhá, v Melbourne prohrála bitvu druhého kola s loňskou finalistkou Danielle Collinsovou a ve stejné fázi v Kataru padla po velkém boji s Caroline Garciaovou.

Cesta turnajem

V Dubaji pokračuje v solidní formě z posledních týdnů. Nejprve si snadno poradila s Bernardou Peraovou a poprvé tu přešla přes první kolo. Set nepovolila ani Soraně Cirsteaové a v osmifinále ztratila jen pět her s unavenou a sedm zápasů neporaženou Belindou Bencicovou.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

V minulosti se na této akci představila jen před třemi lety a v prvním kole podlehla krajance Kateřině Siniakové.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (ČF)

Bilance: 7-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 7-10)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Dauhá (2K)

Cesta turnajem: Peraová (6-1 6-4), Cirsteaová (6-4 7-6), (8) Bencicová (6-1 6-4)

Aktuální forma

Pegulaová neztrácí čas ani na začátku letošní sezony a pokračuje v životní formě z posledních dvou let. Letos absolvovala celkem 16 duelů a recept na ni našly jen Petra Kvitová, Viktoria Azarenková a Iga Šwiateková. Po prvenství USA v United Cupu se třetím rokem po sobě dostala do čtvrtfinále Australian Open a před týdnem v Dauhá ji dělila jediná výhra od třetího kariérního triumfu na této úrovni.

Cesta turnajem

Až na jedno zaváhání si zatím v Dubaji počíná s přehledem. Po cestě do čtvrtfinále narazila na kvalifikantky Viktoriji Tomovovou a Anu Bogdanovou.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

V tomto dějišti debutovala předloni a došla do čtvrtfinále, loni se loučila už ve druhém kole po jasné prohře s Ons Džabúrovou.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (F)

Bilance: 13-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-3

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-0 (kariérní 195-122)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 5-5)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jessica Pegulaová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Dauhá (F)

Cesta turnajem: volný los, Tomovová (6-2 5-7 6-1), Bogdanová (6-4 6-3)



• Další čtvrtfinále •

Madison Keysová (23.) - Cori Gauffová (6.) | Centre Court (14:00 SEČ)

Spojené státy mají díky Madison Keysové a Cori Gauffové jistou účast v semifinále letošního ročníku Dubai Duty Free Tennis Championships. Zatímco první jmenovaná bude usilovat o své první semifinále od srpna, mladší z Američanek v lednu triumfovala v Aucklandu. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná, v tom posledním na loňském US Open dominovala Gauffová.

Gauffová je mírnou favoritkou hlavně díky celkově stabilnější formě. Osmnáctileté teenagerce se však v poslední době v této fázi moc nedaří, loni dokonce prohrála pět čtvrtfinálových duelů v řadě a konkrétně na akcích WTA 1000 to má ve čtvrtfinále 1-5 (uspěla jen po skreči Ashleigh Bartyové v Římě 2021). Obě aktérky do utkání nastoupí s letošní bilancí 10-2 a hodně bude záležet na počtu nevynucených chyb Keysové, která by měla diktovat tempo hry. Šance na postup vidíme jako velmi vyrovnané.

Tip na vítězku: Madison Keysová

Aktuální forma

Keysová prožívá velmi povedený vstup do sezony, přesto si až v Dubaji zahraje své první letošní čtvrtfinále. V United Cupu ztratila v pěti dvouhrách jediný set a výrazně se podílela na triumfu své země. Na Australian Open ztroskotala ve třetím kole na pozdější semifinalistce Viktorii Azarenkové a v Dauhá měla smůlu na los, když v prvním kole narazila na nevyzpytatelnou Jelenu Ostapenkovou.

Cesta turnajem

V Dubaji zatím neztratila set. Po demolici Jasmine Paoliniové si vyšlápla na členku Top 10 Caroline Garciaovou a v osmifinále smetla zraněnou Viktorii Azarenkovou. Proti Italce i Francouzce jednou zaváhala na podání, Bělorusce nenabídla brejkbol.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Jedinou předchozí účast zde absolvovala předloni a ve druhém kole prohrála s Anastasií Potapovovou.

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (ČF)

Bilance: 10-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 10-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 23-36)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 5-3)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Madison Keysová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Dauhá (1K)

Cesta turnajem: Paoliniová (6-1 6-1), (4) Garciaová (7-5 6-4), (15) Azarenková (6-2 6-1)

Aktuální forma

Rovněž Gauffové se na začátku letošní sezony daří náramně a také ona našla jen dvě přemožitelky. Na úvodní akci v Aucklandu suverénně vyhrála všech pět zápasů a slavila svůj třetí triumf na turnajích WTA. V osmifinále Australian Open byla nad její síly Jelena Ostapenková a v Dauhá po skalpu Petry Kvitové skončila na Veronice Kuděrmetovové.

Cesta turnajem

Na postup do čtvrtfinále jí stačilo odehrát jediný zápas. Po volném losu v úvodním kole si snadno poradila s Aljaksandrou Sasnovičovou a k osmifinále jí nenastoupila Jelena Rybakinová.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

V tomto dějišti hraje třetím rokem po sobě a potřetí v kariéře. Předloni vypadla právě ve čtvrtfinále po porážce s Jil Teichmannovou, loni se loučila hned v prvním kole.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (T)

Bilance: 10-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 10-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 1-2 (kariérní 20-36)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-5)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Cori Gauffová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Dauhá (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Sasnovičová (6-0 6-4), (9) Rybakinová (bez boje)