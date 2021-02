5. den v Melbourne: Vondroušová bude bojovat o osmifinále, Djokovič bude pokračovat v obhajobě

V rámci pátého hracího dne letošního ročníku Australian Open se z českých tenistů představí jen Markéta Vondroušová, která o postup do osmifinále zabojuje proti Soraně Cirsteaové. Novak Djokovič bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat proti Taylorovi Fritzovi. Šlágry pátečního programu obstarají Dominic Thiem s Nickem Kyrgiosem a Ons Džabúrová s Naomi Ósakaovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Vondroušová (19-ČR) - Cirsteaová (Rum.) | Margaret Court Arena (1:00 SEČ) • Cesta za obhajobou titulu • Djokovič (1-Srb.) - Fritz (27-USA) | Rod Laver Arena (10:30 SEČ) • Šlágry dne • Džabúrová (27-Tun.) - Ósakaová (3-Jap.) | John Cain Arena (3:30 SEČ) Thiem (3-Rak.) - Kyrgios (Austr.) | John Cain Arena (9:00 SEČ)



• Češi v akci •

Markéta Vondroušová (20.) - Sorana Cirsteaová (68.) | Margaret Court Arena (1:00 SEČ)

Markéta Vondroušová bude o znovu vylepšení svého maxima na Australian Open usilovat v premiérovém souboji se Soranou Cirsteaovou, přemožitelkou světové osmičky Petry Kvitové. Nasazená Češka je takto daleko na grandslamech poprvé od senzačního finále na předloňském French Open.

Vondroušová si po nevydařené loňské sezoně vede na začátku té letošní mnohem lépe. Na úvodním turnaji v Abú Zabí sice skončila v prvním kole, ovšem na generálce v Melbourne vyhrála tři zápasy a dostala se do semifinále. V něm jí pořádnou lekci udělila Garbiñe Muguruzaová. Na úvod Australian Open prohrávala o set a brejk s Rebeccou Petersonovou, ale po náročném obratu nakonec postoupila, komplikace úspěšně vyřešila i proti kvalifikantce Rebecce Marinové.

Cirsteaová na konci loňského roku ovládla podnik ITF W100 v Dubaji a získala svůj nejcennější titul po devíti letech. Rumunka do letošního tenisového roku naskočila až v Melbourne, na generálce určené pro tenistky z přísnější karantény prošla do čtvrtfinále. Na Australian Open suverénně vyhrála derby s Patricií Marií Tigovou a ve druhém kole ve třech setech vyřadila chybující Petru Kvitovou.

Vondroušová je favoritkou, ale obě hráčky jsou na tom momentálně výkonnostně dost podobně. Pokud Vondroušová nebude dělat laciné chyby, měla by být schopná ve výměnách udržet míček déle, což by mohlo nakonec rozhodnout.

Tip: Vondroušová ve třech setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (semifinále)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-1 (kariérní 28-17)

Markéta Vondroušová - Australian Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Melbourne 2 (semifinále)

Cesta turnajem: Petersonová (2-6 7-5 7-5), Marinová (6-1 7-5)

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 20-35)

Sorana Cirsteaová - Australian Open

Kariérní bilance: 13-12

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Tigová (6-2 6-1), (9) Kvitová (6-4 1-6 6-1)



• Cesta za obhajobou titulu •

Novak Djokovič (1.) - Taylor Fritz (31.) | Rod Laver Arena (10:30 SEČ)

Vítěz posledních dvou ročníků a světová jednička Novak Djokovič bude pokračovat v obhajobě loňského triumfu, útoku na celkově devátý triumf v Melbourne Parku a 18. grandslamový vavřín proti Taylorovi Fritzovi. S americkým mladíkem oba předchozí souboje suverénně vyhrál.

Djokovič do letošní sezony stejně jako do té loňské vstoupil v ATP Cupu. Ve dvouhře si sice svou neporazitelnost udržel, když zdolal Denise Shapovalova a po obratu Alexandera Zvereva, nicméně Srbsko skončilo už ve skupině a loňské prvenství neobhájilo. Na Australian Open největší favorit začal suverénním vítězstvím nad svým oblíbeným soupeřem Jérémym Chardym, ve druhém kole ztratil set se skvěle hrajícím Francesem Tiafoem.

Fritz letošní sezonu rovněž zahájil v Melbourne Parku a také se potkal s Jérémym Chardym. Na rozdíl od svého dnešního soupeře s ním ale v osmifinále generálky jasně prohrál. Na Australian Open zvládl těžký zápas s Albertem Ramosem i pětisetovou bitvu s krajanem Reilly Opelkou.

Djokovičovi hra Fritze při pohledu na vzájemnou bilanci sedí a největší favorit by dnes neměl mít tolik práce jako v předchozím kole.

Tip: Djokovič ve třech setech

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-0

Bilance proti hráčům Top 31-50: 0-0 (kariérní 177-17)

Novak Djokovič - Australian Open

Kariérní bilance: 77-8

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019-20)

Loňský výsledek: vítěz

Generálka: ATP Cup (bilance 2-0)

Cesta turnajem: Chardy (6-3 6-1 6-2), Tiafoe (6-3 6-7 7-6 6-3)

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (osmifinále)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 6-17)

Taylor Fritz - Australian Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2019-21)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Melbourne 2 (osmifinále)

Cesta turnajem: Ramos (7-6 3-6 6-2 7-6), Opelka (4-6 7-6 6-7 7-6 6-2)



• Šlágry dne •

Ons Džabúrová (30.) - Naomi Ósakaová (3.) | John Cain Arena (3:30 SEČ)

Dnešním ženským šlágrem je premiérový souboj mezi Ons Džabúrovou, která loni na Australian Open postupem do čtvrtfinále změnila historii své země, a předloňskou vítězkou, trojnásobnou grandslamovou šampionkou, bývalou světovou jedničkou a jednou z největších favoritek Naomi Ósakaovou.

Džabúrová letošní tenisový rok zahájila už v lednu v Abú Zabí, kde v osmifinále jasně nestačila na pozdější šampionku Arynu Sabalenkovou. Generálka v Melbourne se jí nepovedla, po jasném vítězství nad Annou Blinkovovou prohrála s trápící se Angelique Kerberovou. Na Australian Open se v úvodním kole trápila s Andreou Petkovicovou, mnohem méně práce měla s lucky loserem Annou Karolínou Schmiedlovou.

Ósakaová se momentálně veze na vítězné vlně 16 zápasů. Japonka poslední porážku na turnajích zaznamenala loni ve třetím kole právě na Australian Open. Bývalá světová jednička startovala na jedné z generálek a poradila si s Alizé Cornetovou, Katie Boulterovou i Irinou Beguovou. K semifinále kvůli menšímu, ale nijak vážnému zranění nenastoupila. Na Australian Open si suverénně poradila s Anastasií Pavljučenkovovou i Caroline Garciaovou.

Džabúrová je velmi nebezpečnou soupeřkou i pro ty nejlepší hráčky, ale Ósakaová má momentálně skvělou formu, je pevná jako skála a měla by tentokrát do druhého týdne projít.

Tip: Ósakaová ve dvou setech

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (osmifinále)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 4-9)

Ons Džabúrová - Australian Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Melbourne 3 (2. kolo)

Cesta turnajem: Petkovicová (6-3 3-6 6-4), Schmiedlová (6-3 6-2)

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (semifinále)

Bilance: 5-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 5-0

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 23-11)

Naomi Ósakaová - Australian Open

Kariérní bilance: 17-4

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Melbourne 1 (semifinále)

Cesta turnajem: Pavljučenkovová (6-1 6-2), Garciaová (6-2 6-3)



Dominic Thiem (3.) - Nick Kyrgios (47.) | John Cain Arena (9:00 SEČ)

Naprosto parádní podívanou by mohl nabídnout páteční šlágr mužské dvouhry, v němž se střetnou loňský finalista, úřadující vítěz US Open a jeden z největších favoritů na letošní triumf Dominic Thiem s domácím bouřlivákem Nickem Kyrgiosem. Aktéři se potkali zatím jen jednou, před šesti lety na antuce v Nice musel Kyrgios po sedmi odehraných gamech vzdát.

Thiem měl velmi solidní závěr loňské sezony. Úřadující šampion US Open a finalista posledních dvou ročníků Turnaje mistrů ale do letošní sezony stejně jako té loňské nevstoupil nijak dobře. V ATP Cupu jasně prohrál s Matteem Berrettinim, ve druhém zápase skupiny mu po prohrané úvodní sadě vzdal trápící se Benoit Paire. Na Australian Open ovšem hraje stejně jako loni skvěle a nabírá formu, bez ztráty setu si poradil s Michajlem Kukuškinem i Dominikem Köpferem.

Kyrgios loni po koronavirové pauze už nehrál a na kurty se vrátil až letos. Na generálce v Melbourne v osmifinále nestačil na Bornu Čoriče. Na Australian Open si nejprve snadno poradil s Fredericem Ferreirou Silvou a ve druhém kole v pětisetové bitvě zdolal nasazeného Uga Humberta.

Kyrgios je obrovským talentem, ale často mu chybí motivace. To se ovšem nestává proti těm nejlepším, ke kterým Thiem v posledních letech patří. Očekává se, že domácí bouřlivák bude chtít ukázat to nejlepší, navíc ho požene domácí publikum, což má rád. Thiema tak nejspíše nečeká nic jednoduchého, ale postoupit by měl.

Tip: Thiem ve čtyřech setech

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčům Top 31-50: 0-0 (kariérní 58-25)

Dominic Thiem - Australian Open

Kariérní bilance: 18-7

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Generálka: ATP Cup (bilance 1-1)

Cesta turnajem: Kukuškin (7-6 6-2 6-3), Köpfer (6-4 6-0 6-2)

Nick Kyrgios - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (osmifinále)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 21-35)

Nick Kyrgios - Australian Open

Kariérní bilance: 16-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Melbourne 2 (osmifinále)

Cesta turnajem: Ferreira Silva (6-4 6-4 6-4), (29) Humbert (5-7 6-4 3-6 7-6 6-4)