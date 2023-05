5. den v Římě: Bouzková se popere o osmifinále, Lehečku čeká vstup do turnaje

V rámci pátého hracího dne letošního ročníku Internazionali BNL d'Italia jsou na programu první boje o osmifinále, Marie Bouzková vyzve finalistku loňského French Open a světovou pětku Cori Gauffovou ze Spojených států. Jiří Lehečka do turnaje teprve vstoupí, a to soubojem s maďarským kvalifikantem Fábiánem Marozsánem.



Jiří Lehečka (39.) - Fábián Marozsán (135.) | Court 2 (12:30 SELČ)

Jiří Lehečka zahájí svůj debut ve Foro Italicu premiérovým soubojem s o dva roky starším kvalifikantem Fábiánem Marozsánem, který absolvuje svůj první turnaj Masters a v žebříčku figuruje o téměř 100 míst níže.

Lehečka měl fantastický vstup do aktuální sezony, na Australian Open se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech a v Dauhá byl pětkrát jediný míček od prvního finále na turnajích ATP. Od té doby se mu tolik nedaří, ovšem v Monte Carlu uhrál své první osmifinále na Masters a v Banja Luce prošel do čtvrtfinále. O to překvapivější byl jeho výprask v úvodním zápase na nedávném Masters v Madridu, s Alexanderem Ševčenkem uhrál pouhé dva gamy.

Marozsán byl nejvýše na 128. místě, proto se pohybuje zejména na challengerech. Ve své kariéře má odehráno jasně nejvíce na antuce. V březnu triumfoval v Antalyi a uhrál semifinále v Maďarsku, ale na následujících šesti podnicích neporazil více než jednoho protivníka. Další vítěznou sérii slavil až teď v Římě, v kvalifikaci vyřadil Timofeje Skatova a Felipeho Meligeniho Alvese a v hlavní soutěži ve třech setech po zranění se vracejícího Corentina Mouteta.

Lehečka je zaslouženě favoritem, ačkoli na poslední akci v Madridu uhrál s outsiderem jen dva gamy. Rozhodně ale nemá nic jisté, Marozsán je antukovým specialistou a bude rozehraný z kvalifikace. Včetně ní má za sebou už tři zápasy a dnes ho čeká druhý kariérní souboj s hráči Top 50, na začátku měsíce prohrál s Benem Sheltonem. Nejlepší Čech v žebříčku ATP vyhrál posledních devět duelů se soupeři figurujícími mimo elitní stovku pořadí.

Tip na vítěze: Jiří Lehečka

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na antuce: Banja Luka (ČF)

Bilance: 20-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-3

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 6-0 (kariérní 122-59)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jiří Lehečka - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Monte Carlo (OF), Banja Luka (ČF)

Cesta turnajem: volný los

Fábián Marozsán - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (2K)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2K)

Bilance: 18-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 14-7

Bilance proti hráčům Top 50: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Fábián Marozsán - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Split challenger (1K), Banja Luka (Q), Řím 2 challenger (1K), Cagliari challenger (2K)

Cesta turnajem: Moutet (6-0 6-7 6-2)



Marie Bouzková (38.) - Cori Gauffová (5.) | Center Court (19:00 SELČ)

Marie Bouzková dnes zabojuje o své teprve druhé antukové osmifinále na nejvyšším okruhu, mezi šestnáctku nejlepších prošla pouze loni na podniku stejné kategorie v Madridu. Ve třetím kole vyzve finalistku loňského French Open a světovou pětku Cori Gauffovou. Na jediný předchozí souboj došlo loni v Cincinnati, Američanka po prohraném prvním setu vzdala.

Bouzková loni prožila nejlepší sezonu kariéry, kromě zisku prvního titulu na okruhu WTA a čtvrtfinále ve Wimbledonu se vypracovala do Top 30 žebříčku. Do Říma však dorazila s mizernou letošní bilancí 9-12. Za sebou má 11 turnajů, na pěti z nich ztroskotala na první soupeřce a pouze na dvou dokázala vyhrát více než jeden zápas. Po nezdaru v Charlestonu proti Cristině Bucsaové pokračovala v antukovém jaru postupem do čtvrtfinále na W100 v Oeirasu a do třetího kola na "tisícovce" v Madridu. V Římě začala výhrou nad Caty McNallyovou.

Gauffová si v úvodních měsících vedla solidně. Na betonech triumfovala v Aucklandu, uhrála osmifinále na Australian Open a do závěrečných kol se nepodívala pouze v Miami. Vstup do antukového jara jí ale moc nevyšel, ve Stuttgartu i Madridu sice slavila jedno vítězství, nicméně jasně prohrála s Anastasií Potapovovou i Paulou Badosaovou. Své letošní působení ve Foro Italicu odstartovala suverénně, Julii Putincevové povolila jediný game.

Pro Bouzkovou je antuka jasně nejslabším povrchem, což potvrzuje i fakt, že v osmifinále na hlavní tour byla na cihle pouze jednou. Gauffová naopak na antuce umí, v Římě se v minulosti podívala do semifinále a loni ji na French Open zastavila až ve finále světová jednička Iga Šwiateková. Česká tenistka tak s největší pravděpodobností svou bilanci 6-13 s hráčkami Top 10 nevylepší.

Tip na vítězku: Cori Gauffová

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (3K)

Bilance: 10-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-3 (kariérní 6-13)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Marie Bouzková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Charleston (1K), W100 Oeiras (ČF), Madrid (3K)

Cesta turnajem: volný los, McNallyová (6-4 6-3)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (3K)

Bilance: 19-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 6-7 (kariérní 43-47)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Cori Gauffová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (3K)

Cesta turnajem: volný los, Putincevová (6-0 6-1)