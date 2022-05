6. den na French Open: Muchová zabojuje o osmifinále, Djokovič bude pokračovat v obhajobě, Alcaraze čeká šlágr

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (ČR) - Anisimovová (22-USA) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Djokovič (1-Srb.) - Bedene (Slovin.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ) • Šlágr dne • Korda (27-USA) - Alcaraz (6-Šp.) | Court Philippe-Chatrier (20:45 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Muchová (81.) - Amanda Anisimovová (28.) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)

Poslední česká naděje ve dvouhře letošního French Open Karolína Muchová se o zkompletování sbírky účastí ve druhém týdnu všech grandslamových turnajů utká s rozjetou Amandou Anisimovovou. Se semifinalistkou ročníku 2018 se střetne poprvé. "Ani jsem s ní netrénovala, takže ji neznám. Kouknu se na její zápasy. Myslím, že to bude rychlá betonářská hra," uvedla den před zápasem.

Muchová to loni navzdory zdravotním problémům dotáhla až na 19. místo žebříčku. Češka však kvůli přetrvávajícímu zranění břišního svalu sezonu ukončila už po US Open, do akce se vrátila až na konci března v Miami a letos odehrála jen tři turnaje. Na Floridě se dostala do třetího kola, ke kterému nenastoupila, v Madridu ve druhém kole těsně prohrála s rozjetou Belindou Bencicovou a v Římě v úvodním kole nestačila na Petru Martičovou. V Paříži si na úvod poradila s domácí divokou kartou Carole Monnetovou a pak senzačně vyřadila nasazenou čtyřku a loňskou semifinalistku Marii Sakkariovou. Ve všech sedmi letošních duelech uhrála set.

Anisimovová měla vynikající vstup do sezony, po triumfu na generálce v Melbourne a osmifinále Australian Open se sice dva měsíce trápila, ale na antuce se opět zvedla. Na všech třech akcích prošla do čtvrtfinále (Charleston SF, Madrid a Řím), dvakrát porazila Arynu Sabalenkovou a recept našla třeba i na Viktorii Azarenkovou, Belindu Bencicovou a Danielle Collinsovou. Na French Open bez ztráty setu přehrála bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou i kvalifikantku Donnu Vekičovou.

Anisimovová je favoritkou na postup zaslouženě. Na antuce letos hraje výborně a až na dvouměsíční výpadek má stabilní formu. Výhoda Muchové spočívá v tom, že opět může hrát uvolněněji a jedině překvapit. Anisimovová navíc může mít vyhazovací den, takže Češka rozhodně není bez šance.

Tip na vítězku: Amanda Anisimovová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3K)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 2-1 (kariérní 17-18)

Grandslamy: Australian Open (-)

Karolína Muchová - French Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Madrid (2K), Řím (1K)

Cesta turnajem: Monnetová (6-3 6-3), (4) Sakkariová (7-6 7-6)

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (T); Charleston (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (SF)

Bilance: 22-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 12-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-1 (kariérní 30-17)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Amanda Anisimovová - French Open

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (ČF), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Ósakaová (7-5 6-4), Vekičová (6-4 6-1)



• Cesta za obhajobou titulu •

Novak Djokovič (1.) - Aljaž Bedene (195.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)

Novak Djokovič na French Open dál obhajuje loňský triumf a útočí na vyrovnání rekordu Rafaela Nadala v počtu grandslamových trofejí. Další překážkou světové jedničky bude Aljaž Bedene, který bude usilovat o premiérové grandslamové osmifinále. Všechny tři předchozí souboje včetně toho pařížského z roku 2016 vyhrál bez ztráty setu Srb.

Djokovič prožívá hlavně psychicky velmi náročnou sezonu. V Austrálii mu byla zrušena víza a kvůli následné deportaci nemohl obhajovat titul na Australian Open. Do akce naskočil až na konci února v Dubaji, kde ve čtvrtfinále senzačně nestačil na Jiřího Veselého. V průběhu antukového jara se postupně zlepšoval herně i fyzicky. V Monte Carlu skončil hned na Alejandrovi Davidovichovi, ale v Bělehradu hrál finále, v semifinále Masters v Madridu sehrál parádní maratonskou bitvu s rozjetým Carlosem Alcarazem a v Římě bez ztráty setu získal svou 38. trofej z Masters. V Paříži začal demolicí Jošihita Nišioky a set nepovolil ani svěřenci svého bývalého kouče Alexovi Molčanovi.

Bedene už třetím rokem po sobě neodehraje kompletní sezonu, není tak překvapením, že bývalému 43. hráči světa v současnosti v žebříčku patří až 195. místo. Loňskou sezonu musel ukončit už v červenci a na kurty se vrátil v březnu. Před cestou do Paříže absolvoval jen pět zápasů a teprve v areálu Rolanda Garrose dosáhl na první vítěznou sérii, když ve čtyřech setech zdolal Christophera O'Connella a Pabla Cuevase.

Djokovič je jasně lepším hráčem, v Paříži pokračuje ve velmi solidních výkonech z předchozích dvou akcí a měl by slavit další snadný postup.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Bilance: 14-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 12-3

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 1-1 (kariérní 182-28)

Grandslamy: Australian Open (-)

Novak Djokovič - French Open

Kariérní bilance: 83-15

Nejlepší výsledek: triumf (2016, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Madrid (SF), Řím (T)

Cesta turnajem: Nišioka (6-3 6-1 6-0), Molčan (6-2 6-3 7-6)

Aljaž Bedene - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (3K)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3K)

Bilance: 3-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 2-24)

Grandslamy: Australian Open (-)

Aljaž Bedene - French Open

Kariérní bilance: 8-8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016, 2020, 2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Lyon (1K)

Cesta turnajem: O'Connell (6-2 6-4 6-7 6-1), P. Cuevas (4-6 6-4 7-6 6-4)



• Šlágr dne •

Sebastian Korda (30.) - Carlos Alcaraz (6.) | Court Philippe-Chatrier (20:45 SELČ)

Dnešní šlágr obstarají Sebastian Korda a jeden z největších favoritů na titul Carlos Alcaraz. Korda je jediným letošním přemožitelem španělského teenagera na antuce, navíc jediným hráčem mimo Top 10, který ho letos dokázal porazit. Vzájemná bilance je vyrovnaná, pokud počítáme i loňské finále na Turnaji mistrů do 21 let.

Korda se letos zúčastnil deseti turnajů a uhrál jediné semifinále. Minimálně ve dvou případech však mohl dosáhnout na další skvělé výsledky, protože ve čtvrtfinále v Delray Beach měl "na lopatě" Camerona Norrieho a ve druhém kole v Indian Wells zase Rafaela Nadala. Do Paříže přijel s nijak oslnivou bilancí 14-10 a 6-5 na antuce. Zatím si ale ve francouzské metropoli vede solidně, bez ztráty setu přehrál Johna Millmana i Richarda Gasqueta.

Alcaraz, který loni touto dobou ještě nebyl ani v Top 100 žebříčku, má letos fenomenální bilanci 30-3 (dvě ze tří porážek mu uštědřili hráči Top 10) a na kontě čtyři trofeje. Tři ze čtyř vavřínů vybojoval na antuce, v únoru se radoval v Rio de Janeiru a přemožitele nenašel ani v Barceloně a na Masters v Madridu. V domácí metropoli jako první v historii na jednom antukovém turnaji porazil Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče. Poté si dal kratší pauzu a do akce se vrátil v Paříži, kde začal demolicí Juana Ignacia Lóndera. V dalším kole ovšem likvidoval mečbol krajana Alberta Ramose.

Oba aktéři vyznávají agresivní styl a rádi si chodí pro vítězné údery. Vyhraje tedy ten, který spáchá méně nevynucených chyb a udrží vysoký level delší dobu. Dvanáct zápasů neporažený Alcaraz měl sice v předchozím kole hodně namále, ale zvládnutí kritické situace ho může značně posilnit. Proti Kordovi je jasným favoritem, syn slavného bývalého českého tenisty má navíc v roli outsidera problémy s ukončováním zápasů.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Sebastian Korda - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Estoril (SF)

Největší úspěchy na antuce: Estoril (SF)

Bilance: 16-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 8-5

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 3-5)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Sebastian Korda - French Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (2K), Řím (1K)

Cesta turnajem: Millman (6-1 7-5 7-6), Gasquet (7-6 6-3 6-3)

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Barcelona, Rio de Janeiro (T)

Bilance: 30-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 17-1

Bilance proti hráčům Top 30: 17-2 (kariérní 24-8)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Carlos Alcaraz - French Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Madrid (T)

Cesta turnajem: Lóndero (6-4 6-2 6-0), Ramos (6-1 6-7 5-7 7-6 6-4)