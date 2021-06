6. den na French Open: Vondroušová a Siniaková zabojují o osmifinále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Siniaková (ČR) - Zidanšeková (Slovin.) | Court 7 (11:00 SELČ) Vondroušová (20-ČR) - Hercogová (Slovin.) | Court Suzanne-Lenglen (16:30 SELČ) • Šlágry dne • S. Williamsová (7-USA) - Collinsová (USA) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ) Tsitsipas (5-Řec.) - Isner (31-USA) | Court Philippe-Chatrier (21:00 SELČ)



• Češi v akci •

Kateřina Siniaková (68.) - Tamara Zidanšeková (85.) | Court 7 (11:00 SELČ)

Kateřina Siniaková bude útočit na vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je předloňské osmifinále právě v areálu Rolanda Garrose. Její soupeřkou bude Tamara Zidanšeková, Slovinka si třetí kolo na grandslamech zahraje poprvé v kariéře. I počtvrté se hráčky potkávají na antuce, poslední dva souboje vyhrála Zidanšeková.

Siniaková se na antuce herně rozhodně zvedla. Hned v Istanbulu poprvé v sezoně dokázala vyřadit dvě soupeřky v řadě a postoupit do čtvrtfinále. Po vyřazení v kvalifikaci v Madridu se ve své nejlepší letošní formě představila v Parmě, kde po cestě do svého prvního semifinále od srpna 2019 vyřadila Serenu Williamsovou. V Paříži začala třísetovým vítězstvím nad krajankou Marií Bouzkovou a proti nasazené Veronice Kuděrmetovové předvedla senzační obrat z 1-5 v rozhodující sadě a odvrátila dva mečboly.

Pro Zidanšekovou je antuka rozhodně nejsilnějším povrchem. Hned na prvním podniku v Bogotě se dostala až do finále a v Madridu ve druhém kole trápila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. Turnaj WTA 125k ve Francii ani Řím se jí naopak nepovedly, ale na French Open si v prvním kole v parádní bitvě vyšlápla na Biancu Andreescuovou a poté snadno přehrála Madison Brengleovou.

Zidanšeková je na antuce hodně nebezpečnou soupeřkou, ale rozhodně je k poražení. Pokud Siniaková bude pokračovat ve zlepšené formě, pak jsou šance na postup velmi vyrovnané.

Tip: Zidanšeková ve třech setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Parma (semifinále)

Bilance: 9-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-0 (kariérní 72-55)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Kateřina Siniaková - French Open

Kariérní bilance: 9-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Madrid (kvalifikace), Parma (semifinále)

Cesta turnajem: Bouzková (6-0 4-6 6-2), (29) Kuděrmetovová (7-6 5-7 7-5)

Tamara Zidanšeková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bogotá (finále)

Největší úspěchy na antuce: Bogotá (finále)

Bilance: 17-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 12-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 8-6 (kariérní 27-23)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Tamara Zidanšeková - French Open

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (2. kolo), WTA 125k Saint-Malo (2. kolo), Řím (1. kolo)

Cesta turnajem: (6) Andreescuová (6-7 7-6 9-7), Brengleová (6-4 6-1)



Markéta Vondroušová (21.) - Polona Hercogová (73.) | Court Suzanne-Lenglen (16:30 SELČ)

Markéta Vondroušová si může i na druhém letošním grandslamu zahrát osmifinále. Předloňská finalistka ve třetím kole narazí na Polonu Hercogovou, která naopak zaútočí na své premiérové osmifinále na podnicích velké čtyřky. Jediný dosavadní souboj se odehrál loni na antuce v Římě a Vondroušová jej v tie-breaku rozhodující sady urvala na svou stranu.

Vondroušové se na antukových generálkách vůbec nedařilo a v Paříži potřebuje přidat ještě pár výher, jinak ji čeká výrazný pád žebříčkem. Na nejpomalejším povrchu se zúčastnila tří podniků a dočkala se jediné výhry, když na tom prvním ve Stuttgartu vyhrála derby s krajankou Marií Bouzkovou. Na French Open začala obratem proti nebezpečné Kaie Kanepiové, s domácí divokou kartou Harmony Tanovou si naopak poradila snadno.

Hercogová sice v dubnu ovládla podnik ITF v Portugalsku, jenže na nejvyšším okruhu se teprve podruhé v sezoně (čtyři turnaje na betonech, pátá akce na antuce) dokázala dostat přes první kolo hlavní soutěže, na antuce poprvé. Po cestě do třetího kola využila trápení Kiki Bertensové i domácí Caroline Garciaové a vylepšila své pařížské maximum.

Hercogová nemá nijak oslnivou formu, kdežto Vondroušová se v areálu Rolanda Garrose výrazně zlepšila a působí v pohodě i psychicky. Tentokrát by mohla mít se Slovinkou o něco méně práce.

Tip: Vondroušová ve dvou setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3. kolo)

Bilance: 12-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-3 (kariérní 31-19)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Markéta Vondroušová - French Open

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (1. kolo)

Cesta turnajem: Kanepiová (4-6 6-3 6-0), Tanová (6-1 6-3)

Polona Hercogová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (3. kolo)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3. kolo)

Bilance: 9-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 8-5

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 15-40)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Polona Hercogová - French Open

Kariérní bilance: 12-10

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2010, 2019, 2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (1. kolo), Bělehrad (1. kolo)

Cesta turnajem: (16) Bertensová (6-1 3-6 6-4), Garciaová (7-5 6-4)



• Šlágry dne •

Serena Williamsová (8.) - Danielle Collinsová (50.) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ)

Dnešní ženský šlágr nabídne americké derby mezi trojnásobnou šampionkou Serenou Williamsovou, která stále útočí na 24. grandslamovou trofej a vyrovnání rekordu Margaret Courtové, a loňskou čtvrtfinalistkou Danielle Collinsovou. Jediný dosavadní souboj se odehrál na letošní generálce v Melbourne, Williamsová zvítězila ve třech setech.

Williamsová i ve 39 letech patří do špičky. Zatímco na betonech se dostala do semifinále generálky i grandslamového Australian Open, na antuce je to zatím bída. V Římě se loučila hned v prvním kole, v Parmě v roli nasazené jedničky o kolo později a na French Open měla potíže s Irinou Beguovou i Mihaelou Buzarnescuovou.

Collinsová měla solidní úvodní tři měsíce letošního roku, jednou se dostala do semifinále a ještě dvakrát do čtvrtfinále. Pak ale musela kvůli zdravotním potížím sezonu na více než dva měsíce přerušit. Na French Open hraje svůj první turnaj od konce března, po třísetovém vítězství nad kvalifikantkou Xiyu Wang deklasovala další z kvalifikantek Anhelinu Kalininovou.

Williamsová je sice favoritkou na postup, ale na antuce zatím nehraje přesvědčivě. Collinsová se ve druhém utkání podstatně zlepšila a nebylo by zase tak velkým překvapením, kdyby v souboji ranařek uspěla.

Tip: Williamsová ve třech setech

Serena Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3. kolo)

Bilance: 11-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-1 (kariérní 215-14)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Serena Williamsová - French Open

Kariérní bilance: 68-13

Nejlepší výsledek: vítězka (2002, 2013, 2015)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Řím (2. kolo), Parma (2. kolo)

Cesta turnajem: Beguová (7-6 6-2), Buzarnescuová (6-3 5-7 6-1)

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 4 (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 12-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 2-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 6-12)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Danielle Collinsová - French Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Xiyu Wang (6-2 4-6 6-4), Kalininová (6-0 6-2)



Stefanos Tsitsipas (5.) - John Isner (34.) | Court Philippe-Chatrier (21:00 SELČ)

Dnešní mužský šlágr obstarají loňský semifinalista a největší favorit na postup do finále z dolní poloviny pavouka Stefanos Tsitsipas s bývalou světovou osmičkou a trojnásobným osmifinalistou Johnem Isnerem. Poslední tři souboje vyhrál Tsitsipas a otočil vzájemnou bilanci na 3-2, na antuce se potkávají poprvé.

Tsitsipas patří k nejúspěšnějším hráčům letošního antukového jara. V Monte Carlu se dočkal své premiérové trofeje z Masters, v Barceloně měl ve finále mečbol proti Rafaelovi Nadalovi, pouze v Madridu se letos nepodíval alespoň do čtvrtfinále (porážka s Casperem Ruudem), ve čtvrtfinále v Římě podával na vítězství proti Novakovi Djokovičovi a na poslední generálce v Lyonu dominoval. Na French Open si bez ztráty setu poradil s Jérémym Chardym i Pedrem Martínezem.

Isner hraje teprve svůj pátý letošní turnaj a na antuce si zatím vede nad očekávání. V Madridu se i díky velmi cenným skalpům Roberta Bautisty a Andreje Rubljova probojoval až do čtvrtfinále, ve kterém ve třech setech podlehl Dominicovi Thiemovi. Na French Open stejně jako Tsitsipas ještě neztratil set, nejprve přehrál krajana Sama Querreyho a poté Filipa Krajinoviče.

Pokud bude Isnerovi šlapat první servis, pak může mít Tsitsipas velké potíže, jelikož v tie-breacích bude Isner velmi nebezpečný. Tsitsipas v Paříži už několikrát na servisu zaváhal, což si proti americkému obrovi nemůže dovolit. Tsitsipas je jasným favoritem, ale Isner by alespoň set urvat mohl.

Tip: Tsitsipas ve čtyřech setech

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo, Lyon (vítěz); Barcelona, Acapulko (finále); Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo, Lyon (vítěz); Barcelona (finále)

Bilance: 35-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 18-3

Bilance proti hráčům Top 31-50: 7-1 (kariérní 39-12)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Stefanos Tsitsipas - French Open

Kariérní bilance: 11-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (čtvrtfinále), Lyon (vítěz)

Cesta turnajem: Chardy (7-6 6-3 6-1), Martínez (6-3 6-4 6-3)

John Isner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Delray Beach (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 9-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 27-71)

Grandslamy: Australian Open (nehrál)

John Isner - French Open

Kariérní bilance: 20-11

Nejlepší výsledek: osmifinále (2014, 2016, 2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Querrey (7-6 6-3 6-4), Krajinovič (7-6 6-1 7-6)