6. den na Turnaji mistrů: Djokovič zakončí skupinu proti Medveděvovi, o semifinále se utkají Tsitsipas s Rubljovem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Červená skupina • Medveděv (4-) - Djokovič (7-Srb.) | PREVIEW LS | Centre Court (14:00 SEČ) Tsitsipas (2-Řec.) - Rubljov (6-) | PREVIEW LS | Centre Court (21:00 SEČ)



Daniil Medveděv (5.) - Novak Djokovič (8.) | Centre Court (14:00 SEČ)

Finalista posledních dvou ročníků Daniil Medveděv překvapivě končí ve skupinové fázi a ve svém posledním letošním zápase vyzve pětinásobného šampiona a největšího favorita Novaka Djokoviče, který má naopak jisté prvenství v Červené skupině. Loni v pařížské hale i nedávno v hale v Astaně uspěl Srb a nad Medveděvem ve vzájemné bilanci vede 7-4.

Otázkou je, jak Djokovič k utkání přistoupí. Po jistém postupu ze skupiny avizoval, že půjde zápas vyhrát, ovšem s Medveděvem ho nejspíše čekají dlouhé a vyčerpávající výměny a už zítra bude útočit na finále, na což potřebuje dostatek sil. Stejný otazník ale visí u ruského hráče, pro kterého se jedná o poslední letošní duel, v němž mu může být jedinou motivací "jen" 200 bodů do žebříčku.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Medveděv ve finále Australian Open zahodil jasný náskok a od té doby není stejným hráčem. V letošním roce získal jen dvě trofeje, a to na 250 v Los Cabos a 500 ve Vídni a na postu světové jedničky se moc neohřál. Po dalším zklamání na US Open začal halovou část roku v Métách a vypadl hned se Stanem Wawrinkou. Mnohem lepší to bylo v následujících týdnech, kdy to vypadalo, že se vrátil do své nejlepší formy, v Astaně (skreč v semifinále) i ve Vídni (triumf) totiž dominoval. Na Masters v Paříži naopak ztroskotal hned na Alexovi de Minaurovi.

Cesta turnajem

Favoritem byl také v obou zápasech v Turíně. Proti krajanovi Andrejovi Rubljovovi však překvapivě tahal za kratší konec a derby po velkém boji prohrál. V tie-breaku závěrečného setu podlehl i Stefanosovi Tsitsipasovi, ačkoli ve druhé sadě odvrátil tři mečboly a mohl utkání dopodávat.

Historie na Turnaji mistrů

Na akci pro osm nejlepších tenistů roku debutoval v roce 2019 a skončil ve skupině. Následující ročník však ovládl a loni prohrál až ve finále s Alexanderem Zverevem.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Los Cabos (T); Halle, Hertogenbosch, Australian Open (F); Astana, Cincinnati, Acapulko (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (T); Astana (SF)

Bilance: 45-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 8-5

Bilance proti hráčům Top 10: 3-7 (kariérní 29-31)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (OF), Wimbledon (-), US Open (OF)

Daniil Medveděv - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 9-6

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Astana (SF), Vídeň (T), Paříž (2K)

Odehrané zápasy: Rubljov (7-6 3-6 6-7), Tsitsipas (3-6 7-6 6-7)

Aktuální forma

Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 letos absolvoval pouhých 10 turnajů a přišel o kompletní australské léto i sezonu amerických betonů. Přesto posbíral šest finálových účastí, získal čtyři trofeje, obhájil triumf ve Wimbledonu, skončil v Top 8 v letošní race a zvládl 31 z posledních 33 duelů na individuálních turnajích. Po úspěšné obhajobě ve Wimbledonu se na klasické turnaje vrátil až na konci září a na halových betonech exceloval. Přemožitele nenašel v Tel Avivu ani Astaně a k dalšímu triumfu měl blízko na Masters v Paříži, kde ve finále podlehl Holgerovi Runemu.

Cesta turnajem

V úvodních dvou zápasech potvrdil roli favorita a zajistil si první místo ve skupině, s bývalým šampionem Stefanosem Tsitsipasem ani Andrejem Rubljovem neztratil set.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaj mistrů hraje popatnácté v kariéře, pětkrát jej ovládl a pouze čtyřikrát neprošel skupinovou fází. Poslední dva ročníky pro něj skončily v semifinále a letos má další šanci vyrovnat rekord Rogera Federera.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Astana, Tel Aviv, Wimbledon, Řím (T); Paříž, Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana, Tel Aviv (T); Paříž (F)

Bilance: 39-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 16-2

Bilance proti hráčům Top 10: 8-3 (kariérní 237-107)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF), Wimbledon (T), US Open (-)

Novak Djokovič - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 44-17

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2012-15)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Astana (T), Paříž (F)

Odehrané zápasy: Tsitsipas (6-4 7-6), Rubljov (6-4 6-1)



Stefanos Tsitsipas (3.) - Andrej Rubljov (7.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Bývalý šampion Stefanos Tsitsipas svede přímý souboj o semifinále s Andrejem Rubljovem, který na Turnaji mistrů startuje potřetí a může do vyřazovacích bojů projít poprvé v kariéře. Vzájemná bilance je před dnešním duelem vyrovnaná 5-5, obě letošní střetnutí včetně toho nedávného v hale v Astaně vyhrál Tsitsipas.

Tsitsipas se v Turíně prezentuje lepšími výkony, předevčírem mohl ve dvou setech porazit Daniila Medveděva a největšímu favoritovi Novakovi Djokovičovi vzdoroval mnohem více než ruský tenista. Zaslouženě je tak mírným favoritem na postup. U Rubljova bude záležet na tom, jak mu bude fungovat jeho dělový forhend a zda udrží nervy, protože ve velkých zápasech moc úspěšný nebývá.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Aktuální forma

Tsitsipas letos posbíral nejvíce výher na tour, ale určitě od sebe v probíhající sezoně očekával více. V tomto roce ukořistil pouhé dva tituly, ačkoli si finále zahrál celkem sedmkrát. V hale v tomto roce účinkoval šestkrát a pouze na konci října ve Vídni se nedostal alespoň do čtvrtfinále, když ve druhém kole nedotáhl náskok proti svému neoblíbenému soupeři Bornovi Čoričovi. Na dalších říjnových akcích v Astaně (Novak Djokovič) a ve Stockholmu (Holger Rune) byl ve finále. Na posledním Masters sezony v Paříži prohrál semifinálovou bitvu s Djokovičem.

Cesta turnajem

V úvodním utkání narazil na největšího favorita turnaje Novaka Djokoviče a neuhrál s ním set. Ve středu měl naopak na dosah dvousetové vítězství nad Daniilem Medveděvem, nakonec však musel returnovat na udržení se v zápase a Rusa zdolal až v tie-breaku závěrečné sady.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaji mistrů debutoval v roce 2019 a senzačně ho vyhrál. Při dalších dvou startech vypadl již ve skupinové fázi. Loni po nezvládnutém úvodním zápase odstoupil.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Monte Carlo (T); Stockholm, Astana, Cincinnati, Řím, Rotterdam (F); Paříž, Madrid, Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy v hale: Stockholm, Astana, Rotterdam (F); Paříž (SF)

Bilance: 61-23

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 18-8

Bilance proti hráčům Top 10: 8-7 (kariérní 31-39)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (OF), Wimbledon (3K), US Open (1K)

Stefanos Tsitsipas - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 6-5

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Astana (F), Stockholm (F), Vídeň (2K), Paříž (SF)

Odehrané zápasy: Djokovič (4-6 6-7), Medveděv (6-3 6-7 7-6)

Aktuální forma

Rubljov letos posbíral čtyři trofeje, polovinu z nich na halových betonech. Stále však čeká na výraznější průlom na grandslamech a také první triumf na podnicích série Masters. Na tvrdém povrchu v hale zvládl 17 z 22 odehraných duelů v tomto roce. Do závěrečné fáze sezony vstoupil solidně, v Astaně se suverénně probojoval do semifinále a v Gijónu získal čtvrtý letošní titul. Ve Vídni a na Masters v Paříži však ztroskotal na v pořadí už druhém protivníkovi, Grigorovi Dimitrovovi a pozdějším šampionovi Holgerovi Runemu.

Cesta turnajem

V úvodním zápase překvapil, když zvládl dvouapůlhodinovou bitvu se svým krajanem, předloňským šampionem a loňským finalistou Daniilem Medveděvem, ačkoli zahodil spoustu šancí a cestu k vítězství si dost komplikoval. V následujícím jasně nestačil na největšího favorita Novaka Djokoviče, s nímž uhrál jen pět gamů.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaje mistrů se účastní třetím rokem po sobě, při obou předchozích startech skončil s bilancí 1-2 v základní skupině.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Gijón, Bělehrad, Dubaj, Marseille (T); Astana, Washington, Bastad, Indian Wells, Rotterdam (SF)

Největší úspěchy v hale: Gijón, Marseille (T); Astana, Rotterdam (SF)

Bilance: 50-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 17-5

Bilance proti hráčům Top 10: 4-3 (kariérní 17-25)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (-), US Open (ČF)

Andrej Rubljov - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 3-5

Nejlepší výsledek: skupina (2020-22)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Astana (SF), Gijón (T), Vídeň (2K), Paříž (OF)

Odehrané zápasy: Medveděv (6-7 6-3 7-6), Djokovič (4-6 1-6)