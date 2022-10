6. den v Guadalajaře: Bouzková má na dosah své největší finále, v semifinále vyzve Sakkariovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Bouzková (ČR) - Sakkariová (4-Řec.) | PREVIEW LS | Akron Tennis Stadium (neděle 2:00 SELČ) • Další semifinále • Azarenková (-) - Pegulaová (3-USA) | PREVIEW LS | Akron Tennis Stadium (23:59 SELČ)



• Češi v akci •

Marie Bouzková (38.) - Maria Sakkariová (6.) | Akron Tennis Stadium (neděle 2:00 SELČ)

Marie Bouzková už má jistý debut v Top 30 a teď zabojuje o své největší finále v kariéře. A to proti zástupkyni Top 10 Marii Sakkariové, která si vítězstvím ve čtvrtfinále jako poslední zajistila start na Turnaji mistryň. Pražská rodačka na řeckou jedničku narazila dvakrát, ve Wimbledonu 2019 s ní uhrála jen pět gamů a loni v Montréalu vzdala.

Čtyřiadvacetiletá Bouzková má v semifinálových duelech pozitivní úspěšnost 4-2 (letos prošla dál v Guadalajaře i Praze) a konkrétně v Mexiku 2-1. Na akcích WTA 1000 jediné předchozí prohrála, před třemi lety v Torontu nestačila na Serenu Williamsovou. Na dosah má tak své páté kariérní finále na této úrovni.

Sedmadvacetiletá Sakkariová má naopak v semifinálových bojích katastrofální bilanci 6-16 a o moc lepší to není ani na podnicích WTA 1000, na nichž uspěla až na pátý pokus letos v Indian Wells. Na druhou stranu zvládla tři z pěti letošních soubojů o finále, které si může v neděli zahrát posedmé v kariéře.

Jestli má Bouzková někdy Sakkariovou porazit, tak teď má jedinečnou šanci. Řekyně stále nehraje ve své nejlepší formě, Češce se v mexických podmínkách daří náramně a konkrétně v Guadalajaře, kde ve své kariéře zvládla 15 z 18 duelů, je jako doma. Bouzková je dokonce velmi mírnou kurzovou favoritkou.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Aktuální forma

Bouzková prožívá nejlepší sezonu kariéry. Právě v Guadalajaře si na konci února zahrála své třetí kariérní finále a během parádního července došla až do čtvrtfinále Wimbledonu a na Livesport Prague Open ve Stromovce vybojovala svůj premiérový titul. Poté se však začala trápit zdravotně, v Cincinnati nenastoupila k utkání druhého kola a na US Open i vinou problémů s levou rukou vypadla ve druhém kole. Od té doby nehrála.

Cesta turnajem

Už je ale zase fit a v Guadalajaře si bez ztráty setu poradila s krajankou Terezou Martincovou i Camilou Osoriovou. Mnohem více práce měla v osmifinále s rozjetou Ljudmilou Samsonovovou, v němž se oklepala z kanára. Ve čtvrtfinále jí po sedmi gamech vzdala Anna Kalinská. Z posledních 22 duelů má skvělou bilanci 19-3.

Historie na Guadalajara Open Akron

Premiérový ročník.

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (T); Guadalajara (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (T); Guadalajara (F)

Bilance: 41-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 32-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-2 (kariérní 6-9)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-1)

Bilance v semifinále: 2-0 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (ČF), US Open (2K)

Marie Bouzková - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Martincová (6-2 7-5), Osoriová (6-3 6-1), Samsonovová (0-6 7-5 6-3), Kalinská (5-2 skreč)

Aktuální forma

Sakkariová ještě v úvodních měsících působila jako hráčka Top 10, v Petrohradu a na WTA 1000 v Indian Wells prohrála až ve finále a v Dauhá uhrála semifinále. Od konce března však dosáhla na pouhé tři semifinálové účasti, v Berlíně v souboji o finále nestačila na Belindu Bencicovou a na antuce v Parmě senzačně nezvládla finále s Majar Šarífovou. Na posledních dvou akcích v Ostravě a San Diegu ztroskotala hned na první soupeřce.

Cesta turnajem

V Guadalajaře měla na úvod volno, pak si ve dvou setech poradila s Martou Kosťukovou a v osmifinále po obratu zdolala Danielle Collinsovou. Ve čtvrtfinále potkala Veroniku Kuděrmetovovou a přímý souboj o poslední postupové místo na Turnaj mistryň zvládla ve třech setech.

Historie na Guadalajara Open Akron

Premiérový ročník.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma, Indian Wells, Petrohrad (F); Berlín, Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (F); Dauhá (SF)

Bilance: 36-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 17-10

Bilance proti hráčkám Top 50: 15-13 (kariérní 80-83)

Bilance v semifinále WTA 1000: 1-1 (kariérní 1-4)

Bilance v semifinále: 3-2 (kariérní 6-16)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (3K), US Open (2K)

Maria Sakkariová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Parma (F), Ostrava (2K), San Diego (1K)

Cesta turnajem: volný los, Kosťuková (6-4 6-4), (14) Collinsová (5-7 6-3 6-3), (8) Kuděrmetovová (6-1 5-7 6-4)



• Další semifinále •

Viktoria Azarenková (37.) - Jessica Pegulaová (5.) | Akron Tennis Stadium (23:59 SELČ)

Bývalá světová jednička Viktoria Azarenková se až na svém posledním turnaji v sezoně dostala do svého prvního letošního semifinále. V něm vyzve Jessicu Pegulaovou, která v tomto roce na těch největších akcích exceluje. Ve vzájemné bilanci vede 2-1 Azarenková. Na všechny tři souboje došlo loni, na Australian Open se radovala Američanka a v Berlíně a Indian Wells měla navrch Běloruska.

Třiatřicetiletá Azarenková bude útočit na své 14. finále na podnicích WTA 1000 (bilance v semifinále 13-8). Na finálovou účast čeká přesně rok, loni prohrála na "tisícovce" v Indian Wells bitvu o titul s Paulou Badosaovou. Celkově má na dosah 42. kariérní finále.

Osmadvacetiletá Pegulaová může projít do finále akcí WTA 1000 podruhé (letošní Madrid). V semifinále nejprestižnějších turnajů WTA má úspěšnost 1-3, letos 1-2. V semifinálové fázi to má celkově 4-6, od začátku loňského roku dokonce 1-5 a na tři ze čtyř finále dosáhla na nejmenších podnicích WTA 250.

Pegulaová má mnohem lepší a stabilnější formu a je zaslouženě favoritkou na postup. Azarenková v Mexiku navzdory postupu do semifinále nepůsobí přesvědčivě a bylo by asi překvapením, kdyby prošla do finále. Její bohaté zkušenosti však nemůže nikdo podceňovat.

Tip na vítězku: Jessica Pegulaová

Aktuální forma

Azarenková má letos za sebou jen 13 odehraných turnajů a jejím maximem byly před cestou do Guadalajary čtvrtfinálové účasti v Adelaide a Washingtonu. Sezonu amerických betonů měla celkem solidní, po Washingtonu se dostala do druhého kola v Cincinnati a osmifinále grandslamového US Open. V Ostravě jí los nepřál, v prvním kole narazila na rozjetou Jekatěrinu Alexandrovovou.

Cesta turnajem

V Guadalajaře si na úvod poradila s lucky loserem Elinou Avanesjanovou a pak jí po prohraném úvodním setu vzdala nasazená jednička Paula Badosaová. V dalších dvou utkáních zvládla tříseté bitvy s Madison Keysovou, ačkoli dvakrát nedopodávala druhou sadu a v té rozhodující prohrávala o brejk, a Cori Gauffovou.

Historie na Guadalajara Open Akron

Premiérový ročník.

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara 2 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara 2 (SF)

Bilance: 24-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 18-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-3 (kariérní 74-80)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 13-8)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 41-20)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (-), US Open (OF)

Viktoria Azarenková - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Ostrava (1K)

Cesta turnajem: Avanesjanová (6-4 6-2), (1) Badosaová (6-2 skreč), (13) Keysová (6-4 6-7 6-1), (5) Gauffová (7-6 4-6 6-3)

Aktuální forma

Pegulaová měla vynikající už loňský rok a ten aktuální je ještě lepší. Osm z devíti čtvrtfinále posbírala na WTA 1000 či grandslamech a čtyřikrát byla v semifinále, navíc si na "tisícovce" v Madridu zahrála své největší finále. Do Guadalajary dorazila po semifinále v Torontu a San Diegu a čtvrtfinále na US Open a v Cincinnati. Kromě debutu v Top 10 si letos zajistila premiérový start na Turnaji mistryň a hrála čtvrtfinále na třech ze čtyř majorů.

Cesta turnajem

V Guadalajaře se klidně mohla loučit už po prvním zápase, v něm totiž odvracela tři mečboly a wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou udolala až v dramatickém tie-breaku rozhodující sady. Mnohem méně práce měla s další grandslamovými vítězkami Biancou Andreescuovou i s krajankou Sloane Stephensovou, která v tomto městě ovládla únorovou akci WTA 250.

Historie na Guadalajara Open Akron

Premiérový ročník.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (F); San Diego, Toronto, Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San Diego, Toronto, Miami (SF)

Bilance: 40-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 26-12

Bilance proti hráčkám Top 50: 22-11 (kariérní 49-42)

Bilance v semifinále WTA 1000: 1-2 (kariérní 1-3)

Bilance v semifinále: 1-3 (kariérní 4-6)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (ČF), Wimbledon (3K), US Open (ČF)

Jessica Pegulaová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: San Diego (SF)

Cesta turnajem: volný los, Rybakinová (2-6 6-3 7-6), Andreescuová (6-4 6-4), Stephensová (6-2 6-2)