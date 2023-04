6. den v Madridu: Krejčíková se o osmifinále utká s Xiyu Wang, Bouzková s Pegulaovou

• Češi v akci •

Marie Bouzková (31.) - Jessica Pegulaová (3.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)

Marie Bouzková může vyrovnat své maximum v tomto dějišti a zároveň loňský výsledek, v cestě jí stojí finalistka posledního ročníku Jessica Pegulaová. Ve vzájemné bilanci vede 3-1 Bouzková, ovšem na nejvyšším okruhu to mají 1-1.

Bouzkové se vůbec nedaří navázat na životní loňskou sezonu. Úřadující šampionka Livesport Prague Open a čtvrtfinalistka Wimbledonu letos vyhrála jen devět z 20 duelů a zaznamenala pouhé dvě vítězné série, v kvalifikaci v Dauhá a na poslední akci W100 v Oeirasu, kde uhrála první letošní čtvrtfinále a jasně v něm prohrála s Dankou Koviničovou. Na antuce se představila ještě v americkém Charlestonu a ve třech setech nestačila na Cristinu Bucsaovou. V Madridu zvládla ve třech setech souboj trápících se hráček s Aljaksandrou Sasnovičovou.

Pegulaová letos absolvovala šest turnajů. Jejím nejhorším výsledkem je osmifinále v Indian Wells, v němž měla mečboly proti Petře Kvitové, a na kontě má tři semifinále a jedno finále. Vstup do antukového jara podnikla na domácí zelené drti v Charlestonu a v semifinále těsně podlehla obhájkyni titulu Belindě Bencicové. Následně pomohla své zemi dvěma snadnými výhrami k postupu na finálový turnaj BJK Cupu. V Madridu si na úvod poradila s Magdalenou Frechovou.

Bouzková měla velké potíže už v úvodním zápase s trápící se Aljaksandrou Sasnovičovou a Pegulaová bude mnohem těžším kalibrem. Američanka patří v posledních letech k nejlepším a nejstabilnějším hráčkám na okruhu, a pokud se česká zástupkyně výrazně nezlepší, a to ve všech směrech, nejspíše bude proti favorizované soupeřce bez šance. Bouzková prohrála poslední čtyři souboje s hráčkami Top 10.

Tip na vítězku: Jessica Pegulaová

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (3K)

Bilance: 9-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 6-12)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Marie Bouzková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Charleston (1K), W100 Oeiras (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Sasnovičová (6-4 6-7 6-3)

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (F); Charleston, Miami, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (SF)

Bilance: 25-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 14-7 (kariérní 65-52)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jessica Pegulaová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Charleston (SF)

Cesta turnajem: volný los, Frechová (7-6 6-3)



Barbora Krejčíková (12.) - Xiyu Wang (65.) | Arantxa Sanchez Stadium (18:00 SELČ)

Barbora Krejčíková si předevčírem připsala své premiérové vítězství na Mutua Madrid Open a o další bude usilovat proti Xiyu Wang, která v hlavní fázi tohoto podniku debutuje a bude útočit na své první osmifinále na akcích vyšších než WTA 250. Česká dvojka může srovnat vzájemnou bilanci na 2-2 a oplatit Číňance loňskou porážku z budapešťské antuky.

Krejčíková si vede celou sezonu solidně a problémy má hlavně s vysoko postavenými hráčkami, všech sedm letošních turnajových porážek zaregistrovala proti soupeřce, která v té době figurovala v Top 20. Po prvenství v Dubaji, kde slavila svůj první triumf na WTA 1000, narazila v osmifinále v Indian Wells i Miami na Arynu Sabalenkovou a na Bělorusku nestačila ani ve druhém kole ve Stuttgartu. Na antuce začala v půlce dubna v kvalifikaci BJK Cupu, porazila Katarinu Zavackou a prohrála s Martou Kosťukovou. V Madridu potřebovala všechny tři sety s Dankou Koviničovou, kterou dorazila kanárem.

Wang dorazila do Madridu s katastrofální letošní zápasovou bilancí 3-8 a v aktuálním roce prohrávala i s žebříčkově podstatně níže postavenými soupeřkami. Například s Hailey Baptisteovou na antuce v Charlestonu, s níž uhrála pouhých šest gamů, nebo Kimberly Birrellovou v Méridě. V Madridu si zatím vede celkem solidně a dosáhla na první letošní vítěznou sérii, po obratu porazila Varvaru Gračovovou i Biancu Andreescuovou, proti druhé jmenované prohrávala už 3-6 0-3.

Krejčíková sice ve vzájemné bilanci prohrává, nicméně loni na Australian Open, kdy ještě měla formu, dominovala a v Budapešti si naopak procházela krizí po doléčení zraněného lokte. Světová dvanáctka je zaslouženě jasnou favoritkou. Její antuková forma stále není ideální, ovšem Xiyu Wang se v letošní sezoně vůbec nedaří.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (3K)

Bilance: 18-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-0 (kariérní 40-19)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Stuttgart (2K)

Cesta turnajem: volný los, Koviničová (6-3 4-6 6-0)

Xiyu Wang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (3K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (3K)

Bilance: 5-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-0 (kariérní 4-6)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Xiyu Wang - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Charleston (1K)

Cesta turnajem: Gračovová (6-7 6-3 6-4), (23) Andreescuová (3-6 7-6 6-2)



• Cesta za obhajobou titulu •

Carlos Alcaraz (2.) - Grigor Dimitrov (32.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)

Carlos Alcaraz bude pokračovat v obhajobě triumfu na domácím Masters v Madridu proti bývalému čtvrtfinalistovi Grigorovi Dimitrovovi. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil před necelým půlrokem na pařížském Masters a Španěl ztratil jen čtyři gamy.

Alcaraz naskočil do sezony kvůli zranění až v půlce února, na čtyřech z pěti turnajů prošel do finále a triumfoval v Buenos Aires, na Masters v Indian Wells a také v Barceloně. Jedinou výjimkou je třísetová semifinálová porážka na Masters v Miami s Jannikem Sinnerem. Do antukového jara vstoupil kvůli dalším zdravotním potížím až před týdnem v Barceloně, v ani jednom z pěti zápasů neztratil set a poprvé v kariéře obhájil triumf na nejvyšším okruhu. V Madridu měl na úvod nečekané potíže s Emilem Ruusuvuorim, dokonce mohl prohrávat o set a brejk.

Dimitrov měl velmi solidní vstup do sezony, na Australian Open se bez ztráty setu dostal do třetího kola a v Rotterdamu prošel až do semifinále. Na ani jednom z následujících pěti podniků však nedokázal porazit více než jednoho protivníka. Na antuce hrál na Masters v Monte Carlu a v Barceloně, v Monaku prohrál druhé kolo s Jiřím Lehečkou a ve španělské metropoli nenastoupil k osmifinále. V Madridu začal vítězstvím ve dvou tie-breacích nad Grégoirem Barrérem.

Alcaraz nepůsobil v úvodním zápase vůbec přesvědčivě, ale očekává se, že se bude postupně zlepšovat, což se mu vlastně podařilo už ve druhé polovině utkání s Emilem Ruusuvuorim. Dimitrovovi se v Madridu nikdy nedařilo, na skalp Top 5 čeká od října 2021 a s takto vysoko postavenými soupeři prohrál posledních devět soubojů.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F); Miami (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Bilance: 24-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 14-1

Bilance proti hráčům Top 50: 12-2 (kariérní 66-21)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 7-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Barcelona (T)

Cesta turnajem: volný los, Ruusuvuori (2-6 6-4 6-2)

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (OF)

Bilance: 11-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 31-75)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Grigor Dimitrov - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 12-9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Monte Carlo (2K), Barcelona (OF)

Cesta turnajem: volný los, Barrére (7-6 7-6)